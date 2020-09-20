Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан. СКРИНШОТ

Полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

Про це Штефан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся. "Мамкін блогер" Ігор Шарун. Вчора у мережі ТікТок, випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119 000 переглядів, близько 5000 та 570 поширень та від , які продовжували його масово поширювати.

На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів з та віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою", - написав Штефан.

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"За декілька хвилин я знайшов власника цієї сторінки. Це Ігор Шарун з Львівської області, який (попередньо наразі є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області згідно з декларацією)", - стверджує Штефан.

Полковник зв'язався з "блогером" і попросив його видалити відео, але той у відповідь "відправив у далеке плавання". Відреагував автор ролика тільки після того, як Штефан опублікував у коментарі його особисті дані - день народження і домашню адресу.

Зараз аккаунт Шаруна видалено.

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"Ігорю Шатуну пропоную записати офіційне відео - звернення з вибаченнями перед воїнами ЗС України за свої дії та свідоме розповсюдження дискредитаціних матеріалів відносно Українського війська і підігрівання російській пропаганді на 7 році війни", - написав Штефан.

У коментарях він зазначив, що Державна прикордонна служба відреагувала на інцидент і зараз з'ясовує, чому прикордонник розмістив таке відео.