Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан. СКРИНШОТ
Полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.
Про це Штефан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайомтеся. "Мамкін блогер" Ігор Шарун. Вчора у мережі ТікТок, випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119 000 переглядів, близько 5000 та 570 поширень та від , які продовжували його масово поширювати.
На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів з та віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою", - написав Штефан.
"За декілька хвилин я знайшов власника цієї сторінки. Це Ігор Шарун з Львівської області, який (попередньо наразі є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області згідно з декларацією)", - стверджує Штефан.
Полковник зв'язався з "блогером" і попросив його видалити відео, але той у відповідь "відправив у далеке плавання". Відреагував автор ролика тільки після того, як Штефан опублікував у коментарі його особисті дані - день народження і домашню адресу.
Зараз аккаунт Шаруна видалено.
"Ігорю Шатуну пропоную записати офіційне відео - звернення з вибаченнями перед воїнами ЗС України за свої дії та свідоме розповсюдження дискредитаціних матеріалів відносно Українського війська і підігрівання російській пропаганді на 7 році війни", - написав Штефан.
У коментарях він зазначив, що Державна прикордонна служба відреагувала на інцидент і зараз з'ясовує, чому прикордонник розмістив таке відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
обиделись только те, которые подозревают в себе свинство.
Але цю мавпу потрібно покарати та засудити.
Щоб знало своє місце.
а карать и судить нужно мавп-какао-ботов.
шоб знали своё место.
Воно само себе у дзеркало бачило? Впалі груди, бурдюк, хоч ще молоде, худі ручки, тупа свиняча пика без ознак інтелекту. .. тьфу, тупа нікчема потвора.
С чужих слов там может быть чёрт знает что!