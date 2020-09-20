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Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан. СКРИНШОТ

Полковник Анатолій Штефан виявив у соцмережі TikTok відео, на якому військовослужбовець Держприкордонслужби Ігор Шарун віддає свиням команди зі статуту української армії.

Про це Штефан написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся. "Мамкін блогер" Ігор Шарун. Вчора у мережі ТікТок, випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119 000 переглядів, близько 5000 Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 01 та 570 поширень та від Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 02 , які продовжували його масово поширювати.

На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів з Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 03 та віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою", - написав Штефан.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 04

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"За декілька хвилин я знайшов власника цієї сторінки. Це Ігор Шарун з Львівської області, який (попередньо наразі є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області згідно з  декларацією)", - стверджує Штефан.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 05

Полковник зв'язався з "блогером" і попросив його видалити відео, але той у відповідь "відправив у далеке плавання". Відреагував автор ролика тільки після того, як Штефан опублікував у коментарі його особисті дані - день народження і домашню адресу.

Зараз аккаунт Шаруна видалено.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 06

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"Ігорю Шатуну пропоную записати офіційне відео - звернення з вибаченнями перед воїнами ЗС України за свої дії та свідоме розповсюдження дискредитаціних матеріалів відносно Українського війська і підігрівання російській пропаганді на 7 році війни", - написав Штефан.

У коментарях він зазначив, що Державна прикордонна служба відреагувала на інцидент і зараз з'ясовує, чому прикордонник розмістив таке відео.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 07Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан 08

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) пропаганда (2811) блогер (181) ЗСУ (7588) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+102
Цей горе-прикордонник проходить службу у Великих Мостах Львівської області. Сподіваюся, що місцеві патріоти начистять йому хвоста...
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20.09.2020 14:28
+56
В данном тяжёлом случае только чисткой хвоста не обойдёшься, гнать этот мусор со службы поганой метлой без всяких выплат и с запретом на госдолжности на всю жизнь. Да и руководству неплохо бы получше заняться воспитанием своих подчинённых, если они конечно не сами подобные
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20.09.2020 14:54
+41
Живут же такие твари шаруны. Подонок вонючий. И семейка видать такая же. Да и снимало оно свою семью.
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20.09.2020 14:41
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на дураков не обижаются.
обиделись только те, которые подозревают в себе свинство.
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21.09.2020 00:44 Відповісти
Не образились.
Але цю мавпу потрібно покарати та засудити.
Щоб знало своє місце.
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21.09.2020 10:02 Відповісти
образились.
а карать и судить нужно мавп-какао-ботов.
шоб знали своё место.
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21.09.2020 20:01 Відповісти
шо там ЩЕля, кормит хорошо своих адептов Божьей Росой или уже не достаточно?
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22.09.2020 08:29 Відповісти
З ким це лайно кого порівнювало?
Воно само себе у дзеркало бачило? Впалі груди, бурдюк, хоч ще молоде, худі ручки, тупа свиняча пика без ознак інтелекту. .. тьфу, тупа нікчема потвора.

Прикордонник записав відео, на якому порівнює військовослужбовців ЗСУ зі свинями, - офіцер Штефан - Цензор.НЕТ 530
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21.09.2020 01:47 Відповісти
Оце, відсутність закона про колаборантів.
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21.09.2020 11:50 Відповісти
Цього ублюдка четвертувати і кинути свиням на корм.
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21.09.2020 12:35 Відповісти
А кто нибудь из кричащих єто самое видео хоть смотрел?
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21.09.2020 14:51 Відповісти
Можно взять его в список Слуги народа. Там уже есть из Львовской области украинофобка Верещук, которая в 2015 году в Москве с подругой-пропагандоншей премию получала. Этого Серуна можно на мэра Львова выдвинуть.
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21.09.2020 15:23 Відповісти
На перевиховання в АТО
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21.09.2020 19:38 Відповісти
А что там на видео?
С чужих слов там может быть чёрт знает что!
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28.09.2020 09:35 Відповісти
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