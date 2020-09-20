"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту. ВIДЕО

Пресслужба "Слуги народу" стверджує, що слова глави фракції у Верховній Раді Давида Арахамії в ефірі одного з українських телеканалів про те, що його партії вигідно програти місцеві вибори, були вирвані з контексту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба "Слуги народу" пише в телеграмі.

Нагадаємо, перед цим глава фракції Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив:

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом".

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У зв'язку зі значним резонансом цієї заяви, пресслужба "Слуги народу" опублікувала офіційну реакцію. У телеграм-каналі партії, зокрема, говориться, що "опоненти використали свій улюблений прийом" - "вирвали 20 секунд з контексту годинного виступу".

"Ми змушені спростувати повідомлення, в яких стверджується начебто голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляє, що партії вигідно програти на місцевих виборах", – йдеться в повідомленні.

Разом з цим опубліковано більш тривале відео з записом слів Арахамії. Як підкреслює пресслужба "СН", глава фракції обговорював з журналістами "різні версії політтехнологів про місцеві вибори і розвиток політичної ситуації".

Далі наводимо слова Давида Арахамії повністю: "Багато політтехнологів так кажуть: насправді в місцевих виборах перемагати - собі дорожче. Тільки тебе вибрали - ти нагорі. Тільки пішов перший же опалювальний сезон, другий - ти вже не з такими епітетами, антиепітетами тебе починають називати. Якщо розглядати, що нам потрібно вийти на парламентські вибори через чотири роки - отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Чому? Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не в нас. Не ми ж, якби рулимо містом. Це не дивна логіка, це ми зараз говоримо з точки зору політтехнологій".

При цьому також варто відзначити, що в відео, опублікованому партією "Слуга народу", початок розмови також урізано. У розмові Арахамія почав речення зі слів: "Моя думка така, і багато політтехнологів так кажуть ...