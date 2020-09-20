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Новини Місцеві вибори-2020
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"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту. ВIДЕО

Пресслужба "Слуги народу" стверджує, що слова глави фракції у Верховній Раді Давида Арахамії в ефірі одного з українських телеканалів про те, що його партії вигідно програти місцеві вибори, були вирвані з контексту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба "Слуги народу" пише в телеграмі.

Нагадаємо, перед цим глава фракції Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив:

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом".

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У зв'язку зі значним резонансом цієї заяви, пресслужба "Слуги народу" опублікувала офіційну реакцію. У телеграм-каналі партії, зокрема, говориться, що "опоненти використали свій улюблений прийом" - "вирвали 20 секунд з контексту годинного виступу".

"Ми змушені спростувати повідомлення, в яких стверджується начебто голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляє, що партії вигідно програти на місцевих виборах", – йдеться в повідомленні.

Разом з цим опубліковано більш тривале відео з записом слів Арахамії. Як підкреслює пресслужба "СН", глава фракції обговорював з журналістами "різні версії політтехнологів про місцеві вибори і розвиток політичної ситуації".

Далі наводимо слова Давида Арахамії повністю: "Багато політтехнологів так кажуть: насправді в місцевих виборах перемагати - собі дорожче. Тільки тебе вибрали - ти нагорі. Тільки пішов перший же опалювальний сезон, другий - ти вже не з такими епітетами, антиепітетами тебе починають називати. Якщо розглядати, що нам потрібно вийти на парламентські вибори через чотири роки - отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Чому? Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не в нас. Не ми ж, якби рулимо містом. Це не дивна логіка, це ми зараз говоримо з точки зору політтехнологій".

При цьому також варто відзначити, що в відео, опублікованому партією "Слуга народу", початок розмови також урізано. У розмові Арахамія почав речення зі слів: "Моя думка така, і багато політтехнологів так кажуть ...

місцеві вибори (1366) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+58
"Выборы выгодно проиграть": В "Слуге народа" утверждают, что "оппоненты использовали излюбленный прием" и вырвали слова Арахамии из контекста - Цензор.НЕТ 3380
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20.09.2020 14:45
+57
от порохоботы проклятые) рвуть контекст найвеличнішим лідерам і нема на то ради
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20.09.2020 14:24
+55
Арахамия по жизни вырванный из контекста имбицил.

Любой его высер оказывается вырванным.
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20.09.2020 14:26
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В нас під генделиком таку "хамію" просто б одлупили. Шоб хоча б мовчало.
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20.09.2020 17:28 Відповісти
Вьрвите уже етой обезьяне язьік чтобьі потом слова из контекста не приходиломь вьірьівать
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20.09.2020 17:59 Відповісти
Ну, гаразд, вирвуть йому язика. І що далі? А далі буде так: тиждень Ви будете насолоджуватися тишею, а потім скучите за бздурами цього вар'ята. І першим почнете дратуватися: "Чого так нудно?!"
Хіба нє?
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20.09.2020 18:06 Відповісти
Нє
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20.09.2020 18:23 Відповісти
Дякую, Ви мене заспокоїли. Тоді додіку направду можна відривати язика, вуха та інше навісне устаткування
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20.09.2020 18:32 Відповісти
ну ти й дурне. Мабуть ти скучаєш, як тобі не бздять під носа, еге ж?
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20.09.2020 22:43 Відповісти

О, бачу пан знається на збоченьствах. Майже, як Ваташа.
Що ж, добродію. Ваш досвід буде цікавим. Для таких же збоченців як і ви .
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20.09.2020 23:50 Відповісти
зразу видно, що в тебе нема ні клепки, й голова ватна.
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20.09.2020 23:52 Відповісти

Не дивись, Зю!-вар'яте, до дзеркала, і вати не побачиш .
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21.09.2020 00:00 Відповісти
ти занадто часто зелену дурну мавпу в дзеркало бачиш, тож вже здурів.
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21.09.2020 00:09 Відповісти

Йой, хруню, де тебе такого відшукали? І, головно, навіщо?

Ану, ще щось рохни!
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21.09.2020 00:13 Відповісти
ти такий кумедний ідіот, ти б знав
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21.09.2020 00:23 Відповісти
От же невгамовне дитя...
Гаразд. Зазвичай мені то ліньки, але для тебе зроблю виняток - поясню очевидне. Є така штука - сарказм. Ним люди користуються, коли хочуть висміяти якесь плюгавство. Наприклад, таке, як додік арахамія. Або Зю!-нєлох. Або якесь подібне непорозуміння. Щоб це зрозуміти, треба мати хоча б якесь почуття гумору і трохи життєвого досвіду. Тому не журися - в тебе все ще попереду.
Тепер, коли ти дізнався дещо нове і корисне, йди лягай, бо завтра школу проспиш .
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21.09.2020 00:33 Відповісти
та я вже прочитав там твій коментар нижче. Кульгавий твій сарказм, однак. Нікого нічому не навчив, і сам з себе посміявся. Воно б було кумедне в цирку, а пусти клована на урядове місце . Невже не видно, що воно жалюгідне. Якщо б замість Шварцнегера Термінатора грав Джим Кері чи Олег Попов з носом і в картузі - видовище було б провальним. Одним словом, це не сарказм, а триндець.
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21.09.2020 00:40 Відповісти

Малий ти ще, щоб дорослих дядьків судити. Але то таке - сам колись був як ти, тому і не серджуся.
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21.09.2020 01:29 Відповісти
те, що ти виріс великий - не значить, що став розумним. А щодо мого віку - дуже помиляєшся.
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21.09.2020 09:13 Відповісти
1. То твоя приватна думка, маєш на неї право.
2. Якщо так, то це може бути дуже зле. Для тебе в першу чергу. Бо інфантильність сама по собі не є патологією, але є паскудним симптомом (як не віриш, запитай у лікаря). Звісно, якщо тільки ти так не розважаєшся, вдаючи інфантильне чудо. Але і з такими розвагами треба бути обережним, бо часом люди вживаються в образ (як сумніваєшся, спитай в акторів). А тоді - біда.
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21.09.2020 15:06 Відповісти
ти, очевидно, так мною заморочений, що мені аж лестить. Може подушку підстелиш\?
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21.09.2020 20:46 Відповісти
Бачу, ти дійсно нездоровий. Сходи до лікаря, поки чого не витворив у реалі.
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22.09.2020 13:19 Відповісти
Ти не лікар часом, що так за форумчанами гоняєшся? Може збочений?
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22.09.2020 14:13 Відповісти
Я все сказав. На все добре.
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22.09.2020 17:15 Відповісти
А це - воістину шедевр: "Хард з Влащенко. Гість... Арахамія"!
Виходить, пані Ваташа дійсно знається на збоченьствах!
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20.09.2020 18:16 Відповісти
Да у них с тем контекстом уже постоянная практика как у того врача, который гланды через попу вырывает.
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20.09.2020 18:30 Відповісти
Арахамия, так Вам по твоей логике надо было и президентские выборы проиграть, чтобы на Вас, балерин, не упал негатив. Руководить городом или областью вы боитесь, а страной- за ноги не оттянешь. Что, бюджет для тырева здесь больше, чем в городе или в селе?
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20.09.2020 18:52 Відповісти
Хламидию опять на контексты порвали?
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20.09.2020 18:58 Відповісти
Бажано зробити перевибори в ВР і президента. І взяти їх програти!!!
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20.09.2020 19:02 Відповісти
/// (цитата)
.... на самом деле в словах Арахамии о выгоде партии «слуг» от проигрыша выборов с целью избежания ответственности - вся их беспринципная и извращенная идеология. Они сразу не шли строить и создавать, а под ширмой «новых лиц» захватывать активы, отбивать расходы своих хозяев, садиться на потоки и загребать власть любыми методами. И делали они это продуманно, сознательно вводя в заблуждение миллионы своих избирателей, которых теперь бросают в объятия других мошенников и кучи ФСБшных партий-обманок. Отсюда разграбленный бюджет, безработица, дерибан, падение экономики, отмена субсидий, остановка реформ и деградация целых отраслей, а взамен увеличение расходов на силовиков, ширка с регионалами, договорняки с РФ и такие жалкие попытки избежать ответственности.
«Слуге народа» выгоднее проиграть местные выборы» - это не только плевок в лицо тем, кто им поверил, но и невиданный цинизм отказа от своих обещаний. Это еще и явка с повинной....
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20.09.2020 19:49 Відповісти
Обделались дерьмом по самые уши, так лучше тихо стойте в сторонке и не вякайте, а утверджать что гавно не воняет, а пахнет это только усугубляет положение!
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20.09.2020 19:51 Відповісти
Нічого не вирвано з контекста. Зайвий раз підтврджено, що зелених цікавлять справи в країні тільки з точки зору їх власного рейтингу. А добре це для країни чи ні, значення не має. Арахамія вже не вперше каже це відкритим текстом. Шкода тільки, що українці вірять їх брехливій пропаганді. Талановиті послідовники геббельса.
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20.09.2020 20:14 Відповісти
А этот Чиполлино еще глупее,чем выглядит. 73 %, ау! Это, а ведь это ВАШ выбор, Чиполлино -это ВЫ.
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20.09.2020 21:06 Відповісти
Саме цікаве - це те, що ці дебіли й ембіцили, які називають себе слугами народу є підростаючим поколінням 27%,
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20.09.2020 21:17 Відповісти
Ты сам то понял,что сказал?
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21.09.2020 20:04 Відповісти
"Найбільше з достоїнств оратора - не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, що не потрібно" - Ціцерон.
Але ж дебіли не можуть бути ораторами!
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20.09.2020 21:13 Відповісти
"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 2386

...
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20.09.2020 21:47 Відповісти
Партія бездарів. Там без конекста те саме що й в контексті. При чому в кожного з них. В тому числі самого зеленського.

Злодії які дірвалися до державного корита!

"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 7149
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20.09.2020 23:15 Відповісти
Все у ЗЕ как всегда. Херню несет агрохимия, а виноваты - оппоненты
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21.09.2020 00:36 Відповісти
Корабельную сосну тоже из контекста вырвали. Баба да , баба да!
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21.09.2020 00:44 Відповісти
де зрада?
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21.09.2020 00:45 Відповісти
Дурбэцало
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21.09.2020 03:50 Відповісти
Зеленского жаль. идиоты обложили
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21.09.2020 06:05 Відповісти
Какой же все таки мерзости понавыбирали ваши 73% недоумков
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21.09.2020 06:57 Відповісти
Це дурбело і саме не знає, що ляпне в наступний раз. Не звертайте на бідолагу увагу...
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21.09.2020 08:20 Відповісти
Опять из Хламидии контекст выпал )))
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21.09.2020 08:48 Відповісти
Таракамия жги исчо
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21.09.2020 09:00 Відповісти
давид "Срущий кот" арахамия - этим сказано все
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21.09.2020 09:51 Відповісти
"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту - Цензор.НЕТ 7580
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21.09.2020 11:11 Відповісти
Абхазский отброс
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21.09.2020 11:24 Відповісти
Так что, если при власти в Киеве, то вы не отвечаете за то что творится на местах? Т.е. вертикали власти не существует ???
На вас уродов по любому ляжет негатив по поводу дорог и отопительного сезона. И в первую очередь на вас. Это вы обещали в 2019 навести порядок в стране, а не только в кабине и раде. Для 73 % зелохов именно осел оманский ЦАРЬ, им плевать кто мер или депутат міськради.
Вы зря платите зарплаты своим полит технологам: лохи работают на янелоха
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21.09.2020 11:51 Відповісти
идиот, чтобы было выгодно вам квартальным утыркам на все 100%, так лучше в них вООще не участвовать и про выиграш ЗАБЫТЬ!
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21.09.2020 11:52 Відповісти
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