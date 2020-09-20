"Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту. ВIДЕО
Пресслужба "Слуги народу" стверджує, що слова глави фракції у Верховній Раді Давида Арахамії в ефірі одного з українських телеканалів про те, що його партії вигідно програти місцеві вибори, були вирвані з контексту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба "Слуги народу" пише в телеграмі.
Нагадаємо, перед цим глава фракції Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив:
"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом".
У зв'язку зі значним резонансом цієї заяви, пресслужба "Слуги народу" опублікувала офіційну реакцію. У телеграм-каналі партії, зокрема, говориться, що "опоненти використали свій улюблений прийом" - "вирвали 20 секунд з контексту годинного виступу".
"Ми змушені спростувати повідомлення, в яких стверджується начебто голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляє, що партії вигідно програти на місцевих виборах", – йдеться в повідомленні.
Разом з цим опубліковано більш тривале відео з записом слів Арахамії. Як підкреслює пресслужба "СН", глава фракції обговорював з журналістами "різні версії політтехнологів про місцеві вибори і розвиток політичної ситуації".
Далі наводимо слова Давида Арахамії повністю: "Багато політтехнологів так кажуть: насправді в місцевих виборах перемагати - собі дорожче. Тільки тебе вибрали - ти нагорі. Тільки пішов перший же опалювальний сезон, другий - ти вже не з такими епітетами, антиепітетами тебе починають називати. Якщо розглядати, що нам потрібно вийти на парламентські вибори через чотири роки - отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Чому? Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не в нас. Не ми ж, якби рулимо містом. Це не дивна логіка, це ми зараз говоримо з точки зору політтехнологій".
При цьому також варто відзначити, що в відео, опублікованому партією "Слуга народу", початок розмови також урізано. У розмові Арахамія почав речення зі слів: "Моя думка така, і багато політтехнологів так кажуть ...
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба нє?
О, бачу пан знається на збоченьствах. Майже, як Ваташа.
Що ж, добродію. Ваш досвід буде цікавим. Для таких же збоченців як і ви .
Не дивись, Зю!-вар'яте, до дзеркала, і вати не побачиш .
Йой, хруню, де тебе такого відшукали? І, головно, навіщо?
Ану, ще щось рохни!
Гаразд. Зазвичай мені то ліньки, але для тебе зроблю виняток - поясню очевидне. Є така штука - сарказм. Ним люди користуються, коли хочуть висміяти якесь плюгавство. Наприклад, таке, як додік арахамія. Або Зю!-нєлох. Або якесь подібне непорозуміння. Щоб це зрозуміти, треба мати хоча б якесь почуття гумору і трохи життєвого досвіду. Тому не журися - в тебе все ще попереду.
Тепер, коли ти дізнався дещо нове і корисне, йди лягай, бо завтра школу проспиш .
Малий ти ще, щоб дорослих дядьків судити. Але то таке - сам колись був як ти, тому і не серджуся.
2. Якщо так, то це може бути дуже зле. Для тебе в першу чергу. Бо інфантильність сама по собі не є патологією, але є паскудним симптомом (як не віриш, запитай у лікаря). Звісно, якщо тільки ти так не розважаєшся, вдаючи інфантильне чудо. Але і з такими розвагами треба бути обережним, бо часом люди вживаються в образ (як сумніваєшся, спитай в акторів). А тоді - біда.
Виходить, пані Ваташа дійсно знається на збоченьствах!
.... на самом деле в словах Арахамии о выгоде партии «слуг» от проигрыша выборов с целью избежания ответственности - вся их беспринципная и извращенная идеология. Они сразу не шли строить и создавать, а под ширмой «новых лиц» захватывать активы, отбивать расходы своих хозяев, садиться на потоки и загребать власть любыми методами. И делали они это продуманно, сознательно вводя в заблуждение миллионы своих избирателей, которых теперь бросают в объятия других мошенников и кучи ФСБшных партий-обманок. Отсюда разграбленный бюджет, безработица, дерибан, падение экономики, отмена субсидий, остановка реформ и деградация целых отраслей, а взамен увеличение расходов на силовиков, ширка с регионалами, договорняки с РФ и такие жалкие попытки избежать ответственности.
«Слуге народа» выгоднее проиграть местные выборы» - это не только плевок в лицо тем, кто им поверил, но и невиданный цинизм отказа от своих обещаний. Это еще и явка с повинной....
Але ж дебіли не можуть бути ораторами!
...
Злодії які дірвалися до державного корита!
На вас уродов по любому ляжет негатив по поводу дорог и отопительного сезона. И в первую очередь на вас. Это вы обещали в 2019 навести порядок в стране, а не только в кабине и раде. Для 73 % зелохов именно осел оманский ЦАРЬ, им плевать кто мер или депутат міськради.
Вы зря платите зарплаты своим полит технологам: лохи работают на янелоха