"Слуга народу" представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби. ФОТОрепортаж+СПИСОК
Партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. На чолі списку - дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.
Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з конференції київської міської організації партії.
Так, в список "Слуги народу" увійшли:
- Євгенія Кулеба - дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;
- Михайло Присяжнюк - юрист, телеведучий;
- Олена Говорова - легкоатлетка;
- Юрій Федоренко - юрист, бізнесмен;
- Владислав Трубіцин - букінист;
- Лілія Пашина - адвокатка;
- Георгій Зантарея - дзюдоїст;
- Андрій Вітренко - заступник міністра науки і освіти;
- Вікторія Бурдукова - продюсерка.
Також в списку:
- Ганна Маляр;
- Віталій Селик;
- Ксенія Семенова;
- Олексій Кисельов;
- Ігор Драгін.
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СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", - заявляють студенти.
Не успели отгреметь фанфары убогого собрания зелёных опущенцев, как вдруг
https://lb.ua/news/2020/09/20/466401_sluzi_narodu_vidredaguvali.html
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення )))
Йованое шапито на конях !!! )))
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.