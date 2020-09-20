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Новини Місцеві вибори-2020
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"Слуга народу" представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. На чолі списку - дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з конференції київської міської організації партії.

Так, в список "Слуги народу" увійшли:

- Євгенія Кулеба - дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;

- Михайло Присяжнюк - юрист, телеведучий;

- Олена Говорова - легкоатлетка;

- Юрій Федоренко - юрист, бізнесмен;

- Владислав Трубіцин - букінист;

- Лілія Пашина - адвокатка;

- Георгій Зантарея - дзюдоїст;

- Андрій Вітренко - заступник міністра науки і освіти;

- Вікторія Бурдукова - продюсерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вибори вигідно програти": У "Слузі народу" стверджують, що "опоненти використали улюблений прийом" і вирвали слова Арахамії з контексту. ВIДЕО

Також в списку:

- Ганна Маляр;

- Віталій Селик;

- Ксенія Семенова;

- Олексій Кисельов;

- Ігор Драгін.

Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 01
Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 02
Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 03

Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 04
Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 05
Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 06Слуга народу представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби 07

кандидат (228) Київрада (795) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+30
Как всегда, первыми опорожнились под новостью зашкваренные *****
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20.09.2020 15:08
+28
"Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы - Цензор.НЕТ 1275
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20.09.2020 15:17
+25
"Слуга народа" представила кандидатов в Киевсовет, во главе списка - жена Кулебы - Цензор.НЕТ 5311
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20.09.2020 15:01
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Сторінка 2 з 2
Там есть одна юристка, которая прекрасно знает законы, это Анна Маляр.Но я даже представить не могла, что эта вполне разумная женщина с хорошей профессионаотной репутацией свяжется с этой зелёной мразью. Зачем ей это, оставить пятно на своей репутации навсегда?
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20.09.2020 16:50 Відповісти
Нажаль, зараз немає поняття "професійна репутація назавжди". За 5-10 років все забудеться. Так само, як в 2019 всі забули, що Вакарчук один раз вже складав
з себе повноваження нардепа
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20.09.2020 17:07 Відповісти
Це непросто дивно , це страшно - я її завжди слухала як адекватного експерта... Невже гроші!!! такою ціною!
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20.09.2020 17:22 Відповісти
Помятые какие-то. Верещук на зам главного бухгалтера рабкоопа тянет...
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20.09.2020 17:03 Відповісти
Зеленая плесень пускает метастазы везде
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20.09.2020 17:33 Відповісти
Букинист,дзюдоист,онанист и продюссер.все сходится
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20.09.2020 20:10 Відповісти
Кулеба один из немногих приличных людей в нынешней власти, думаю он и его жена, зря связались с командой Зеленского, которая всё больше напоминает банду Януковича.
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20.09.2020 18:03 Відповісти
Тем более,что зелень не отстирывается.
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20.09.2020 18:59 Відповісти
Дякую. Зберіг список зегенератів. Тепер точно відомо кого викреслювати. І хай не мріють, "зелені, що ми не прийдемо і буде як в 2019 - переважна більшість населення не прийшла на вибори. Ми зобов'язані прийти і "вибити" стільчик з під ніг зелених падлюк.
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20.09.2020 18:37 Відповісти
Нахер вы пиарите этих уродов. Пиарьте националистов! Нам нужно на всех местах во власти националисты и нужно пропагандировать национализм и нужно создавать больше партий националистических!!! Вся власть должна быть в Украине Украинская, а не олигархическая и кремлевская. Украинская власть - это националисты Украинцы. И хватит голосовать за этих жидов воровских и агентов вреда Украине кремлевских. Сколько можно это продолжать с мразями во власти. Они купили все СМИ в Украине (Они - это олигархи и кремль) и они грабят и разваливают Украину 30 лет. Хватит голосовать за тех, кого пиарят эти СМИ олигархов и кремля. Надо голосовать за националистов и создавать новые националистические партии! И люди, умнейте уже и олигархи и кремль создали этих каналов своих не просто так, а чтобы вас во все дыры иметь! не смотрите их каналы и не голосуйте за тех, кто там трется! Нужно менять систему и всю эту гниль кремлевскую и олигархическую вычистить их страны. Майдан не довел дело до победы над кремлевской агентурой и олигархами. А их нужно уничтожить!
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20.09.2020 20:25 Відповісти
Кто это такие? Жена кулебы, у него есть ещё теща и мама. А другие чем хуже
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20.09.2020 20:42 Відповісти
Корниенко похож на заросшего беременного забулдыгу
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20.09.2020 20:49 Відповісти
3,14доры зеленые, теперь универ придётся заново освячивать
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20.09.2020 21:10 Відповісти
Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об'єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти. Ну що, "нарушу Закон - уйду сам", брехунець?
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21.09.2020 01:32 Відповісти
театр абсурда...
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21.09.2020 03:12 Відповісти
А чего шмара верещук сиськи не вывалила ?
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21.09.2020 11:25 Відповісти
- Алло, доброго дня, у вас хрестики є?
- Немає.
- А іконки?
- Немає!
- А свічки?
- Женщіна, ви зателефонували до Офісу ПреЗедента, у нас нема нічого святого!
- Та я знаю! 🤣
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21.09.2020 11:38 Відповісти
"СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією "Слуга народу" на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету.
СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", - заявляють студенти.
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21.09.2020 11:53 Відповісти
Новость по теме хотите?
Не успели отгреметь фанфары убогого собрания зелёных опущенцев, как вдруг

https://lb.ua/news/2020/09/20/466401_sluzi_narodu_vidredaguvali.html

У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення )))

Йованое шапито на конях !!! )))
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21.09.2020 11:56 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/druzhina-kulebi-pereplutala-kolori-i-zamist-partiji-zelenih-obrala-slugu-narodu-21092020-399852 Дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба мала намір очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала відповідну агітаційну кампанію.

Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".

На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.

"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".

Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
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21.09.2020 14:29 Відповісти
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