"Слуга народу" представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. На чолі списку - дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє з конференції київської міської організації партії.

Так, в список "Слуги народу" увійшли:

- Євгенія Кулеба - дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;

- Михайло Присяжнюк - юрист, телеведучий;

- Олена Говорова - легкоатлетка;

- Юрій Федоренко - юрист, бізнесмен;

- Владислав Трубіцин - букінист;

- Лілія Пашина - адвокатка;

- Георгій Зантарея - дзюдоїст;

- Андрій Вітренко - заступник міністра науки і освіти;

- Вікторія Бурдукова - продюсерка.

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Також в списку:

- Ганна Маляр;

- Віталій Селик;

- Ксенія Семенова;

- Олексій Кисельов;

- Ігор Драгін.















