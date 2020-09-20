Марченко про призначення Пудрика: "На митниці складно з новими обличчями. Всі плюс-мінус однакові"

З точки зору професійних якостей питань до нового керівника Одеської митниці Дениса Пудрика, який за часів президентства Януковича очолював Кримську митницю, до його призначення не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мене часто запитують про призначення тих або інших осіб на митницю. Ми як Мінфін згідно з законом маємо погоджувати призначення регіональних керівників. І за поданням керівництва митниці ми здійснюємо таке погодження. Ми можемо перевірити на наявність чи на відсутність кримінальних проваджень щодо тієї чи іншої особи. Це для нас може бути причиною не призначати. І ми проводимо співбесіду. І за результатами співбесіди, перевірок і так далі оцінити доброчесність тієї або іншої людини, я вважаю, складно.

З приводу Дениса Пудрика. По ньому питань не було до його призначення. Потім з’явилися питання у пресі щодо його статків тощо. Я думаю, що можете запитати Дениса Пудрика. І він пояснить, яким чином він сформував свої статки", -зазначив міністр.

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На питання, чи не шкодує він зараз, що така кандидатура затверджена на ключовий пункт митниці в Україні, Марченко відповів:

"Я не знаю, як би я діяв, знаючи резонанс. Чи, можливо, я перевіряв би на наявні у нього статки, задав би це питання Денису Пудрику? Я, можливо, задав би. Знаєте, задньою думкою можна багато чого подивитися. Але з точки зору професійних якостей до нього питань не було".

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На твердження журналіста, що Пудрик - не "нове обличчя", глава Мінфіну відповів:

На митниці складно з новими обличчями. Усі обличчя на митниці плюс-мінус однакові. Питання: чи вони виконують планові показники?".

За словами міністра, митниця в цілому виконує планові показники, починаючи з травня місяця.

"Травень, червень, липень, серпень - стовідсоткове виконання", - зазначив міністр.

Він додав, що до травня план не виконувався - недобір, за його словами, був в середньому до 5 млрд гривень, а зараз недобору немає.

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