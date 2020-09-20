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Новини
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Марченко про призначення Пудрика: "На митниці складно з новими обличчями. Всі плюс-мінус однакові"

З точки зору професійних якостей питань до нового керівника Одеської митниці Дениса Пудрика, який за часів президентства Януковича очолював Кримську митницю, до його призначення не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Мене часто запитують про призначення тих або інших осіб на митницю. Ми як Мінфін згідно з законом маємо погоджувати призначення регіональних керівників. І за поданням керівництва митниці ми здійснюємо таке погодження. Ми можемо перевірити на наявність чи на відсутність кримінальних проваджень щодо тієї чи іншої особи. Це для нас може бути причиною не призначати. І ми проводимо співбесіду. І за результатами співбесіди, перевірок і так далі оцінити доброчесність тієї або іншої людини, я вважаю, складно.

З приводу Дениса Пудрика. По ньому питань не було до його призначення. Потім з’явилися питання у пресі щодо його статків тощо. Я думаю, що можете запитати Дениса Пудрика. І він пояснить, яким чином він сформував свої статки", -зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко

На питання, чи не шкодує він зараз, що така кандидатура затверджена на ключовий пункт митниці в Україні, Марченко відповів:

"Я не знаю, як би я діяв, знаючи резонанс. Чи, можливо, я перевіряв би на наявні у нього статки, задав би це питання Денису Пудрику? Я, можливо, задав би. Знаєте, задньою думкою можна багато чого подивитися. Але з точки зору професійних якостей до нього питань не було".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО

На твердження журналіста, що Пудрик - не "нове обличчя", глава Мінфіну відповів:

На митниці складно з новими обличчями. Усі обличчя на митниці плюс-мінус однакові. Питання: чи вони виконують планові показники?".

За словами міністра, митниця в цілому виконує планові показники, починаючи з травня місяця.

"Травень, червень, липень, серпень - стовідсоткове виконання", - зазначив міністр.

Він додав, що до травня план не виконувався - недобір, за його словами, був в середньому до 5 млрд гривень, а зараз недобору немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові перестановки в Кабміні можуть зупинити бюджетний процес, - Разумков

Марченко Сергій (579) Пудрик Денис (16)


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Топ коментарі
+14
Може Азарова повернемо в ДФС щоб збільшити надходження в бюджет?
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20.09.2020 15:22
+11
Конгениально...!!!
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20.09.2020 15:19
+10
тут еще круче:
Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО
В одном из супермаркетов Киева за кражу товара интимного назначения задержан гражданин Василий Мариноха, который претендует на работу в налоговой полиции г. Киева.
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20.09.2020 15:30
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Конгениально...!!!
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20.09.2020 15:19 Відповісти
Може Азарова повернемо в ДФС щоб збільшити надходження в бюджет?
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20.09.2020 15:22 Відповісти
Это мысль! Он ещё и "молод" как "новое лицо", 80-ти нет.
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20.09.2020 18:17 Відповісти
тут еще круче:
Кандидат в налоговую Киева Мариноха украл в супермаркете презервативы и смазку "Клубничка" и хотел вынести их в барсетке. ФОТО
В одном из супермаркетов Киева за кражу товара интимного назначения задержан гражданин Василий Мариноха, который претендует на работу в налоговой полиции г. Киева.
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20.09.2020 15:30 Відповісти
воруют все- только так можно понять
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20.09.2020 15:19 Відповісти
Фокин не подходит как новое лицо?
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20.09.2020 15:20 Відповісти
Нет, пристроен внучкой.
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20.09.2020 18:19 Відповісти
Очень плохо, что таможня у нас, такая "уникальная" контора, где "все лица плюс-минус одинаковые". А почему новым лицам, не связанным со старыми, невозможно там работать, в чём секрет?
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20.09.2020 15:20 Відповісти
Не знают: Кому, Сколько, Куда и По какому поводу ЗАНОСИТЬ. Вот и ФСЬО!
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20.09.2020 15:23 Відповісти
закрытая система для чужих, как суды, прокуратура , большой бизнес...
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20.09.2020 15:33 Відповісти
т.е профессионально... ворует - не подкопаешься...
мышь крысу пацюка на мякине не подловишь
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20.09.2020 15:22 Відповісти
Нуда, нуда кгог попало ведь не назначишь! На как можно доверить таможню незнакомым людям? Лучше уж знакомым)))
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20.09.2020 15:24 Відповісти
И? Вы предлагаете оставить все как есть?...
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20.09.2020 15:26 Відповісти
Посмотри на эти рожи,
В чём-то все они похожи.
практически (с)
Не победа, а тоска,
Не держава, а...
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20.09.2020 15:27 Відповісти
Не придерешься... Мордочки то у всех соискателей +/- круглые...
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20.09.2020 15:28 Відповісти
Підрик це новЄ ліТСо!
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20.09.2020 15:30 Відповісти
Двое из ларца, одинаковы с рыльца..
Рыльца в паху..ойц..sorry.. в пуху...
)))
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20.09.2020 15:30 Відповісти
так этому ЛИЦУ только за лицо лет 20 с конфискацией можно смело давать с разу !!!!
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20.09.2020 15:31 Відповісти
зато со старыми лицами никаких сложностей .свое дело знают туго
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20.09.2020 15:34 Відповісти
Хоть бы для проформы конкурс провели.Нормальный,а не ермаковский с братом.
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20.09.2020 15:36 Відповісти
Коли Юля призначила на таможню Макаренко, то відрахунки до бюджету вирісли втричі. Це що, за місяць стало втричі більше товару провозитись? Ні. Це корупція зникла. Сьогодні корумпованого до нестями Пєціного Насірова поміняв ще більш корумпований Зєлін Нєфьодов і навіть слабенькі надходження з таможні впали вдвічі. Абинеюлькі рулять
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20.09.2020 15:39 Відповісти
В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении. Аль Капоне.
http://www.wisdoms.one/aforizmi_al_capone.html
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20.09.2020 15:40 Відповісти
сколько не делай революций, всё равно вернешься к пудрику ...
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20.09.2020 15:47 Відповісти
Могу поспорить, что ты последние 2 революции просидел возле телевизора
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20.09.2020 15:52 Відповісти
где я просидел зелебоб это только мне считается...
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20.09.2020 16:35 Відповісти
Если у Марченко нет вопросов к Пудрику, то тогда у общества есть вопросы к Марченко. Какой дебил назначил Марченко если он не мог проверить Пудрика, а вместо него этим занимается пресса? Такое впечатление что там дебил цепляется за дебила и дебилом погоняет.
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20.09.2020 16:23 Відповісти
Для коррупционной морды всё ворьё плюс-минус одинаковое.
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20.09.2020 16:24 Відповісти
Накинулись на ЧЕЛОВЕКА! Пудрик жеж такая милаха 😁
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20.09.2020 16:31 Відповісти
овцы все схавают.
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20.09.2020 16:43 Відповісти
Свиняча харя это "новое лицо" ?!
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20.09.2020 16:48 Відповісти
https://censor.net/resonance/3216092/*******************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_

Банда Януковича возвращается и назначается гауляйтером Украины Ермаком-Козырем на высокие должности: Татаров, Шкарлет, Кава, Якубовский и прочая, осталось еще Портнова куда-нибудь пристроить.
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20.09.2020 16:51 Відповісти
Т.е., Марченко признал, что преЗЕдент провел очередной сеанс уриноофтальмологии, когда обещал новые лица?...
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20.09.2020 18:38 Відповісти
Если "задней мыслью" рассуждать, то то что у Пудрика в верхней точке туловища ну явно лицом назвать сложно .Одно очевидно что это орган для принятия пищи.И то это если "задней мыслью"рассуждать.А вот то что на таможне лица плюс минус одинаковые это человек тонко подметил .Не дай бог неформат всунется в доблестные ряды харь .
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20.09.2020 21:19 Відповісти
 
 