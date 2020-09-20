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Новини Місцеві вибори-2020
13 060 199

Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин

Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив депутата партії "Слуга народу" Ірину Верещук як кандидата на посаду київського міського голови.

Зеленський представив Верещук на конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу", інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Часто доводиться чути, що Києвом може ефективно управляти тільки корінний киянин. Знаєте, ми з вами перебуваємо в університеті Тараса Шевченка, який народився не в Києві, власне як і Грушевський, Драгоманов, які викладали не тут. ... Щоб працювати на благо міста, не обов'язково бути "корінним". Обов'язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим і вкладати в це місто своє серце і душу. Вірю, що саме такою людиною є кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Президент назвав низку проблем Києва - затори, дірки в асфальті, забруднене повітря і хаотична забудова.

"Київ - це душа України, і ми не хочемо дивитися, як у цю душу плюють викиди і брудне повіря. І, нарешті, Київ - це серце України, і воно має битися на повні груди. Ми всі хочемо, щоб наше улюблене місто нарешті отримало той вигляд, якого давно заслуговує, стало комфортним, зручним, сучасним, затишним", - сказав президент.

Зеленський Володимир (23973) Київ (19534) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2814) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+56
Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин - Цензор.НЕТ 7912
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20.09.2020 15:42
+54
не смішно те, шо верещучку представляє не голова слуги народу, а президент всієї України
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20.09.2020 15:41
+52
Зеленский представил Верещук как кандидата в мэры Киева: Столицей может эффективно управлять не только коренной киевлянин - Цензор.НЕТ 9912
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20.09.2020 15:39
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а то , что она засланный кремлёвский казачок Зелю уже не волнует ?
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20.09.2020 16:44 Відповісти
Одного поля ягоди. Пройдисвіти. Він - блазень, вона - жлобиха. Ні честі, ні совісті.
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21.09.2020 00:32 Відповісти
Шмарклю это только радует,*однодумця*нашлась.
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21.09.2020 15:45 Відповісти
А хто це? Воно Київ знає? Село ***.
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20.09.2020 16:45 Відповісти
Интересно получается, люди Рева русская где она была мэром, тупо называют ее вором, неэффективным управленцем, а зеленый выбрал лучшую из своей партии, какое же говно все остальное получается!?
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20.09.2020 16:45 Відповісти
моя рідня живе в Раві Руській, кажуть що ця особина страшна злодійка... впевнений кияни не настільки дурні щоб це лайно обрати мером.
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20.09.2020 20:23 Відповісти
Надеюсь конечно, но с другой стороны, куда не ткни - они злодии, не из кого выбирать, нет порядочных людей среди кандидатов... если копнуть в прошлое каждого то вор то убийца, то рэкетир то насильник то еще что.. Нужен детектор лжи для всех чиновников, любого ранга )))))))) каждый год! Может тогда искореним эту гниль!?
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20.09.2020 22:22 Відповісти
Є з кого, можна проголосувати знову за Кличка,не ідеал, звичайно, але однозначно це буде краще, ніж вибрати такий непотріб, як Верещук.

А ті придурки,що шукали ідеал,якого не існує в природі, замість неідеального Порошенка півтора роки тому вибрали таке лайно, як шмаркля.
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20.09.2020 23:23 Відповісти
Коли Вова вибрав Мєрі Зажопісн на Київ , комусь ще хочеться казати шо він просто тупіт ...
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20.09.2020 16:47 Відповісти
Це все рівно як Ганя -Тереза-герман Вітька двічінесудимого завербованого українській мові вчила ...
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20.09.2020 16:49 Відповісти
На заході були присутні президент України Володимир Зеленський, а також глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У топ-10 "Слуг народу" увійшли:
№1 - Євгенія Кулеба - дружина міністра закордонних справ України, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад"
№2 - Михайло Присяжнюк - юрист, правозахисник, адвокат, телеведучий, ведучий соціального проєкту «Один за всіх».
№3 - Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
№4 - Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації «Твердиня».

№5 - Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду «Культурні новації».
№6 - Лілія Пашинна, адвокатка.
№7 - Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
№8 - Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України.
№9 - Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка («Ревізор», «Страсті за Ревізором»), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
№10 - Зоряна Скалецька, колишня міністерка охорони здоров'я, юристка у галузі медичного права.
Також у списку "Слуг" є юрист-кримінолог Анна Маляр, підприємці Владислав Трубіцин і Юрій Федоренко, помічник нардепа Ганни Бондар, громадський діяч, голова ради з урбаністики Віталій Селик, помічниця нардепа Романа Грищука Ксенія Семенова, керівник ГО "Ветеранська справа" Олексій Кисельов, президент Асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін, нардеп Микола Тищенко.
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20.09.2020 17:56 Відповісти
что - и Маляр в списке слуг?! неглупая же вроде тётка
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21.09.2020 11:00 Відповісти
Конечно, Вове с 95квартала Кривого Рога нет никакой разницы, а мне ,извините, есть.
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20.09.2020 16:47 Відповісти
Не извиняйтесь...
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20.09.2020 21:40 Відповісти
Подонок и дурак зе свято блюдя законы (как и обещал) разрезает ленточку на кандидатке от народных слуг. То ли конституцию уже подменили, то ли он президошка только "слуг народа", то ли первые три слова этого коммента - правда!
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20.09.2020 16:48 Відповісти
Верещащая Верещук с зонтиком и Виталя тугодум с велосипедом. Поздравляю киевлян с выбором без выбора. Хотя после Лени Космоса - поющего, все нынешнее это уже выглядит как плагиат.
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20.09.2020 16:50 Відповісти
В Киевен самая большая проблема с плесенью! Голубая плесень позеленела...
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20.09.2020 16:53 Відповісти
ПРосто Вовка вже не ПРосто тупой і нє ПРосто какая разніца, Вовка хочет в Растов
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20.09.2020 16:59 Відповісти
Невеселі підсумки тижня
Тиждень добігає кінця, настав час підбити його підсумки. Особисто для мене тиждень зайве довів: Зеленський і Єрмак давно дали згоду РФ на капітуляцію, просто вони не уявляють, як це піднести суспільству.
Ще один фактор, який заважає Путіну і російській агентурі в Україні - капітуляцію треба закріпити законодавчо.
Які ж фактори говорять на користь того, що країну ведуть в прірву?

Влада пішла на безпрецедентну кількість поступок Кремлю протягом останніх 2 місяців, а особливо - останніх 10 днів. Такого не було ні восени минулого року, ні навіть цієї весни.
Сергій Пархоменко . Нова Січ. https://www.novasich.top/?p=11277
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20.09.2020 17:33 Відповісти
дорожка ему скатертью, и что-то попутного ему в оппу!!!
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20.09.2020 22:21 Відповісти
Опять лохов обманули!
Сказали Зеленский приедет выступать, ждали игры на пианино, билеты продавали дорого. А зеленский был в качестве конферансье, Веру Поппинс расхваливал.
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20.09.2020 16:54 Відповісти
Давай, Виталий, жги их.
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20.09.2020 16:58 Відповісти
В Киевен самая большая проблема с плесенью! Голубая плесень позеленела...
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20.09.2020 17:00 Відповісти
Пардон. не то нажал... )=
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20.09.2020 17:04 Відповісти
да нее, нормально,этим зеленым задротам надо по пару раз повторять,а лучше с ноги прописывать прописные истины...
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20.09.2020 18:00 Відповісти
Верещати - не містом керувати
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20.09.2020 17:05 Відповісти
Це теж саме що, Україною управляє зелупа малоросійська.
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20.09.2020 17:05 Відповісти
Сравнил Верещук с Грушевским ,Драгомановым....Ой дебил,зонт ей в сраку а не Киев.
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20.09.2020 17:06 Відповісти
Оце у ЗеМанди кандидати)) лайно на лайні...

Ватна на всю голову наволоч з парасолькою хоча і розмовляє непогано українською, але видає цілком рашистські ватні наративи, є гарний досвід керування потоками на митниці...
Чи може ця ватна провінційна феська щось цінне зробити для столиці? Ні і ще раз ні, як і все ЗеБільне лайно.

Кличко перед таким непотрібом виглядає просто титаном.
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20.09.2020 17:07 Відповісти
Вибачачте ,який дебіл буде голосувати за неї ,воно дурне як пробка.
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20.09.2020 17:12 Відповісти
За Зе проголосували, а воно не розумніше за Варащук.
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20.09.2020 17:19 Відповісти
Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин - Цензор.НЕТ 3655
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20.09.2020 17:19 Відповісти
Рвотный рефлекс на Зеленых Ссук
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20.09.2020 17:22 Відповісти
Я так думаю, що таке представлення кандидата в мери на виборах президентом є порушенням виборчого законодавства. Посадові особи, чиновники, а тим більше президент не повинні брати участь в агітації за партії чи певних осіб.
Тому Верещук повинні, взагалі зняти з виборів, а Зеленському об"явити імпичмент.
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20.09.2020 17:24 Відповісти
Оно зЕлох! Патаму и не знает!
арахимия№2, какая то... Любопытно а диплом его настоящий, самый главный Москаль Украины сделал запрос!
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20.09.2020 17:33 Відповісти
весь его вояж по стране нарушение закона
но кто ж его привлечёт к ответственности???
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20.09.2020 19:49 Відповісти
Є така поговірка - "свій якщо не заплаче,то хоч скривиться"...Тому обирати все таки треба своїх...На президентів України - українців,а не "жидву і москалів" (цитата Тягнибока),а на мерів міст - родаків цих міст...
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20.09.2020 17:36 Відповісти
Був би цирк, а клоуни знайдуться. ©
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20.09.2020 17:41 Відповісти
Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин - Цензор.НЕТ 1153
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20.09.2020 19:02 Відповісти
Какой-то спектакль.Они ее сами сливают.Тот,кто этим процессом руководит,однозначно понимает,что реклама кандидата самим зеленским уменьшает вероятность ее избрания. Т.е. они сами не планируют,что она будет мэром.Какая-то другая игра у этих кукловодов.
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20.09.2020 17:41 Відповісти
ну эффективность зели уже все увидели за 1,5 года
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20.09.2020 17:50 Відповісти
Cходили бы вы всей Зе командой не на выборы, а к матери Коломойского(Бениной маме). У Верещучке на морде написано "дайте бабла, да я тупа, но дайте бабла".
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20.09.2020 17:51 Відповісти
За Андрея Ильенко надо голосовать в мэры Киева - националиста, а не за этих крыс Коломойского или Кличка, который связан с русской мафией с 90-х и был связан с криминальным авторитетом Рыбкой и есть видео с ними и Кличко еще кум Медведчука - кума Путина. Надо голосовать за Ильенко - он националист и умный и порядочный человек! Почему люди такие тупорылые и голосуют за сволочей распиаренных на сми олигархов. Наоборот нельзя голосовать за тех, кого показывают на каналах олигархов ибо там только их люди пиарятся. За националистов надо голосовать и Украина должна стать Украиной, а не страной под властью Олигархов и Кремлевской агентуры. Только националисты сделают сильную страну и будут защищать нац интересы Украины!
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20.09.2020 17:57 Відповісти
Андрій походить зі шляхетної української сім'ї. Таких в Україні залишилось дуже мало. А бидло їм заздрить і люто ненавидить їх, бо відчуває свою нікчемність, коли зустрічає справжніх українців. Бидло обирає бидло, а потім страждає і продовжує в усьому звинувачувати гідних, достойних - такий закон життя.
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21.09.2020 00:45 Відповісти
Я вас трохи розстрою - шляхта (тобто арістократи) не працюють режисерами та акторками (тато й мама цього хлопця).
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21.09.2020 11:32 Відповісти
http://sum.in.ua/ Словник української мови . http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник .

ШЛЯХЕ́ТНИЙ, а, е.
1. Прикм. до http://sum.in.ua/s/shljakhta шляхта і http://sum.in.ua/s/shljakhtych шляхтич .
// Власт. шляхті, аристократам; такий, як у шляхти, аристократів.
// Належний шляхті, аристократам.
2. Який відзначається високими моральними якостями; який дістав добре виховання; благородний.
// Власт. такій людині.

Ю́рій Гера́симович Іллє́нко - український кінооператор, кінорежисер, та сценарист. Серед найвідоміших фільмів Іллєнка «Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою», та «Легенда про княгиню Ольгу». Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Це скарб українського кіномистецтва, української культури, який могла створитити саме високодуховний шляхетний митець. /прим. Любителі гри членом на піаніно це ніколи не зрозуміють./.
Батько актора і продюсера, голови Держкіно з 2014 року Пилипа Іллєнка та українського політика, депутата Верховної Ради України VIII скликання Андрія Іллєнка.
Брат Ю́рія Гераасимовича - Вадим, опенратор і кінорежисер багатьох (перелік див. нижче) кіношедеврів, з яких я б виділив "За двома зайцями".
Фільмографія
Як оператор зняв кінокартини:
«Мандрівка в молодість» (1957, у співавт. з В. Орлянкіним i В. Філіпповим),
«Військова таємниця» (1958),
«Олекса Довбуш» (1960),
«Іду до вас»
«За двома зайцями» (1961),
«Мовчать тільки статуї» (1962),
«Вечір на Івана Купала» (1968),
«Поштовий роман» (1969),
«Весілля» (1973),
«Там вдалині, за рікою» (1975),
«Свято печеної картоплі» (1976),
«Чоботи всмятку» (1977, т/ф),
«Незручна людина» (1978, т/ф),
«Школа» (1980, т/ф, 3 с, Одеська кіностудія),
«Три гільзи від англійського карабіна» (1982),
«В лісах під Ковелем» (1984),
«Івін А.» (1990),
«Цвітіння кульбаби» (1992)
«Гетьманські клейноди» (1993) та ін.
Як режисер поставив стрічки:
«Повернення Вероніки» (1964, у співавт.),
«Над нами Південний хрест» (1965, у співавт.),
«Зозуля з дипломом» (1971),
«У синьому небі посію ліс» (1986),
«Передай далі…» (1988),
«Останній бункер» (1990),
«Геллі і Нок» (1995, співавт. сцен., реж. і опер.).
Брат Юрія і Вадима Іллєнків - Михайло,
З 1973 р. - режисер Київської кіностудії ім. О. П. Довженка.
З 1997 року - організатор кінофестивалю Відкрита ніч.
З 2000 року - декан кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Національної спілки кінематографістів України.
У 2009 році брав участь у першому етапі навколосвітньої подорожі на яхті «Купава».
Від квітня 2017 до листопада 2018 року був Головою Правління української кіноакадемії. Тут просто неможливо розповісти про всіх з цієї великої шляхетної сім'ї... Всі вони - частина нашої української культури. І знайомство з ними наближає і нас до шляхетності і благородства, до гордості і любові до України.
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21.09.2020 13:57 Відповісти
Странно что ты пишешь "голосуйте за украинских националистов" на русском Это для кого?
UPD. Теперь понял, "Свобода", кремлевские карманные националисты
За Тягныбока бы еще предложил проголосовать
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21.09.2020 11:30 Відповісти
100%! Андрей - активнейший участник Майдана, в 2014г. участвовал в формировании добротрядов, был волонтерем.
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21.09.2020 14:12 Відповісти
Ми вже побачили, як країною керує не корінний українець.
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20.09.2020 17:57 Відповісти
Клас! Уявляю пику чмирька, коли верещучка набере фіг да нєфіга
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20.09.2020 18:09 Відповісти
Вираз "пролетів як фанера над Парижем" замінять на інший
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20.09.2020 20:11 Відповісти
пішов ти в сраку разом зі своїми хвойдами
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20.09.2020 18:22 Відповісти
согласен, а государством может управлять даже кухарка...
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20.09.2020 18:23 Відповісти
Та у і нас президент не корінний українець, тому йому й байдуже до усього - крім нього самого, плекласного....
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20.09.2020 18:25 Відповісти
Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин - Цензор.НЕТ 6443
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20.09.2020 18:36 Відповісти
Ну це ЖАХ якийсь.
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20.09.2020 18:52 Відповісти
Голосуйте за українських націоналістів, а не за жидів та кацапів які тут чужі і служать не народу України а своїм етнічним меншинам.
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20.09.2020 18:53 Відповісти
Це за Фронтмана-Тягнибока?
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21.09.2020 11:34 Відповісти
Саме за це корумповане чмо не варто. Цікаво, чи добудував він два свої палаци в заповіднику? Саме за них і не висувався "на президента"...
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21.09.2020 23:29 Відповісти
Довольно таки достойный кандидат и с опытом руководства городом.Мозги у неё есть но набекрень немного.
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20.09.2020 19:08 Відповісти
Верещук це гідний депутат для Києва? Дійсно? Пан ідіот?
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20.09.2020 22:08 Відповісти
Хто називає когось поганим словом,то він хоче щоб так називали його.
Сарказм мого поста ,вище написаного і діти зрозуміли ,але прошу пана тільки не ви.
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23.09.2020 07:06 Відповісти
Почитайте как она тем городком управляла! Охренеете...
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21.09.2020 23:31 Відповісти
А почему не МАРСИАНИНА!?
Возможно марсианин даже более порядочен и умней (любого киевлянина), но ПРОБЛЕМА в том, чтоб ЧЕМ ТО УПРАВЛЯТЬ НУЖНО ХОРОШО ЗНАТЬ СПЕЦИФИКУ И ТОНКОСТИ ПРЕДМЕТА УПРАВЛЕНИЯ, постороний не знает всех ньюансов и обязательно "наломает дров" прежде, чем деиально и тчательно вникеет в суть проблем.
В таком случае (по его логике) Зе можно балотироваться в президенты в ГОНДУРАСА или УРУГВАЯ!
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20.09.2020 19:10 Відповісти
p.s. про экологию и "чистый" воздух ЧУШЬ И АХИНЕЯ! Любой современный город будет иметь проблему с экологией и загрязннием воздуха, если НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНО, на уровне законов государства (а не местного самоуправление), а именно принять тщательно продуманныйс закон об утилизации мусора и борьбы с выбросами отходов (с детальным алгоритмом его реализации) и ограничениий для транспорта с двигателями без электической тяги или водородно-кислородном топливе, вплоть до полного запрещения их эксплуатации, паралельно с этим нужно вводить в строй объекты термоядерной энергетики или на худой конец реакторы ториево-ураноаого уцикла, закрывать поэтапно ТЕЦ на угле, антаците, мазуте, горючих нефтепродуктах, а в перспективе и на газе!
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20.09.2020 19:30 Відповісти
0 голосов зеленым чмырям!
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20.09.2020 19:12 Відповісти
Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин - Цензор.НЕТ 3696
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20.09.2020 19:13 Відповісти
Нам достатньо 1 року правління "корінного кріворожеца". Вова, будь ласка, повертайся в свій криворожий квартал, щоб ми тебе забули як дурний сон!
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20.09.2020 19:21 Відповісти
Мудрий нарід так и продолжит топтаться по граблям выбирая между верещук и фсбшным г-ном пальчевским.
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20.09.2020 19:35 Відповісти
это на самом деле две ФСБшные кучи гов..на...) кого не выберут- бараний джекпот
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20.09.2020 20:28 Відповісти
крім гебешного лайна із ЗеМанди є Кличко,який при всіх недоліках краще, ніж гниди верещук чи пальчевський. Розуйте очі,пане.
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21.09.2020 09:19 Відповісти
Хочу треша до конца. Мне уже 73 процента выбрали президента,теперь пусть в моем городе выберут еще эту мэром...
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20.09.2020 19:41 Відповісти
Можливо. Але ватний двбйб керувати країною явно не в змозі.
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20.09.2020 19:54 Відповісти
зеленский двигает подстилку кума путина в меры столицы Украины....так с кем кем там воюет зеленский??? с рашей?? честно??? через московские назначения на должности?
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20.09.2020 20:27 Відповісти
Что ж ты Вовка представляешь себе, когда говоришь "править"? Правитель из тебя что летчик - только вниз. Сразу представился такой себе управитель мух. Или Зеленский с пальцем в носу - управитель козявками.
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20.09.2020 20:44 Відповісти
Вот теперь точно что оманский осел после дорожки Этот моральный урод всуе на своей должности не может выступать на стороне какой то партии или пора этому дебилу на последний поезд сегодня до Ростова. Ну осел что с него возьмешь
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20.09.2020 20:56 Відповісти
Главная зеленая падаль в КНУШ приходила, Верещук пиарила. Жаль студентов не было, атоб порвали гнойному очелло.
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20.09.2020 21:38 Відповісти
видно совсем плохи дела у Верещук - 5%, вот и взялся Зебик ее пиарить.
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21.09.2020 00:29 Відповісти
Киянам:
"Ти - це Верещук !"
Ги ги ги ! 😂
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20.09.2020 22:50 Відповісти
11 самых известных дур Украины: 1.Тимошенко, 2. Бондаренко, 3. Герман, 4. Королевская, 5. Богословская. 6. Витренко, 7. Савченко, 8. Верещук, 9. Венидиктова, 10. Лукаш, 11. Левочкина
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20.09.2020 23:41 Відповісти
так зеленский президент Украины или ведущий никому не нужной дебильной программы? похоже, что второе...
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21.09.2020 03:10 Відповісти
а що,Зе-чмо хіба вже не президент,який повинен дотримуватися Конституції, бути її гарантом, під час виборів нікому не надавати перевагу, не втручатись в виборний процес і ні за кого не агітувати?

... вибачаюсь, бо щоразу забуваю,що вже майже півтора року в Україні не президент, а **********.
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21.09.2020 09:25 Відповісти
Ну хто ще може представити зелену Вівцю, як не зелений Баран.
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21.09.2020 10:05 Відповісти
Наскільки ефективно Україною може керувати неукраїнець, ми вже бачимо.
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21.09.2020 10:22 Відповісти
незаконная агитация от зели продолжается.
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21.09.2020 11:09 Відповісти
Піндец , краще б ця істота не представляла цю потвору , бо і так від обох тхне недолугістю на милі навкруги .
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21.09.2020 12:45 Відповісти
Если эта черноротая верещук будет мэром тогда будет пипец всем!!
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21.09.2020 13:19 Відповісти
Надо быть просто умным, а вот с этим очень большие проблемы у этой Верещук.
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21.09.2020 14:05 Відповісти
Оно и неплохо,чем больше зебилов будет кандидатами,тем больше растянутся голоса,легче будет Виталию победить эту нечисть.
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21.09.2020 15:43 Відповісти
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