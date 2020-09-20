Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив депутата партії "Слуга народу" Ірину Верещук як кандидата на посаду київського міського голови.

Зеленський представив Верещук на конференції Київської міської організації політичної партії "Слуга народу", інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Часто доводиться чути, що Києвом може ефективно управляти тільки корінний киянин. Знаєте, ми з вами перебуваємо в університеті Тараса Шевченка, який народився не в Києві, власне як і Грушевський, Драгоманов, які викладали не тут. ... Щоб працювати на благо міста, не обов'язково бути "корінним". Обов'язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим і вкладати в це місто своє серце і душу. Вірю, що саме такою людиною є кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук", - сказав Зеленський.

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Президент назвав низку проблем Києва - затори, дірки в асфальті, забруднене повітря і хаотична забудова.

"Київ - це душа України, і ми не хочемо дивитися, як у цю душу плюють викиди і брудне повіря. І, нарешті, Київ - це серце України, і воно має битися на повні груди. Ми всі хочемо, щоб наше улюблене місто нарешті отримало той вигляд, якого давно заслуговує, стало комфортним, зручним, сучасним, затишним", - сказав президент.