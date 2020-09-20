Росія та ОРДЛО заблокують всі питання, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі, - Кравчук

Якщо Верховна Рада України не змінить постанову про місцеві вибори, то це заблокує не лише обмін полоненими, але і всю роботу Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив у коментарі "Суспільному".

"Сьогодні вже очевидно, що на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи всі питання, які обговорюються, упираються в одне: Росія та ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінено постанову Верховної Ради, всі питання буде заблоковано", – заявив Кравчук.

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Він додав, що "якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання лише України, то поле маневру звужується і його не існує з конкретних питань, але ми маємо шукати відповіді на всі питання".

Кравчук уточнив, що не знає, чи змінить Верховна Рада постанову.

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