Росія та ОРДЛО заблокують всі питання, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі, - Кравчук
Якщо Верховна Рада України не змінить постанову про місцеві вибори, то це заблокує не лише обмін полоненими, але і всю роботу Тристоронньої контактної групи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив у коментарі "Суспільному".
"Сьогодні вже очевидно, що на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи всі питання, які обговорюються, упираються в одне: Росія та ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінено постанову Верховної Ради, всі питання буде заблоковано", – заявив Кравчук.
Він додав, що "якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання лише України, то поле маневру звужується і його не існує з конкретних питань, але ми маємо шукати відповіді на всі питання".
Кравчук уточнив, що не знає, чи змінить Верховна Рада постанову.
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Да прекрасно ! Теперь с лихвой хватит для нашей безбедной старости, честно заработанных кровавых кремлевских сребреников для Иуд ...за измену и капитуляцию Украины в угоду кремлевских фашистов )(уйла.
Рада не разрешит.
Кравчук, идите домой.
Домашние тапки, туалет, газетка.
Что еще нужно человеку, чтоби прожить старость?
про це заявляв Лавров і його сцар.
Навіщо це озвучують у такій інтерпритації ці дідугани не відомо.
Москалі блокували і будуть блокувати усі українські ініціативи.........їм війна , нерозрішений конфлікт вигідний, це їх можливість не допустити вступ України у НАТО!!!!!!!!!!!!
что хуже станет??
А не было мысли что-то заблокировать из ********** хотелок??
попробуйте-может сто-то получится
Кравчук, садись на кравчучку и катись домой, а то договоришься до того,
что на границе не пустят, как вредителя, и поедешь к Януковичу - вспоминать былое..
Мудило вместе с компанией все равно придется линчевать рано или поздно по седьмое колено вместе с порнозвездой фокина.
Если заблокируют переговоры, то запроданець не сможет торговать интересами Украины, вот и волнуется. минские соглашения все-равно подписаны под давлением, противоречивы, многократно нарушены рашистами и срок их давно кончился.
Жыдокомуняцкое отродье. Баньте, цензюки !
А сейчас активно движемся к цели?.