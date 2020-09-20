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Новини Місцеві вибори-2020
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Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства. ІНФОГРАФІКА

Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства. ІНФОГРАФІКА

Від початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Про це сказано на сторінці Національної поліції України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До ЄРДР внесено відомості про 43 кримінальні правопорушення: 25 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 18 пов'язані з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

За останню добу поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу.

"Загалом упродовж доби в поліцію надійшло 57 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом", - йдеться в інформації.

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Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства 01
Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства 02
Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства 03

Автор: 

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15205)


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а за це відкрили?

Полиция открыла более 40 дел за нарушение избирательного законодательства - Цензор.НЕТ 7410
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20.09.2020 15:55 Відповісти
А когда там откроют уголовное дело провотив цик,которая зарегистривала запрещенную в Украине - кпу?!
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20.09.2020 16:01 Відповісти
Не хахахатайтє Мєня..
Підрахуїзм ще ніхто не відміняв!!
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20.09.2020 16:17 Відповісти
Сцу#а хоть бы кто-то пивка поставил за голос... Приходится перебиваться шаленой бджилкой 😈
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20.09.2020 16:28 Відповісти
 
 