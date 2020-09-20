Поліція відкрила понад 40 справ за порушення виборчого законодавства. ІНФОГРАФІКА
Від початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
Про це сказано на сторінці Національної поліції України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"До ЄРДР внесено відомості про 43 кримінальні правопорушення: 25 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 18 пов'язані з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.
За останню добу поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу.
"Загалом упродовж доби в поліцію надійшло 57 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом", - йдеться в інформації.
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