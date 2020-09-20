Колишній мер Дебальцевого Бондарчук працює у таксі в Києві і розповідає пасажирам правду про Донбас: "Росіяни зазвичай виправдовуються. Деякі просять вибачення"

Колишній мер Дебальцевого Андрій Бондарчук працює у таксі в Києві і розповідає пасажирам правду про агресію Росії на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про поїздку з мером написав на сторінці у фейсбуці Ігор Котелянець.

"Він приїхав на наше замовлення послуги Uber Comfort. Везе з центру Києва на лівий берег.

Цитуючи вірші Володимира Сосюри, ​​якими розповідає історію власного міста, "між іншим" згадує, що очолював його з 2006 р. до 2010 р.

Зараз він висококласний водій. На першому місці за кількістю виконаних замовлень у столиці. Понад 23 тисячі. Це 23 тисячі його історій про те, що відбувається на Донбасі. 23 тисячі його розмов із клієнтами про важливе. Про війну і людей, яких вона вичавила з рідного краю.

"Серед іноземців дуже багато ватників. Поки їдемо, намагаюся змінити їхнє переконання про громадянську війну і про те, хто насправді є загарбником, хто вигнав мене з власного будинку. Коли трапляються росіяни, то зазвичай виправдовуються, мовляв, ми не відповідаємо за нашу владу. Дехто просить вибачення".

За допомогою цих діалогів із клієнтами українською, російською або англійською мовами людина виконує свою місію: наближає деокупацію Донбасу, яка обов'язково відбудеться, якщо світ знатиме правду. Робота в таксі - це не просто спосіб заробітку, це шанс поговорити. Це 23 тисячі спроб зробити український Донбас більш почутим світом", - йдеться у пості.

Котелянець також процитував відомі рядки Володимира Сосюри, ​​уродженця Дебальцевого.

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди...."

Андрій Бондарчук був мером Дебальцевого з 2006 року до 2010 року. У нього три вищі освіти - історія, право і державна служба, вільно володіє англійською мовою.

У нього троє дітей. У 2014 році чоловік разом із родиною переїхав до Києва. Зараз, щоб забезпечити сім'ю, він працює у популярній службі таксі.

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