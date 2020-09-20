УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
11 364 63

"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета (оновлено)

В.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет лише 2 дні тому надіслав ректорам вузів листа про неприпустимість політичної агітації на території освітніх закладів. Крім того, займатися політикою на території забороняє статут університету.

На це звернули увагу засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов і журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні побачив, як партія "Слуга народу" вирішила втягнути мою альма-матер КНУ ім. Т.Шевченка в передвиборчу агітацію. Зокрема, вони розмістили свій з'їзд на задньому дворі червоного корпусу. Партії - 2,5 роки. Моєму університету - 186. Не буду ідеалізувати КНУ, але це був центр видатних умів - Винниченко, Бердяєв, Неволін, Кістяківський тощо", - написав Лємєнов.

Читайте також: "Слуга народу" представила кандидатів до Київради, на чолі списку - дружина Кулеби. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Данилюк-Ярмолаєва звернула увагу на те, що проведення політичного заходу на території університету безпосередньо порушує статут КНУ.

"Про всяк випадок процитую статут КНУ від 7.08.2015 року:

"1.6. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів і релігійних об'єднань в університеті не допускається". Що далі? У зелений пофарбують чи панно з Верещук наліплять на фасаді?" - написала Ярмолаєва.

Читайте також: Зеленський представив Верещук як кандидата в мери Києва: Столицею може ефективно управляти не тільки корінний киянин

Нагадаємо, 16 вересня в.о. міністра науки й освіти Сергій Шкарлет заявив, що політична агітація у стінах вишів є неприпустимою. Він звернувся до обласних держадміністрацій і закладів вищої та професійно-технічної освіти з листом про заборону політичної агітації в стінах освітніх закладів.

"Одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Прошу взяти до уваги інформацію про недопущення неправомірного використання приміщень навчальних закладів для ведення політичної агітації", - було сказано в листі.

Слуги народу провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета 01
Слуги народу провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета 02
Слуги народу провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета 03
Слуги народу провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета 04

Автор: 

агітація (202) місцеві вибори (1366) Міносвіти (1415) вища освіта (209) Слуга народу (2814) Данилюк-Ярмолаєва (362) Лємєнов Олександр (51) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9473
показати весь коментар
20.09.2020 17:00
+31
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
20.09.2020 17:10
+25
Проста пліснява не вибирає місце свого розповсюдження, а от ЗЕленій хочется інетелктуально "самоутверждаться "
показати весь коментар
20.09.2020 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проста пліснява не вибирає місце свого розповсюдження, а от ЗЕленій хочется інетелктуально "самоутверждаться "
показати весь коментар
20.09.2020 16:56 Відповісти
Им законы не писаны. Они даже на Конституцию плюют.
показати весь коментар
20.09.2020 20:17 Відповісти
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
показати весь коментар
20.09.2020 22:11 Відповісти
Кто конкретно из него?
показати весь коментар
20.09.2020 22:50 Відповісти
К глубочайшему сожалению это касается 99,999% всей нашей так называемой "элиты" не зависимо от полит принадлежности( кстати не удобно использовать это слово по отношению ко всему этому сброду, поэтому возьмем в кавычки)
показати весь коментар
20.09.2020 16:58 Відповісти
ИлИта)
показати весь коментар
20.09.2020 17:01 Відповісти
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 3346
показати весь коментар
20.09.2020 17:02 Відповісти
и кто же, кроме этих зелёных дегенератов, проводил съезд в КНУ или другом универе ?

Касается-то оно касается,

но микробов на руках хирурга перед операцией несколько меньше, чем у бомжа, роющегося в мусорном баке, хотя у хирурга они тоже есть, если глянуть под микроском.

а ты, почему-то, огульно приравниваешь хирурга и бомжа
показати весь коментар
20.09.2020 17:05 Відповісти
А в Бресте активистов метелят с носаря и газом...И в Минске покорному протесту приходит ******
показати весь коментар
20.09.2020 16:59 Відповісти
одним словом, дегенерати)
показати весь коментар
20.09.2020 16:59 Відповісти
В дуже давні савецькі часи був такий анекдот про інтелетуала (інтелігента) - Чим відрізняється пОртфель від портфЕля? У пОртфелі носять стаканИ , а у портфЕлі інтелектуал носить стакАни...
показати весь коментар
20.09.2020 17:09 Відповісти
Й ще був такий анекдот , перефразую в ********* контексті - "Які відмінності у рояля й унітазу? -запитують одного дипломованого юриста. А він жме плечима - Не знаю... То як же тебе тоді можна пускти в культурне середовище... "
показати весь коментар
20.09.2020 17:15 Відповісти
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9473
показати весь коментар
20.09.2020 17:00 Відповісти
вы до влады не дорветесь моральные уроды )))))))))))))))))))
показати весь коментар
20.09.2020 22:51 Відповісти
Вы уже их привели. Смачного

"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета - Цензор.НЕТ 7811
показати весь коментар
20.09.2020 23:20 Відповісти
Тебя обдолбыша не приводили, ты сам пришел.
показати весь коментар
21.09.2020 01:04 Відповісти
Ты жри, одноклеточное, и не отвлекайся. Мыслить - не для тебя. Смачного.
показати весь коментар
21.09.2020 09:13 Відповісти
Слово элиты лишнее. И это ко всем партиям от Медведчука с Порошенко до Тимошенко с Кучмой и прочей коррупционной нечистьи
показати весь коментар
20.09.2020 17:00 Відповісти
ну назови такой зашквар у партии Порошенко
показати весь коментар
20.09.2020 17:07 Відповісти
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
20.09.2020 17:10 Відповісти
Очень, очень ограниченные, совсем узколобые.
показати весь коментар
20.09.2020 17:01 Відповісти
у амёб лба нет... поэтому там нечем ограничиваться ))))
показати весь коментар
20.09.2020 17:14 Відповісти
Я удивляюсь недовольству -ПРОФФЕСОРА терпели с 2010
Теперь слуги решили все стать ПРОФФЕСОРАМИ 😀😀😀
показати весь коментар
20.09.2020 17:02 Відповісти
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 9886
показати весь коментар
20.09.2020 17:05 Відповісти
"..нормальноЮ українською...".. або "...нормальноЮ мовою.."
воно ще й помилок наробило.. тим паче що "українською мовою" це як "масло масляное"
показати весь коментар
20.09.2020 17:41 Відповісти
Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 98
показати весь коментар
20.09.2020 17:06 Відповісти
опять недовольство от тебя.. ты такая по жизни или тут на форуме у тебя такая роль, быть вечно обуренной?
показати весь коментар
20.09.2020 22:52 Відповісти
Вам же сказали -
МІ-КРО-БИ.
До ссавців ще прірва, не те, шо до людей. А ви про еліти...
показати весь коментар
20.09.2020 17:03 Відповісти
Им бы в пластиковых трениках "адидас" возле ларька на Троещине стоять, а не возле красного корпуса универа...
показати весь коментар
20.09.2020 17:06 Відповісти
"...на заднем дворе вместо этих выдающихся украинских мыслителей выступают Верещук, Дубинский, Бужанский или Тищенко". Последний уже выступил именно на заднем дворе.

Конференция "слуг народа" на территории университета Шевченко: По сравнению с Винниченко и Бердяевым все эти люди являются интеллектуально ограниченными, - Леменов - Цензор.НЕТ 5509
показати весь коментар
20.09.2020 17:09 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2020 23:06 Відповісти
Майже 30 років "Шапіто"!!
))(
показати весь коментар
20.09.2020 17:15 Відповісти
Тю, да то ж просто, тепер ці добродії і добродійки з належним пафосом скрізь вказиватимуть ,що закінчили КДУ. Слова "конференцію" і "в" сором'язливо пропускатимуть. А какая разница?!
показати весь коментар
20.09.2020 17:19 Відповісти
Вова згадав шо він синок професора ... Біда!
показати весь коментар
20.09.2020 17:35 Відповісти
Это не беда,беда будет когда к концу каденции ему звание профФесор присвоят. А так будет, и к Гордону не ходи!
показати весь коментар
20.09.2020 19:30 Відповісти
Якби оця лінива зелень почитала нашого видатного українського філософа Миколу Бєрдяєва, то знайшла б там ("Истоки русского коммунизма") такий геніальний висновок всесвітньо відомого вченого: "Навіть сама думка про справедливість вже є не справедливою". Отак!, "Спасители человечества", "ліпші друзі народу". Вам чхати на цей народ. Аби щось наобіцяти... Запам'ятали вислів генія філософії? Тим, хто читав Бєрдяєва, ваші обіцянки "справедливості" стоять поперек горла!
показати весь коментар
20.09.2020 17:52 Відповісти
Не быть тебе, Шкарпет, министром.
показати весь коментар
20.09.2020 18:02 Відповісти
Сумніваюсь, що всі слуги вміють читати, та і нема коли їм устави знати. Потрібно було відосик на айфон зняти про устав
показати весь коментар
20.09.2020 18:07 Відповісти
Если неззя, но очень, очень хотется, то мозна,они же слуги народа
показати весь коментар
20.09.2020 18:11 Відповісти
Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.
показати весь коментар
20.09.2020 18:28 Відповісти
"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета - Цензор.НЕТ 3347
показати весь коментар
20.09.2020 18:33 Відповісти
В нормальной стране после такого зашквара министр образования (или и.о. министра) на следующий день уже вылетел-бы со своего кресла !
показати весь коментар
20.09.2020 18:43 Відповісти
Залень- на па-рашу
показати весь коментар
20.09.2020 18:46 Відповісти
а какая у тебя параша?
показати весь коментар
20.09.2020 22:53 Відповісти
Що ні день. то порушення законодавства чи конституції зеленою чумою. і це починається від президента, СН і урядом. Ну і брехня --це також є фішкою цих моральних уродов.
показати весь коментар
20.09.2020 19:01 Відповісти
О чем с этими "науковцами" можно говорить,когда у них в работах плагиата больше чем по 70% ?
показати весь коментар
20.09.2020 19:27 Відповісти
зекомандА - это стая шакальчиков, случайно попавшая в курятник, быстро хапающая в зубы всё подряд, задницей понимая, что этот звЬоздный час ненадолго..
о последствиях эта стая низших хищников, обезумевшая от мяса, в этот пьянящий миг не думает, задача одна - убить побольше и бежать подальше.. хотя всё съесть им не позволят физиологические) особенности "падальщиков"
зебилы, вы открыли ворота этим тварям.. и вы - соучасники, если до сих пор не осознали свой залёт и подставу воюющей страны
показати весь коментар
20.09.2020 19:57 Відповісти
Зелені нічого не бояться, бо їх виборці і досі в них не дуже розчарувались. Шансів в України менше, ніж за януковича. Брехлива пропаганда вбила розум українців.
показати весь коментар
20.09.2020 19:57 Відповісти
так когда сдадут Украину, есть точная дата? Надоело, что 1,5 года пугают "вот-вот сдадут Украину" - в ближайшее десятилетие это событие намечается?
показати весь коментар
20.09.2020 22:54 Відповісти
Не терпится?
показати весь коментар
21.09.2020 08:11 Відповісти
назови точную дату, иначе ты балабол.
показати весь коментар
21.09.2020 11:57 Відповісти
Было бы в будний день, их бы оттуда студенты живыми не выпустили
показати весь коментар
20.09.2020 21:35 Відповісти
Конференция чумных крыс в витрине продуктового супермаркета ...
показати весь коментар
20.09.2020 22:09 Відповісти
Надо было в "велюре" собраться, это их уровень.
показати весь коментар
20.09.2020 22:14 Відповісти
Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об'єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти. Ну що, "нарушу Закон - уйду сам", брехунець?
показати весь коментар
21.09.2020 01:29 Відповісти
Так это они (З)гей-парад провели!
показати весь коментар
21.09.2020 10:37 Відповісти
 
 