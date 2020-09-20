"Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета (оновлено)
В.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет лише 2 дні тому надіслав ректорам вузів листа про неприпустимість політичної агітації на території освітніх закладів. Крім того, займатися політикою на території забороняє статут університету.
На це звернули увагу засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов і журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні побачив, як партія "Слуга народу" вирішила втягнути мою альма-матер КНУ ім. Т.Шевченка в передвиборчу агітацію. Зокрема, вони розмістили свій з'їзд на задньому дворі червоного корпусу. Партії - 2,5 роки. Моєму університету - 186. Не буду ідеалізувати КНУ, але це був центр видатних умів - Винниченко, Бердяєв, Неволін, Кістяківський тощо", - написав Лємєнов.
Данилюк-Ярмолаєва звернула увагу на те, що проведення політичного заходу на території університету безпосередньо порушує статут КНУ.
"Про всяк випадок процитую статут КНУ від 7.08.2015 року:
"1.6. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів і релігійних об'єднань в університеті не допускається". Що далі? У зелений пофарбують чи панно з Верещук наліплять на фасаді?" - написала Ярмолаєва.
Нагадаємо, 16 вересня в.о. міністра науки й освіти Сергій Шкарлет заявив, що політична агітація у стінах вишів є неприпустимою. Він звернувся до обласних держадміністрацій і закладів вищої та професійно-технічної освіти з листом про заборону політичної агітації в стінах освітніх закладів.
"Одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Прошу взяти до уваги інформацію про недопущення неправомірного використання приміщень навчальних закладів для ведення політичної агітації", - було сказано в листі.
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Касается-то оно касается,
но микробов на руках хирурга перед операцией несколько меньше, чем у бомжа, роющегося в мусорном баке, хотя у хирурга они тоже есть, если глянуть под микроском.
а ты, почему-то, огульно приравниваешь хирурга и бомжа
Теперь слуги решили все стать ПРОФФЕСОРАМИ 😀😀😀
воно ще й помилок наробило.. тим паче що "українською мовою" це як "масло масляное"
МІ-КРО-БИ.
До ссавців ще прірва, не те, шо до людей. А ви про еліти...
))(
о последствиях эта стая низших хищников, обезумевшая от мяса, в этот пьянящий миг не думает, задача одна - убить побольше и бежать подальше.. хотя всё съесть им не позволят физиологические) особенности "падальщиков"
зебилы, вы открыли ворота этим тварям.. и вы - соучасники, если до сих пор не осознали свой залёт и подставу воюющей страны