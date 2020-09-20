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Новини Місцеві вибори-2020
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СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко

СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт

У фракції "Слуга народу" працюють над тим, щоб почати розгляд законопроєкту "Про столицю" до місцевих виборів.

Про це голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови однойменної фракції в парламенті Олександр Корнієнко заявив під час міської партійної конференції "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над законопроєктом "Про столицю", працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради, він є зараз на порядку денному четвертої сесії ВРУ. Ми працюємо зараз із колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати і подарувати киянам ту систему управління містом, а закон про Київ - це про управління містом, про результати - чисті, освітлені вулиці, відсутність хаотичної забудови тощо",- сказав Корнієнко.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Читайте також: "Слуги народу" провели захід на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка всупереч статуту вузу і висловлюванням Шкарлета (оновлено)

Автор: 

ВР (14997) законопроєкт (3599) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+19
оставьте Киев в покое - паликмахтеры недоразвитые...
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20.09.2020 17:47
+16
проблема в том что в Киеве будет двоевластие. и еще - мэр выборная должность. глава администрации - назначаемая.
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20.09.2020 17:56
+14
это этим законом хотят разделить мэра и главу киевской администрации? поэтому и спешат до выборов?
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20.09.2020 17:50
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І щоб прямо у тому законі записати, що у Києві буде верещання верескливої верещучки. Довічно. Інакше - жодних шансів
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20.09.2020 17:47 Відповісти
Для зеленої плісняви закон не писан, а если писан то не читан,а если читан ,то не понят, а если понят , то не так !!))
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20.09.2020 19:08 Відповісти
оставьте Киев в покое - паликмахтеры недоразвитые...
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20.09.2020 17:47 Відповісти
ну да- ну да , після виборів хрен подиктуєш мікробам які в же з отопаючого корабля СН зберуться тікати... Наглючотупі ублюдки без комплексів !
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20.09.2020 17:48 Відповісти
Удаляй опять.
Вторая попытка тоже не в дугу.
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20.09.2020 17:53 Відповісти
старість не в радість )) паймьош па смислу))
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20.09.2020 18:03 Відповісти
Он и без вашего закона станет чище. если вас "подмести".
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20.09.2020 19:36 Відповісти
это этим законом хотят разделить мэра и главу киевской администрации? поэтому и спешат до выборов?
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20.09.2020 17:50 Відповісти
И разделят, в чем проблема?
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20.09.2020 17:53 Відповісти
проблема в том что в Киеве будет двоевластие. и еще - мэр выборная должность. глава администрации - назначаемая.
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20.09.2020 17:56 Відповісти
Вот и хорошо, будет контролировать мера и остерегать его от соблазна что-то "стырить". В чем проблема?
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20.09.2020 18:22 Відповісти
У вас як у совків, не красти навіть в думках не виходить
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20.09.2020 18:26 Відповісти
Ты дебил, вован?
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20.09.2020 18:36 Відповісти
А хто буде контролювати контролера? А контролера контролера? А їхні "адміністрації"?
ЧИ НЕ ЗАБАГАТО ДАРМЇДІВ???
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20.09.2020 18:47 Відповісти
Правильно-заняться больше нечем.
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20.09.2020 17:51 Відповісти
все к чему прикасается сн превращается в говно поетому еще раз - оставьте Киев в покое - паликмахтеры недоразвитые...
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20.09.2020 17:51 Відповісти
В законе протянут норму, что президент назначает главу КМДА, мэром будет Кличко, а главой КМДА сделают Шапокляк с зонтиком - вот и всё зелёное кабаре.
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20.09.2020 17:53 Відповісти
криворогатые недоумки почему то решили, шо они знают каким должен быть Киев.
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20.09.2020 17:55 Відповісти
У них "свєрхзаданіє" було захопити Київ ще на початку , не вийшло... А зараз це виглядає, як " папитка пукнуть в лужу- громко й зловонно"
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20.09.2020 18:07 Відповісти
райради повернуть, чи кияни мордою не вийшли..?
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20.09.2020 17:56 Відповісти
Вийшли. Проголосували за Осла. И-а! И-а!
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20.09.2020 18:29 Відповісти
райради було ліквідовано при хамі у 2010 році..
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20.09.2020 18:36 Відповісти
Осел поверне? Я так поняв?
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20.09.2020 18:38 Відповісти
не думаю..якщо найдемократичніший патріот галактичного масштабу не повернув, то і цього усе влаштовує..
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20.09.2020 18:42 Відповісти
Каким быть городу должны решать киевляне и мер ими выбранный - не сволочня зеленая.
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20.09.2020 17:57 Відповісти
а в тыковку каждому? СН не хочет???
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20.09.2020 18:00 Відповісти
Ви шо? Це ж ПОГРОЗА ДЕРЖАВНОМУ ДІЯЧЕВІ (кожному)! ТЕРАКТ! ЗАКОЛОТ! ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ!
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20.09.2020 18:50 Відповісти
та да...якось не гарно получилось... не підібрав слова ... зобідив))))
якаж тиковка в амеби? )))))
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20.09.2020 19:01 Відповісти
А комусь тепер "памперси" міняти... Це ще й завдання матеріальної шкоди...
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20.09.2020 19:02 Відповісти
Надо предусмотреть штрафы за незаконченные стройки. Девятый месяц после открытия мером движения на Шулявскому мосту народ идет в метро (впритык к мосту) под мостом по импровизированному туннелю, подвергая себя опасности подхватить заразу. На стройке вокруг моста - как на кладбище. Зато на свободном месте рядом с метро Шулявская и памятником освободителям Киева танкистам бурят скважины под высотное здание - захватывают пространство киевлян очередным небоскребом на людном, но самом загазованном месте. ХИЩНИКИ В КИЕВЕ.
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20.09.2020 18:08 Відповісти
с огнем играют - стертых шин валом в Киеве - самое то.
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20.09.2020 18:10 Відповісти
а надо будет - телеги и на кирпичах постоят разутые.
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20.09.2020 18:18 Відповісти
Коли Данєецкіе захопили Україну, Київ - столиця довго роздуплювлась , а зараз ... Все буде швидше...
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20.09.2020 18:10 Відповісти
Оставьте Киев в покое со своими «законопроект о столице»........
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20.09.2020 18:11 Відповісти
СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8490
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20.09.2020 18:11 Відповісти
А если выбирают такие же?
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20.09.2020 19:20 Відповісти
Таким же как раз думать нечем. Полных дебилов 10-15% в любом обществе, и это не к ним...
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20.09.2020 21:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ggTHgk4LFW4 ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА и ДОСТУП К СМАРТФОНУ - команда Зеленского "радует" #ДайЖесть
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20.09.2020 18:21 Відповісти
Шулера изменяют правила после начала игры?
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20.09.2020 18:23 Відповісти
Им кровь из носа нужно пропихнуть положение, которое не удалось протянуть при принятии Избирательного Кодекса, а конкретнее - одна из киевских партий не набирает в целом по стране 5%, то в Киевраду она не проходит.
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20.09.2020 19:01 Відповісти
А може на крові з носу й зупинимось?
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20.09.2020 19:17 Відповісти
Щоб кишки ще не полізли.
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20.09.2020 19:43 Відповісти
"КАКАЯ РАЗНИЦА"
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20.09.2020 19:50 Відповісти
Да есть. Вонищи дохрена будет.
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20.09.2020 20:28 Відповісти
Але ТІЛЬКИ РАЗ.
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20.09.2020 20:33 Відповісти
Най буде так.
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20.09.2020 20:36 Відповісти
Такое чувство, что в 2014 году израсходовали весь запал. С учетом того, что все те, кто 5 лет рвал на себе тельняшки и обличал, обличал, обличал........ а сейчас все эти морды резко ушли в тень, напрашивается вопрос - ради чего они это делали и что произошло сейчас, неужели нравится происходящее? Где Юля с цифрами и бумажками. Она резко ослепла и не видит, что творится с экономикой и бюджетом? А как красиво сыпала циферьки. Где все остальные, которые бились в истериках со всех экранов в плясках Святого Вита? Что произошло с ними? Им перестали платить? Другого ответа не нахожу. Я не знаю, что должно случиться, чтобы народ проснулся и протер глаза.
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20.09.2020 20:08 Відповісти
Куди вони там пішли? Як срали на Пороха, так і зараз серуть... Бо він единий для них - ворог. Між собою вони домовляться. І ТЮ з ЗаЖОП, і Вілкулака з "зЕ мабуть нє", і зЕ з "вам - край"...
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20.09.2020 20:11 Відповісти
Надеюсь, что перегрызут глотки друг другу.
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20.09.2020 20:18 Відповісти
Не сподівайтесь. У их СПІЛЬНИЙ ворог - Порошенко. Між собою вони домовляться.
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20.09.2020 20:20 Відповісти
А як Київ голосував за Осла?
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20.09.2020 18:30 Відповісти
Как и любая другая помойка, в которой собрался сброд со всей Украины (Харьков, Одесса, например).
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20.09.2020 19:53 Відповісти
СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1597
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20.09.2020 18:34 Відповісти
Столица - это не главный и не самый большой город, а административный и ВОЕННЫЙ цент госуправления!
Давно пора Украине оставить Киев в покое и начать строительство новой столицы, где-нибудь в ущельях Карпат (на 100-150 тысяч временных жителей с их постоянной ротацией по необходимости), в стратегически защищенном в военном плане районе и запретить там ЧАСТНУЮ НЕДВИЖЕМУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (сдавать только в аренду госсобственость на срок необходимый для выполнения своих служебных целей и обязаеностей, не более того, в том чмсле все объекты инфрастуктуры и облуживания). Это долгий и затратный проект, но крайне необходимый с учетом военных угроз со стороны москальской ымперии!
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20.09.2020 18:49 Відповісти
По сути столица - это большая военно-административная база с особым режииом функционирования!
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20.09.2020 18:57 Відповісти
А вот тут уже становится страшновато за Киев................
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20.09.2020 18:49 Відповісти
сделай свою совесть чистой - принеси шину!
я бы их начал складировать напротив оп, шо бы шмаркля,
в перерывах между мендель, видела из окна.
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20.09.2020 19:19 Відповісти
СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6051

СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3842
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20.09.2020 19:23 Відповісти
А теперь на каждый город нужен отдельный закон?

Или СН просто хотят еще до выборов ограничить выбор киевлян?
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20.09.2020 19:52 Відповісти
Хочуть забрати в мера повноваження, бо свого не буде.
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20.09.2020 19:52 Відповісти
Именно. Раз места мэра СН не видать, то сделать эту должность бесправной.
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20.09.2020 19:54 Відповісти
такіе безхітростноумние і прєдсказуємиє - Вітьок с синкамі тожє так наглєл... Тот ваще през-парламентской страну под сєбя забацал і ШО і ГДЄ зараз?
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20.09.2020 20:41 Відповісти
Зеленые, приведите хоть один пример вашего успешного управления хоть чем-нибудь. Хоть один, лять пример, с прибылью (материальной или нет) хоть в 5 копеек!
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20.09.2020 21:40 Відповісти
Ничего у этой зЭ-банды опущенцев не выйдет
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20.09.2020 22:08 Відповісти
 
 