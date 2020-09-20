СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко
У фракції "Слуга народу" працюють над тим, щоб почати розгляд законопроєкту "Про столицю" до місцевих виборів.
Про це голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови однойменної фракції в парламенті Олександр Корнієнко заявив під час міської партійної конференції "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми працюємо над законопроєктом "Про столицю", працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради, він є зараз на порядку денному четвертої сесії ВРУ. Ми працюємо зараз із колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати і подарувати киянам ту систему управління містом, а закон про Київ - це про управління містом, про результати - чисті, освітлені вулиці, відсутність хаотичної забудови тощо",- сказав Корнієнко.
Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.
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Вторая попытка тоже не в дугу.
ЧИ НЕ ЗАБАГАТО ДАРМЇДІВ???
якаж тиковка в амеби? )))))
Давно пора Украине оставить Киев в покое и начать строительство новой столицы, где-нибудь в ущельях Карпат (на 100-150 тысяч временных жителей с их постоянной ротацией по необходимости), в стратегически защищенном в военном плане районе и запретить там ЧАСТНУЮ НЕДВИЖЕМУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (сдавать только в аренду госсобственость на срок необходимый для выполнения своих служебных целей и обязаеностей, не более того, в том чмсле все объекты инфрастуктуры и облуживания). Это долгий и затратный проект, но крайне необходимый с учетом военных угроз со стороны москальской ымперии!
я бы их начал складировать напротив оп, шо бы шмаркля,
в перерывах между мендель, видела из окна.
Или СН просто хотят еще до выборов ограничить выбор киевлян?