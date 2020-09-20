СН хоче, щоб Рада почала розглядати законопроєкт "Про столицю" ще до виборів, - Корнієнко

У фракції "Слуга народу" працюють над тим, щоб почати розгляд законопроєкту "Про столицю" до місцевих виборів.

Про це голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови однойменної фракції в парламенті Олександр Корнієнко заявив під час міської партійної конференції "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над законопроєктом "Про столицю", працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради, він є зараз на порядку денному четвертої сесії ВРУ. Ми працюємо зараз із колегами з інших фракцій, з керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати і подарувати киянам ту систему управління містом, а закон про Київ - це про управління містом, про результати - чисті, освітлені вулиці, відсутність хаотичної забудови тощо",- сказав Корнієнко.

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

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