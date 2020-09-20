У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб
У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї у бік українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - сказано в повідомленні.
Згідно з інформацією, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Топ коментарі
+11 Люцифер
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+11 Чайка Київ
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+9 kelman muksat
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Самим не тошно от подобного «сообщения»?.......
яка сплачує її
захисникам гроші за те
щоб її вороги
не гинули.
нарид заслужил,
помни прол ты выбрал мраЗЬ
Ці зебіли все одно жартів не розуміють. Кривойрог жеж...
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
неприцельный обстрел добавить в список необстрелов.
«Чтобы все вы понимали уровень работы украинской аэроразведки" (видео)
https://youtu.be/LPOx5TKrDpE
«Они (лелечки) там умеют работать, где граждане Российской Федерации считают себя в полной безопасности из-за работающих средств РЭБ. И это репетиция парада в аэропорту Луганска в июне текущего года. Все системы раши- РЭБ были задействованы на полную мощность.Однако ничего сделать не смогли ».
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
То може вже по домам?
Make love, not war.
Яка любов ?
Щоб кого знати і полюбити, навіть особистої зустрічі замало.
Поцілуй дружину і лягай вже спати.
«Около месяца назад, во время поездки на фронт Зеленского, систему штрафов предложил ввести Хомчак», - пишет волонтер.
Доник рассказал, что Хомчак считает штрафование военных за открытие ответного огня по боевикам «единственным действенным средством». По словам волонтера, такая идея также понравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Также Доник написал, что поручение подготовить соответствующий приказ о штрафах поручили уже после этого министру обороны Андрею Тарану.
только ж до Ростова успеют .. или не все или никто
. да и майдан-3 не такой уже будет.. блокировать сразу Борисполь а не хороводы вокруг квартала ОП и ВРУ
это ж каким ублюдком нада быть, что б такой приказ с госизменой подписать...
надеюсь и подписи Огрызка есть где нада в штабе. для трибунала сгодятся