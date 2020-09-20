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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб

У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї у бік українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Читайте також: Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб 01
У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28687) Донбас (22356) перемир’я (962) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Україна - перша страна в світі,

яка сплачує її
захисникам гроші за те

щоб її вороги
не гинули.
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20.09.2020 18:08
+11
Це вам кацапи сказали, що вони неприцільно стріляли, чи як?
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20.09.2020 18:22
+9
если тебя насилуют - надо просто перестать сопротивляться
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20.09.2020 18:02
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надо просто перестать стрелять - отличный план
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20.09.2020 18:01 Відповісти
Ну вот клоун и запретил стрелять - идиот.
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20.09.2020 21:05 Відповісти
если тебя насилуют - надо просто перестать сопротивляться
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20.09.2020 18:02 Відповісти
более того, надо еще на завтра пригласить в его в гости...ну чтоб он не обижался...
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20.09.2020 18:04 Відповісти
А еще лучше - расслабиться и получать удовольствие. Что сейчас власть и делает.
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20.09.2020 18:31 Відповісти
А фіг тобі,Ірада.Наша "любима"влада тільки бовкне щось на кшталт :-в полі трактор дир-дир-дир,ми-за капітулянський мир! А народ України на неї,"кохану",-Ги-р-р!,то вона,любенька,відразу біжить у сортир...Отже,ніякого задоволення від розслабленого жолудку...
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20.09.2020 21:26 Відповісти
Да никуда она не бегает. Тихой сапой протаскивает в Раде всё, что им нужно. А так как у нас сейчас все СМИ хранят молчание под лозунгом "Борщевого набора больше не существует", то всё намного хуже того, что видно широкой публике.
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20.09.2020 21:49 Відповісти
На хрін армія, котра не звільняє свої землі?
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20.09.2020 18:06 Відповісти
«не прицельный обстрел»(с).......
------------------
Самим не тошно от подобного «сообщения»?.......
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20.09.2020 18:07 Відповісти
да уж, как и все "потуги" амнистии ордло - БУДЕМ РВАТЬ ЗУБАМИ !!!
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20.09.2020 18:10 Відповісти
Україна - перша страна в світі,

яка сплачує її
захисникам гроші за те

щоб її вороги
не гинули.
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20.09.2020 18:08 Відповісти
ну да, есть такой позор ((((((((
нарид заслужил,
помни прол ты выбрал мраЗЬ
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22.09.2020 09:02 Відповісти
ну клас, видайте армії гумові кийки і щити із жесті!...
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20.09.2020 18:08 Відповісти
Потери спишут на короновирус!
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20.09.2020 18:10 Відповісти
Якщо я на Хрещатику відкрию неприцільний вогонь що мені буде?
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20.09.2020 18:12 Відповісти
Якщо Ви відкриєте неприцільний вогонь від сн, то Вам за це нічього не буде! Штріляйте по квартальним, та кажіть, що Ви від слуг.
Ці зебіли все одно жартів не розуміють. Кривойрог жеж...
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20.09.2020 18:29 Відповісти
"В зоне ООС - один неприцельный обстрел, огонь в ответ не открывали, - штаб" - попробуй стрельни, если за это обещали штрафовать, а особо "злостных" защитников в тюрьму садить.
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20.09.2020 18:20 Відповісти
Наближаємось до армії 13 року - жодної користі, одні збитки...
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20.09.2020 18:21 Відповісти
Це вам кацапи сказали, що вони неприцільно стріляли, чи як?
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20.09.2020 18:22 Відповісти
На всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.
На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю.
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20.09.2020 18:36 Відповісти
премию берегут
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20.09.2020 18:39 Відповісти
приказ 330.

неприцельный обстрел добавить в список необстрелов.
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20.09.2020 18:40 Відповісти
Бойових втрат немає, це зрозуміло, наші не відповідали і бою не було. Цікавить кількість ;небойових;.
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20.09.2020 18:48 Відповісти
///
«Чтобы все вы понимали уровень работы украинской аэроразведки" (видео)

https://youtu.be/LPOx5TKrDpE
«Они (лелечки) там умеют работать, где граждане Российской Федерации считают себя в полной безопасности из-за работающих средств РЭБ. И это репетиция парада в аэропорту Луганска в июне текущего года. Все системы раши- РЭБ были задействованы на полную мощность.Однако ничего сделать не смогли ».

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20.09.2020 18:52 Відповісти
Якби ці "лелеки" навели щось важке (кілька залпів градів, смерчів, ураганів, вільх) на сам парад зі стадами орків ото б було щастя
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20.09.2020 19:19 Відповісти
так і тож заборонили...(навмисно, щоби сєпарів не зобідити)
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20.09.2020 19:42 Відповісти
У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб - Цензор.НЕТ 1208
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20.09.2020 19:12 Відповісти
У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб - Цензор.НЕТ 377
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20.09.2020 19:24 Відповісти
Когда стало обязанность воина на передовой восстановление разрушенных жилых домов в результате сепарских "несистемных и неприцельных" обстрелов.Выполняя эти задачи " за призначенням" не подвергаются ли наши бойцы неоправданному риску "внезапного ухудшения состояния здоровья"? В чем глубинный смысл разминирования своих минных заграждений на передке,с последующей утилизацией "избыточных" боеприпасов?Каким "чудесным" образом можно будет дать адекватный ответ противнику выполнив все вышеперечисленное?Когда на передовую приедет "директор цирка",чтоб посмотреть в глаза воинам?
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20.09.2020 20:08 Відповісти
буба укушеная Порошенком.
тот Порох ну чистый зверь - кусает карликов де увидит....
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20.09.2020 20:13 Відповісти
Путинско - кадыровской мрази некогда в нас стрелять, они укрепляются, подвозят вооружение, пушечное мясо, маскируют свою технику, минируют всё, что только возможно....Закончат - будут стрелять прицельно, массированно, непрерывно....
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20.09.2020 20:18 Відповісти
Таке щастя - наші вогонь не відкривали.
То може вже по домам?
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20.09.2020 20:34 Відповісти
Бери шинель -- пошли домой, милая Ксения.
Make love, not war.
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21.09.2020 05:11 Відповісти
Ты можешь мне не отвечать, но я всё равно тебя люблю, Ксения.
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23.09.2020 01:36 Відповісти
Ти навіть мене не знаєш.
Яка любов ?
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23.09.2020 08:20 Відповісти
А может быть знаю, милая Ксения?
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23.09.2020 08:29 Відповісти
Звідки ?
Щоб кого знати і полюбити, навіть особистої зустрічі замало.
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23.09.2020 14:31 Відповісти
Ты такая серьёзная, Оксана, что прямо хочется взять тебя на руки и расцеловать везде.
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23.09.2020 21:53 Відповісти
Можеш спробувати ))))
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23.09.2020 21:58 Відповісти
Стесняться не будешь? А то я ж серьёзно.
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23.09.2020 22:02 Відповісти
А ти не сором'язливий ?
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23.09.2020 22:10 Відповісти
Есть немного, а ты, Оксана?
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23.09.2020 22:14 Відповісти
Дивлячись в якій ситуації.
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23.09.2020 22:17 Відповісти
Значит, что бы целоваться везде нам нужно будет расслабиться и перестать стесняться друг друга.
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23.09.2020 22:22 Відповісти
Ой, Антон...
Поцілуй дружину і лягай вже спати.
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23.09.2020 22:41 Відповісти
Волонтер Роман Доник заявляет, что инициатива штрафовать украинских военных за то, что они открывают ответный огонь после обстрелов боевиков, принадлежит непосредственно начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку. Об этом Доник написал на своей странице в Facebook.

«Около месяца назад, во время поездки на фронт Зеленского, систему штрафов предложил ввести Хомчак», - пишет волонтер.

Доник рассказал, что Хомчак считает штрафование военных за открытие ответного огня по боевикам «единственным действенным средством». По словам волонтера, такая идея также понравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также Доник написал, что поручение подготовить соответствующий приказ о штрафах поручили уже после этого министру обороны Андрею Тарану.
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20.09.2020 20:51 Відповісти
лижут Писюрону Мелкому.. наверное на медальку надеются...
только ж до Ростова успеют .. или не все или никто
. да и майдан-3 не такой уже будет.. блокировать сразу Борисполь а не хороводы вокруг квартала ОП и ВРУ
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22.09.2020 08:58 Відповісти
Не. Блокировать Борисполь мелко и не рационально. Армия сейчас ненавидит шморклю - закроют небо и границы. Ментов - героев тыла и слуг бандиков к ногтю.
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22.09.2020 23:09 Відповісти
До чего же противно слушать ежедневно: - "неприцельный огонь". Вы что, действительно считаете народ лохами, такую чушь городите??? Позор такой власти!
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20.09.2020 21:18 Відповісти
Все, кто запрещает открывать ответный огонь на обстрелы, являются предателями и врагами Украины, это однозначно!!!
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20.09.2020 21:24 Відповісти
я "мудрому нариду" еще года полтора назад обьяснял, что такое и хотят сделать .. ..все смеялись, или включали режим истерики "барыги/ апшоры /пипецкая фабрика / блаббл" но теперь сказать не могут - кто ж теперь наживается на войне если Писюрон обещал одно а войну не прекратил!!

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22.09.2020 08:56 Відповісти
караул, зрадуленька.
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21.09.2020 01:13 Відповісти
наыверное премии получаю.т за соблюдение "тишины" .. а кто отвечает на огонь "той стороны" - тому штраф...
это ж каким ублюдком нада быть, что б такой приказ с госизменой подписать...
надеюсь и подписи Огрызка есть где нада в штабе. для трибунала сгодятся
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22.09.2020 08:54 Відповісти
 
 