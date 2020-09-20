У зоні ООС - один неприцільний обстріл, вогонь у відповідь не відкривали, - штаб

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї у бік українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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