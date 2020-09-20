Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС"

Кандидатом на посаду міського голови Енергодару від партії "ЄС" став колишній в'язень Кремля Євген Панов. Таке рішення ухвалили на конференції Запорізької територіальної організації партії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу політсили.

Євген Панов - ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних силах України в гарячі роки російсько-української війни на Донбасі. Він - колишній політичний в'язень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодару, один із засновників ГО "Енергодарське об'єднання - захисники України".

"Вперше в Енергодарі з'явилася політична сила, яка об'єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом не лше географічно, а й ментально. Ключові тези нашої команди - це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей і економіка для людей", - заявив Євген Панов.

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За словами Панова, до його команди увійшли юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці.

"Енергодарська команда не має стосунку до жодних бізнесово-політичних груп, і в наших списках не буде жодного "колишнього "депутата", - запевнив Панов.