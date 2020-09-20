Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС"
Кандидатом на посаду міського голови Енергодару від партії "ЄС" став колишній в'язень Кремля Євген Панов. Таке рішення ухвалили на конференції Запорізької територіальної організації партії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу політсили.
Євген Панов - ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних силах України в гарячі роки російсько-української війни на Донбасі. Він - колишній політичний в'язень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодару, один із засновників ГО "Енергодарське об'єднання - захисники України".
"Вперше в Енергодарі з'явилася політична сила, яка об'єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом не лше географічно, а й ментально. Ключові тези нашої команди - це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей і економіка для людей", - заявив Євген Панов.
За словами Панова, до його команди увійшли юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці.
"Енергодарська команда не має стосунку до жодних бізнесово-політичних груп, і в наших списках не буде жодного "колишнього "депутата", - запевнив Панов.
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Ну ну!
Там ПЭСов на дух не переносят, там вообще свое княжество
Ему нужно украсть миллиарды долларов и баллотироваться от того, от кого и баллотируется.
Все же просто.
Да, а все остальное рэформував потужный рэформатор, суды тоже....
Так где документы?
Да, и в документах с межигорского пруда тоже многое. Посмотри. Да и людям покажи.
Статки п'ятого президента України Петра Порошенка під час його каденції зменшилися майже на 40% - до $ 705 млн, повідомляє Bloomberg.
Яйца по разным корзинам.
Не афера ли с очкозамылевпнием?
Кто знает, что такое Энергодар, тот поймет.
Там с 2014 ежедневный автобус Энергодар-масква ходит и это мелочь, в сравнении остального ватного, не говоря о коррупции и панибратства.
Спасибо.
Если не можете найти сами - это как-то объясняет и извиняет всё то, что Вы пишите на форуме.
А про ватность энергодара я уже писал.
Да, и какого, участник БД,поперся в крысляндию?
Есть варианты?
І про хдібні місця, детальніше, будь ласка, хто на них нагрівся? З фактами.
С фактами!
Вы в курсе, кого он в жены взял и кто был ее папа и состояние здоровья той невесты?
Она инвалид, разве расчет в браке и альфонство не очевидны?
А его хорошо проверили на предмет - вербовки в РФ в плену !?
Панов в состав группы не входил, только должен был высадить их там и ехать обратно. По сути, обычный наемный водитель который хотел подзаработать. Потому его ФСБ и отдали назад в Украину. Если бы он был реально "при делах", его бы русаки в ситуации со смертью оперативников ФСБ назад не вернули.
Такую версию развития событий сообщил https://censor.net/ его брат Игорь Котелянец.Источник: https://censor.net/ru/p401268
Но работая водителем и имея соответствующий интеллект, не думаю что он сможет быть нормальным мэром. Странный выбор у ЕС.
- Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал ... Евгений Панов.
https://censor.net/ru/n3220335