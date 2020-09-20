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Новини Місцеві вибори-2020
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Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС"

Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від

Кандидатом на посаду міського голови Енергодару від партії "ЄС" став колишній в'язень Кремля Євген Панов. Таке рішення ухвалили на конференції Запорізької територіальної організації партії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу політсили.

Євген Панов - ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних силах України в гарячі роки російсько-української війни на Донбасі. Він - колишній політичний в'язень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодару, один із засновників ГО "Енергодарське об'єднання - захисники України".

"Вперше в Енергодарі з'явилася політична сила, яка об'єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом не лше географічно, а й ментально. Ключові тези нашої команди - це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей і економіка для людей", - заявив Євген Панов.

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За словами Панова, до його команди увійшли юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці.

"Енергодарська команда не має стосунку до жодних бізнесово-політичних груп, і в наших списках не буде жодного "колишнього "депутата", - запевнив Панов.

Автор: 

кандидат (228) місцеві вибори (1366) Запорізька область (3645) Панов Євген (92) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+27
Советуете ему пойти украсть в магазине пиво или презервативы и баллотироваться от Слуги урода?
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20.09.2020 18:28
+22
сказал "андрюша" из "великобритании"
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20.09.2020 18:16
+19
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8988
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20.09.2020 18:47
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В Энергодаре?
Ну ну!
Там ПЭСов на дух не переносят, там вообще свое княжество
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20.09.2020 18:15 Відповісти
сказал "андрюша" из "великобритании"
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20.09.2020 18:16 Відповісти
Советуете ему пойти украсть в магазине пиво или презервативы и баллотироваться от Слуги урода?
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20.09.2020 18:28 Відповісти
Не, таких ловят. Ты же видишь.
Ему нужно украсть миллиарды долларов и баллотироваться от того, от кого и баллотируется.
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20.09.2020 19:12 Відповісти
Как там "миллиарды Свинарчуков", Роттердам (+) и "торговля на крови" поживают? Все уже нашли и поделили?
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20.09.2020 19:24 Відповісти
Где "там"?
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20.09.2020 19:26 Відповісти
В "великоклоунардии"
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20.09.2020 19:31 Відповісти
На ботоферме твоей.
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20.09.2020 21:10 Відповісти
Полтора года жду информацию кто и сколько украл. Не подскажете, сколько еще ждать судебных процессов? Прошлогодней весной все визжали, что чемоданы и ящики с компроматом и документы с подтверждением ждут окончания каденции. Что случилось? В какую канализацию всё это смыло?
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20.09.2020 20:25 Відповісти
Читай декларации чиновников, Форбс почитай, там суммы указаны. Посмотри зарплаты чиновников, сопоставь цыфири и подумай, откуда это все у них взялось.
Все же просто.
Да, а все остальное рэформував потужный рэформатор, суды тоже....
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20.09.2020 20:31 Відповісти
Меня не интересуют все декларации. Я задала конкретный вопрос. Не спрыгивайте. Где чемоданы с документами? Где суд? Какой весной ждать посадки?
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20.09.2020 20:37 Відповісти
Про чемоданы с документами с межигорского пруда я спрашиваю уже шесть лет. Молчат соевые.
Так где документы?
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20.09.2020 20:41 Відповісти
Ты с темы не спрыгивай,кацап.Про украденные миллиарды ты начал.
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20.09.2020 21:12 Відповісти
Форбс почитай.
Да, и в документах с межигорского пруда тоже многое. Посмотри. Да и людям покажи.
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20.09.2020 21:22 Відповісти
Статки Порошенка під час його президентства зменшились майже на 40% - Bloomberg

Статки п'ятого президента України Петра Порошенка під час його каденції зменшилися майже на 40% - до $ 705 млн, повідомляє Bloomberg.
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20.09.2020 22:49 Відповісти
Так ты же не забывай, что пятый аферист переписал свои статки на минометчика.
Яйца по разным корзинам.
Не афера ли с очкозамылевпнием?
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20.09.2020 23:07 Відповісти
Ты же советовал "Форбс почитай".
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20.09.2020 23:16 Відповісти
Презервативы без смазки не канают
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20.09.2020 19:14 Відповісти
Панова жалко, его используют по черному.
Кто знает, что такое Энергодар, тот поймет.
Там с 2014 ежедневный автобус Энергодар-масква ходит и это мелочь, в сравнении остального ватного, не говоря о коррупции и панибратства.
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20.09.2020 19:16 Відповісти
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6152
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20.09.2020 19:30 Відповісти
Хоть биографию его откройте. Откуда он и где жил.
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20.09.2020 20:28 Відповісти
Кинь ссылку, откуда он.
Спасибо.
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20.09.2020 20:50 Відповісти
Первое, что дал гугл по запросу https://memohrc.org/ru/defendants/panov-evgeniy-aleksandrovich
Если не можете найти сами - это как-то объясняет и извиняет всё то, что Вы пишите на форуме.
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20.09.2020 20:55 Відповісти
Я спросил откуда он, а не где жил.
А про ватность энергодара я уже писал.
Да, и какого, участник БД,поперся в крысляндию?
Есть варианты?
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20.09.2020 21:01 Відповісти
Панов, пройшов перевірку мордором, і вистояв. На відміну від ватного какао боба, який від "скреп" здриснув в ненависну піндосію.

І про хдібні місця, детальніше, будь ласка, хто на них нагрівся? З фактами.
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20.09.2020 19:51 Відповісти
Поясни, как чудо, которое все время на госслужбе, стал миллиардером?
С фактами!
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20.09.2020 20:26 Відповісти
Легко. В каком году он пришел на госслужбу? И каким бизнесом владел к тому времени? Не знаете? А жаль. Откройте хотя бы вики, просветитесь.
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20.09.2020 20:34 Відповісти
А, вы знаете, выходец с какой семьи пэтя и как вёлся "бизнес" в 90-е?
Вы в курсе, кого он в жены взял и кто был ее папа и состояние здоровья той невесты?
Она инвалид, разве расчет в браке и альфонство не очевидны?
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20.09.2020 20:58 Відповісти
Извините, но бред я не комментирую.
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20.09.2020 21:12 Відповісти
Извиняю, вы никогда на правду не находите аргументов.
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20.09.2020 21:19 Відповісти
Угу, успокойтесь , Петя еще и брата убил и съел. Назвать Марину инвалидом может только умственный инвалид. Можете это сообщить тому, от кого эту сенсацию услышали.
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20.09.2020 21:27 Відповісти
Та я спокоен, а очевидных вещей не видят только определенные слои социума, к которым и относятся такие как вы.
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20.09.2020 21:32 Відповісти
Какая-то у тебя нездоровая мания вяличия, Андрей ВЕЛИКИЙ.
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20.09.2020 19:35 Відповісти
После Надьки Савченко, которая в итоге принесла бомбу в ВР, я бы осторожно относился к узникам кремля. Кацапы мастера вывихнуть мозги любому человеку.
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20.09.2020 18:16 Відповісти
Надька была человеком Мертветчука, участвовала во всех Атимайданах, хотя была специалистом секса по телефону.
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20.09.2020 18:38 Відповісти
Панов был с Балухом в Гидропарке . Почему Панов убежал?
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20.09.2020 18:17 Відповісти
Спешил на встречу с избирателями.
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20.09.2020 18:24 Відповісти
это тот,шо в синих шлепках был?
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20.09.2020 18:18 Відповісти
Да, командующий диверсионными войсками Украины. У него ещё нашли оранжевую маскировочную палатку
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20.09.2020 19:40 Відповісти
Перукарi в АТО принципиально не были, а он был
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20.09.2020 18:28 Відповісти
Может люди чего-то хотят изменить и стремления искренние, но ЕС тоже бизнес-политическая группа во главе с бизнесменом-политиком, хотя никак не пробиться в одиночку у нас к власти, в основном одни олигархические группировки плодят разные партии и движения.
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20.09.2020 18:23 Відповісти
Порошенко не терпит возле себя сильных личностей, ярких политиков, Никогда. Этот человек не сможет ничего из мечтаемого воплотить в жизнь. С порошенко не смогли работать ни Яценюк, ни Гройсман. Он не давал им работать. Саакашвили вообще вывез на неопознанном самолете из Украины. В любом случае, чем больше порядочных людей, тем лучше.
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20.09.2020 18:33 Відповісти
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 8988
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20.09.2020 18:47 Відповісти
А Вы бы захотели, если бы подчиненный у вас был умнее, чем вы? Если чисто психологически, то любой руководитель не терпит, когда подчиненный умней, у нас в Украине это на разных уровнях управления можно наблюдать, это не совсем проблема Порошенко, да и Яценюк и Гройсман навряд ли умнее его, там свои внутренние чисто финансовые разборки, денежных схем всех не хватает, ведут между собой борьбу.
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20.09.2020 18:48 Відповісти
Авторитаризм и эгоцентризм порошенко плюс неуемная жадность не дали ему ни бороться с коррупцией, ни войти в историю . Реформы были заменены из видимостью. Вот отсюда и все проблемы
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20.09.2020 19:21 Відповісти
А тебе, не дали понять, кто такой Порох - слишком скудные запасы ума. Вот отсюда и все твои политические проблемы. Но, не переживай, таких как ты 73 % было.
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20.09.2020 19:30 Відповісти
Страна изменяется сейчас, глобально строятся дороги, школы, стадионы , больницы , на линии разграничения сохраняется устойчивое перемирие,гривна не по 'стописят', и все это в пандемию коронавируса . Так что лучше свои запасы ума пополни.
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20.09.2020 20:05 Відповісти
Мадам,вы сделали мой вечер!Про дороги ладно, что-то там пытаются ковырять.Но школы,стадионы,больницы?И заметьте,все в множественном числе.Как хорошо,что на форуме есть такие юмористы,как вы.
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20.09.2020 21:20 Відповісти
Есть официальные сайты, где вы можете со всеми изменениями в стране детально ознакомиться, если сами ослепли и ничего хорошего не видите
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20.09.2020 21:46 Відповісти
Танюша, а на каком официальном сайте можно прочитать про стыренные 300 млн евро, предназначенные на борьбу с ковидом? Говорят, правда, что часть на асфальт ушло. Но это говорят, а официальные сайты молчат, даже Степанов отказался конкретизировать, отослал к шмыге. А шмыга - к Степанову))))))
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20.09.2020 22:52 Відповісти
Танюша, так что там по дружбе трухи и слуг народа, твоё мнение - молодец зеленский, правильный ход?
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20.09.2020 22:55 Відповісти
Мадам,мой институтский преподаватель статистики учил нас:"Есть три степени лжи по возрастающей - ложь,наглая ложь и официальная статистика".При нынешней власти шоуменов и проходимцев официальные сайты отнюдь не то место,где можно черпать объективную информацию.И если где что и сделано на местах в развитии инфраструктуры,то это заслуга местной власти,к которой,кстати сказать,зелёные пока не имеют никакого отношения.
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21.09.2020 09:51 Відповісти
ЗЕбілка, методичку поміняй та розкажи про досягнення та зміни слуг Урода - досить посилатись на попєрєдніків, чума ти зомбована Г+Г!
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21.09.2020 00:04 Відповісти
гы...посмотри кто вокруг бубочки и кто вокруг пороха...а потом будешь о сильных личностях рассуждать .
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20.09.2020 19:03 Відповісти
Кононенко , грановский? Да ещё и 'трудовая книжка' многоговорящая - целый министр экономики при януковоще!
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20.09.2020 19:19 Відповісти
ты на теперь смотри...во вся ком случае кортежами в 40 машин не ездил,сосен не набирал,гвалтивников тоже...и в меры киева оцю шлёндру не задвигал

Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 2296
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20.09.2020 19:38 Відповісти
Танюша, а как будет называться в одесском горсовете сходняк доверяй телам труханова и слуги урода? Доверяй уродам?
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20.09.2020 19:48 Відповісти
А чому не було ваших коментраів щодо закупівлі Міноброни від Найвеличнішого Лідора ********** ручок по 8тис.грн за штуку із "привітаннями від Лідора" на 5,5 млн. грн в загальній сумі? У вас є унікальний шанс зараз прокоментувати це дійство, якщо ви пропустили цю переомгу від ЗЕ! Давайте не соромтеся - розкажіть як вам це сопдобалося і що це було правильне рішення Команди Зеленського?
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20.09.2020 21:27 Відповісти
Танюша не по этому профилю. У неё бздык - любую тему перевести в русло Пороха. Барышня, опаленная пожарами на Куликовом поле, простить не может невинно убиенных носителей руцка-приднестровского языка
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20.09.2020 22:46 Відповісти
Танюшка, там кореш зеленского Филимонов снюхался с трухановым, все нормально?
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20.09.2020 19:43 Відповісти
АЛЛЁ !!!
А его хорошо проверили на предмет - вербовки в РФ в плену !?
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20.09.2020 18:27 Відповісти
известно, что эрмак и мертветчук завербованы ФСБ, и что ?
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20.09.2020 18:40 Відповісти
Мда... и возразить нечем...
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20.09.2020 21:32 Відповісти
Хай щастить!
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20.09.2020 18:36 Відповісти
Как сообщали Крым.Реалии, единственным человеком, кто сказал, что Евгений Панов ездил в Крым по его просьбе, чтобы проверить ситуацию с его недвижимостью, является бизнесмен из Энергодара и депутат местного совета Артем Дубков. Об этом он сказал в интервью «Центру журналистских расследований». Но позже он отказался от этих слов, https://investigator.org.ua/rss_yandex/185357/ обвинив журналиста в неправильной интерпретации его слов.
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20.09.2020 18:43 Відповісти
І це після того,як головою держави обрали клоуна.
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20.09.2020 21:23 Відповісти
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20.09.2020 22:54 Відповісти
В Энергодаре Бпп ничего не светит.
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20.09.2020 18:54 Відповісти
Ну, счастливого проигрыша.
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20.09.2020 18:56 Відповісти
Так до сих пор и не стало понятно как Панов попал в Крым?
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20.09.2020 19:00 Відповісти
был водителем микроавтобуса который привез украинскую группу в Крым. Группу сдали и их ждали, был бой. В результате были потери у орков.
Панов в состав группы не входил, только должен был высадить их там и ехать обратно. По сути, обычный наемный водитель который хотел подзаработать. Потому его ФСБ и отдали назад в Украину. Если бы он был реально "при делах", его бы русаки в ситуации со смертью оперативников ФСБ назад не вернули.
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20.09.2020 20:02 Відповісти
Что за бред? Как он через пограничников перепрыгнул???
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21.09.2020 00:23 Відповісти
перед тем как писать глупые комментарии типа "бред", сначала изучи вопрос. Он проехал в Крым пустым, там подобрал группу и должен был везти их по назначению. На Цензоре это все описывалось в свое время.
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21.09.2020 00:40 Відповісти
На цензоре описывалось что его выкрали фсбшники и тайно вывезли в Крым. Это потом стали притягивать "муде к бороде".
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21.09.2020 13:25 Відповісти
фсбшники выкрали пограничника, не путай.
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22.09.2020 00:16 Відповісти
Это который бухой по шпалам шел? Так это уже из другой оперы.
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24.09.2020 00:51 Відповісти
Евгений Панов был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.
Такую версию развития событий сообщил https://censor.net/ его брат Игорь Котелянец.Источник: https://censor.net/ru/p401268
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24.09.2020 00:58 Відповісти
Колишній в'язень Кремля Панов балотується на посаду міського голови Енергодару від "ЄС" - Цензор.НЕТ 5933
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20.09.2020 19:01 Відповісти
Там сволота сраку рвет,что их мера ЕС собирается подвинуть)даже про солидарность и объединение вспомнили вдруг
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20.09.2020 19:06 Відповісти
Панов конечно патриот, воин, спору нет.
Но работая водителем и имея соответствующий интеллект, не думаю что он сможет быть нормальным мэром. Странный выбор у ЕС.
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20.09.2020 20:05 Відповісти
Точно ...НО Марына только одна , он не может ее клонировать пока . Все родичи заняты , все при деле . А туда можно и реально патриотически настроенного , возможно, человека предложить .Все равно он не проходной в абсолютно ватном городе . Если выиграет то произойдет чудо
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20.09.2020 20:36 Відповісти
В політиці, як і в спорті участь теж має велике значення.
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20.09.2020 21:13 Відповісти
Воевать в ВСУ, а потом поехать в Крым, у него с головой не всё в порядке, чего он туда поехал?
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20.09.2020 20:47 Відповісти
- "Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам ... ", - заверил Панов.
- Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии "ЕС" стал ... Евгений Панов.

https://censor.net/ru/n3220335
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20.09.2020 21:37 Відповісти
побольше узников... смотришь, они из страны карцер сделают...
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21.09.2020 03:06 Відповісти
Лучшей антирекламы, чем "хватило же мозгов поехать в Крым", и не придумаешь...
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21.09.2020 03:24 Відповісти
 
 