Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші
Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко виборов золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18 років), який завершився в Юрмалі (Латвія).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18, 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дарину Романюк, яким дісталося "срібло".
У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук зустрічаються з латвійської парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс.
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+9 phantom4
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