Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші

Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко виборов золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18 років), який завершився в Юрмалі (Латвія).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18, 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дарину Романюк, яким дісталося "срібло".

У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук зустрічаються з латвійської парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс.

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