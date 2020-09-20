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Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші

Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші

Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко виборов золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18 років), який завершився в Юрмалі (Латвія).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18, 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дарину Романюк, яким дісталося "срібло".

У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук зустрічаються з латвійської парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс.

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Автор: 

перемога (488) спорт (1621) українці (2540) волейбол (7)


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Топ коментарі
+9
Ну хоть одни нормальные новости.
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20.09.2020 18:57
+6
Наші Зіроньки!
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20.09.2020 18:57
+5
та наши пляжницы кого хочешь победят.
Вітаю!
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20.09.2020 19:00
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Ну хоть одни нормальные новости.
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20.09.2020 18:57 Відповісти
Я тоже так рад таким новостям, да и женский пляжный волейбол вообще по душе
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 4765
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20.09.2020 19:29 Відповісти
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 9550
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20.09.2020 19:31 Відповісти
Наші Зіроньки!
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20.09.2020 18:57 Відповісти
та наши пляжницы кого хочешь победят.
Вітаю!
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20.09.2020 19:00 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українські спортсменки перемогли на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, на другому місці - теж наші - Цензор.НЕТ 300

...
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20.09.2020 19:45 Відповісти
Обожнюю жіночий пляжний волейбол))))) Є на що подивитися.)
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20.09.2020 19:51 Відповісти
Да, на таких играх мужики следят не за игрой и не за счётом!
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20.09.2020 20:00 Відповісти
Самый сексуальный вид спорта - женский волейбол, фигурное катание это блевотина в сравнении с волейболом. Девушки волейболистки, родные украиночки, мы всегда будем за вас болеть, если бы еще можно было соревнования увидеть как то, гдето). Вживую особенно интересно).
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21.09.2020 00:04 Відповісти
Стиль "баттерфляй" на водной глади...
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21.09.2020 02:26 Відповісти
 
 