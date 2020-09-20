ВПС Великої Британії безпрецедентно збільшили інтенсивність патрулювання біля кордонів РФ, - ЗМІ
Британські військові літаки та кораблі хочуть виявити слабкі місця російської оборони, щоб використовувати їх у майбутньому.
Про це повідомляє The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ. Видання називає операцію "безпрецедентною".
За його даними, патрулювання посилили з останнього тижня серпня. До кордонів Росії в районі Чорного моря і Кольського півострова вирушили 28 літаків Військово-повітряних сил Великої Британії.
The Sunday Times повідомляє, що в патрулюванні задіяно винищувачі Typhoon, літаки-заправники Voyager, літак радіолокаційної розвідки й управління завдаванням ударів Sentinel, стратегічний літак-розвідник RC-135 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.
Велика Британія хоче змусити Росію зайняти оборонну позицію, стверджує видання.
Крім того, британські винищувачі попрямували за Північне полярне коло для патрулювання в районі Мурманська, де розташовано основні бази російських підводних човнів. Вони вирушили туди у складі флотилії, до якої також увійшли американські і норвезькі кораблі.
У Чорне море направили британський розвідувальний фрегат HMS Enterprise.
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Ишь, расходились "имперцы" недоделанные - забыли, что такое мука по талонам ?.
Эпичность факапов Зеленского и его людей продолжает поражать воображение. Даже если сесть и подумать, то более тупых действий и решений - придумать сложно. Итак, вашему вниманию занимательная история о том, как з 58 000 долларов от ГО "Служба спасения животных" глава ГПУ Венедиктова, глава НБУ Шевченко и глава Укрэксимбанка Мецгер собрались в Вашингтон потусить с американским лоббистами чтобы порешать по поводу отрицательной репутации Зеленского в Штатах. Чистой воды коррупционное действо.....
Вместе со своей "озабоченностью" "гарант" показал три самолёта и один корабль.
кстати, на заметку для де-окупаци крымнашинской области никаой резолюции ООН не нада, лишь просто согласие из Киева))
это им, шоб готовили лыжи, пока НЕзаконный самострой (керченский мост) не обвалился под действием обстоятельств ... бо без моста утекать на Немытую будет труднее