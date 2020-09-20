ВПС Великої Британії безпрецедентно збільшили інтенсивність патрулювання біля кордонів РФ, - ЗМІ

Британські військові літаки та кораблі хочуть виявити слабкі місця російської оборони, щоб використовувати їх у майбутньому.

Про це повідомляє The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ. Видання називає операцію "безпрецедентною".

За його даними, патрулювання посилили з останнього тижня серпня. До кордонів Росії в районі Чорного моря і Кольського півострова вирушили 28 літаків Військово-повітряних сил Великої Британії.

The Sunday Times повідомляє, що в патрулюванні задіяно винищувачі Typhoon, літаки-заправники Voyager, літак радіолокаційної розвідки й управління завдаванням ударів Sentinel, стратегічний літак-розвідник RC-135 і літак дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

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Велика Британія хоче змусити Росію зайняти оборонну позицію, стверджує видання.

Крім того, британські винищувачі попрямували за Північне полярне коло для патрулювання в районі Мурманська, де розташовано основні бази російських підводних човнів. Вони вирушили туди у складі флотилії, до якої також увійшли американські і норвезькі кораблі.

У Чорне море направили британський розвідувальний фрегат HMS Enterprise.

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