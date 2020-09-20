"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та низки інших міст

З 21 вересня можна буде купити квиток на низку поїздів зі станцій, де раніше продаж було припинено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УЗ, таке рішення прийнято у зв'язку зі зміною епідемічної ситуації в містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах.

Зокрема, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на такі поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №8/7 Чернівці – Київ, №12/11 Одеса – Львів, №15/16 Харків – Рахів, №21/22 Харків – Трускавець, №41/42 Дніпро – Трускавець, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №49/50 Київ – Трускавець, №81/82 Київ – Ужгород, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №98/97 Ковель – Київ, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №118/117 Чернівці – Київ, №136/135 Одеса – Чернівці, №145/146 Київ – Ізмаїл, №217/218 Київ – Рахів, №702/701 Львів – Чернівці, №715/716 Київ – Львів, №743/744 Київ – Львів, №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

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Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.