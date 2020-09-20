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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та низки інших міст

З 21 вересня можна буде купити квиток на низку поїздів зі станцій, де раніше продаж було припинено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УЗ, таке рішення прийнято у зв'язку зі зміною епідемічної ситуації в містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах.

Зокрема, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на такі поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №8/7 Чернівці – Київ, №12/11 Одеса – Львів, №15/16 Харків – Рахів, №21/22 Харків – Трускавець, №41/42 Дніпро – Трускавець, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №49/50 Київ – Трускавець, №81/82 Київ – Ужгород, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №98/97 Ковель – Київ, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №118/117 Чернівці – Київ, №136/135 Одеса – Чернівці, №145/146 Київ – Ізмаїл, №217/218 Київ – Рахів, №702/701 Львів – Чернівці, №715/716 Київ – Львів, №743/744 Київ – Львів, №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Читайте також: В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6865) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
У Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724.
В Україні це кожен 249 і 12272 відповідно...

Тобто при "шведському" варіанті в Україні наразі захворіло б майже 480 тисяч, а померло б понад 25 тисяч людей.
Отже, за що ти топиш?
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20.09.2020 21:30
+1
Пральна, ковидом нужно поделиться с континентальной Украиной, а то еще вдруг зачахнет пандемия...
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20.09.2020 21:13
+1
Наши поезда самыя поездатыя ,
поездатей толька в Индии..))
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20.09.2020 21:13
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У Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724.
В Україні це кожен 249 і 12272 відповідно...

Тобто при "шведському" варіанті в Україні наразі захворіло б майже 480 тисяч, а померло б понад 25 тисяч людей.
Отже, за що ти топиш?
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20.09.2020 21:30 Відповісти
В Швеции в три раза больше тестов делается на миллион человек чем в Украине, поэтому и больше выявленных.
В Швеции 137 тысячи тестов на миллион населения. В Украине 45 тысяч тестов на миллион.
Если в Украине делали бы столько тестов сколько в Швеции на миллион населения, то в Украине бы было реально в три раза больше больных. Поэтому мы обогнали бы Швецию по больным на миллион населения... И это при том, что у нас жёсткий карантин был несколько месяцев. А в Швеции не было, нет и не будет никогда никаких карантинов.
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20.09.2020 21:38 Відповісти
Припустимо, хоча й не факт, що кількість хворих пропорційна кількості тестів. А з померлими як? Бо різниця у ШІСТЬ разів.
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20.09.2020 21:43 Відповісти
За півроку (січень-червеь) вмерло від корорновірусу -1112 а від звичайного грипу і викликаної грипом пневмонії - більше 3 тисяч.
Де є гарантія, що тестували на короновірус, тих що померли ніби від звичайного грипу?
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20.09.2020 21:56 Відповісти
З йолопами, яких понаобирали 73/43% ніде жодних гарантій нема. Окрім того, що країна летить у прірву.
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20.09.2020 22:18 Відповісти
За січень-червень 1112? Цікава побрехенька, бо сайт РНБО дає 1173 за 1 липня...
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20.09.2020 22:23 Відповісти
если ты дибил, то с тобой бесполезно разговаривать, если притворяешься... то зайди на официальный сайт государственного агентства статистики Украины - Укрстат и там посмотри статистику умерших от различных причин смерти за січень - червень 2020 г. (более свежих данных там нет)
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців та низки інших міст - Цензор.НЕТ 6953
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20.09.2020 22:47 Відповісти
Просто не вірю брехунам. Наприклад таким, у яких КОВІД в Україні почався у січні.
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21.09.2020 07:57 Відповісти
Злив НЕ ЗАРАХОВАНО. Спробуйте ще.
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20.09.2020 21:46 Відповісти
Якщо вірус - фейк, то їдьте до лікарень Індії або Бразилії. І фейковість доведете, і грошенят заробите. Фото можете викласти сюди.
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20.09.2020 22:17 Відповісти
сам туда езжай и вышли фото переполненных больниц... Их в природе не существует, поэтому сказки про всеубивающий и всезаражающий короновирус это конечно фейк.
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20.09.2020 22:54 Відповісти
А що ж так ріденько-зелененько?
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21.09.2020 07:54 Відповісти
Вв швеции средний возраст умерших с ковидом 86лет
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21.09.2020 04:22 Відповісти
Тобто твої батьки (старші родичи) тобі вже не потрібні... Гарний хлопчик...
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21.09.2020 07:55 Відповісти
Так выпьем же за круглые колеса (как говорят зализничники)!
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20.09.2020 21:09 Відповісти
большой подвиг.
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20.09.2020 21:09 Відповісти
Бизнес победил короновирус
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20.09.2020 21:10 Відповісти
местные выборы побеждают вирус ,на которых " зе " на covid фанере пролетают в том числе ...
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20.09.2020 23:03 Відповісти
Пральна, ковидом нужно поделиться с континентальной Украиной, а то еще вдруг зачахнет пандемия...
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20.09.2020 21:13 Відповісти
Наши поезда самыя поездатыя ,
поездатей толька в Индии..))
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20.09.2020 21:13 Відповісти
Есть выход. Можно использовать чартер - две "ауди" из гаража одесской жд, предназначенные для пополнения кортежа гнусавого дегенерата
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20.09.2020 23:35 Відповісти
плохо. Там очень много зараженных.
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20.09.2020 22:12 Відповісти
 
 