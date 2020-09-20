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Новини Агресія Росії проти України
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Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук

Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук

У Мінських домовленостях про всеосяжний режим припинення вогню є питання про дослідження, як виконуються ці домовленості сторонами. Перевірку має здійснювати ОБСЄ, але механізм там не відпрацьований.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися відпрацювати механізм, тільки після цього, коли відпрацюємо механізм, він почне працювати, будемо досліджувати, знову ж за допомогою моніторингової місії, яка працює в межах Тристоронньої контактної групи, і будемо далі рухатися вперед", - повідомив Кравчук.

Глава української делегації у ТКГ нагадав, що Україна відмовилася від спільного інспектування з бойовиками через порушення домовленостей іншою стороною. За його словами, українська сторона заявила, що потрібно спочатку "відпрацювати механізми".

Читайте також: Росія та ОРДЛО заблокують всі питання, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі, - Кравчук

"Я не знаю, як вирішить (чи буде нова спроба інспектування. - Ред.), як ми вирішимо, це не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати лише в одному випадку: те, що буде, щоб воно не було одностороннім. Якщо інспектування, то у нас і у них, бо ми маємо десятки, близько 50 випадків, коли та сторона порушує ті ж Мінські домовленості, які, як вони кажуть, порушуємо ми", - сказав він.

Кравчук уточнив, що Україна погодилася на одноразову інспекцію, але вона зірвалася. Після цього українська сторона в ТКГ "порушила питання про створення механізмів, які б діяли постійно, а не одноразово".

"І звичайно, я підкреслюю, що якщо буде прийнято рішення будь-якого характеру, то вони стосуватимуться обох сторін - і тої, і нашої сторони обов’язково. Буде так, а не односторонньо. Загаом політика - це рух назустріч, а не односторонній".

Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми з участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів із боку Росії. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населених пунктів Шуми, Золоте і Золоте-5.

Дивіться також: До "інспекції" українських позицій біля Шумів можуть повернутися через кілька днів, - Кравчук. ВIДЕО

Автор: 

Кравчук Леонід (546) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+13
Це перемога! Велика зелена перемога!
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20.09.2020 21:45
+13
а не напомнить ли кормильцам, что по минским угодам (пусть полистают-почитают) Дебальцево - это наше, под нашим полнейшим контролем...
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20.09.2020 21:45
+12
Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 380

Який кловун, така і ТКГ.
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20.09.2020 21:49
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Кармильцев к0рмить??
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20.09.2020 21:41 Відповісти
Якщо кобила здохла - злізай! Стара індейська мудрість! Переговори навколо закінчення війни померли, тому не потрібно намагатись вдихнути в них нове життя! Потрібно закінчувати всі ці ідіотські мирні ініціативи і йти у наступ звільняти Донбас та Крим! А вже нова ескалація конфлікту змусить Захід перезавантажувати всі ці мирні переговори і тоді в України з'явиться шанс поховати Мінські угоди і формули Штайнмаєра і нав'язати свої умови!
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20.09.2020 22:18 Відповісти
сам то пойдешь в бой или с дивана будешь руководить?
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21.09.2020 01:30 Відповісти
Це перемога! Велика зелена перемога!
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20.09.2020 21:45 Відповісти
Механизма проверки выполнения до сих пор нет, насколько я понял из изречения,

а заверения преЗЕдента в выполнении есть.

как он проверял без механизма проверки ?
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20.09.2020 21:52 Відповісти
Та не хрєна нема, сидят там звіздоболят, за наші грошенята !!!)))
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20.09.2020 21:54 Відповісти
Спроси у пятого.
При нем по 20 обстрелов и 14000+ похоронили.
Сейчас свидетели с ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов и хоронят, слава богу, единицы.
Да, учитывая, что ты неадекват, предупреждаю, мне больно и за те 14000+ и за эти единичные.
Это вашим, лишь бы больше.....
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20.09.2020 22:50 Відповісти
так это пятый убил 14 тысяч ?
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20.09.2020 22:55 Відповісти
Да.
С его гением главнокомандующего и великого политдеятеля.
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20.09.2020 23:08 Відповісти
а Крым чей ?
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20.09.2020 23:09 Відповісти
Табака, ссысь кипятком, но, благодаря мощному руководству турчина, колонна кацаскота проехала спокойно 4 области Украины и захватила крым.
Теперь для умственно отсталого:
Крым Украина, это дэюре.
Крым винторогов, это дэфакто с подачи турчина и парашенки.
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20.09.2020 23:19 Відповісти
а Чикатило насиловал детей или дети вступили с Чикатило в половую связь ?
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20.09.2020 23:23 Відповісти
благодаря мощному руководству турчина, колонна кацаскота проехала спокойно 4 области Украины и захватила крым

20 февраля 2014 нрда Турчинов не был ио президента


Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6384
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20.09.2020 23:29 Відповісти
Табака, ты палишься
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20.09.2020 23:33 Відповісти
Турчиновым 20 февраля ?
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20.09.2020 23:52 Відповісти
я тебе больше скажу, в декабре 2013 года, 3 кацапских корабля вышли из Североморска в Севастополь без согласования даже с Якуневичем
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20.09.2020 23:32 Відповісти
Я тебе ещё больше скажу.
С 1993 туда направлялось очень много кацапских лоханок.
Но, ты же и за кравчучку голосовал, и за кучмо, так шо выхлебывай, прозревший дегенерат)))
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20.09.2020 23:37 Відповісти
ты понимаешь разницу между отправлением по согласованию и отправлением без разрешения ?
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20.09.2020 23:51 Відповісти
Над Україною.
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20.09.2020 21:59 Відповісти
а не напомнить ли кормильцам, что по минским угодам (пусть полистают-почитают) Дебальцево - это наше, под нашим полнейшим контролем...
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20.09.2020 21:45 Відповісти
Стесняюсь спросить, а кто просрал Дебальцево по минским?
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20.09.2020 22:42 Відповісти
не стесняюсь спросить, а кто призвал ***** на помощь шахтерам и трактористам?
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20.09.2020 22:50 Відповісти
То первично, все знают кто.
Почему по минским' при создателе минских, Дебальцево осталось сепарским?
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20.09.2020 23:12 Відповісти
Может потому, что ты у мамки под юбкой сидело, а не сражалось в Дебальцево до последней капли крови?

Действительно, как они посмели отступить, а не сдохнуть вместо тебя в окружении???!!!
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20.09.2020 23:18 Відповісти
Я на тебя надеялся.
Ты же ведь не под юбкой сидел, а пытался выполнить приказы главнокомандующего и гелетея.
Правда?
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20.09.2020 23:23 Відповісти
Ну, где я сидел, не твое ублюдочное дело.

А вот, если я, как ты, начну осуждать тех, кто по каким-то причинам был вынужден отступить с позиций, то даже такая конченая ****, как ты, будет иметь моральное право этим поинтересоваться.
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21.09.2020 01:42 Відповісти
задайте вопрос ему...
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20.09.2020 23:21 Відповісти
Так вы же ближе и,вроде, в теме.
Поясните.
Что с Дебальцево, почему в Крым проехала колонна через четыре области, почему были котлы, с каких причин грохнуло пять складов боеприпасов? Странно, до войны, пардон, АТО, не взрывались, а тут прямо пошесть какая то....
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20.09.2020 23:30 Відповісти
ближе к чему?
Вам захотелось на ночь глядя поумничать и защитить как бы законные требования переговорщиков *****, шантажирующих Украину минскими угодами, но трактующими их там как хочется именно ***** а не по здравому смыслу...
взрывы на артскладах были и до войны (АТО/ООС), например :
2003 год. Артемовск (Бахмут)
2004-й, 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка
2008 год. Лозовая
прямо пошесть, таки да!
(а как Порошенко приплести подумайте сами... я - спать...спокойной ночи!)
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20.09.2020 23:42 Відповісти
через какие области и какая колонна?
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20.09.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/ua/user/475817 - "....Дебальцево осталось сепарским....."

Що значить "сепарским"? За вашою логікою на сході України йде громадянська війна, тобто вагнеровці, які брали участь у захопленні Дебальцево - це жителі Донбасу? А може ще й не існує ніяких 1-го і 2-го армійських корпусів?
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21.09.2020 01:06 Відповісти
А взагалі що ця ТКГ вирішує??? Це якась контора"Рога и копита" !!!)))
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20.09.2020 21:46 Відповісти
Кравчук діє !

Kravchuk. die !
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20.09.2020 21:55 Відповісти
Та Лис ніхто ,як і ця ТКГ !!))
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20.09.2020 21:57 Відповісти
а мне кажется, что европейская бюрократическая машина двигается в соответствии с бюрократическими отчётами европейских бюрократов из ТКГ, которые внимательно слушают и записывают высказывания Кравчука и Фокина.

И если представитель Европы в ТКГ запишет в своём отчёте, что представитель Украины в ТКГ Фокин предлагает отдать сепарам весь Донбасс, то этот отчёт ляжет в основу поведения бюрократов Европы в отношении Украины.
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20.09.2020 22:03 Відповісти
не прошло и трех месяцев,как кравчук заподозрил невыполнение кацапней перемирия...хотя и щас не заметил,бо раиську не вспоминает.опять "та сторона" и какие то боевики...а как же 1 и 2 АК ?
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20.09.2020 21:47 Відповісти
Ничерта он не заподозрил! Тупо продолжает продвигать "совместное патрулирование", но на этот раз хочет вписать его в договоренности прописав как некий "механизм контроля прекращения огня".
Эта старая жаба в своем репертуаре - переназвать и продолжать делать тоже, думая что это дико умно и никто не догадался
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20.09.2020 22:31 Відповісти
в ВПШ так учили.... диамат называется
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21.09.2020 00:17 Відповісти
Украинская сторона ТКГ поставила вопрос о создании механизмов проверки выполнения договоренностей о прекращении огня, - Кравчук - Цензор.НЕТ 380

Який кловун, така і ТКГ.
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20.09.2020 21:49 Відповісти
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20.09.2020 22:06 Відповісти
Гнать в шию таких переговорників. Ідуть на односторонні поступку за першим шантажом. Односороння перевірка будь ласка, ледве зупинили. Вибори - будь ласка аби продовжить переговори про нові односторонні поступки і щоб наш весільний генерал Зеленський, який віддав владу самозванцю Єрмаку, зміг поговорити Х-лом і домовитися про нові уступки України. .
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20.09.2020 21:50 Відповісти
Нужно гнать не переговорщиков, а тех, кто дал им полномочия.
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20.09.2020 21:54 Відповісти
ЗЕБОБИКИ строят Приднестровье. Только у того общая граница с РФ будет.
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20.09.2020 21:53 Відповісти
Перепрошую,не в "того",а в "етого" !!!))))
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20.09.2020 21:56 Відповісти
Того, что строят
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20.09.2020 23:20 Відповісти
Наша сторона явно упоротая. Их послали на три буквы,а они в окно. Да предоставьте карты,координаты расположения наших войск... Какая вам еще проверка нужна?
Вы все не можете успокоиться ,что не лизнули врагу со смаком.
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20.09.2020 21:58 Відповісти
Школа Соломона Пляра
1. Школа танцев

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там где брошка, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят.
Не гигиенично и не симпатично,
Это некрасиво вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже талии, вам говорят.
И две шаги налево, и две шаги направо,
И шаг вперед и две назад.

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там где галстук, там перёд.

Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперьод и два наЗад!!
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20.09.2020 21:59 Відповісти
это ты, получатель кацапской военной пенсии, агитировал за этих зелёных уродов,

що тебе не так ?

сметать когда идёщь ?
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20.09.2020 22:39 Відповісти
Клавдіє, яка кацька пенсія??
Українска та Американська..
Ви не тей 133133..
Клон..
Міняєтеся паролями?
Даавно це помітно..
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20.09.2020 22:46 Відповісти
ну откуда у тебя американская, если ты служил в Кацапии ?
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20.09.2020 22:57 Відповісти
Я СЛУЖИЛ в ссРаці...
Ви навіть і сперматозоїдом тоді
не були..)))
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20.09.2020 23:03 Відповісти
ну пенсия ж военная кацапская оформлена )))
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20.09.2020 23:08 Відповісти
УКРАЇНСЬКА!!
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20.09.2020 23:10 Відповісти
та не дуркуй )))

служил в СССР, а пенсию выбрал украинскую, хотя кацапская втрое больше )))

я ж не лох и мне 52-й год )))
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20.09.2020 23:37 Відповісти
Та хто народвся до 1991-кацапи?
Ще раз-ВИ КЛОН 133133..
Дитятко, в школі вірус та дистанцієне?
Бувай та не хворій!!
Кінець зв'язку..)))
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20.09.2020 23:58 Відповісти
Очень трудно объяснить отставному кацапскому прапорщику значение слова клон ...

а я и не буду )))
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21.09.2020 00:06 Відповісти
.....мы имеем десятки, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же минские договоренности, которые, как они говорят, нарушаем мы", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3220343
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
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20.09.2020 22:00 Відповісти
Грайся, діду грайся... До виборів протягни цей дим діяльності Вовки за мир
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20.09.2020 22:07 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3219912/vova_kupu_kvitok_do_rostovahttps://censor.net/ru/resonance/3219912/vova_kupu_kvitok_do_rostova
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20.09.2020 22:31 Відповісти
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного нами еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. Но самое интересное - это вовсе на демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое. В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО. (с)
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20.09.2020 22:44 Відповісти
Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам. Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что он и был уволен ..(с)
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20.09.2020 22:49 Відповісти
окуевший маразматик и предатель ,который собирается разрешать террористам на украинской земле и воюющими с Украиной ,да убившими около15000 тысяч украинских солдат проводить инспекцию расположения украинских войск
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20.09.2020 22:54 Відповісти
Т.е. будут опять террористов запускать на проверки позиций ВСУ.
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20.09.2020 23:15 Відповісти
Какой на хрен прекращение огня, ну наши не стреляют, и что толку с этого, когда путинцы поливают каждый божий день. И это называется перемирие, когда одна сторона сидят как мышки, а второй стороне всё пофик, им ваше перемирие до сраки. Ну, а вы сидите и ожидайте, правда не известно, что можно ждать. И какой идиот только придумал, чтоб не отвечать на вражеские обстрелы, а он один - клоун - президент, который не лох.
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21.09.2020 00:14 Відповісти
ворог може бути на позиціях ЗСУ тільки в якості полонених
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21.09.2020 01:51 Відповісти
Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1055
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21.09.2020 07:27 Відповісти
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21.09.2020 08:06 Відповісти
 
 