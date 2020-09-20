Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук
У Мінських домовленостях про всеосяжний режим припинення вогню є питання про дослідження, як виконуються ці домовленості сторонами. Перевірку має здійснювати ОБСЄ, але механізм там не відпрацьований.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися відпрацювати механізм, тільки після цього, коли відпрацюємо механізм, він почне працювати, будемо досліджувати, знову ж за допомогою моніторингової місії, яка працює в межах Тристоронньої контактної групи, і будемо далі рухатися вперед", - повідомив Кравчук.
Глава української делегації у ТКГ нагадав, що Україна відмовилася від спільного інспектування з бойовиками через порушення домовленостей іншою стороною. За його словами, українська сторона заявила, що потрібно спочатку "відпрацювати механізми".
"Я не знаю, як вирішить (чи буде нова спроба інспектування. - Ред.), як ми вирішимо, це не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати лише в одному випадку: те, що буде, щоб воно не було одностороннім. Якщо інспектування, то у нас і у них, бо ми маємо десятки, близько 50 випадків, коли та сторона порушує ті ж Мінські домовленості, які, як вони кажуть, порушуємо ми", - сказав він.
Кравчук уточнив, що Україна погодилася на одноразову інспекцію, але вона зірвалася. Після цього українська сторона в ТКГ "порушила питання про створення механізмів, які б діяли постійно, а не одноразово".
"І звичайно, я підкреслюю, що якщо буде прийнято рішення будь-якого характеру, то вони стосуватимуться обох сторін - і тої, і нашої сторони обов’язково. Буде так, а не односторонньо. Загаом політика - це рух назустріч, а не односторонній".
Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми з участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів із боку Росії. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населених пунктів Шуми, Золоте і Золоте-5.
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а заверения преЗЕдента в выполнении есть.
как он проверял без механизма проверки ?
При нем по 20 обстрелов и 14000+ похоронили.
Сейчас свидетели с ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов и хоронят, слава богу, единицы.
Да, учитывая, что ты неадекват, предупреждаю, мне больно и за те 14000+ и за эти единичные.
Это вашим, лишь бы больше.....
С его гением главнокомандующего и великого политдеятеля.
Теперь для умственно отсталого:
Крым Украина, это дэюре.
Крым винторогов, это дэфакто с подачи турчина и парашенки.
20 февраля 2014 нрда Турчинов не был ио президента
С 1993 туда направлялось очень много кацапских лоханок.
Но, ты же и за кравчучку голосовал, и за кучмо, так шо выхлебывай, прозревший дегенерат)))
Почему по минским' при создателе минских, Дебальцево осталось сепарским?
Действительно, как они посмели отступить, а не сдохнуть вместо тебя в окружении???!!!
Ты же ведь не под юбкой сидел, а пытался выполнить приказы главнокомандующего и гелетея.
Правда?
А вот, если я, как ты, начну осуждать тех, кто по каким-то причинам был вынужден отступить с позиций, то даже такая конченая ****, как ты, будет иметь моральное право этим поинтересоваться.
Поясните.
Что с Дебальцево, почему в Крым проехала колонна через четыре области, почему были котлы, с каких причин грохнуло пять складов боеприпасов? Странно, до войны, пардон, АТО, не взрывались, а тут прямо пошесть какая то....
Вам захотелось на ночь глядя поумничать и защитить как бы законные требования переговорщиков *****, шантажирующих Украину минскими угодами, но трактующими их там как хочется именно ***** а не по здравому смыслу...
взрывы на артскладах были и до войны (АТО/ООС), например :
2003 год. Артемовск (Бахмут)
2004-й, 2005-й, 2006-й и 2007 годы. Новобогдановка
2008 год. Лозовая
прямо пошесть, таки да!
(а как Порошенко приплести подумайте сами... я - спать...спокойной ночи!)
Що значить "сепарским"? За вашою логікою на сході України йде громадянська війна, тобто вагнеровці, які брали участь у захопленні Дебальцево - це жителі Донбасу? А може ще й не існує ніяких 1-го і 2-го армійських корпусів?
Kravchuk. die !
И если представитель Европы в ТКГ запишет в своём отчёте, что представитель Украины в ТКГ Фокин предлагает отдать сепарам весь Донбасс, то этот отчёт ляжет в основу поведения бюрократов Европы в отношении Украины.
Эта старая жаба в своем репертуаре - переназвать и продолжать делать тоже, думая что это дико умно и никто не догадался
Який кловун, така і ТКГ.
Вы все не можете успокоиться ,что не лизнули врагу со смаком.
1. Школа танцев
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Кавалеры приглашают дамов,
Там где брошка, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят.
Не гигиенично и не симпатично,
Это некрасиво вам говорят.
Кавалеры, не держите дамов
Ниже талии, вам говорят.
И две шаги налево, и две шаги направо,
И шаг вперед и две назад.
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там где галстук, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперьод и два наЗад!!
що тебе не так ?
сметать когда идёщь ?
Українска та Американська..
Ви не тей 133133..
Клон..
Міняєтеся паролями?
Даавно це помітно..
Ви навіть і сперматозоїдом тоді
не були..)))
служил в СССР, а пенсию выбрал украинскую, хотя кацапская втрое больше )))
я ж не лох и мне 52-й год )))
Ще раз-ВИ КЛОН 133133..
Дитятко, в школі вірус та дистанцієне?
Бувай та не хворій!!
Кінець зв'язку..)))
а я и не буду )))
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.