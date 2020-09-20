Українська сторона ТКГ порушила питання про створення механізмів перевірки виконання домовленостей щодо припинення вогню, - Кравчук

У Мінських домовленостях про всеосяжний режим припинення вогню є питання про дослідження, як виконуються ці домовленості сторонами. Перевірку має здійснювати ОБСЄ, але механізм там не відпрацьований.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися відпрацювати механізм, тільки після цього, коли відпрацюємо механізм, він почне працювати, будемо досліджувати, знову ж за допомогою моніторингової місії, яка працює в межах Тристоронньої контактної групи, і будемо далі рухатися вперед", - повідомив Кравчук.

Глава української делегації у ТКГ нагадав, що Україна відмовилася від спільного інспектування з бойовиками через порушення домовленостей іншою стороною. За його словами, українська сторона заявила, що потрібно спочатку "відпрацювати механізми".

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"Я не знаю, як вирішить (чи буде нова спроба інспектування. - Ред.), як ми вирішимо, це не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати лише в одному випадку: те, що буде, щоб воно не було одностороннім. Якщо інспектування, то у нас і у них, бо ми маємо десятки, близько 50 випадків, коли та сторона порушує ті ж Мінські домовленості, які, як вони кажуть, порушуємо ми", - сказав він.

Кравчук уточнив, що Україна погодилася на одноразову інспекцію, але вона зірвалася. Після цього українська сторона в ТКГ "порушила питання про створення механізмів, які б діяли постійно, а не одноразово".

"І звичайно, я підкреслюю, що якщо буде прийнято рішення будь-якого характеру, то вони стосуватимуться обох сторін - і тої, і нашої сторони обов’язково. Буде так, а не односторонньо. Загаом політика - це рух назустріч, а не односторонній".

Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми з участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів із боку Росії. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населених пунктів Шуми, Золоте і Золоте-5.

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