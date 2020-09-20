Дві сотні білоруських силовиків заявили про готовність звільнитися після оприлюднення хакерами особистих даних, - айтішник Лихачовський
Білоруські силовики масово звертаються за підтримкою до незалежних ініціатив, заявляють про готовність піти зі служби і просять вилучити їх із "чорних списків" силовиків, причетних до розгону мирних протестів опозиції.
Про це розповів телеканалу "Дождь" айтішник Ярослав Лихачовський, який веде проєкт допомоги колишнім співробітникам МВС Білорусі By_SOL, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відразу після публікації даних 200 силовиків звернулися "із заявами і проханням вилучити їх із бази".
Він назвав деанонімізацію дуже ефективним способом залучення співробітників правоохоронних органів Білорусі до діалогу. "Як тільки ми кажемо: ми знаємо, хто ви, ваші імена, посади, де ви служите, де живете, номери телефонів, у деяких випадках навіть переписку з коханками, вони починають активніше спілкуватися із білоруським суспільством", - пояснив активіст.
Роман Протасевич, головний редактор NEXTA, підтвердив телеканалу "Дождь" інформацію про те, що співробітники МВС Білорусі звертаються до редакції телеграм-каналу з проханнями видалити їх зі списку.
Засновник стартапу Deepdee Ярослав Лихачовський допомагає ексспівробітникам МВС Білорусі в проєкті By_SOL замість іншого IT-бізнесмена Микити Мікадо. Мікадо був змушений призупинити свою участь у проєкті після арешту чотирьох співробітників його мінського офісу PandaDoc.
Нагадаємо, телеграм-канал Nexta Live опублікував дані 1003 білоруських силовиків. У зібраному документі названо імена силовиків, їхні дні народження, місця служби та звання. Інформація про співробітників МВС була отримана з участю кібер-партизан, і її достовірність не було підтверджено.
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Субботнее чтиво. Прошло чуть больше века с 1903 года, когда выпускник выдающегося Нежинского истфилинститута и декан истфилфака Императорского Варшавского университета Евфимий Карский издал первый том своего труда "БелоруССы", и вот - новая (хотя и лаконичная) попытка нас, белорусов, изучить. Тут мы уже "белАрусы" по-русски (какой прогресс за век!), но все равно можем почерпнуть о себе много нового - пример: "В результате, первые ростки национальных движений стали оформляться на территории страны лишь после 1905 года". А еще мы себя придумываем, оказывается.
Вот что бывает, когда твой папа приезжает из Владивостока в Симферополь, чтобы с 1991 по 2015 год председательствовать в Крымском обществе русской культуры и сопротивляться украинизации (пока, несмотря на полученный в 2014-м году паспорт РФ, не выгнали из тамошнего университета), и ты тоже получаешь в 2014-м российский паспорт, но затем лихорадочно пытаешься придумать себя в роли правоверного украинца.
Респект сябри !
Живе Бєлларусь !
Вони всі в Криму, ОРДЛО, Россіі, і в тій же Бєларусі.
"Бєркут, бойся ночі!
ОМОН, бойся дньом!"
Білорусам набрид лукашенко і не більше, тому й протести такі мляві.
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https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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В Киеве патриоты задержали вату бережную на неком шабаше с символикой арми *****.. звёзды, флаги. Это дно или ещё нет при зе?
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https://twitter.com/i/status/1307736805882703874 https://twitter.com/i/status/1307736805882703874
Это милиционеры из Бреста и Брестской области.
https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393910/ https://pluso.ru/
Телеграм-канал https://t.me/nexta_live/11280 nexta_live опубликовал личные данные ещё 1000 белорусских силовиков.
Напомним, что вчера были опубликованы первые 1000 имен силовиков, и 200 из них сразу же https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393867/ обратились к представителям гражданского общества с просьбой исключить из списка .
А навіщо ти його у першому пості вмикав?
Отакі вони - впн лєворюціонери.
Ну припустимо ваша хартія заблокована.
Ти вмикнув впн і вона розблокувалася?
Тобі треба було б вмикати впн, якби вас Україна блокувала.
Навіщо ти брешеш?
Хартия у нас через ВПН или прокси, я только на неё включаю ВПН в компе.
Як там Польща, підгодовує?
тепличные итишники понятия не имеют о чем говорят
https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393917/
http://s13.ru/archives/pisma-1 В УВД Гродненского облисполкома утверждают, что гродненцы поддерживают силовиков: «Письма исчисляются сотнями»
поддержка в чем? Моральный одобрямс? Так там таки большая куча персов кровно заинтересованных в сохранении поста Лукой..и организовать народное творчество прямо в исполкоме как два пальца об асфальт, усадив за ручки всех художников из избирательных коммисий
Вообще смешно написано: силовики просят. Ответ может быть только один:"Суд простит!" (если простит).
P.S. Я думаю, що без фотографій і опису "подвигів" фігурантів ці списки мають малу вартість.
общался с беларусским айтишником, который жил в Польше, имел там ВНЖ и уже купил там квартиру (возможно в ипотеку) - так это был ватник на генетическом уровне!
обсуждали авторитарное решение руководства одной европейской конторы, так он, зная что я из Украины, в ответ на мои аргументы о ущербности такого решения сказал: "ну ты еще поскачи!"
мне было неудобно перед присутствующими польскими дамами сразу поскакать на его ватном трупе, поэтому просто пришлось вследствие вывести его из состава участников проекта