Дві сотні білоруських силовиків заявили про готовність звільнитися після оприлюднення хакерами особистих даних, - айтішник Лихачовський

Білоруські силовики масово звертаються за підтримкою до незалежних ініціатив, заявляють про готовність піти зі служби і просять вилучити їх із "чорних списків" силовиків, причетних до розгону мирних протестів опозиції.

Про це розповів телеканалу "Дождь" айтішник Ярослав Лихачовський, який веде проєкт допомоги колишнім співробітникам МВС Білорусі By_SOL, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відразу після публікації даних 200 силовиків звернулися "із заявами і проханням вилучити їх із бази".

Він назвав деанонімізацію дуже ефективним способом залучення співробітників правоохоронних органів Білорусі до діалогу. "Як тільки ми кажемо: ми знаємо, хто ви, ваші імена, посади, де ви служите, де живете, номери телефонів, у деяких випадках навіть переписку з коханками, вони починають активніше спілкуватися із білоруським суспільством", - пояснив активіст.

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Роман Протасевич, головний редактор NEXTA, підтвердив телеканалу "Дождь" інформацію про те, що співробітники МВС Білорусі звертаються до редакції телеграм-каналу з проханнями видалити їх зі списку.

Засновник стартапу Deepdee Ярослав Лихачовський допомагає ексспівробітникам МВС Білорусі в проєкті By_SOL замість іншого IT-бізнесмена Микити Мікадо. Мікадо був змушений призупинити свою участь у проєкті після арешту чотирьох співробітників його мінського офісу PandaDoc.

Нагадаємо, телеграм-канал Nexta Live опублікував дані 1003 білоруських силовиків. У зібраному документі названо імена силовиків, їхні дні народження, місця служби та звання. Інформація про співробітників МВС була отримана з участю кібер-партизан, і її достовірність не було підтверджено.

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