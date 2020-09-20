УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 931 74

Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради

Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради

Харківський міський голова Геннадій Кернес проводив багато зустрічей і нарад, тому "не дивно", що він інфікувався коронавірусом.

Про це йдеться в заяві Харківської міськради, опублікованій на сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Такою була реакція на інформацію в інтернеті "про те, що, мовляв, у команді Геннадія Кернеса впевнені в тому, що його спеціально інфікували коронавірусом, а причетні до цього інфікування глава Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ України".

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася.

Читайте також: Кернеса доставлено в клініку "Шаріте", стан важкий, - Фукс

Харківський міський голова Геннадій Кернес від самого початку пандемії COVID-19 не змінив свого звичного графіка роботи, був відкритим для людей, проводив численні зустрічі та наради, спілкувався із величезною кількістю харків'ян на вулицях міста, займався вирішенням їхніх проблем. Не дивно, що за такої колосальної кількості контактів він міг інфікуватися коронавірусом, і спекулювати на цьому захворюванні, що забрало сотні тисяч життів у всьому світі, що зруйнувало звичний уклад життя всього людства, низько і підло.

Також акцентуємо увагу на тому, що інформація про те, що Харківський міський голова перебуває у комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує із клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліну.

Автор: 

карантин (18172) Кернес Геннадій (506) Харків (5635) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
от же цука бессмерная ..... может осиновый кол попробовать ?
показати весь коментар
20.09.2020 23:05
+27
І помітьте, стара потвора, яка все життя агітувала за рашку, поперла лікуватись не на любу йому кацапщину , а в ненависну Німеччину.
показати весь коментар
20.09.2020 23:07
+21
А мы думали, что все закончится хорошо.
показати весь коментар
20.09.2020 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та хто б сумнівався.
показати весь коментар
20.09.2020 23:04 Відповісти
А я так надіявсі що він не одужає. Думав що його душа має спастись через страшні муки. Але муки прийдеться відкласти.
показати весь коментар
20.09.2020 23:10 Відповісти
кому сужденно быть повешенным не помирает в больничной палете...еврейская народная аксиома
показати весь коментар
20.09.2020 23:15 Відповісти
Для Кернеса - вбивці та бандита, крадія та сепаратиста, щоб врятувати власну душу потрібні екстраординарні муки, тут шибениця не варіант.
показати весь коментар
21.09.2020 00:00 Відповісти
Потрібно відроджувати Святу антикорупційну Інквізицію.
показати весь коментар
21.09.2020 00:01 Відповісти
Но в выборах он наверно не будет участвовать. Неужели такого больного человека потащат на выборы. После ковида, после инсульта? Вот только кто будет мэром? ОПЗЖ хочет своего протащить.
показати весь коментар
21.09.2020 05:45 Відповісти
Кабыздох
показати весь коментар
21.09.2020 00:40 Відповісти
Гівно не тоне !
показати весь коментар
21.09.2020 06:20 Відповісти
Нах..,нах..., помер так помер !!)))
показати весь коментар
20.09.2020 23:04 Відповісти
Чергове "пришестие" Гепи...Що не чекали??? А тепер він знов приперся..
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 4043
показати весь коментар
20.09.2020 23:15 Відповісти
от же цука бессмерная ..... может осиновый кол попробовать ?
показати весь коментар
20.09.2020 23:05 Відповісти
Та це в них флешмоб такий ********. Спочатку Лєнка ополчєнка, потім Йуля, зараз ось це от. Навіть Блазень мріяв.
показати весь коментар
20.09.2020 23:08 Відповісти
Шкода. Багато хто сподівався на каращий фінал.
показати весь коментар
20.09.2020 23:05 Відповісти
Та не торопитесь. Может, все таки, в морг?
показати весь коментар
20.09.2020 23:05 Відповісти
А мы думали, что все закончится хорошо.
показати весь коментар
20.09.2020 23:05 Відповісти
не с нашей удачей
показати весь коментар
20.09.2020 23:06 Відповісти
счастье-то какое, лучше сдохла бы тварь
показати весь коментар
20.09.2020 23:06 Відповісти
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 8848
показати весь коментар
20.09.2020 23:07 Відповісти
Короновирус такой свеубивающий и смертельный , что уже даже не берёт ни стариков (Филарету за 90 лет и он через недельку вылечился от него) ни инвалидов (Кернес инвалид и уже состояние его хорошее после пару дней болезни короновирусом).
Как показала практика - смертельный короновирис это фейк. Никакой он не смертельный а как обычный грипп.
показати весь коментар
20.09.2020 23:07 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/20/7267043/ Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, который почти 2 месяца лечился от COVID-19, умер на 57-м году жизни.
показати весь коментар
20.09.2020 23:38 Відповісти
Ну хоть кто то из совковых упырей
показати весь коментар
21.09.2020 00:27 Відповісти
загрызло таки ето падло нещасную микробу...
показати весь коментар
20.09.2020 23:07 Відповісти
І помітьте, стара потвора, яка все життя агітувала за рашку, поперла лікуватись не на любу йому кацапщину , а в ненависну Німеччину.
показати весь коментар
20.09.2020 23:07 Відповісти
ну как сказать, мы же не знаем деталей, возможно он привился вакциной срасеи, очнулся-Германия
показати весь коментар
21.09.2020 00:28 Відповісти
ах как жаль,как жаль..Сочувствую жителям Харькова...
показати весь коментар
20.09.2020 23:08 Відповісти
Такі виживуть при любій владі,..
показати весь коментар
20.09.2020 23:08 Відповісти
вот ты, к примеру, пенсию от министерства обороны рф получаешь уже при шестом президенте Украины
показати весь коментар
20.09.2020 23:13 Відповісти
О состоянии здоровья главного харьковского мафиози ни слова....Только радостно сообщается, что он летит назад....Живой летит? Или в цинковом гробу? Мутная и противоречивая информация....
показати весь коментар
20.09.2020 23:11 Відповісти
Кащей безсмертний ще ого-го.
показати весь коментар
20.09.2020 23:13 Відповісти
Это не справедливо.Чего же они все выздоравливают. Он же,Covid, смертельный.
показати весь коментар
20.09.2020 23:13 Відповісти
Зачем же нужно было людей обнадёживать....Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета - Цензор.НЕТ 7328
показати весь коментар
20.09.2020 23:16 Відповісти
Адольфович, провів перевірку на вшивість свого оточення.
показати весь коментар
20.09.2020 23:17 Відповісти
Пишут, что Кернес не изменил своего привычного графика работы. Так может, и не болел вовсе?
показати весь коментар
20.09.2020 23:29 Відповісти
Все может.
показати весь коментар
20.09.2020 23:32 Відповісти
Живучая скатина.
показати весь коментар
20.09.2020 23:22 Відповісти
Операция по пересадке головы навального кернесу прошла удачно?
показати весь коментар
20.09.2020 23:28 Відповісти
а жаль
показати весь коментар
20.09.2020 23:30 Відповісти
Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради - Цензор.НЕТ 1821
показати весь коментар
20.09.2020 23:30 Відповісти
У Гепы забрали бизнес смотрящего за транспортом наркотиков. Он теперь просто отработанный материал.
показати весь коментар
20.09.2020 23:31 Відповісти
И у него ломка
показати весь коментар
20.09.2020 23:37 Відповісти
Не укокошил его вирус. Ну ничего, еще больше трафика на экранах будет, заклеят все листовками с этим сюром)
показати весь коментар
20.09.2020 23:33 Відповісти
Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение, - заявление горсовета

Короче, рано радовались. Бл23ские немцы.
показати весь коментар
20.09.2020 23:42 Відповісти
лайно не тоне)
показати весь коментар
20.09.2020 23:42 Відповісти
Патріоти(??? ) України лікуються за
поребриком …
показати весь коментар
20.09.2020 23:48 Відповісти
справедливо
показати весь коментар
21.09.2020 09:51 Відповісти
Нихуя не выпускать на лечение за границу! Именно держслужбовцив) пусть лечаться в том, что здобули....
показати весь коментар
20.09.2020 23:48 Відповісти
Этот старый нарко-агент Хремля Кернес небось в Шарите не просто так поехало. Получил задание от самого КАЛОМ-Мойского добить многострадального Навального в логове немецкой супер клиники. Отравленным катетером надо поковырять в ухе Навального, причем никаких ядов не надо, достаточно катетер перед этим поместить в известный орган Кернеса, там яда столько накопилось, что на пол Беларуси хватит.
показати весь коментар
20.09.2020 23:52 Відповісти
Двумя руками за то, чтобы Кренес вернулся оцинкованным из Германии, давно заслужил.
показати весь коментар
20.09.2020 23:53 Відповісти
Печально.😭
показати весь коментар
20.09.2020 23:54 Відповісти
Та я ж казав - цього щура жодна холера не вiзьме..
показати весь коментар
20.09.2020 23:57 Відповісти
Кернес ощасливив Харків.
показати весь коментар
20.09.2020 23:57 Відповісти
жаль
показати весь коментар
20.09.2020 23:59 Відповісти
"Состояние мэра Харькова Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, можно рассчитывать на его скорое возвращение..."

Нехай собі залишать.
показати весь коментар
21.09.2020 00:01 Відповісти
Немецкие медики Шарите в период IV рейха проводили эксперименты на людях. обьект прибыл в качестве волонтера-эксперементатора, но видно не подошел по критериям, которые определяют отношение к виду "люди".
показати весь коментар
21.09.2020 00:10 Відповісти
от же чахлик невмирущий, нічого його не бере.
показати весь коментар
21.09.2020 00:11 Відповісти
Радость-то кака!
показати весь коментар
21.09.2020 00:27 Відповісти
Це в Україні, ймовірно, найбільше жидяцької породи у поганялах. Тоді виходить, що чим більше жидів - тим гірша у країни економіка, тим більше бідняків.
показати весь коментар
21.09.2020 00:29 Відповісти
И ещё одна версия в копилку вариантов. На конец августа по многим районам города после ремонтов теплотрасс и труб горячей воды обещали включить горячую воду. Местами народ в городе ждет с июня. Но глухо и везде. правда на 10--18 число обещали крепко. Но пролёт пока. Допускаю только самоль сядет в аэропорту---на другой день город всех вшей кинется отмывать! Ведь выборы 25 октября! И снова Гепуций 5 лет император совков, серпов и прочих молотов и молотилок тупых!
показати весь коментар
21.09.2020 00:36 Відповісти
Эх, Адольфич, а мы так в тебя верили.
показати весь коментар
21.09.2020 00:40 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼
А не сталось , як гадалось !
показати весь коментар
21.09.2020 01:14 Відповісти
На это заявление можно не обращать внимание. Какое бы состояние ни было у кернеса, его люди всегда будут говорить, что он идет на поправку. Потому что если сказать, что он в коме, могут и не проголосовать.
показати весь коментар
21.09.2020 01:07 Відповісти
В "капсулу" ублюдка ...одиночную,лет на 15,за сепаратизм.
показати весь коментар
21.09.2020 01:11 Відповісти
Что ж ты морда сионистская не лечилося в Харькове, где 10ки лет мером сидишь? Или ***** настроил таких больниц,что текаешь от них к немцам которые твоих дидов в газенвагенах коптили?
показати весь коментар
21.09.2020 01:13 Відповісти
А я уже поляну собирался накрывать с двумя ромашками сухими
показати весь коментар
21.09.2020 02:30 Відповісти
крисо-щурі дуже живучі створіння
показати весь коментар
21.09.2020 03:05 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukraine/215253_1600286436/amp Кошкина об экстренной отправке Кернеса в Германию: "Состояние тяжелое, очень"
показати весь коментар
21.09.2020 05:57 Відповісти
тьфу ты...
показати весь коментар
21.09.2020 08:51 Відповісти
А напомните чем суд на ним закончился который годами тянулся? Все? Типа просто по сроку давности этого цирка закончился и все уже забыли
показати весь коментар
21.09.2020 09:48 Відповісти
пипец, ну не берет ни пуля, ни коронавирус кащея бессмертного гепу .
похоже кроме осинового кола и серебряной пули гепе ничего не страшно .
показати весь коментар
21.09.2020 10:22 Відповісти
Пандемія кажете? Для усіх стадних мавп скажу, що ви примати забули, що таке справжня пандемія чи війна. А от страх ваш живе завжди і і прекрасно знають ті хто живе з ваших страхів і вашу недоумкуватість.
показати весь коментар
21.09.2020 10:31 Відповісти
ой та кто там болеет, чистый пиар.
шоу для лохов
показати весь коментар
21.09.2020 10:56 Відповісти
да конечно из-за поноса ездить в шарите лечиться, вот так слуги живут.
показати весь коментар
21.09.2020 15:09 Відповісти
Немецкие врачи тоже кушать хотят, поэтому и спасают всякую падаль, которая хорошо платит.
показати весь коментар
21.09.2020 15:15 Відповісти
 
 