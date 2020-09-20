Стан мера Харкова Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, можна розраховувати на його швидке повернення, - заява міськради

Харківський міський голова Геннадій Кернес проводив багато зустрічей і нарад, тому "не дивно", що він інфікувався коронавірусом.

Про це йдеться в заяві Харківської міськради, опублікованій на сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Такою була реакція на інформацію в інтернеті "про те, що, мовляв, у команді Геннадія Кернеса впевнені в тому, що його спеціально інфікували коронавірусом, а причетні до цього інфікування глава Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ України".

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася.

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Харківський міський голова Геннадій Кернес від самого початку пандемії COVID-19 не змінив свого звичного графіка роботи, був відкритим для людей, проводив численні зустрічі та наради, спілкувався із величезною кількістю харків'ян на вулицях міста, займався вирішенням їхніх проблем. Не дивно, що за такої колосальної кількості контактів він міг інфікуватися коронавірусом, і спекулювати на цьому захворюванні, що забрало сотні тисяч життів у всьому світі, що зруйнувало звичний уклад життя всього людства, низько і підло.

Також акцентуємо увагу на тому, що інформація про те, що Харківський міський голова перебуває у комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує із клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

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15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліну.