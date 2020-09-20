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Почалася міжнародна кампанія солідарності із шахтарями КЗРК, підписати листа підтримки може будь-хто, - глава профспілки Волинець

Почалася міжнародна кампанія солідарності із шахтарями КЗРК, підписати листа підтримки може будь-хто, - глава профспілки Волинець
Фото: Супільне

Незалежна профспілка гірників України та Глобальний союз IndustriALL оголосили про початок міжнародної кампанії солідарності із шахтарями Криворізького залізорудного комбінату.

Про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежна профспілка гірників України, Глобальний союз IndustriALL, що представляє понад 50 мільйонів працівників у гірничодобувній, енергетичній та обробнній галузях у понад 140 країнах, почали міжнародну кампанію солідарності із шахтарями КЗРК", - повідомив він.

За його словами, підписати офіційного листа підтримки може кожен небайдужий до проблеми гірників шахт "Жовтнева", "Батьківщина", "Тернівська", "Гвардійська" з будь-якої країни.

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Крім того, всі листи автоматично направляються на адресу адміністрації Криворізького залізорудного комбінату.

Почалася міжнародна кампанія солідарності із шахтарями КЗРК, підписати листа підтримки може будь-хто, - глава профспілки Волинець 01

Нагадаємо, що протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня. Наразі під землею залишається 156 гірників.

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Автор: 

Волинець Михайло (97) Кривий Ріг (1358) шахтарі (537)


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Топ коментарі
+7
Этот мир сломался... Возможно он всегда таким был... Но для меня - сломался в конкретный промежуток времени - в день выборов зеленского... В этот день умер здравый смысл... тяжело заболела и скончалась логика.... Без-умие охватило все и всех... (с)
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21.09.2020 00:03
+4
Разом з власниками цього підприємства !!))
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21.09.2020 00:05
+4
То обушок йому в руки !!))
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21.09.2020 00:08
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Зелену шоблу в шахту!!! Зелю в шахту!!!
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21.09.2020 00:02 Відповісти
Разом з власниками цього підприємства !!))
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21.09.2020 00:05 Відповісти
Власнык - Беня
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21.09.2020 00:07 Відповісти
То обушок йому в руки !!))
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21.09.2020 00:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HI0x0KYChq4 Обушок выдадут в суде Дэлавера )))
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21.09.2020 00:23 Відповісти
Гадаю там теж є копальні !!))
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21.09.2020 00:24 Відповісти
Шахты давно должны быть закрыты а ахметское падло которое наживалось и наживаеться пусть платит шахтерам !!!
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21.09.2020 03:58 Відповісти
шахти бувають різні - вугільні, залізо та інш. Кривбас - це залізо-рудні. Ахметов - вугільні.
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21.09.2020 10:07 Відповісти
Этот мир сломался... Возможно он всегда таким был... Но для меня - сломался в конкретный промежуток времени - в день выборов зеленского... В этот день умер здравый смысл... тяжело заболела и скончалась логика.... Без-умие охватило все и всех... (с)
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21.09.2020 00:03 Відповісти
.. размышления: по-моему, мы попали жить в такой замес изменения мирового порядка, что для будущих поколений это будет одним из самых насыщенно-увлекательных периодов мировой истории. Только вот мы , млеять, в эпицентре и нам совсем не весело... И я бы лучше со стороны посмотрел на эту "перестройку"...(с)
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21.09.2020 00:07 Відповісти
Це доля України бути повсякчас в епіцентрі боротьби євроцмвілізаціі з московською ордою !!!)))
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21.09.2020 00:12 Відповісти
Украина не в эпицентре. На периферии, но поскольку на периферии мировой порядок слабее, то и начинает все ломаться здесь.
Как писал Стивен Кинг, "вещи истончаются и начинают рваться по краям".
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21.09.2020 00:44 Відповісти
Надо было в прошлой жизни вести себя получше, гляди попивали себе спокойно кофеек в Люцерне или Лозанне 🤪🤪🤪
С одним соглашусь, мы живем в удивительное время с точки зрения мировой истории, но нам от этого как- то не весело.
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21.09.2020 08:20 Відповісти
Портников классно как то высказался по этому поводу. Зе - это необходимое безумие, нашей публике нужна глобальная прививка от популизма и она ее получит,! Никто не знает будущее, но наверно все понимают, что самое горяченькое еще впереди.
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21.09.2020 00:10 Відповісти
та взагалі то зламався ще років 30 тому, або й троха раніше, чи може 90ті комусь крім шахраїв було нормою?
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21.09.2020 00:12 Відповісти
а бубочка - підписав? а мама Рімма?
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21.09.2020 00:06 Відповісти
Цікаво, яким боком до статті цей список кандидатів до Київзради ???)))
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21.09.2020 00:07 Відповісти
- Верблюд, а почему у тебя горб такой кривой ?

- А типа шо-то у меня прямое ?
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21.09.2020 00:10 Відповісти
Наверное скоро завалят Рената Ахметова и россиянина Новинского,вроде это их хозяйство
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21.09.2020 00:07 Відповісти
І Бені теж !!))
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21.09.2020 00:09 Відповісти
Подсказать, лепутатом в какой фракции является начальник профсоюза шахтёров по фамилии Волынец ?

Неожиданно БЮТ )))
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21.09.2020 00:12 Відповісти
Говорили что среди депутатов были Ляшко с вилами и Юля с косой
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21.09.2020 00:14 Відповісти
Я з Михайлом знайом ,ще з 89 р. ,хитра істота !!))
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21.09.2020 00:16 Відповісти
Він давно там. Не знав?
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21.09.2020 00:16 Відповісти
шобы знать это, не надо быть там.

зачем ты, сектант ВАНЫ, не знаешь состава фракции ВАНЫ в Раде ?
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21.09.2020 00:31 Відповісти
А нафіга мені знати склад фракції? Його часто запрошують на ПРЯМИЙ де представляють що він з БЮТ. А за сектанта будеш покараний.
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21.09.2020 00:42 Відповісти
я тільки не вкурив, ща за скрін в цій інфі - причому тут хвалько уродів з їкньою десяткою до Київради?
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21.09.2020 00:09 Відповісти
это незаметный 25 кадр - секретная технология
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21.09.2020 00:13 Відповісти
Началась международная кампания солидарности с шахтерами КЖРК... можете назвать межгалактическая кампания, ничего не измениться, просто украинцам не надо лениться управлять своим государством
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21.09.2020 00:10 Відповісти
А шош криворогатий Вовка їм не допоміг?
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21.09.2020 00:14 Відповісти
Там Петя с Ахметиком в доле.
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21.09.2020 00:17 Відповісти
трохи раніше... із ЗМІ-"Структури Віктора Пінчука уклали мирову угоду з групою «Приват» з приводу володіння акціями КЗРК. Угода укладена напередодні початку розгляду у Високому суді Лондона. Суть конфлікту полягала в тому, що, за твердженням Пінчука, група «Приват» володіла акціями КЗРК номінально в його інтересах, проте дивідендів він не отримував. Подробиці мирової угоди не розкриваються..."
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21.09.2020 08:21 Відповісти
Свои профсоюзы олигархи(нувориши 90х) сразу устранили, как потенциальную угрозу для их бизнеса. Причем, повсеместно, в любой сфере деятельности, на любом предприятии, в любой стране постсовка. Хорошо хоть есть международные, где "это вам, не это".
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21.09.2020 00:17 Відповісти
Міжнародні , це як ООН чи ОБСЄ, лише звіздьож !!))) !!!)))
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21.09.2020 00:27 Відповісти
Вооо "международная" брехня почалася!!
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21.09.2020 00:21 Відповісти
Пошляцький анекдот:
піймали Штірліца, кинули за грати. От Штірліц і питає через грати, що ж там буде поїсти. А вартовий відповідає - Сосати будете, пане Штірліце.

Хм, подумав Штірліц - або змусять сосати, або льодяники на вечерю.

І тільки вартовий знав, що сосати - значить "нічого".
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21.09.2020 00:22 Відповісти
Но "международные"- это неповоротливая, крупногабаритная машина. Реагирует только тогда, когда наступает лютый пздц. А нужно, чтобы отдельная личность- была именно личностью, а не "да у меня таких как ты, очередь за воротами".
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21.09.2020 00:23 Відповісти
У Ахметки есть шахты в США..
Вони підримають??
))
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21.09.2020 00:29 Відповісти
Я шахтеров презираю. И не стесняюсь об этом говорить. Впервые спустился в шахту им. Засядько в 1981 году. Этой экскурсии для работников театра им. Франко и месяца жизни (гастроли) в Донецке и области мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Вы знаете сколько нужно учиться чтобы стать "великим пролетарием" - шахтером? Ха... 9 дней. И все. Вы полностью готовы к силикозу, тяжелейшему труду, пьянству регрессу и ранней смерти в страшных муках. О пьянстве отдельно. Когда болит все тело от тяжелого труда это значит что в мышцах скопилась соляная кислота. Это то что называют "крепатура". Снять боль можно только алкоголем который вымывает и нейтрализует эту кислоту. Поэтому работяги пили, пьют и будут пить даже не подозревая о "биохимии"! И это выбор, который люди неспособные к обучению делают вполне сознательно... Раньше шахтерам хотя бы платили, но теперь это назвать "зарплатой" может только обреченный на рабство. Никакая зарплата не заставит нормального человека спуститься в украинскую шахту с ее ужасными условиями труда и безопасности для медленной (или внезапной) смерти. Шахтер это самоубийца в рассрочку. И еще ... ну как можно выйти замуж за шахтера зная что в любой момент муж может не вернуться с работы и дети останутся сиротами, а если придет то "вгашенный" и впоследствии "няньчить" инвалида...
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21.09.2020 00:58 Відповісти
P.S. Средняя продолжительность жизни шахтеров в Украине 52,5 лет...
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21.09.2020 02:27 Відповісти
Смысл в том что люди жертвуют своим здоровьем и безопасностью за материальное вознаграждение,а подают это как героизм.
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21.09.2020 08:27 Відповісти
Увольняйтесь всей шахтой и подавайте в суд. В чем проблема! Я думаю сразу владелец шахты столько народа не найдет. Тем более лезть в шахту на 30% от Польской зарплаты желающих будет мало!
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21.09.2020 07:13 Відповісти
Не шатайте лодку, Бубочку тошнит.
Волынец, он такой волынец...
Хотите международную поддержку? Шахты Воркуты ждут вас.
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21.09.2020 07:52 Відповісти
Что то тут не так.
А когда забастовка солидарных трудящихся под кремлем в связи с массовым увольнением и закрытием шахт на ордловщине?
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21.09.2020 08:03 Відповісти
новина так подається ніби то підприємство є безхазяйним..
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21.09.2020 08:19 Відповісти
Я уверен, 99% из них голосовали за Зельца
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21.09.2020 09:29 Відповісти
 
 