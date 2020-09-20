Почалася міжнародна кампанія солідарності із шахтарями КЗРК, підписати листа підтримки може будь-хто, - глава профспілки Волинець

Незалежна профспілка гірників України та Глобальний союз IndustriALL оголосили про початок міжнародної кампанії солідарності із шахтарями Криворізького залізорудного комбінату.

Про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежна профспілка гірників України, Глобальний союз IndustriALL, що представляє понад 50 мільйонів працівників у гірничодобувній, енергетичній та обробнній галузях у понад 140 країнах, почали міжнародну кампанію солідарності із шахтарями КЗРК", - повідомив він.

За його словами, підписати офіційного листа підтримки може кожен небайдужий до проблеми гірників шахт "Жовтнева", "Батьківщина", "Тернівська", "Гвардійська" з будь-якої країни.

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Крім того, всі листи автоматично направляються на адресу адміністрації Криворізького залізорудного комбінату.

Нагадаємо, що протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня. Наразі під землею залишається 156 гірників.

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