Хлопець побив і втопив односельця на очах у друзів, йому загрожує до 15 років в'язниці, - поліція Харківщини

Тіло 32-річного мешканця Кегичівського району із численними тілесними ушкодженнями виявили 19 вересня о 12:55 на березі водойми в селищі Слобожанське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в ході досудового розслідування й опитування свідків правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.

18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставка побив постраждалого. Після чого кинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. Під час скоєння злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.

Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.

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За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

17-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.