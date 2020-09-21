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Новини Силовики
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Хлопець побив і втопив односельця на очах у друзів, йому загрожує до 15 років в'язниці, - поліція Харківщини

Хлопець побив і втопив односельця на очах у друзів, йому загрожує до 15 років в'язниці, - поліція Харківщини

Тіло 32-річного мешканця Кегичівського району із численними тілесними ушкодженнями виявили 19 вересня о 12:55 на березі водойми в селищі Слобожанське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в ході досудового розслідування й опитування свідків правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.

18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставка побив постраждалого. Після чого кинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. Під час скоєння злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.

Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.

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За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

17-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Автор: 

Нацполіція (15207) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3096) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+28
Это существо не должно давать потомства. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное?
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21.09.2020 00:45
+18
А смысл пожизненного заключения? Я лично не хочу кормить и одевать его. А вот на донорские органы его - это в разы эффективнее
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21.09.2020 02:24
+17
Йому ще президентів обирати.
Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины - Цензор.НЕТ 9029
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21.09.2020 00:46
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Это существо не должно давать потомства. Почему до 15 лет? Почему не пожизненное?
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21.09.2020 00:45 Відповісти
Йому ще президентів обирати.
Парень избил и утопил односельчанина на глазах у друзей, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - полиция Харьковщины - Цензор.НЕТ 9029
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21.09.2020 00:46 Відповісти
А смысл пожизненного заключения? Я лично не хочу кормить и одевать его. А вот на донорские органы его - это в разы эффективнее
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21.09.2020 02:24 Відповісти
А якщо оця лють перейде на тих, кому пересадять його органи?
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21.09.2020 08:00 Відповісти
сколько ты там на его содержание потратишь,50 копеек?
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21.09.2020 09:53 Відповісти
Пусть на одного заключенного с вольного человека изымают 0,5 грн/год. На территории Украины находится 20000 заключённых. Вопрос: сколько с вольного человека будут ежегодно изымать?
Решение: 20000×0,5=10000 грн.
Ответ: 10000 (десять тысяч) грн.

Уважаемый "Раша в перед" не косите уроки математики и развивайте логику
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21.09.2020 12:54 Відповісти
Сторонник русского мира?
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21.09.2020 00:51 Відповісти
скорее просто безидейный имбецил.
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21.09.2020 00:55 Відповісти
Да, за зеленского голосовал.
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21.09.2020 10:06 Відповісти
Якийсь занадто розумний вчинок. В голові не вміщується. В стилі слуг народу.
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21.09.2020 00:54 Відповісти
"При совершении преступления также присутствовали 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка."

Типичное театральное представления "кто здесь папа?" от "понятливого пацана" без мозгов из-за отсутствия воспитания от адекватных родителей. Воспитанием которого занимались такие же имбецилы, но постарше- с улицы.
Уверен, не было бы "зрителей", всё закончилось бы братанием с убиенным, в стиле "ты меня уважаешь?"
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21.09.2020 00:58 Відповісти
Беспредел и жестокость поражает !
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21.09.2020 01:00 Відповісти
В пекле ему смолой горячей придется вовеки веков отмываться. Аминь.
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21.09.2020 01:03 Відповісти
А те двое, что делали? Смотрели? Может помогали? Всех троих на нары
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21.09.2020 01:04 Відповісти
Однозначно. Они - соучастники.
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21.09.2020 04:01 Відповісти
Однобокая подача информации. Почему 17 летний совершил тяжкое преступление?
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21.09.2020 04:03 Відповісти
Какаяразнiца? Паприколу.
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21.09.2020 08:51 Відповісти
Согласна. А может погибший изнасиловал его сестру и издевался над ней?
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21.09.2020 08:58 Відповісти
А может ты злобная реинкарнация путлера или простипома?
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21.09.2020 09:10 Відповісти
Стерелизация необходима!
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21.09.2020 08:23 Відповісти
решил паприколу реалити-шоу на віживание устроить. Впрочем так же как и голосовал.
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21.09.2020 08:50 Відповісти
Дайте народу короткостволы , ватные прорашистские зеленые идиоты и авакяны
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21.09.2020 09:12 Відповісти
и ни одна власть не хочет поменять УК, что бы накозания были не смешные, а адекватные, все *** с криминалом повязаны и банковая и рада.
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21.09.2020 15:06 Відповісти
 
 