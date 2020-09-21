Хлопець побив і втопив односельця на очах у друзів, йому загрожує до 15 років в'язниці, - поліція Харківщини
Тіло 32-річного мешканця Кегичівського району із численними тілесними ушкодженнями виявили 19 вересня о 12:55 на березі водойми в селищі Слобожанське.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в ході досудового розслідування й опитування свідків правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.
18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставка побив постраждалого. Після чого кинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. Під час скоєння злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.
Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
17-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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Решение: 20000×0,5=10000 грн.
Ответ: 10000 (десять тысяч) грн.
Уважаемый "Раша в перед" не косите уроки математики и развивайте логику
Типичное театральное представления "кто здесь папа?" от "понятливого пацана" без мозгов из-за отсутствия воспитания от адекватных родителей. Воспитанием которого занимались такие же имбецилы, но постарше- с улицы.
Уверен, не было бы "зрителей", всё закончилось бы братанием с убиенным, в стиле "ты меня уважаешь?"