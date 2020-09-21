В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно"

До вже наявної у відкритому доступі бази співробітників правоохоронних органів Білорусі додано дані понад тисячі осіб із Бреста та Брестської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал NEXTA.

"Сьогодні чорносорочечники в Бресті поводилися нахабно. Розпилювали в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато.

Ми попереджали, що відповідати за злочини проти білорусів обов'язково доведеться. Додаємо до вже наявної бази список з більш ніж 1000 упирів із Бреста та Брестської області", - наголошується в повідомленні.

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Видання просить підписників по можливості доповнювати й уточнювати опубліковану інформацію.

"Це лише невелика частина даних від кіберпартизан. Щодня ми ведемо уточнювальну роботу з особливо зухвалими мерзотами. Виродки з Гродно, про вас ми теж не забудемо", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 вересня жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті, де відбувався марш справедливості. Міліція здійснила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.