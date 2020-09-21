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Новини Революція в Білорусі
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В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно"

В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста:
Фото: Максім Хлябец

До вже наявної у відкритому доступі бази співробітників правоохоронних органів Білорусі додано дані понад тисячі осіб із Бреста та Брестської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал NEXTA.

"Сьогодні чорносорочечники в Бресті поводилися нахабно. Розпилювали в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато.

Ми попереджали, що відповідати за злочини проти білорусів обов'язково доведеться. Додаємо до вже наявної бази список з більш ніж 1000 упирів із Бреста та Брестської області", - наголошується в повідомленні.

Також дивіться: Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками. ВIДЕО

Видання просить підписників по можливості доповнювати й уточнювати опубліковану інформацію.

"Це лише невелика частина даних від кіберпартизан. Щодня ми ведемо уточнювальну роботу з особливо зухвалими мерзотами. Виродки з Гродно, про вас ми теж не забудемо", - йдеться в повідомленні.

В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно 01

Також дивіться: У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 вересня жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті, де відбувався марш справедливості. Міліція здійснила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

Автор: 

Білорусь (7941) силовики (2514)


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Топ коментарі
+26
В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло" - Цензор.НЕТ 7250
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21.09.2020 01:01
+11
Ну не скажи. У них тоже есть семьи, травля а-ля твой папа, муж, сын - подонок и убийца весьма действенна...
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21.09.2020 05:45
+6
та никто никуда не побежит, у них есть свежий пример в Украине, где никто из петушни ни то что не сел на нары, а даже не был понижен в звании и выгнан с работы
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21.09.2020 04:00
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В интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста: "Сегодня чернорубашечники вели себя нагло" - Цензор.НЕТ 7250
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21.09.2020 01:01 Відповісти
А до цього з птура власний танк підбили)))
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21.09.2020 07:54 Відповісти
Великолепное НОУ-Хау! У нас тогда не произошло на Майдане так. А позже конечно было поздно. Стёрлись в сети твари многие.
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21.09.2020 01:14 Відповісти
А как же кусюк?В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно" - Цензор.НЕТ 3807
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21.09.2020 08:50 Відповісти
Имел в виду многих рядовых, но по данной харе сложно здесь что либо сказать, заблокируют сразу. Но с такой фамилией уже в яслях было ясно где призвание этого.......
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21.09.2020 20:20 Відповісти
Вот это уже поинтересней, Беларусь компактная все всех знают и найдут.
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21.09.2020 01:15 Відповісти
А хто їх знайде і що зробить ?
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21.09.2020 02:10 Відповісти
Ну не скажи. У них тоже есть семьи, травля а-ля твой папа, муж, сын - подонок и убийца весьма действенна...
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21.09.2020 05:45 Відповісти
Я просто хочу побачити, хто це буде робити, враховуючи те, як розгортаються події у Білорусі.
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21.09.2020 06:33 Відповісти
Достатньо буде погляду,або відсторонення земляків,і без слів буде не добре опричникам Лукашенка.
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21.09.2020 08:15 Відповісти
В ответ на зверства милиции в интернете начинают публиковать все личные данные милиционеров, включая имена и адреса любовниц, а не только жён и родителей. И пусть они потом доказывают соседям, а их дети, соседям по парте в школе, что лично они никого не хватали, не избивали и не убивали… Они - те же белорусы, пользующиеся тем же интернетом, живущие среди других белорусов. Всякая анонимность, которая раньше была при переброске войск из одного округа в другой теперь невозможна, особенно в маленькой стране.
В эпоху интернета такое моральное давление в однородном обществе небольшой страны быстро становится невыносимым.
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21.09.2020 14:24 Відповісти
Ну вот подойдет например к маме какого-нибудь "силовика" ее соседка, да и нашепчет, мол лука не вечен, и придет время отвечать рано или поздно. А то посадят сыночка надолго, может даже на похорон к маме приехать не сможет. Маме это конечно не добавит оптимизма, и она этот "оптимизм" обязательно сынуле донесет.
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД.

Они готовы уволиться.

Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=pjycWxMoUl8 «Дождь» , что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ первую тысячу фамилий сотрудников МВД . В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
От себя добавлю, что в данной статье речь идёт о передаче и публикации уже второй тысячи имён.
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21.09.2020 10:46 Відповісти
Ну вот, нащупали слабое место в системе. Действует же.
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21.09.2020 11:15 Відповісти
Система медленно, но верно начинает крошиться.
Беларуский МИД сообщает, что он вынужден массово увольнять сотрудников своего центрального аппарата не лояльных режиму.
«30 беларуских дипломатов (!) будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь.
Это уже дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.
Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата.

Причины увольнения: размещение сотрудниками центрального аппарата МИД РБ в личных соц сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы.

Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны.
МИД больше не лоялен к уходящей власти!»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=259363&lang=ru
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21.09.2020 12:07 Відповісти
В знак протеста ушла помощник Дмитрия Лукашенко (среднего сына главного ублюдка).

Как стало известно, Ксения Валаханович (Голуб) больше не работает на этой должности, на которой проработала не один год,пишет https://news.tut.by/society/701184.html tut.by .

Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.
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21.09.2020 12:34 Відповісти
И последние новости о том, как сработала огласка персональных данных сотрудников МВД.
Система, напуганная массовым исходом силовиков из органов, вынуждена была ограничить доступ к трем сайтам - ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL, оказывавших материальную помощь беларуским силовикам, уволившимся из карательных органов.
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21.09.2020 16:07 Відповісти
Адресна доставка квітів))) у Білорусі ж не Майдан, а учасники не "майдануті" (як вони самі й кажуть)
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21.09.2020 07:55 Відповісти
це той момент, коли тільки виковиряти камінчик у дамбі Луки ,якою є силовики, свої місцеві, білоруси... Не факт, що кіберпартизани з NEXTA без ЧІЄЇСЬ допомоги самі справляються.
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21.09.2020 06:40 Відповісти
"Силовики",подавляющие протесты своих земляков и просто знакомых прячут свои **..ики за масками. Чтобы не узнали соседи и знакомые..Узнают-будет им кизда ивановна..
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21.09.2020 01:34 Відповісти
И на машинах,припаркованных возле дома-спущенные колеса и надпись гвоздем от капота до багажника: " За рулем-п..дор".
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21.09.2020 01:42 Відповісти
... и беушные венки с кладбища под дверьми, а на них новые чёрные ленточки с именами членов семьи...
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21.09.2020 11:55 Відповісти
Украинские спецназовцы после Майдана "сдрыснули" в Рашку, и были все там приняты и "трудоустроены". А эти - куда побегут? Чай, Рашка не резиновая...
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21.09.2020 02:01 Відповісти
та никто никуда не побежит, у них есть свежий пример в Украине, где никто из петушни ни то что не сел на нары, а даже не был понижен в звании и выгнан с работы
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21.09.2020 04:00 Відповісти
Ага, щас! "...у них есть свежий пример в Украинеhttps://www.gazeta.ru/politics/photo/boitsy_berkuta_prinyali_prisyagu_mvd_rossii.shtml :" Бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России .
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21.09.2020 06:11 Відповісти
Хватить уже копипастить всякую *****.В Украине мусорня получила участников боевых действий на Майдане и квартиры от сывочолого гетьмана с аваковым, знаю лично таких.
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21.09.2020 08:04 Відповісти
На сывочолого гетьмана здесь писать что либо отрицательное напрочь запрещено! Здесь его считают святым! Так что акстись!
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21.09.2020 10:20 Відповісти
Свят свят свят
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23.09.2020 20:48 Відповісти
Филатов бывших беркутовцев трудоустроил, за что и получил прозвище альБеркутович
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21.09.2020 10:37 Відповісти
Ніколи так не пиши, це ознака латентних мусорів (Аваков тому підтвердження).
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21.09.2020 07:57 Відповісти
Ага, а чуть что сразу в полицию с заявлением...
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21.09.2020 10:18 Відповісти
А что толку с этого. Фамилии судей, чиновников, членов избирательных комиссий давно известны. Их хоть кто пальцем тронул? Тоже и сейчас будет. Революционерами не становятся, ими рождаются!
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21.09.2020 07:44 Відповісти
- Дорогая, я пришел с работы. Как дела, как дети?
- Иди на .уй, сволочь. Сын не пришел домой , а дочку назвали су.ой ментовской.
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21.09.2020 08:01 Відповісти
реальность - она другая. Цветами не убить змея
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21.09.2020 08:10 Відповісти
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/11-strashno-yadovityh-rastenij-o-kotoryh-neobhodimo-znat-kazhdomu-1519865/ Можно...и они растут в БССР
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21.09.2020 08:42 Відповісти
В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно" - Цензор.НЕТ 3344
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Цих ментів-вбивць теж треба просто вбити. Я думаю серед білорусів знайдуться Робін Гуди які зможуть постріляти трохи цих мразєй, що служать диктатору.
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21.09.2020 08:32 Відповісти
Наверное в Белоруссии пришло время создать базу данных тамошней "беркутни", а также их жён, их детей, их родителей, их друзей... Шо? Не этично? Не толерантно? Зато СПРАВЕДЛИВО! Как у нас говорят: "Катюзи - по заслузи"....
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21.09.2020 11:41 Відповісти
 
 