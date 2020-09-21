В інтернеті оприлюднили дані тисячі силовиків Бреста: "Сьогодні чорносорочечники поводилися нахабно"
До вже наявної у відкритому доступі бази співробітників правоохоронних органів Білорусі додано дані понад тисячі осіб із Бреста та Брестської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал NEXTA.
"Сьогодні чорносорочечники в Бресті поводилися нахабно. Розпилювали в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато.
Ми попереджали, що відповідати за злочини проти білорусів обов'язково доведеться. Додаємо до вже наявної бази список з більш ніж 1000 упирів із Бреста та Брестської області", - наголошується в повідомленні.
Видання просить підписників по можливості доповнювати й уточнювати опубліковану інформацію.
"Це лише невелика частина даних від кіберпартизан. Щодня ми ведемо уточнювальну роботу з особливо зухвалими мерзотами. Виродки з Гродно, про вас ми теж не забудемо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 вересня жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті, де відбувався марш справедливості. Міліція здійснила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.
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В эпоху интернета такое моральное давление в однородном обществе небольшой страны быстро становится невыносимым.
Они готовы уволиться.
Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала https://www.youtube.com/watch?v=pjycWxMoUl8 «Дождь» , что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ первую тысячу фамилий сотрудников МВД . В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
От себя добавлю, что в данной статье речь идёт о передаче и публикации уже второй тысячи имён.
Беларуский МИД сообщает, что он вынужден массово увольнять сотрудников своего центрального аппарата не лояльных режиму.
«30 беларуских дипломатов (!) будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь.
Это уже дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии.
Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата.
Причины увольнения: размещение сотрудниками центрального аппарата МИД РБ в личных соц сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы.
Это фактически «чистки» дипкорпуса Беларуси. После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны.
МИД больше не лоялен к уходящей власти!»
https://nashaniva.by/?c=ar&i=259363&lang=ru
Как стало известно, Ксения Валаханович (Голуб) больше не работает на этой должности, на которой проработала не один год,пишет https://news.tut.by/society/701184.html tut.by .
Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.
Система, напуганная массовым исходом силовиков из органов, вынуждена была ограничить доступ к трем сайтам - ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL, оказывавших материальную помощь беларуским силовикам, уволившимся из карательных органов.
- Иди на .уй, сволочь. Сын не пришел домой , а дочку назвали су.ой ментовской.