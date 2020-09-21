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Новини Революція в Білорусі
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Міліціонер повернув прапор 72-річній активістці Багінський, на марші в Мінську стяг знову відібрали. ФОТО

О 9 ранку 20 вересня до 72-річної активістки Ніни Багінської додому прийшов міліціонер і зі словами "я ж вам учора обіцяв пошукати ваш прапор" віддав його.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Белсат.

"Ніна каже, що не впевнена, що це її прапор, але він дуже на нього схожий. Сьогодні прапор знову забрали. Якісь хлопці подарували Ніні свій прапор", - наголошується в повідомленні.

Міліціонер повернув прапор 72-річній активістці Багінський, на марші в Мінську стяг знову відібрали 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками. ВIДЕО

Нагадаємо, 28 серпня на акцію на майдан Незалежності в столиці Білорусі Мінську прийшла 72-річна активістка Ніна Багінська. У руках жінка тримала біло-червоно-білий прапор. Відео та фото того, як омонівець відібрав прапор і намагається вгамувати жінку, яка забирає своє майно, оприлюднили місцеві медійники.

Автор: 

Білорусь (7941) міліція (79) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+2
Не путай, майдан в Украине был не из-за фальсификации выборов, а из-за изменения вектора страны, и изменение это не поддерживал легитимно избранный на тот момент президент. В РБ причины другие- они честно ждали выборов и хотели по закону всё решить. И только после того, как им нагло плюнули в лицо, они пошли отстаивать свой выбор. В Украине же активное меньшинство прогнули пассивное(на тот момент) большинство. И только после агрессивных действий Рашки многие тогда тоже стали на сторону майдановцев(как следствие действий Рашки), но до аннексии Крыма были против свержения Януковича и выступали за то, чтобы дождаться выборов и избрать президента который бы и был вырожателем мнения большинства по вопросу вектора страны.
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21.09.2020 02:08
+2
Беларуская мова вельмі прыгожая. Я не разумею, чаму беларусы наогул не карыстаюцца ўласнай мовай.
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21.09.2020 10:08
+1
Вот выкопают картошку и тады.
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21.09.2020 07:21
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Мы же не для того, тебе, его вернули, чтобы ты и дальше с ним ходила. Не поняла намёка, значит попрощайся с ним окончательно. Бабуля, думаешь возраст спасёт? Мы тут деваху не пожалели на последних месяцах беременности, так что следи за новостями, это был ещё один намёк.
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21.09.2020 01:37 Відповісти
Слава Украине, беларусские братья!!!!!
Вам нужен майдан, если хотите жить как мы, в свободной и процветающей стране!!!
Героям слава!!!!!
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21.09.2020 01:37 Відповісти
Не путай, майдан в Украине был не из-за фальсификации выборов, а из-за изменения вектора страны, и изменение это не поддерживал легитимно избранный на тот момент президент. В РБ причины другие- они честно ждали выборов и хотели по закону всё решить. И только после того, как им нагло плюнули в лицо, они пошли отстаивать свой выбор. В Украине же активное меньшинство прогнули пассивное(на тот момент) большинство. И только после агрессивных действий Рашки многие тогда тоже стали на сторону майдановцев(как следствие действий Рашки), но до аннексии Крыма были против свержения Януковича и выступали за то, чтобы дождаться выборов и избрать президента который бы и был вырожателем мнения большинства по вопросу вектора страны.
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21.09.2020 02:08 Відповісти
"Вырожатель" это как?
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21.09.2020 02:21 Відповісти
Ну да, такого слова то и нет. Но имеется ввиду, тот, кому народ делегирует свои полномочия.
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21.09.2020 02:27 Відповісти
Це від слова Виродження (втрата цінних властивостей, зникнення корисних якостей)))
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21.09.2020 07:50 Відповісти
виразником.
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21.09.2020 08:19 Відповісти
а чого це ви заштокали і закакали ?
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21.09.2020 08:20 Відповісти
В 2004 году был Майдан как раз из-за фальсификации выборов. Ситуация идентичная Беларуси. Януковощу дорисовали пару процентов и типа он победил. Народ повстал. В итоге были относительно честные перевыборы (третий тур) и Ющенко победил.
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21.09.2020 08:30 Відповісти
Так там еще и была твердая позиция Кучмы...
Он ушел и не вцепился в кресло...а на вопрос "Признаете победу Януковича?" ответил..."Нет ..он же бандит.."
Хотя там колебания были явно неусточивые "+" и "-"...Крым и лугандон с его ватой ((((
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21.09.2020 08:58 Відповісти
Кучма сказал на Януковича "он же бандит"?? это точно? в упор не помню
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21.09.2020 10:10 Відповісти
100% ищи видео было...
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21.09.2020 20:45 Відповісти
Много букофф-мало смысла.
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21.09.2020 08:54 Відповісти
И до коле так в холостую ходить?? Когда и кому барыкады строить?
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21.09.2020 04:48 Відповісти
Вот выкопают картошку и тады.
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21.09.2020 07:21 Відповісти
шедевр! Дякую за сміх!
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Не камінцями ж їм кидатися.
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21.09.2020 09:22 Відповісти
А вот возьми и подумай, почему при таком раскладе люди выражают свое несогласие с действующим режимом, но еще не переходят к разрушительным действиям.
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21.09.2020 09:18 Відповісти
Чаму?
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21.09.2020 10:09 Відповісти
Беларуская мова вельмі прыгожая. Я не разумею, чаму беларусы наогул не карыстаюцца ўласнай мовай.
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21.09.2020 10:08 Відповісти
що тут незрозумілого??? мацква асимілізувала й москалізувала білорусів.... зробила з них донорський орган для нікчемного тіла мацковської "нації"-солянки.
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21.09.2020 11:06 Відповісти
відродити націю непросто... потрібно відмовитись від всього мацковського - тв, преси, мацковської мови навчання усюди, від пушкіних з лермонтовими, як спекулятивних провідників кацапізації нації... - поглад тільки на Захід може врятувати й зберегти націю(українську також)
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21.09.2020 11:12 Відповісти
 
 