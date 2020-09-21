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Міліціонер повернув прапор 72-річній активістці Багінський, на марші в Мінську стяг знову відібрали. ФОТО
О 9 ранку 20 вересня до 72-річної активістки Ніни Багінської додому прийшов міліціонер і зі словами "я ж вам учора обіцяв пошукати ваш прапор" віддав його.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Белсат.
"Ніна каже, що не впевнена, що це її прапор, але він дуже на нього схожий. Сьогодні прапор знову забрали. Якісь хлопці подарували Ніні свій прапор", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 28 серпня на акцію на майдан Незалежності в столиці Білорусі Мінську прийшла 72-річна активістка Ніна Багінська. У руках жінка тримала біло-червоно-білий прапор. Відео та фото того, як омонівець відібрав прапор і намагається вгамувати жінку, яка забирає своє майно, оприлюднили місцеві медійники.
Топ коментарі
+2 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар21.09.2020 02:08
+2 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар21.09.2020 10:08
+1 Анатолий Панасюк
показати весь коментар21.09.2020 07:21
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Он ушел и не вцепился в кресло...а на вопрос "Признаете победу Януковича?" ответил..."Нет ..он же бандит.."
Хотя там колебания были явно неусточивые "+" и "-"...Крым и лугандон с его ватой ((((