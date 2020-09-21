Світові банки провели підозрілі транзакції на $2 трильйони. У звітах фігурують Коломойський, Ахметов та інші, - розслідування
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) почав публікацію даних із секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить до структури Міністерства фінансів США.
Про це повідомляють ICIJ та агентство "Слідство.Інфо", яке взяло участь у розслідуванні, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що файли FinCEN у 2019 році опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News, потім протягом майже півтора року їх аналізували приблизно 400 журналістів із 88 країн, зокрема з України.
Журналісти досліджували і перевіряли підозрілі транзакції на загальну суму 2 трильйони доларів. Вони стосуються багатьох країн світу і політиків.
За інформацією "Слідство.Інфо", серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, є компанії, пов'язані з бізнесменами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим і колишнім главою Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Клюєвим.
В одному з перших опублікованих матеріалів, зокрема, йдеться про продаж наркотиків до США. Інший епізод стосується Пола Манафорта - політтехнолога, який працював на Віктора Януковича і Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів, зокрема, у вересні 2017 року. Тобто вже після того, як стало відомо про ймовірну причетність Манафорта до відмивання грошей і співпрацю з підозрілими клієнтами та установами.
Окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена і політика часів президентства Віктора Януковича Юрія Іванющенка. Йдеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Незабаром після аварії на ній 29 липня 2011 року, коли загинули 11 осіб, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував поновлення її фізичних активів.
За даними журналістів, постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це і після аварії - так, у грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала 5,5 млн доларів від ТОВ "Газенерголізинг", яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore переказала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. У матеріалі зауважують, що такі близькі до круглих суми часто є ознакою схем з відмивання грошей.
Журналісти додають, що попри те, що оновлення обладнання на шахті проводилося нібито до і після аварії, насправді її стан не змінювався. У матеріалі згадуються скарги робітників на те, що зверху на них могла падати цегла. А обладнання, замість того, щоб замінити або капітально відремонтувати, часто просто чистили або фарбували, не проводячи серйозних робіт, і знову поставляли на шахту як нове.
Згідно з розслідуванням 2011 року журналістів Юрія Ніколова і Тетяни Чорновол, на яке посилаються в публікації, схема мала стосунок до бізнесмена Юрія Іванющенка і могла бути пов'язана з компаніями, наближеними до російського державного банку "ВТБ".
За офіційними повідомленнями, Іванющенко в 2014 році виїхав з України. Нині щодо його діяльності тривають розслідування в Україні та Швейцарії через можливе накопичення мільйонів доларів, виділених на здійснення проєктів у сфері енергетики. Швейцарський адвокат Вінсент Соларі, якого журналісти назвали представником Юрія Іванющенка, стосунок останнього до Tornatore та "Газенергохолдингу" спростував.
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Особенно ваши слова приобретают вес,когда вы вворачиваете "рашистская мерзота".
и вежливо расспросить Ахметова и Коломойского - "Откуда деньги, Зин ?"