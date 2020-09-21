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Новини
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Світові банки провели підозрілі транзакції на $2 трильйони. У звітах фігурують Коломойський, Ахметов та інші, - розслідування

Світові банки провели підозрілі транзакції на $2 трильйони. У звітах фігурують Коломойський, Ахметов та інші, - розслідування

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) почав публікацію даних із секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить до структури Міністерства фінансів США.

Про це повідомляють ICIJ та агентство "Слідство.Інфо", яке взяло участь у розслідуванні, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що файли FinCEN у 2019 році опинилися в розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News, потім протягом майже півтора року їх аналізували приблизно 400 журналістів із 88 країн, зокрема з України.

Журналісти досліджували і перевіряли підозрілі транзакції на загальну суму 2 трильйони доларів. Вони стосуються багатьох країн світу і політиків.

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За інформацією "Слідство.Інфо", серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, є компанії, пов'язані з бізнесменами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим і колишнім главою Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Клюєвим.

В одному з перших опублікованих матеріалів, зокрема, йдеться про продаж наркотиків до США. Інший епізод стосується Пола Манафорта - політтехнолога, який працював на Віктора Януковича і Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів, зокрема, у вересні 2017 року. Тобто вже після того, як стало відомо про ймовірну причетність Манафорта до відмивання грошей і співпрацю з підозрілими клієнтами та установами.

Окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена і політика часів президентства Віктора Януковича Юрія Іванющенка. Йдеться про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці. Незабаром після аварії на ній 29 липня 2011 року, коли загинули 11 осіб, українські аудитори звернули увагу на те, хто постачав обладнання на шахту і взагалі забезпечував поновлення її фізичних активів.

За даними журналістів, постачальником обладнання для шахти імені Бажанова була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це і після аварії - так, у грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала 5,5 млн доларів від ТОВ "Газенерголізинг", яка надавала в користування шахтне обладнання. Наступного дня Tornatore переказала 999 994 долари російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. У матеріалі зауважують, що такі близькі до круглих суми часто є ознакою схем з відмивання грошей.

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Журналісти додають, що попри те, що оновлення обладнання на шахті проводилося нібито до і після аварії, насправді її стан не змінювався. У матеріалі згадуються скарги робітників на те, що зверху на них могла падати цегла. А обладнання, замість того, щоб замінити або капітально відремонтувати, часто просто чистили або фарбували, не проводячи серйозних робіт, і знову поставляли на шахту як нове.

Згідно з розслідуванням 2011 року журналістів Юрія Ніколова і Тетяни Чорновол, на яке посилаються в публікації, схема мала стосунок до бізнесмена Юрія Іванющенка і могла бути пов'язана з компаніями, наближеними до російського державного банку "ВТБ".

За офіційними повідомленнями, Іванющенко в 2014 році виїхав з України. Нині щодо його діяльності тривають розслідування в Україні та Швейцарії через можливе накопичення мільйонів доларів, виділених на здійснення проєктів у сфері енергетики. Швейцарський адвокат Вінсент Соларі, якого журналісти назвали представником Юрія Іванющенка, стосунок останнього до Tornatore та "Газенергохолдингу" спростував.

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банки (7746) розслідування (2272) ЗМІ (1363) економіка (931)


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Топ коментарі
+60
Именно поэтому Коломойский и поставил своего клоуна - чтобы в Украине относительно безопасно отсидеться.
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21.09.2020 01:51
+49
Поэтому ЗЕ целенаправленно, постепенно, но верно портит отношения с Западом - чтобы Коломоя выковырять из Украины было сложнее.
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21.09.2020 02:01
+38
Слепой траст как раз и подразумевает, что сторонняя компания с именем управлает. Но для быдла, что выбрало клоуна это слишком сложно, понимаю...
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21.09.2020 02:07
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Кому кому,а вам-то это известно стопудово,да?
Особенно ваши слова приобретают вес,когда вы вворачиваете "рашистская мерзота".
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21.09.2020 11:03 Відповісти
Гарно ухилятися від сплати податків та грабувати інші держави через офшори та світові банки. Мені здається, що це деже погана тенденція. Для людства вцілому.
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21.09.2020 10:27 Відповісти
Cулима Иван вы серьезно, что Миттал хотел работать чесно? Прочитайте книгу ныне покойного Рахата Алиева - "Крестный тесть". Там четко сказано под какие проценты Миттал выкупил Темиртауский металлургический комбинат по договору Назарбаевым - 50% на 50%. Этот договор по ныне соблюдается. 50% прибыли Митталу, а 50% Назарбаеву. Совет - не зная броду не лезь в воду. Защищать толстосумов - это не благодарная миссия.
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21.09.2020 12:02 Відповісти
Все пізнається у порівнянні. У порівнянні з нашими олігархами Міттал - ангел. А що він там робить у казахстані - це те, що йому казахи дозволяють. Наводьте у себе порядок
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21.09.2020 12:22 Відповісти
Но на Западе нет коррупции. Это только у нас коррупция. А то что там в списках Дойчебанк и куча английских банков какая разница?
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21.09.2020 13:38 Відповісти
Спасибо расследователям, теперь подозрительные счета надо аккуратно заморозить,
и вежливо расспросить Ахметова и Коломойского - "Откуда деньги, Зин ?"
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21.09.2020 16:19 Відповісти
i в бородатої баби каломойшi i в рудої сволоти ахметки тiльки тi грошi, якi вони вкрали та крадуть досi у України та українцiв.
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21.09.2020 18:29 Відповісти
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