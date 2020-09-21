Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.

Про це повідомив у фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалила Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 вересня.

"З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він.

Немчінов опублікував список міст із червоної, помаранчевої та жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.

Так, в "червоній" зоні опинилися:

- місто Чоп Закарпатської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони;

- місто Канів Черкаської області;

- Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

У разі потрапляння в цю зону забороняється робота громадського транспорту; ТРЦ, кафе і ресторанів. Такі обмеження можливі в разі завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів більш ніж у 5 разів.

До "помаранчевої" зони потрапили: Київ, Вінниця, Харків, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль.

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У цій зоні опинилося найбільше обласних центрів, а також столиця. Тут забороняється робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів уночі; фітнес-центрів і спортзалів, частини закладів культури; дитячих таборів. Також заборонені масові збори на більш ніж 100 осіб.

У "жовтій" зоні під обмеження потрапили: Луцьк, Житомир, Рівне, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Львів, Миколаїв.

У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають літні люди (крім тих, що надають послуги).



























