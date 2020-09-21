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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину

Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.

Про це повідомив у фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалила Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 вересня.

"З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він.

Немчінов опублікував список міст із червоної, помаранчевої та жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.

Так, в "червоній" зоні опинилися:

- місто Чоп Закарпатської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони;

- місто Канів Черкаської області;

- Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

У разі потрапляння в цю зону забороняється робота громадського транспорту; ТРЦ, кафе і ресторанів. Такі обмеження можливі в разі завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів більш ніж у 5 разів.

До "помаранчевої" зони потрапили: Київ, Вінниця, Харків, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль.

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У цій зоні опинилося найбільше обласних центрів, а також столиця. Тут забороняється робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів уночі; фітнес-центрів і спортзалів, частини закладів культури; дитячих таборів. Також заборонені масові збори на більш ніж 100 осіб.

У "жовтій" зоні під обмеження потрапили: Луцьк, Житомир, Рівне, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Львів, Миколаїв.

У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають літні люди (крім тих, що надають послуги).

Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 01
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 02
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 03
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 04
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 05
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 06
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні карантину 07






Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вообще-то это все беззаконие и нарушение гражданских прав записанных в Конституции. Ни Кличко, ни Шмыгаль не имеют права издавать такие постановления.
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21.09.2020 08:44
+2
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 2011
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21.09.2020 08:13
+2
Это приведет к тому, что дыра в Бюджете станет еще больше. А все делается с целью повлиять на выборы, что превращает их в заранее не легитимные. Особенно старается Кличко, надеется проскочить в первом туре. Киевляне должны сделать соответствующие выводы
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21.09.2020 08:56
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13236738.html На Одесчине в монастыре РПЦвУ вспышка COVID-19. На Николаевщине и в Харькове сдохли еще 2 чекиста МП

Московские попы продолжают распространять коронавирус по Украине при преступном попустительстве власти Зеленского.
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 5130

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ (РПЦвУ) московского патриархата, расположенном на Большом Фонтане.

Об этом сообщил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает https://dumskaya.net/news/v-odesskom-pravoslavnom-monastyre-upts-moskovsko-126707/ Думская .

По его словам, лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания среди насельников обители. Все они монахи. 88 людей, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. У них взяли биоматериалы для проведения ПЦР-анализа. Результатов еще нет.

Всего в монастыре обитает примерно 300 чекистов, в том числе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

Из-за коронавируса откинули лапти еще два попа УПЦ (МП), а митрополита госпитализировали

Госпитализирован с коронавирусом митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (Старинский), иерарх УПЦ (МП). Также от осложнений из-за COVID-19 подохли клирик Николаевской епархии священник Дионисий Корел и клирик Харьковской епархии УПЦ (МП) протодиакон Николай Гончаров. Об этом сообщает корреспондент портала "https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/47321-cherez-koronavirus-pomerli-shhe-dva-klirika-upc-mp-a-mitropolita-gospitalizovano.html Религия в Украине ".

Официальный сайт УПЦ (МП) скрывает случаи гибели от коронавируса своих клириков. О болезни и смертях московских попов сообщают телеграмм канал "Церквач" и участники общин УПЦ (МП) в социальных сетях.

Как пишет "Церквач", последний раз главарь Николаевской епархии совершал "богослужения" 30 августа.

Митрополиту Питириму 76 лет, а умершему от осложнений через COVID-19 клирику той же Николаевской епархии попу Дионисию Корелову был 31 год.

В эти же дни от коронавируса скончался и протодиакон Благовещенского кафедрального собора УПЦ (МП) в Харькове 47-летний о. Николай Гончаров. Как сообщают в сетях УПЦ (МП), у него было 80 процентов поражения легких, сердце не выдержало.
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21.09.2020 08:11 Відповісти
С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина - Цензор.НЕТ 2011
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21.09.2020 08:13 Відповісти
Одесса в жёлтой зоне? Интересно.
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21.09.2020 08:20 Відповісти
А маски носить на законодательном уровне, кабмин ввести не пробовал, или впрочем о чем я, зачем столько ненужных рабов.
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21.09.2020 08:38 Відповісти
Вообще-то это все беззаконие и нарушение гражданских прав записанных в Конституции. Ни Кличко, ни Шмыгаль не имеют права издавать такие постановления.
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину - Цензор.НЕТ 2143
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21.09.2020 08:51 Відповісти
Шо за місто ХАРКОВ????
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21.09.2020 08:47 Відповісти
..ГЕПІНСЬК ..! Чув ?
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21.09.2020 08:52 Відповісти
Чув місто Харків...
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21.09.2020 09:05 Відповісти
Чув місто Харків...

когда читаешь новости на цензоре возникает ощущение, что это сатирический журнал...:
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21.09.2020 16:43 Відповісти
ДОБКІНСК- ГЕПІНСК.
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21.09.2020 09:05 Відповісти
Гепадопінськ.
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21.09.2020 09:10 Відповісти
В "яблочко"!
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21.09.2020 09:19 Відповісти
Это приведет к тому, что дыра в Бюджете станет еще больше. А все делается с целью повлиять на выборы, что превращает их в заранее не легитимные. Особенно старается Кличко, надеется проскочить в первом туре. Киевляне должны сделать соответствующие выводы
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21.09.2020 08:56 Відповісти
Після того як у нас 2 дні поспіль фестивалили чекаємо результатів. Людей було море, з"їхались звідусіль.
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21.09.2020 09:09 Відповісти
Що за *фестиваль * ?
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21.09.2020 09:13 Відповісти
Дуже дивне зонування. Населення Києва 3 млн., хворих 400 чол.щодня, населення Львова 750 тис., хворих 100 чол. щодня. Київ - рожевий, Львів став жовтий. Співвідношення населення до хворих однакове.
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21.09.2020 09:19 Відповісти
Просо в Киеве большая концентрация послушных баранов...!
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21.09.2020 09:30 Відповісти
Дуже дивне зонування.

Все эти зоны для тех у кого IQ 70-90.Как и сам карантин...
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21.09.2020 16:46 Відповісти
Если глянуть со стороны права все эти цвета,комиссии, распоряжения,степаша. Наруушающиее конституцию,это игры в детский сад по форме. А по сути дурдом для здравого смысла. Но в натуре это шаман-знахаоь степаша по утрам раздает свои дикарские табу папуасам. Так на нас будут смотреть из недалекого будущего если оно будет с такими керманычами.
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21.09.2020 10:09 Відповісти
в харькове заставляют проходить мед комиссию в тепло сети а там почти все пенсионеры и как быть.
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21.09.2020 10:49 Відповісти
в харькове заставляют проходить мед комиссию в тепло сети а там почти все пенсионеры и как быть.
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21.09.2020 10:50 Відповісти
а там почти все пенсионеры и как быть.

В Запорожье на предприятиях 1/3- пенсионеры, и как-то ни кто не пострадал от "пандемии"
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21.09.2020 16:48 Відповісти
 
 