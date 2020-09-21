Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.
Про це повідомив у фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалила Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18 вересня.
"З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він.
Немчінов опублікував список міст із червоної, помаранчевої та жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.
Так, в "червоній" зоні опинилися:
- місто Чоп Закарпатської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони;
- місто Канів Черкаської області;
- Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
У разі потрапляння в цю зону забороняється робота громадського транспорту; ТРЦ, кафе і ресторанів. Такі обмеження можливі в разі завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів більш ніж у 5 разів.
До "помаранчевої" зони потрапили: Київ, Вінниця, Харків, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль.
У цій зоні опинилося найбільше обласних центрів, а також столиця. Тут забороняється робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів уночі; фітнес-центрів і спортзалів, частини закладів культури; дитячих таборів. Також заборонені масові збори на більш ніж 100 осіб.
У "жовтій" зоні під обмеження потрапили: Луцьк, Житомир, Рівне, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Львів, Миколаїв.
У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають літні люди (крім тих, що надають послуги).
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Московские попы продолжают распространять коронавирус по Украине при преступном попустительстве власти Зеленского.
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ (РПЦвУ) московского патриархата, расположенном на Большом Фонтане.
Об этом сообщил заместитель главного санврача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает https://dumskaya.net/news/v-odesskom-pravoslavnom-monastyre-upts-moskovsko-126707/ Думская .
По его словам, лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания среди насельников обители. Все они монахи. 88 людей, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. У них взяли биоматериалы для проведения ПЦР-анализа. Результатов еще нет.
Всего в монастыре обитает примерно 300 чекистов, в том числе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).
Из-за коронавируса откинули лапти еще два попа УПЦ (МП), а митрополита госпитализировали
Госпитализирован с коронавирусом митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (Старинский), иерарх УПЦ (МП). Также от осложнений из-за COVID-19 подохли клирик Николаевской епархии священник Дионисий Корел и клирик Харьковской епархии УПЦ (МП) протодиакон Николай Гончаров. Об этом сообщает корреспондент портала "https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/47321-cherez-koronavirus-pomerli-shhe-dva-klirika-upc-mp-a-mitropolita-gospitalizovano.html Религия в Украине ".
Официальный сайт УПЦ (МП) скрывает случаи гибели от коронавируса своих клириков. О болезни и смертях московских попов сообщают телеграмм канал "Церквач" и участники общин УПЦ (МП) в социальных сетях.
Как пишет "Церквач", последний раз главарь Николаевской епархии совершал "богослужения" 30 августа.
Митрополиту Питириму 76 лет, а умершему от осложнений через COVID-19 клирику той же Николаевской епархии попу Дионисию Корелову был 31 год.
В эти же дни от коронавируса скончался и протодиакон Благовещенского кафедрального собора УПЦ (МП) в Харькове 47-летний о. Николай Гончаров. Как сообщают в сетях УПЦ (МП), у него было 80 процентов поражения легких, сердце не выдержало.
когда читаешь новости на цензоре возникает ощущение, что это сатирический журнал...:
Все эти зоны для тех у кого IQ 70-90.Как и сам карантин...
В Запорожье на предприятиях 1/3- пенсионеры, и как-то ни кто не пострадал от "пандемии"