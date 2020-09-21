Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною і повністю контролюється українським підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли в бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українських воїнів, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на всіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.



Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей.

Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2.

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"Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігається тиша.

"Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.