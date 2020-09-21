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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається спокійною і повністю контролюється українським підрозділами. Наші військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються умов домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Постріли в бік наших позицій були провокативними та не становили загрози життю українських воїнів, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на всіх інших ділянках лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення домовленостей.

Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постіли з гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Також читайте: Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ, - ЗМІ

"Бойових втрат серед особового складу внаслідок ворожих пострілів немає", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в усіх інших районах відповідальності Об’єднаних сил спостерігається тиша.

"Українські воїни не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.

Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Марїнки, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28700) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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21.09.2020 08:07
+12
декомунізований кадр, який не має права займати посади в українській державі.
те саме і факіна стосується.
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21.09.2020 08:42
+11
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 828
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21.09.2020 08:21
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Так перемирие есть или нет?
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21.09.2020 08:05 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза.
А дом мы вам вернем ... когда-нибудь.
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21.09.2020 08:19 Відповісти
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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21.09.2020 08:07 Відповісти
"Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре ОС.Источник: https://censor.net/ru/n3220361

==================
Да нихрена они, украинские воины, не могут с толпой контролирующих офицеров из штабов ОТУ, которые круглосуточно дежурят на ВОПах и РОПах. Плюс денежное наказание за ответный огонь. Зеленский выполняет волю РФ, строит Преднестровье-2
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21.09.2020 08:09 Відповісти
При молчаливом согласии его 73%избирателей,а то и под их "одобрям",таки Да !
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21.09.2020 08:15 Відповісти
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9309
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21.09.2020 08:15 Відповісти
С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Марьинки, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 828
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21.09.2020 08:21 Відповісти
Готовы мгновенно реагировать...
Как? Кошельком? По-другому никак.
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21.09.2020 08:22 Відповісти
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2291
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21.09.2020 08:23 Відповісти
декомунізований кадр, який не має права займати посади в українській державі.
те саме і факіна стосується.
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21.09.2020 08:42 Відповісти
Его убил паспорт Орды.
Кравчук, вычеркивай из списков на амнистию.
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1698
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21.09.2020 08:25 Відповісти
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4818
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21.09.2020 08:27 Відповісти
тишина у зеленского в голове...
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21.09.2020 08:43 Відповісти
там пустота
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21.09.2020 09:09 Відповісти
как можно полностью контролируя ситуацию допустить ранение в ногу, брехуны
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Бойові втрати - це втрати під час бою. Чим бій відрізняється від бійні пояснювати не треба.
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21.09.2020 09:03 Відповісти
І як по сводках ворогів України гранатомет стріляв ковбасою і пломбіром.
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21.09.2020 09:32 Відповісти
Вот нафига этот цирк?

НЕ смотря на обстрелы и жертвы вечером Генштаб все равно отрапортует, что сутки прошли без нарушений ЗЕленой капитуляции.
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21.09.2020 09:44 Відповісти
Бойових втрат не має? А тоді які втрати є ? Мовчання...
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21.09.2020 11:17 Відповісти
Рассея обогнала Гитлеровский фашисткий Третий Рейх по объему грабежа и мародерству в Украине!
Русские и Россия фашисткое население и территория!
Обнародован список предприятий, вывезенных Россией с Донбасса. https://sila-prava.org/ru/news-ru/obnarodovan-spisok-predpriyatij-vyve/
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21.09.2020 12:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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21.09.2020 17:34 Відповісти
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Мар'їнки, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6390
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21.09.2020 17:43 Відповісти
 
 