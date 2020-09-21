Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі

Станом на ранок 21 вересня у світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3891 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 31 240 113 випадків інфікування, з них 249 164 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 965 066 осіб, з них 3891 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 22,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 004 768 (+33 344); Індії - 5 485 612 (+87 382); Бразилії - ​​4 544 629 (+16 282); Росії - 1 103 399 (+5148); Перу - 768 895 (+6030).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 204 118; Бразилія - 136 895; Індія - 87 909; Мексика - 73 258; Велика Британія - 41 777.

Найбільше осіб видужали в США - 4 250 140, Індії - 4 392 650, Бразилії - 3 851 227, Росії - 909 357, Колумбії - 633 199.

За кількістю померлих на добу Україна 13-та у світовій динаміці та 2-га в європейській. У Європі за попередню добу найвища смертність у Росії.