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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі

Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі

Станом на ранок 21 вересня у світі зареєстрували 249 164 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3891 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 31 240 113 випадків інфікування, з них 249 164 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 965 066 осіб, з них 3891 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 22,8 млн осіб.

Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 004 768 (+33 344); Індії - 5 485 612 (+87 382); Бразилії - ​​4 544 629 (+16 282); Росії - 1 103 399 (+5148); Перу - 768 895 (+6030).

Також читайте: Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 204 118; Бразилія - 136 895; Індія - 87 909; Мексика - 73 258; Велика Британія - 41 777.

Найбільше осіб видужали в США - 4 250 140, Індії - 4 392 650, Бразилії - 3 851 227, Росії - 909 357, Колумбії - 633 199.

Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі 02

За кількістю померлих на добу Україна 13-та у світовій динаміці та 2-га в європейській. У Європі за попередню добу найвища смертність у Росії.

Понад 31 млн людей у ​​світі інфіковані COVID-19, кількість жертв сягнула 965 тис. За добовою смертністю Україна на 2 місці в Європі 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Суточная смертность по странам? Такого показателя вообще не было в медицинской статистике! А если еще и неизвестно от чего конкретно! Шальные деньги, которые нахапали деляги с низким уровнем самосознания погубят человечество!
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21.09.2020 08:48
+4
Поздравляю ЗЕ, Степанова и Ляшко! Вы сделали это вместе!
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21.09.2020 08:57
+1
А-а-а-а-а! Баюс, баюс!!!
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21.09.2020 08:44
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Харашо идьом, как чемпионі..
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21.09.2020 08:43 Відповісти
А-а-а-а-а! Баюс, баюс!!!
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21.09.2020 08:44 Відповісти
Слава зЕ і його "мастерам спорта по борьбе с КОВИД"!
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21.09.2020 08:46 Відповісти
Суточная смертность по странам? Такого показателя вообще не было в медицинской статистике! А если еще и неизвестно от чего конкретно! Шальные деньги, которые нахапали деляги с низким уровнем самосознания погубят человечество!
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21.09.2020 08:48 Відповісти
********* в Європі? Хмм. Ви щось наплутали.
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21.09.2020 08:49 Відповісти
А карту бачили? Технічно все, що до уральских гір - Європа, то ж частина рф там теж є. Наскільки адекватно при цьому усю їхню статистику приписувати європейській, це вже дещо інше питання.
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21.09.2020 10:25 Відповісти
Поздравляю ЗЕ, Степанова и Ляшко! Вы сделали это вместе!
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21.09.2020 08:57 Відповісти
Заодно і72 відсотки їхнього лохтората.
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21.09.2020 09:30 Відповісти
А як же рейтинг зе впав нижче 30%?
Так раділи, так раділи, а все одно всі дебіли навколо дісталися вам, таким хорошим і розумним?
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21.09.2020 10:27 Відповісти
А чому ви думаєте, що 73 відсотки помудріли? Просто більша половина з них здогадаоася якось, що їх надурили. А голосувати вони далі будуть за халяву.
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21.09.2020 11:19 Відповісти
служивое зеленое степановское достижение для Украины -"вирусогеноцид"
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21.09.2020 09:48 Відповісти
Де поділися свідки ДТП та туберкульозу? Чи поки ферму прикрили у них перерва?
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21.09.2020 10:30 Відповісти
а що плр-тести перестали бути фальшивими?
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21.09.2020 10:33 Відповісти
"Более 31 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 965 тыс.. По суточной смертности Украина на 2 месте в Европе" - а по годовой смертности, без COVID-19, Украина на первом месте в Европе и на втором месте в мире. Также Украина на первом месте в Европе по бедности населения. Украина самая богатая ресурсами в Европе страна, а население самое бедное. Это потому, что руководство у нас самое тупое в Европе, или умышленно занимается вредительством.
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21.09.2020 10:44 Відповісти
Ну что тупорылые буратины сходившие на выборы по-приколу, хуже не будет ведь так?! второе место в европе по смертности - это еще хорошо или уже не очень?!
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21.09.2020 10:50 Відповісти
 
 