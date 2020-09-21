За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО

В Україні станом на ранок вівторка, 21 вересня, зафіксовано 2 675 нових випадків зараження. При цьому 26 раніше хворих померли

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 20 вересня, повідомлялося про 2 966 нових випадків, 19 вересня - про 3 240, 18 вересня - про 3 228, 17 вересня - про 3 584, 16 вересня - про 2 958, 15 вересня - про 2 905, 14 вересня - про 2 462, 13 вересня - про 2 476, 12 вересня - про 3 103, 11 вересня - про 3 144 інфікованих, 10 - про 2 582, 9 вересня - про 2 551, 8 вересня - про 2 411.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 178 353 особи, померли з початку пандемії 3 583 людини (за добу 26), видужали - 77 512 (за добу - 672). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 97 258 осіб.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (275), Харківській (245) та Львівській (201) областях.