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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО

В Україні станом на ранок вівторка, 21 вересня, зафіксовано 2 675 нових випадків зараження. При цьому 26 раніше хворих померли

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 20 вересня, повідомлялося про 2 966 нових випадків, 19 вересня - про 3 240, 18 вересня - про 3 228, 17 вересня - про 3 584, 16 вересня - про 2 958, 15 вересня - про 2 905, 14 вересня - про 2 462, 13 вересня - про 2 476, 12 вересня - про 3 103, 11 вересня - про 3 144 інфікованих, 10 - про 2 582, 9 вересня - про 2 551, 8 вересня - про 2 411.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 178 353 особи, померли з початку пандемії 3 583 людини (за добу 26), видужали - 77 512 (за добу - 672). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 97 258 осіб.

Читайте також: Від сьогодні в Україні встановлено нове епідемічне зонування, Київ - у "помаранчевій" зоні карантину

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (275), Харківській (245) та Львівській (201) областях.

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
По поводу Швеции, там уже заразилось и умерло гораздо больше чем в Украине, если участь что население В Швеции меньше приблизительно в 4 раза. По поводу Белоруси так вообще сильный аргумент, ещё сильнее будет аргумент с Северной Кореей, там вообще ни один человек не заразился и ни один не умер.
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21.09.2020 09:16
+2
Цвет вируса не смущает? Совпадение? Не думаю...
За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО - Цензор.НЕТ 4288
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21.09.2020 09:12
+2
Коронавирус в:
- Украине -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
- Швеции -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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21.09.2020 09:43
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Цвет вируса не смущает? Совпадение? Не думаю...
За сутки в Украине COVID-19 заболели 2 675 человек, умерли - 26, - СНБО - Цензор.НЕТ 4288
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21.09.2020 09:12 Відповісти
...как і Бєларуссія...
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21.09.2020 09:13 Відповісти
В Беларусии вирус очкует выходить, ведь можно огрести дубиной от коршунов Бульбофюрера
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21.09.2020 09:14 Відповісти
По поводу Швеции, там уже заразилось и умерло гораздо больше чем в Украине, если участь что население В Швеции меньше приблизительно в 4 раза. По поводу Белоруси так вообще сильный аргумент, ещё сильнее будет аргумент с Северной Кореей, там вообще ни один человек не заразился и ни один не умер.
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21.09.2020 09:16 Відповісти
В Швеции медиана возраста умерших с ковидом 86 лет это половина умерших прожили больше 86 лет и все с патологиями и кучей недугов и с ковидом тоже.
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21.09.2020 11:00 Відповісти
На открытом воздухе распространение заражения не такое, как в помещении. Но тому кто заболел нет разницы где он заразился. Из сотни заболевших 3 - 5 человек могут умереть.
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21.09.2020 09:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25619244.html Наш олимпийский чемпион

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО - Цензор.НЕТ 1315

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 2 675 осіб, померло - 26, - РНБО - Цензор.НЕТ 9365

В нормальной стране Шмыгаля уже б отставку отправил парламент, а клоуна с его "особистим контролем" и вертикалью власти СМИ разорвали бы на куски. Полгода карантина было бездарно потеряно, больницы не подготовлены, ковид-фонд разворован - и эти факты вот здесь, перед глазами.
Но у нас эти вопросы даже не поднимаются. Ок, со СМИ всё давно понятно, кто платит - тот и танцует, но я начинаю задаваться вопросом, зачем в Раде оппозиция. Шоб було?
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21.09.2020 09:37 Відповісти
Снова на Цензоре вторник, вечный вторник 😁
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21.09.2020 09:43 Відповісти
Коронавирус в:
- Украине -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
- Швеции -- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
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21.09.2020 09:43 Відповісти
То , что после выходных меньше выявленных инфицированных, это объясняется тем, что не работают лаборатории - это понятно. А вот чем объяснить то, что количество умерших от ковидла за выходные тоже всегда меньше? Старуха с косой тоже отдыхает в субботу и воскресенье?
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21.09.2020 09:46 Відповісти
такая картина не уникальна для Украины, в США пики смертей приходятся на среда-четверг, а минимумы на суббота-понедельник
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21.09.2020 09:51 Відповісти
Иии? Рациональное объяснение есть?
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21.09.2020 10:33 Відповісти
у меня нет
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21.09.2020 10:41 Відповісти
Выздоровевших - 77 512, это было вчера, а сегодня 78 184 выздоровевших.
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21.09.2020 10:08 Відповісти
Браво зе-команда, такими темпами работы через пару лет в Украине не останется ни людей, ни медицины
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21.09.2020 10:55 Відповісти
за той же день від стихійних випадків померло стільки ж. що вказує на те, що імовірність загинути від "небезпечного" карантиновірусу на рівні статпогрішності. зе-маразм крєпчаєт.
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21.09.2020 17:06 Відповісти
 
 