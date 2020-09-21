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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков

Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков

Під амністію не підпадатимуть зрадники, вбивці, ті, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Ми зараз готуємо пакет законопроєктів про перехідний період, в якому складовою будуть закони і про перехідне правосуддя. Там ми маємо дати відповіді громадянам України, які проживають на окупованих територіях, щоб вони чітко знали, щоб не боялися повернення офіційної України на ці території", - зазначив Резніков.

За словами віцепрем'єра, амністія не чекає зрадників, вбивць, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства – їм краще дійсно тікати, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки відповідно до українських законів, а й до всіх міжнародних конвенцій".

Також читайте: Разумков не підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі

"Тому не треба боятися слова амністія, довкола якого багато риторики і переживань. Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується, ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І щоразу амністію офіційний уряд потім застосовує. Але звісно вона не стосується воєнних злочинців, мародерів, психопатів тощо", - наголосив Резніков.

Автор: 

амністія (195) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+34
а кто попадет? - маршрутчики, таксисты, торговки семечками???????
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21.09.2020 09:13
+28
90% - окажется на блок-постах стояли, а оружие видели по телевизору только, поди докажи что он убийца
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21.09.2020 09:17
+28
Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков - Цензор.НЕТ 3143
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21.09.2020 09:33
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а кто попадет? - маршрутчики, таксисты, торговки семечками???????
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21.09.2020 09:13 Відповісти
душилин и пасечник сразу в Раду пройдут, там же есть квота депутатов с неподконтрольных территорий
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21.09.2020 09:16 Відповісти
Дайошь ПенІса Душиліна представником "асобава нарота" в АБиСиЙе!
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21.09.2020 09:41 Відповісти
Не пойманный не вор

- им лучше действительно бежать,Источник: https://censor.net/ru/n3220372
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21.09.2020 09:17 Відповісти
90% - окажется на блок-постах стояли, а оружие видели по телевизору только, поди докажи что он убийца
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21.09.2020 09:17 Відповісти
Не все же там коллаборанты-предатели, местные все расскажут и покажут, да и беженцы все помнят...
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21.09.2020 11:03 Відповісти
Гарик! Не будь таким наивным! Твоя правда,что там не все уроды,а уродов-кто искать будет?Народная милиция,или как там её?Ничего там не изменится-останется как есть на сегодняший день По крайней мере я не верю,что будет по-другому Не верю!
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21.09.2020 12:01 Відповісти
если эта категория людей, то хорошо. Просто олух царя небесного может под шумок протянуть преступников, коллаборантов, сепаратистов.
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21.09.2020 11:09 Відповісти
всерйоз воспринимаете зеленый пестешь?
попадут все, кого Путин прикажет.
бубачка на крючке (у ФСБ пленочки, где он обдолбанный с мальчиками во время московских гастролей) - бубачка все сделает.
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21.09.2020 12:20 Відповісти
Про що ви говорите...
Понищите докази і вся наволоч пройде по амністії.
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21.09.2020 09:15 Відповісти
Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков - Цензор.НЕТ 3143
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21.09.2020 09:33 Відповісти
Блін, ну а кого ж тоді ті зелені презервативи збираються амністувати?
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21.09.2020 09:15 Відповісти
Тих хто ходив на" рехверендуми " про відділення від України,звав ворога для окупації території України, отримали російський паспорт і зараз їм за це дадуть ВИБОРЧЕ ПРАВО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ для того, щоб вони обрали до влади колективного Путіна для подальшого знищення України ! Це і є логіка знищення нашої Держави в теперішній владі.
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21.09.2020 11:25 Відповісти
У них на лбу написано "убийца"?
Или суды будут рассматривать 2 миллиона дел, искать свидетелей ...?
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21.09.2020 09:19 Відповісти
Конечно да,ватка , из этой обоймы и ты,щупаешь ,а как же будут относиться к коллаборантам , хреново будут относиться,особенно к тем,кто не успеет сбежать на бАгАтющую заСраху!
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21.09.2020 11:14 Відповісти
А судьи кто?
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21.09.2020 09:20 Відповісти
Так там почти все такие))))))
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21.09.2020 09:22 Відповісти
Буратіна буде амністований, чи таки ні?
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21.09.2020 09:24 Відповісти
Повірити команді зесранців - себе обманути! Яка амністія? Тільки попробуйте! Не знаєте під яким "соусом" здати країну?
( По словам ***** у нас громадянський конфлікт ... тоді хто ж з "тієї сторони "воював.... і тоді яка може бути амністія???
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21.09.2020 09:25 Відповісти
Та ви шо? І хто їх буде виявляти і карати? Аваков, баканов, портнов, чи його венедіктова, чи його риги з ДБР?
А судити хто буде? Судді портнова?
Тоді можна "не хвилюватися". Ви їх всіх виправдаєте, виплатите компенсацію, за наш рахунок, і прилаштуєте на теплі місця у владу.
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21.09.2020 09:25 Відповісти
Цілком реально, питання тільки в розмірі "відкупних". А полетять тільки "тріски".
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21.09.2020 12:09 Відповісти
ти і відносишся, андруша.
піддакуєш рашистам, які вбивали українських військових.
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21.09.2020 09:29 Відповісти
Цікаво. Ми знаємо, що проти українського війська стоїть кілька десятків тисяч росіских найманців.
Куди вони подінуться ? Якою буде їхня доля ? Вона на рашку виїдуть ? Сумнівно. І рашка звідти не піде. Відбудеться легалізація окупантської влади і все . Отакий мир нам приготував Зеленський.
Зелені ! Ви ж цього хтіли, коли голосували за вилупка !
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21.09.2020 09:27 Відповісти
Яка амністія? Кому амністія? Ті, що фінансували тероризм і віджимали наші підприяємства для кацапів? Ті, що вбивали і розповідали про "мальчика зі Слов*янська" і бабок на блокпосту?А які такі мирні вивозили українські заводи в мордор, а зараз чекають, що їм там знову побудують? Всі вони злочинці і мають відбути строки за здійснене військовим і державі - хто більші, а хто менші. І нічого з ними носитися, як з писаною торбою. Так вони нам і даром не потрібні. Ці мерзотники заколотили війну і знищення України і ще їм йти на успутки? Дудки. Хто наші, то вже давно переїхали і бідують тут разом з нами.
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21.09.2020 09:28 Відповісти
І право вибору забрати на 15 років.
Вони на реперендум бігали.
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21.09.2020 09:30 Відповісти
На референдум бігали і на підконтрольній території, до слова, там дуже мало патріотів. А щодо амністії, то хто забороняв судити вбивць і терористів, яких обміняли на таксистів і відпустили на волю?
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21.09.2020 10:25 Відповісти
Успакойся резников. Никто из сепаров под амнистию не попадет.
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21.09.2020 09:30 Відповісти
Так там почти все предатели и изменники.И что 80% народа посадят?
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21.09.2020 09:30 Відповісти
Колючую проволоку вокруг лугандона и название РЕЗЕРВАЦИЯ
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21.09.2020 09:50 Відповісти
Зрадниками є лише ті, хто зрадив присягу. А от чиновників всіх можна й дернути.
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21.09.2020 09:50 Відповісти
А кацапы которые хотят войти в состав Кацапстана,не зрадники ?
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21.09.2020 11:24 Відповісти
Ні, вони претенденти на виїзд нарасєю. Вони не зрадники, бо ніколи не були ані українцями, ані проукраїнськими.
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21.09.2020 11:38 Відповісти
Ага. А для кого ж тогда амнистия?
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21.09.2020 09:31 Відповісти
Зелегниды отрабатывают с недомерком-недонаполеоном сдачу Украины гебне кровавой
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21.09.2020 09:36 Відповісти
Цікаво, яким чином Рєзніков буде сортувати домбасюр по цих категоріях?
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21.09.2020 09:41 Відповісти
Тем более они там все уже с расейскими паспортами, цирк на дроте...
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21.09.2020 11:43 Відповісти
Нахрен мы эту мразь к себе тащим???
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21.09.2020 09:41 Відповісти
Думаю, что слуги народа И ЗЕ надеются, что жители оккупированных земель будут благодарно за них голосовать и власть ЗЕ будет вечной
ОНИ недооценивают ОПЗЖ - вот кто выбьет из под слуг власть в тех районах
Так шо ПО ОГРОМНОМУ СЧЕТУ, у у иных шахматистов ходы просчитывают - тянуть эти 2 млн с голосованием в Украину опасно именно для слуг
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21.09.2020 09:55 Відповісти
У них есть план В.
Взять у рашки список их новых граждан и забрать у них гражданство Украины.
Пусть за путина голосуют.
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21.09.2020 09:58 Відповісти
Тянуть эти 2 млн. в Украину опасно для самой Украины!!! Это 2 млн. голосов за опзж!!! Я уже писал, что они хотят протянуть в Президенты бойко !!!
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21.09.2020 10:20 Відповісти
Чому, вони для того й прийшли.
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21.09.2020 10:28 Відповісти
Якщо живі зрадники:Мєртвєчук,Бойко,Рабіновічь,Порошенко,Ахмєтов,Єрмак,Зєлєньській,Коломойській,Кучма,Новінській то інша наволоч і поготів не буде покарана.
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21.09.2020 09:43 Відповісти
жЮля! жЮля! жЮля! жЮля! жЮля! жЮля! жЮля! жЮля!
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21.09.2020 12:38 Відповісти
Забрать у жителей ОРДЛО ПРАВО ВЫБИРАТЬ
Вот в европейских странах не менее 10 лет не имеют право выбора те, кто получает право проживания в стране . И все к этому нормально относятся. И СПРАВКИ О НЕСУДИМОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ С АПОСТИЛЕМ
И Жители лугандона не должны иметь право голосовать не менее 10 лет
А ТО ОНИ ТАКОГО НАГОЛОСУЮТ, шо Украина из болота ещё 100 лет не выберется
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21.09.2020 09:49 Відповісти
Наглая лож от начала до конца!
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21.09.2020 10:42 Відповісти
Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков - Цензор.НЕТ 1590

Тамжінішілюді.
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21.09.2020 09:57 Відповісти
Девочку просто подставили бабушки на заднике.
Ей же за пенсией не ехать.😂
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21.09.2020 10:00 Відповісти
Таки да. Отримують пензію у каратєлєй, а звідти з кравчучками в АТБ.
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21.09.2020 10:06 Відповісти
А хто підставив нашого президента, що він топтався по прапору на День незалежності?
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21.09.2020 10:32 Відповісти
То було посилання *****- типу ;Тихо, я свой!;
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21.09.2020 12:42 Відповісти
Ребенок не виноват,виновата вот та кадушка слева ,тварь рашистская...
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21.09.2020 11:49 Відповісти
Ага. Знаем мы как вы определяете убийца или нет. Они все у вас просто стояли на блокпосту и регулировали движение.
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21.09.2020 09:58 Відповісти
забавно получается . что понимать под словом "предатели " ? все кто имеет отношение к ВСУ МВД . прокуратуре . то есть те кто давали присягу однозначно предатели это понятно . а остальные . те кто побежали на референдум . они кто ? а буряты которые понаехали туда в не малом количестве начиная с 14-ого к ним как ? зеленые ляпают языком а вдуматься что они говорят категорически не желают
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21.09.2020 09:59 Відповісти
"зеленая" амнистия- предательство Украины.(шахтеры и комбайнеры рашиста все до единого должны будут амнистированы ,поскольку список под амнистию для"служивых" вручит представитель ихнего рашистского хозяина в Минске собственноручно,на что "зеленые во главе с пенсионерами- компартийного состава и враги Украины,("ФО-КРА") должны будут согласиться и ее подмазать ,ибо иначе ордло с рашкой заблокируют процес мира в Украине по сценарию рашиста ,в исполненииукраинского "слуги- мироносца продажного"
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21.09.2020 09:59 Відповісти
Если амнистия то давайте полную амнистию для всех преступников которые сидят в тюрьмах в Украине. Чем они хуже террористов на востоке убивших более 15 тысяч украинцев?
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21.09.2020 10:00 Відповісти
а ті,"хто на шухері стояли", не приймали участь у злочинах? Усі, хто співпрацював з окупантами, порушили Закони та Конституцію і повинні відповідати хоча б матеріально. На відновлення економіки країни.
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21.09.2020 10:01 Відповісти
Они винтики машины смерти.
Демьянюк то же никого не убивал лично.
Резников неграмотный совсем.
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21.09.2020 10:04 Відповісти
Заявление - деление на ноль. Те кто сотрудничали с оккупантами все до единого предатели.
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21.09.2020 10:04 Відповісти
А хто такий рєзніков, пророк ? Кравчук, факін, рабіновіч, смердведчук,сівоха і прочая сєпарская триндобратія проти. Вони за всеохоплюючу безумовну амністію, бо так каже їхній бох +уйло. І що з цим робити ? Як на мене затягувати млявий конфлікт, дочекатись "ухода" ЗЄлі з його приСЛУГАМИ, політичної чи фізичної смерті +уйла, ослаблення своєї 5 колони
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21.09.2020 10:05 Відповісти
Нужно возвращать Пороха, он быстро порядок наведет.
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21.09.2020 10:44 Відповісти
короче все сепары стояли на блокпостах!
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21.09.2020 10:06 Відповісти
Свободу мародёрам! Ворам и гопникам. Разграбленные магазины и квартиры беженцев -приятный бонус бандюганам от власти Зебила
Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков - Цензор.НЕТ 3417
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21.09.2020 10:07 Відповісти
Під обов'язкову амністію в ОРДЛО не потраплять: зрадники, вбивці і військові злочинці, яких майже немає в ОРДЛО. Там в основному знаходяться мирні громадяни та міліціонери яких російські окупанти проти їх волі примусово заставили стояти і ввічливо перевіряти документи на блокпостах. А визначати можливу ступінь провини кожного будуть. Правоохоронні органи та суд окупованої бандитської резервації" лугандонії" і згідно її Законів . Завив такий ж ворог України сепаратист Резніков..
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21.09.2020 10:08 Відповісти
По факту 95 % населения ОРДЛО ( как минимум в графе предатели.) Потому что участие в "референдумах", " выборах" оккупационных сил уже само по себе добровольное предательство. Я уж молчу об организаторах всех этих действий, всех без исключения силовых структурах и оккупационной администрации, получателей рашен паспортов начиная с 2014 года, пропагандистов " рашен мира". Но нам хотят втюхать" ограниченную амнистию", по ходу которой выяснится что под нее не попадают, либо уже убитые, либо выехавшие в Рашу ну и еще с пол сотни стрелочников. А все остальные "белые и пушистые" ( включая от 40 до 50 тысяч всяких групп силовиков, может их за 7 лет было даже больше) За словоблудием власти хотят скрыть капитуляцию, признание так называемых ДНРоЛНРий, передача им всей луганщины и донеччины в амин границах областей, федерализацию, развал страны, всеобщую амнистию, возвращение в рашен стойло, отказ от Крыма, подачу в Крым воды и восстановление транс. сообщения, отказ от интеграции в НАТО и ЕС и многое, многое другое..
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21.09.2020 10:09 Відповісти
Ну конечно ,мы знаем все стояли на блок- постах , как с машиной , не битая не крашеная из под девочки 🤦😂😅 Надо как с Северной Кореей , забор граница и пусть живут руским миром ,если им так нравиться ,а в Украину к бандеровцам им нельзя 🤫
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21.09.2020 10:11 Відповісти
Чет не больна ани боятся бандеровцев то, понаехали во Львов та, как саранча, и дустом не викуриш их аттудава та.
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21.09.2020 10:44 Відповісти
Требую особый статус для всей территории Украины и амнистию всех преступников во всей Украине!
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21.09.2020 10:26 Відповісти
А для непреступников о какой амнистии может идти речь?
Все зеленые ухищрения расчитаны на лохов безмозглых.
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21.09.2020 10:31 Відповісти
когда очередной зеленый дегенерат открывает свой хавальник , народ офигивает.
шо оно несет зеленая шмарекля? на 25 лет должна быть сделана дыролугандонская резервация.а потом уже смотреть давать право дыролугандонской мразоте право выбирать.
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21.09.2020 10:34 Відповісти
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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21.09.2020 10:46 Відповісти
был ли человек предателем, убийцей или военным преступником - определит у нас только суд, а суды у нас как известно собираются только по большим праздникам, да и то не все..., пока они определятся кто - есть кто, все эти "граждане" будут разгуливать на свободе, баллотироваться в депутаты, меры, восстанавливать свой статус-кво, а вот в отношении тех, кто был по эту сторону фронта, кто воевал, помогал и протестовал - здесь все быстро и надолго, раз и сиди до суда полгода-год, сколько надо, достаточно вспомнить дело Павла Шеремета - здесь сразу "на глаз" определили кто есть убийца...
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21.09.2020 11:00 Відповісти
Без амнистии никак не обойдется Преступников судить Ограничить по максимуму право голоса Определять кто есть ху очень сложная и кропотливая задача поэтому Резников прав Надо сейчас заниматься законодательной базой для ее реализации А ..там все предатели ...- это тоталиризм ,а мы же вроде демократы . в ЕС хотим
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21.09.2020 11:14 Відповісти
вроде по тексту и сказал все правильно, но фальшиво аж блестит.
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21.09.2020 11:16 Відповісти
уже попали. сколько зебеня обменял без решения суда?
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21.09.2020 11:15 Відповісти
Конкретный вопрос. Что понимать под словом "предатель" ???? При определенных обстятельствах в "предатели" можно записать любого кто там сейчас проживает, абсолютно любого. По факту это пустая говорильня. Поставьте себя на секунду на место сепаров, какой смысл им прекращать воевать сейчас??? Ну прекратят они, а что дальше??? Семьи раскулачат, имущество заберут, длительные сроки тюремного заключения намотают???? на их месте никто бы воевать не прекратил - им попросту это не выгодно со всех сторон.
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21.09.2020 11:21 Відповісти
Гарик! давай без оскорблений, у нас ведь диалог, а не монолог!!!! Я не поддерживаю сепаров, просто думаю логически, если им не дать амнистию ( а я это не предлагаю) они будут воевать и убивать дальше.... у них просто нет пути назад понимаешь????? Дорога обратно в Украину для этой части населения Донбасса ( а это несколько миллионов человек) закрыта навсегда чисто в социальном плане. У каждого сепара, который воюет против нас, есть еще семьи, дети, родители, которые по понятным причинам их поддерживают. Кем они будут после возвращения Украины на Донбасс???? Украинцами "второго сорта"?????? Атошники, и их семьи это высшая каста "переможців",а что с ними делать после возвращения Донбасса??? Устроить "охоту на ведьм"???? Какое гавно не жило бы на окупированном Донбассе - есть конвенция по правам человека, которая их защищает в любом случае..... Я веду к тому, что сепары никогда на такое не согласятся и будут воевать дальше, а наши солдаты будут продолжать гибнуть.... Замкнутый кровавый круг Гарик!!!
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21.09.2020 12:25 Відповісти
Откуда там *миллионы*,все население этого гетто максимум 2-2,5 млн ,75%- пенсы и дети, активных боевиков максимум 50000 в лучшем случае . Как только рашка начнет валиться ,самые одиозные слиняют запоребрик ,остальные будут или уничтожены ,если не сдадутся или сядут с лишением всех гражд. прав
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21.09.2020 14:19 Відповісти
В 21-м веке это нереально практически реализовать. Нельзя лишить людей их гражданских прав, в европейской демократической стране это просто невозможно. никто не даст нам сделать из жителей ОРДЛО - украинцев "второго сорта", а себя возвысить над ними в правах. Вот смотри: есть два маленьких ребенка - один сын погибшего АТОшника, другой - сын погибшего сепара с ОРДЛО, получается у одного ребенка будут права на беспланое оздоровление, льготы а у другого нет??? И тот и другой фактически "дети войны" и поставить одного выше а второго ниже просто невозможно в правовом поле. Любой европейский суд по правам человека встанет на сторону ребенка с ОРДЛО и уравняет его в правах с сыном погибшего АТошника.
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21.09.2020 16:32 Відповісти
А зачем вообще амнистия ?
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21.09.2020 11:34 Відповісти
Чтобы "правоохренители" бабло "срубили".
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21.09.2020 12:14 Відповісти
Тюрьма для кацапов это кеш с бесплатной едой.
У Украины появился шанс избавится от протухшего, темного ДНРовского русского мира.Зачем их в цивилизованную Украину тянуть?
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21.09.2020 11:36 Відповісти
Всіх з кацапським паспортом за перебрик.
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21.09.2020 12:00 Відповісти
А що, вже є необхідність такого закону? Може скацаплені вже поїхали до Мацкви?
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21.09.2020 12:00 Відповісти
Так кравчуки ж будуть "пургу" нести, що треба виконувати Мінські домовленності.
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21.09.2020 12:18 Відповісти
Без всеобщей и двухсторонней амнистии эта война никогда не закончится. Я не призываю к этому, просто констатирую неоспоримый факт, есть такое понятие "после драки кулаками не машут", если одна сторона говорит второй, мол вы капитулируйте, разоружайтесь и сдавайтесь, возвращайте все что завоевали - и мы Вас спокойненько разорвем, расскулачим и повесим....Даже звучит смешно. На такое никто не согласиться. Мир на таких условиях просто невозможен, политики это знают, но и стойкий мир им не нужен, будет мир уйдет прибыль с военных тендеров, и откаты с миллиардных финансирований военных кампаний. Вывод такой: Зедебилу выгодна война и он не продвинется к ее окончанию ни на йоту как и Порох.
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21.09.2020 14:14 Відповісти
Мир можливий тільки на умовах України. Все інше - то шмарклі.
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21.09.2020 14:21 Відповісти
Практически на деле это неосуществимо. Всегда мир устанавливается на основе определенного компромисса и уступок обеих сторон. С позицией "Мир возможен только на условиях Украины" война на Донбассе не закончится никогда. Радикалы это знают и поэтому любые мирные переговоры или предложение таких переговоров для них "державна зрада" и капитуляция. Думаю ты согласишься если я скажу, что есть часть украинцев, которым прекращение войны просто не выгодно и они ее не хотят чисто из личных и финансовых соображений.
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21.09.2020 16:37 Відповісти
Можу одного такого в даунецьку назвати, кого не можна амністувати.
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21.09.2020 14:19 Відповісти
кто то еще верит в то, что Донбасс снова присоединиться к Украине?
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21.09.2020 16:21 Відповісти
я думаю что такого никогда не случится. ОРДЛО будет отдельной непризнанной территорией, в лучшем случае что-то вроде Северного Кипра, но боевые дйствия могут прекратиться, бессконечно воевать нельзя.
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21.09.2020 16:38 Відповісти
Бесконечно воевать еще как можно с пользой для себя - так воюет Израиль и США, и Россия. Перманентная война это всегда плюс к драйву экономики и развитию армии.
А дамбасов в любом случае мы на гусеницы намотаем - не рано, так в среднесрочной перспективе. Главное - мировое сообщество должно побыстрее развалить ********* *********. А когда Хренлостан начнет делиться как инфузория туфелька, то наши танки будут на противоположной стороне Зоны ОРДЛО в течение 6 часов. А через 12 часов все предатели Родины будут висеть на фонарях!
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30.09.2020 08:30 Відповісти
де зрада?
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21.09.2020 20:13 Відповісти
АМНИСТИЯ ДЛЯ ДАМБАСОВ:
Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков - Цензор.НЕТ 7286
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30.09.2020 08:25 Відповісти
 
 