Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков
Під амністію не підпадатимуть зрадники, вбивці, ті, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
"Ми зараз готуємо пакет законопроєктів про перехідний період, в якому складовою будуть закони і про перехідне правосуддя. Там ми маємо дати відповіді громадянам України, які проживають на окупованих територіях, щоб вони чітко знали, щоб не боялися повернення офіційної України на ці території", - зазначив Резніков.
За словами віцепрем'єра, амністія не чекає зрадників, вбивць, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства – їм краще дійсно тікати, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки відповідно до українських законів, а й до всіх міжнародних конвенцій".
"Тому не треба боятися слова амністія, довкола якого багато риторики і переживань. Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується, ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І щоразу амністію офіційний уряд потім застосовує. Але звісно вона не стосується воєнних злочинців, мародерів, психопатів тощо", - наголосив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- им лучше действительно бежать,Источник: https://censor.net/ru/n3220372
попадут все, кого Путин прикажет.
бубачка на крючке (у ФСБ пленочки, где он обдолбанный с мальчиками во время московских гастролей) - бубачка все сделает.
Понищите докази і вся наволоч пройде по амністії.
Или суды будут рассматривать 2 миллиона дел, искать свидетелей ...?
( По словам ***** у нас громадянський конфлікт ... тоді хто ж з "тієї сторони "воював.... і тоді яка може бути амністія???
А судити хто буде? Судді портнова?
Тоді можна "не хвилюватися". Ви їх всіх виправдаєте, виплатите компенсацію, за наш рахунок, і прилаштуєте на теплі місця у владу.
піддакуєш рашистам, які вбивали українських військових.
Куди вони подінуться ? Якою буде їхня доля ? Вона на рашку виїдуть ? Сумнівно. І рашка звідти не піде. Відбудеться легалізація окупантської влади і все . Отакий мир нам приготував Зеленський.
Зелені ! Ви ж цього хтіли, коли голосували за вилупка !
Вони на реперендум бігали.
ОНИ недооценивают ОПЗЖ - вот кто выбьет из под слуг власть в тех районах
Так шо ПО ОГРОМНОМУ СЧЕТУ, у у иных шахматистов ходы просчитывают - тянуть эти 2 млн с голосованием в Украину опасно именно для слуг
Взять у рашки список их новых граждан и забрать у них гражданство Украины.
Пусть за путина голосуют.
Вот в европейских странах не менее 10 лет не имеют право выбора те, кто получает право проживания в стране . И все к этому нормально относятся. И СПРАВКИ О НЕСУДИМОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ С АПОСТИЛЕМ
И Жители лугандона не должны иметь право голосовать не менее 10 лет
А ТО ОНИ ТАКОГО НАГОЛОСУЮТ, шо Украина из болота ещё 100 лет не выберется
Тамжінішілюді.
Ей же за пенсией не ехать.😂
Демьянюк то же никого не убивал лично.
Резников неграмотный совсем.
Все зеленые ухищрения расчитаны на лохов безмозглых.
шо оно несет зеленая шмарекля? на 25 лет должна быть сделана дыролугандонская резервация.а потом уже смотреть давать право дыролугандонской мразоте право выбирать.
У Украины появился шанс избавится от протухшего, темного ДНРовского русского мира.Зачем их в цивилизованную Украину тянуть?
А дамбасов в любом случае мы на гусеницы намотаем - не рано, так в среднесрочной перспективе. Главное - мировое сообщество должно побыстрее развалить ********* *********. А когда Хренлостан начнет делиться как инфузория туфелька, то наши танки будут на противоположной стороне Зоны ОРДЛО в течение 6 часов. А через 12 часов все предатели Родины будут висеть на фонарях!