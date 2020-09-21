Під амністію в ОРДЛО не потраплять зрадники, вбивці і військові злочинці, - Резніков

Під амністію не підпадатимуть зрадники, вбивці, ті, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Ми зараз готуємо пакет законопроєктів про перехідний період, в якому складовою будуть закони і про перехідне правосуддя. Там ми маємо дати відповіді громадянам України, які проживають на окупованих територіях, щоб вони чітко знали, щоб не боялися повернення офіційної України на ці території", - зазначив Резніков.

За словами віцепрем'єра, амністія не чекає зрадників, вбивць, "хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства – їм краще дійсно тікати, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки відповідно до українських законів, а й до всіх міжнародних конвенцій".

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"Тому не треба боятися слова амністія, довкола якого багато риторики і переживань. Амністія повинна бути, амністія постійно застосовується, ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І щоразу амністію офіційний уряд потім застосовує. Але звісно вона не стосується воєнних злочинців, мародерів, психопатів тощо", - наголосив Резніков.