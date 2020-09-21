Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Корнієнко
У Верховній Раді найближчим часом планують ухвалити спеціальний закон щодо проведення виборів під час карантину. Відповідний законопроєкт розробила Центральна виборча комісія.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За словами "слуги народу", передумов для скасування або перенесення місцевих виборів зараз немає. Центральні органи влади розробляють правила і рекомендації, як убезпечити українців у день голосування.
"Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідемічної ситуації. Також ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе й ухвалить. І будемо разом працювати над тим, щоб день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України", - розповів Корнієнко.
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пратівний какой...
Може то бот якийсь, а ти встряг, як завжди, як свиня в болото.
До речі, вкотре підкреслю: для мене особисто Порошенко - лише лідер тої політичної сили, економічну, політичну, національну та інші програми якої я поділяю, оскільки вони співпадають з моїм рухівським світосприйняттям.
Есть Минздрав - он должен дать рекомендации , а Кабмин сделать ПОСТАНОВЛЕНИЕ