УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5299 відвідувачів онлайн
Новини
2 770 11

У Києві продовжує горіти звалище в Дарницькому районі, вогонь частково перекинувся на торфовища, - ДСНС

У Києві продовжує горіти звалище в Дарницькому районі, вогонь частково перекинувся на торфовища, - ДСНС

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі, що розташоване на території підприємства. Зараз вогонь частково перекинувся на торфовища.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки", - повідомили в ДСНС.

На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 рятувальники особового складу.

Про пожежу стало відомо о 12:45 в неділю, 20 вересня. Після прибуття до місця події пожежники встановили, що вогонь поширився на площу 500 кв. метрів. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати.

Також читайте: Протягом минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 18 людей, на водоймах - 11, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4342) звалище (165) ДСНС (5127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Кличко в мэры!
Кличко придет, порядок наведёт!
показати весь коментар
21.09.2020 10:05
+1
Секта за 5 лет ничего не сделала,поэтому против секты проголосовало 73% граждан Украины.
показати весь коментар
21.09.2020 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже давно б збудували сміттєпереробний завод.
показати весь коментар
21.09.2020 10:02 Відповісти
законодавство не дозволяє.
чи щось таке.
показати весь коментар
21.09.2020 10:08 Відповісти
Ось нехай Секта Недоумків і адаптує законодавство, а головний недоумок пропіариться який він білий та пухнастий.
показати весь коментар
21.09.2020 10:12 Відповісти
Секта за 5 лет ничего не сделала,поэтому против секты проголосовало 73% граждан Украины.
показати весь коментар
21.09.2020 10:39 Відповісти
Кличко в мэры!
Кличко придет, порядок наведёт!
показати весь коментар
21.09.2020 10:05 Відповісти
верещучка підпалила.
от побачите - хто буде голосніше верещати, той це і зробив.
показати весь коментар
21.09.2020 10:07 Відповісти
горить на вул. Лариси Руденко - показник 213 (закритичний)
https://www.saveecobot.com/maps#12/50.3986/30.6398/aqi/

Дуже шкідливий рівень
🕔21 вересня 2020, 10:00
🌍NowCast (US EPA)
🏙️вулиця Лариси Руденко, 8А
показати весь коментар
21.09.2020 10:28 Відповісти
видно пролетала там...
показати весь коментар
21.09.2020 10:54 Відповісти
нє, то потужна жінка власноруч підпалила.
показати весь коментар
21.09.2020 20:16 Відповісти
Несанкционированная свалка. А люди у нас в большинстве просто обычное бы..ло. И замечают подобную хрень только после того как она вспалахнет(там она не один год).
П.С. У нашего народа(в большинстве) с детства не привито чувство личного достоинства и любви к земле на которой живешь. Я уже не говорю про патриотизм и тд... Потому страна нищая, грязная и её постоянно насилуют все кому не попади. Грустно...
показати весь коментар
21.09.2020 12:17 Відповісти
 
 