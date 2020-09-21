У Києві продовжує горіти звалище в Дарницькому районі, вогонь частково перекинувся на торфовища, - ДСНС
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі, що розташоване на території підприємства. Зараз вогонь частково перекинувся на торфовища.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки", - повідомили в ДСНС.
На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 рятувальники особового складу.
Про пожежу стало відомо о 12:45 в неділю, 20 вересня. Після прибуття до місця події пожежники встановили, що вогонь поширився на площу 500 кв. метрів. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати.
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Дуже шкідливий рівень
🕔21 вересня 2020, 10:00
🌍NowCast (US EPA)
🏙️вулиця Лариси Руденко, 8А
П.С. У нашего народа(в большинстве) с детства не привито чувство личного достоинства и любви к земле на которой живешь. Я уже не говорю про патриотизм и тд... Потому страна нищая, грязная и её постоянно насилуют все кому не попади. Грустно...