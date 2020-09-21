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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201

COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 21 вересня в Києві на коронавірус захворіли 275 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 19 758 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 318 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 5 868 пацієнтів.

Станом на 21 вересня кількість активних хворих у Києві становить 13 572 людини.

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У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Тернопільська області.

Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 245 осіб. Загальна кількість інфікованих - 15 133. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 301 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині -10 584.

На Львівщині на коронавірус захворіла 201 особа. Загальна кількість інфікованих становить 18 518 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 526 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 114 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 11 878 осіб.

Також читайте: Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19541) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2440)


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"новий випадок"="позитивний результат плр-тесту"

давайте усіх на герпес тестувати, взагалі очманієте від циферок
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21.09.2020 10:34 Відповісти
позитивний - отже заразний.
шмаркане на вас і захворіте, ніхто не дасть гарантії, що легко.
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21.09.2020 10:36 Відповісти
"позитивний - отже заразний"

нісенітниця
звідки Ви це взяли?
ковід-позитивний без симптомів з Китаю мав 455 контактних осіб і нікого з них не заразив
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/
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21.09.2020 13:16 Відповісти
COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201 - Цензор.НЕТ 3864
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21.09.2020 10:36 Відповісти
 
 