COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 21 вересня в Києві на коронавірус захворіли 275 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 19 758 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 318 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 5 868 пацієнтів.

Станом на 21 вересня кількість активних хворих у Києві становить 13 572 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 170 дітей та 75 медпрацівників, - Степанов

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Тернопільська області.

Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 245 осіб. Загальна кількість інфікованих - 15 133. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 301 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині -10 584.

На Львівщині на коронавірус захворіла 201 особа. Загальна кількість інфікованих становить 18 518 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 526 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 114 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 11 878 осіб.

Також читайте: Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Корнієнко