COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 275, Харківщина - 245 і Львівщина - 201
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 21 вересня в Києві на коронавірус захворіли 275 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 19 758 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 318 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 5 868 пацієнтів.
Станом на 21 вересня кількість активних хворих у Києві становить 13 572 людини.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Тернопільська області.
Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 245 осіб. Загальна кількість інфікованих - 15 133. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 301 осіб, за минулу добу - 1. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині -10 584.
На Львівщині на коронавірус захворіла 201 особа. Загальна кількість інфікованих становить 18 518 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 526 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 114 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 11 878 осіб.
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давайте усіх на герпес тестувати, взагалі очманієте від циферок
шмаркане на вас і захворіте, ніхто не дасть гарантії, що легко.
нісенітниця
звідки Ви це взяли?
ковід-позитивний без симптомів з Китаю мав 455 контактних осіб і нікого з них не заразив
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/