Вибух на київському підприємстві: поліція відкрила справу за статтею про порушення правил безпеки

Через вибух на території підприємства в Голосіївському районі столиці, внаслідок якого двоє працівників зазнали тілесних ушкоджень, правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Причини й обставини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, 20 вересня під час зварювальних робіт на території підприємства в Голосіївському районі столиці стався вибух. Двоє працівників зазнали тілесних ушкоджень. У ЗМІ повідомляли, що підприємство, на якому стався вибух, - завод пивоваріння Carlsberg Ukraine.

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