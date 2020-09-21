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У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

У Зеленського обрали комунікаційну стратегію

У скандалі навколо руйнування антикорупційних органів та загрози втратити безвізовий режим у Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв‘ю "Українській правді" заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Чому Зеленський і його команда ведуть себе, як м’якше сказати, неадекватно? Довгий час у нас була дискусія: вони реально не розуміють, що роблять, або навпаки – все розуміють і це свідомі рішення і дії? Я все більше схиляюся до другого, що обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять. "Ну вони хароші, просто вони не понімають", - зазначив Шабунін.

Глава правління ЦПК зазначає: наратив, що він просто не розуміє, – дуже зручний для Зеленського. "Або "це все злий Єрмак, який постійно обманює хорошого, але недосвідченого Зеленського". Все Зеленський добре розуміє, в тому числі в історії із САП. І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти. Тому мені здається дуже важливим завданням зараз – пояснити суспільству, що Зеленський все розуміє і він несе відповідальність за все", - переконаний голова правління ЦПК.

"Коли тобі ставлять конкретне запитання, а ти починаєш "це все Порошенко" – це дуже зручно з точки зору комунікації, але в це не можна довго вірити", - заявив Шабунін.

Він вважає, що голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування новоі коаліції у парламенті - олігархічно-проросійської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і його слуги обманювали про скасування депутатської недоторканності, вони зробили гірше, ніж було, - Шабунін

"Це фактично нова проросійська коаліція, проросійсько-олігархічна коаліція. В олігархів, Коломойського, в першу чергу, і корупціонерів є тактична ціль – знищити антикорупційну інфраструктуру. Якщо у олігархів ціль – просто зруйнувати загрозу, то у проросійських агентів впливу ціллю є не просто знищити антикорупційну систему, а розірвати стосунки України з Заходом, що вигідно Росії. Ну бо неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово", - застерігає Шабунін.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

Також читайте: Порошенко про скорочення витрат на ЗСУ в Бюджеті-2021: "На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є"

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Порошенко Петро (15181) росія (65394) безвізовий режим (1338) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+85
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 2658
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21.09.2020 10:18
+76
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 2325
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21.09.2020 10:18
+54
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 1488
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21.09.2020 10:30
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тут как раз все просто: дурачек это грантовик шабуня, а клоун это конченный идиот
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21.09.2020 10:30 Відповісти
Шабунин,а не здается ли вам,что
"Если в сердце дверь закрыта,
Нужно в печень постучаться"©,бо час минае!
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21.09.2020 10:30 Відповісти
тю, дурачков набрали, а теперь хотят, чтобы они вели себя как умные. Вы обкурились? Все выборы набирали себе дурачков как-будто выборы не в ВР и депутаты, а в дурдом. А те себе дурачков ещё и добрали-донанимали. Откуда мозги вырастут?
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21.09.2020 10:31 Відповісти
Кто такой этот Шабунин чтобы его цитировать? Очередной обиженный?
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21.09.2020 10:33 Відповісти
Ану, напиши "Авакав маладєц!!!".
Або ти ідейний йолоп, або дуууууууже дешевий бот...
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21.09.2020 11:34 Відповісти
Путин цепко держит Зеленского за одно место. Компромата на Зе у него огого! Наркота, офшоры, бобло в РФии, недвижимость в РФ и за рубежом, финпотоки...
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21.09.2020 10:33 Відповісти
То же что было у него на прошлых президентов. Ничего нового
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21.09.2020 10:56 Відповісти
Не скажи! На этого игрока членом на рояле компромата особенно много. И очень неприглядного!
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21.09.2020 11:07 Відповісти
какой компромат может быть на "игрока членом на рояле"!?
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22.09.2020 09:10 Відповісти
Cм. выше! ))
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22.09.2020 09:23 Відповісти
73%-вий лохторат обрав блазня , а тепер шукає винного !!!)))
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21.09.2020 10:37 Відповісти
баригу потрібно було обирати
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21.09.2020 10:53 Відповісти
он не пошел в кандидаты.

он вместо себя напалечную куклу выдвинул
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21.09.2020 11:13 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 7229
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21.09.2020 10:39 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 5263
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21.09.2020 11:35 Відповісти
у "зе" нет никакой стратегии ,посколько они сами есть частью гибридной стратегии ,исполнители рашиста,которую он профинансировал ,целью которой, есть уничтожение ,размазывание ,украинской государственности и идентичности и возвращение Украины под полный контроль окупанта Украины,а посему Украину надо оторвать от Европы и вирусом и дишить ее безвиза ит,д и т,п
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21.09.2020 10:39 Відповісти
Ніхто там нічого не обирав, просто вони ні на що інше не здатні.
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21.09.2020 10:40 Відповісти
І де ж, Віталік, були ці твої мозги 1,5 року назад? Ах да - "барига", "мародер", "торгівля на крові", а проти нього "зелене Поні", яке какає зефіром, а пісяє ситром.
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21.09.2020 10:44 Відповісти
в голове Шабунина и сейчас "барига", "мародер", "торгівля на крові"
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21.09.2020 11:14 Відповісти
так они и есть дурачки, нет тут никакой стратегии
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21.09.2020 10:44 Відповісти
Им не надо прикидываться дурачками - они дураки и подонки с рождения.
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21.09.2020 10:45 Відповісти
хто на що учився
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21.09.2020 10:56 Відповісти
беня, рюкзаков і ахментка все добре розуміють..
а зеля гівнюк, того що погодився біди у них ширмою
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21.09.2020 10:45 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 3152
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21.09.2020 10:46 Відповісти
Все идет по плану. 73% пустоголовых тупней должны до конца почувствовать всю глубину своей тупости. Это дойдет через пустые карманы и пустые желудки.
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21.09.2020 10:47 Відповісти
Проблема в тому що решта мусить прочутсвовать разом з тими 73% речі на які вони не підписувались
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21.09.2020 10:54 Відповісти
...а прахаботи доїсти соєвий щЄкалад і відправитись на смітник історії.
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21.09.2020 10:55 Відповісти
И чему ты радуешьтся, тупизень нищий?
Ну подтвердили вы свое законное место в самом низу пирамиды Маслоу. Молодцы - сидите в собственном говне дальше.
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 7552
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21.09.2020 11:12 Відповісти
Вмикнули дурня.
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21.09.2020 10:52 Відповісти
Хто у кого що вмикнув?
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21.09.2020 11:36 Відповісти
Шабунька, проститут, теперь изо всех сил повизгивает из-под лавки - может никто не вспомнит что он из той же клоунской труппы
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21.09.2020 10:55 Відповісти
А так взагалі то на рідкість вдалий матеріал на УП (в кої то вєкі)!
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21.09.2020 10:55 Відповісти
У рашці теж біда: дурні та дороги.
Наш дурень втричі більша загроза для України, бо ми в стані війни з дурнями рашки.
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22.09.2020 07:44 Відповісти
это наше счастье еще,что враг и предатель-дурачок...в разы хуже было бы ,если бы был умный.
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21.09.2020 11:09 Відповісти
Плохо то, что тот, кто держит руку в заднице ЗЕ, умный.
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21.09.2020 11:14 Відповісти
есть такое понятие "эффект исполнителя" .дурак все равно все запорет...
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21.09.2020 11:18 Відповісти
ЗЕ не исполнитель, а кукла. Для того у него и рука Коломоя в жопе, шоп не дергался сам.
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21.09.2020 11:21 Відповісти
это так не работает,как в кукольном театре .тут больше степеней свободы...
и в одной из них эта клюкла все равно напартачит.а то и во всех сразу
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21.09.2020 11:24 Відповісти
Хоровое шЫколадное пение!
Но Парашенка на помойке, там и останется.....
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21.09.2020 11:10 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 130
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21.09.2020 11:11 Відповісти
Он не дурачок. Он выбрал стратегию "прикидываться дурачком".
А настоящие дурачки - те кто на это купились и постят картинки, анекдоты про "дурачка" и ржут над его высказываниями, пока он делает свое черное дело.
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21.09.2020 11:13 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 985
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21.09.2020 11:37 Відповісти
це шо , умняк или негодование? насчет выбора быть дурачком...
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21.09.2020 19:53 Відповісти
Они не выбирали этот режим. Он один у них от природы из доступных. Причем как у главного,его партии так и у его поклонников-избирателей
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21.09.2020 11:22 Відповісти
Це хитрий ворог України, котрий прикинувся дурнем.Щоб розкусити його, достатньо все сказане ним, приймати навпаки.
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21.09.2020 11:57 Відповісти
Много нытик и обнальщик американских грантов понимает.
Повеление зЭбила - это его жизненное реноме и он никогда из образа дурачка не выходит
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21.09.2020 12:03 Відповісти
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 4738....
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21.09.2020 12:04 Відповісти
Гуинплен держится за шарик с компрачикосом.
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21.09.2020 19:51 Відповісти
УЗЕленського "косять" під свій електорат, а як той електорат в масі дурачок, то і виглядає що "косять під дурачка."
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21.09.2020 12:06 Відповісти
дурак в штанах,в низ головой...прикидываться дурачком дураку...это,что по Станиславскому из дерьма котлету слепить,не верю,не верю...
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21.09.2020 12:55 Відповісти
Запам'ятайте одне, серед тих, хто проліз у владу дурників немає. Вони всі все прекрасно розуміють.
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21.09.2020 13:21 Відповісти
исходя из логики (если такая у сн есть) теперь я могу на любую претензию ко мне отвечать так бодро: это не я, это все Порошенко! ?
получается так?
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21.09.2020 14:00 Відповісти
ну так они и должны же соответствовать своему избирателю.
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21.09.2020 14:57 Відповісти
Над дурачками ещё смеются - а это как раз то, к чему Зеленский привык на сцене - он всегда был в образе криворотого и хрипатого дурачка.
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21.09.2020 15:10 Відповісти
"Дурниками" - це навіть якось образливо. «Повними ідіотами» - ось де справжня стратегія ЗЕленошмарклевих.
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21.09.2020 17:58 Відповісти
Не очень сложная стратегия.
Всей команде будет чрезвычайно легко ей следовать, тк все на своих местах.
И самое страшное заключается в том, что шедевры в стиле "Где лодка? Она утонула..." полностью удовлетворят его недалеких избирателей!
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21.09.2020 19:32 Відповісти
ОТ ляпнул так ляпнул, про ВЫБОР... Можно подумать ,шо у зебиков он был...
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21.09.2020 19:49 Відповісти
шубунин выбрал страетгию вести себя неадекватно быть дурачкаом. дурачкау все прощают, дурачков не ненавидят.Источник: https://censor.net/ru/n3220382
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21.09.2020 20:07 Відповісти
я одного не пойму ,почему 40 мл украинцев не вишвернут ,наших гнид , которие висасивают ,с нас деньги ,их же всего то с десяток ,загребли твари наше богатство,ивисасивают ,снас все соки как клещи , и кто не придет к власти ,та же ,тварь ,не можеш работать ,не берись , зе зачем ти пришел к власти,неучь ,уйди ,ти же видиш, тебе ето не под силу ,нам нужен президент ,умний ,знающий ,но только не ти просим ,уйди ,ипусть тебя простит бог ,за все твои грехи , неучи не должни руководить нашей страной,
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21.09.2020 20:28 Відповісти
73 % дураков это круто.у гитлера было 43 % в 1933 году
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21.09.2020 20:41 Відповісти
Блєфують:навчились у кремлівської мафії-сцяти в очі.
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21.09.2020 20:49 Відповісти
мы бандитто отравлятто убиватто пистолетто
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21.09.2020 20:56 Відповісти
А може він і не придурюється ,може він такий і є-тупе,дурне,невіглас...нам всім не соромно це бачити і чути...передивіться зустріч в Житомирі в політехі...не можна це принизливе одоробало пускати на люди...Лена ,забери його нах...соромно.
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21.09.2020 21:06 Відповісти
В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим у Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками". Источник: https://censor.net/ru/n3220382

В ЦЬОМУ ВСЯ СУТНІСТЬ Зе ВЛАДИ

У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 8975
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21.09.2020 21:11 Відповісти
цікава казка на ніч
ой люди добрі поможіть
вжей хата горить
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21.09.2020 21:12 Відповісти
блин, в древнем Риме, если бы кесарь закосил под дурачка , плебс давно бы его в какой-нить реке По утопил и выбрал бы другого...
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22.09.2020 03:28 Відповісти
В том то и дело....шо наши умные римляни выберут снова по приколу Медведчука...Бойка и прочих тварей!
Цей народ ******** мазохизм и политичный БДСМ!
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22.09.2020 07:04 Відповісти
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,что в Украине нет реки По и такого плебса,как в древнем Риме.....
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22.09.2020 07:06 Відповісти
Римский плебс тоже любил ШАРУ и не редко голосовал по ПРИКОЛУ!
Ослы они и в Африке ОСЛЫ!
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22.09.2020 07:10 Відповісти
им и выбирать не приходиться, они ими и являются, вернее малоПИД,,,,роский, бенин нарко-Дегенерат живущий в своем иллюзорном мире и его Сброд состоящий из отбросов высшей категории!!!
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22.09.2020 09:11 Відповісти
Круто, когда стратегия совпадает с сутью.
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22.09.2020 09:41 Відповісти
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