У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз
У скандалі навколо руйнування антикорупційних органів та загрози втратити безвізовий режим у Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв‘ю "Українській правді" заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
"Чому Зеленський і його команда ведуть себе, як м’якше сказати, неадекватно? Довгий час у нас була дискусія: вони реально не розуміють, що роблять, або навпаки – все розуміють і це свідомі рішення і дії? Я все більше схиляюся до другого, що обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять. "Ну вони хароші, просто вони не понімають", - зазначив Шабунін.
Глава правління ЦПК зазначає: наратив, що він просто не розуміє, – дуже зручний для Зеленського. "Або "це все злий Єрмак, який постійно обманює хорошого, але недосвідченого Зеленського". Все Зеленський добре розуміє, в тому числі в історії із САП. І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти. Тому мені здається дуже важливим завданням зараз – пояснити суспільству, що Зеленський все розуміє і він несе відповідальність за все", - переконаний голова правління ЦПК.
"Коли тобі ставлять конкретне запитання, а ти починаєш "це все Порошенко" – це дуже зручно з точки зору комунікації, але в це не можна довго вірити", - заявив Шабунін.
Він вважає, що голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування новоі коаліції у парламенті - олігархічно-проросійської.
"Це фактично нова проросійська коаліція, проросійсько-олігархічна коаліція. В олігархів, Коломойського, в першу чергу, і корупціонерів є тактична ціль – знищити антикорупційну інфраструктуру. Якщо у олігархів ціль – просто зруйнувати загрозу, то у проросійських агентів впливу ціллю є не просто знищити антикорупційну систему, а розірвати стосунки України з Заходом, що вигідно Росії. Ну бо неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово", - застерігає Шабунін.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".
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Або ти ідейний йолоп, або дуууууууже дешевий бот...
он вместо себя напалечную куклу выдвинул
а зеля гівнюк, того що погодився біди у них ширмою
Ну подтвердили вы свое законное место в самом низу пирамиды Маслоу. Молодцы - сидите в собственном говне дальше.
Наш дурень втричі більша загроза для України, бо ми в стані війни з дурнями рашки.
и в одной из них эта клюкла все равно напартачит.а то и во всех сразу
Но Парашенка на помойке, там и останется.....
А настоящие дурачки - те кто на это купились и постят картинки, анекдоты про "дурачка" и ржут над его высказываниями, пока он делает свое черное дело.
Повеление зЭбила - это его жизненное реноме и он никогда из образа дурачка не выходит
получается так?
Всей команде будет чрезвычайно легко ей следовать, тк все на своих местах.
И самое страшное заключается в том, что шедевры в стиле "Где лодка? Она утонула..." полностью удовлетворят его недалеких избирателей!
В ЦЬОМУ ВСЯ СУТНІСТЬ Зе ВЛАДИ
ой люди добрі поможіть
вжей хата горить
Цей народ ******** мазохизм и политичный БДСМ!
Ослы они и в Африке ОСЛЫ!