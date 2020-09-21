У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

У скандалі навколо руйнування антикорупційних органів та загрози втратити безвізовий режим у Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв‘ю "Українській правді" заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Чому Зеленський і його команда ведуть себе, як м’якше сказати, неадекватно? Довгий час у нас була дискусія: вони реально не розуміють, що роблять, або навпаки – все розуміють і це свідомі рішення і дії? Я все більше схиляюся до другого, що обрана комунікаційна стратегія – бути дурачками. От дурачкам пробачають, дурачків не ненавидять. "Ну вони хароші, просто вони не понімають", - зазначив Шабунін.

Глава правління ЦПК зазначає: наратив, що він просто не розуміє, – дуже зручний для Зеленського. "Або "це все злий Єрмак, який постійно обманює хорошого, але недосвідченого Зеленського". Все Зеленський добре розуміє, в тому числі в історії із САП. І коли він вкидає оцю дурницю про те, що це Порошенко розказує… Порошенко послів G7 попросив із заявою вийти? Чи, може, Порошенко змусив виходити євродепутатів з заявами? Точно ні. І Зеленський не може цього не розуміти. Тому мені здається дуже важливим завданням зараз – пояснити суспільству, що Зеленський все розуміє і він несе відповідальність за все", - переконаний голова правління ЦПК.

"Коли тобі ставлять конкретне запитання, а ти починаєш "це все Порошенко" – це дуже зручно з точки зору комунікації, але в це не можна довго вірити", - заявив Шабунін.

Він вважає, що голосування за членів конкурсної комісії САП свідчить про фактичне формування новоі коаліції у парламенті - олігархічно-проросійської.

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"Це фактично нова проросійська коаліція, проросійсько-олігархічна коаліція. В олігархів, Коломойського, в першу чергу, і корупціонерів є тактична ціль – знищити антикорупційну інфраструктуру. Якщо у олігархів ціль – просто зруйнувати загрозу, то у проросійських агентів впливу ціллю є не просто знищити антикорупційну систему, а розірвати стосунки України з Заходом, що вигідно Росії. Ну бо неможливо Україні в такому її стані боротися з російською агресією. Ні фінансово, ні дипломатично, ні політично, ні військово", - застерігає Шабунін.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

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