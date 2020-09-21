Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво"

Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що був разом з кількома іншими народними депутатами на НСК "Олімпійський" у Києві 15 вересня, коли за порожніх трибун грали матч київське "Динамо" і "АЗ" (Алкмaар) з Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами нардепа, він пішов на матч, бо отримав запрошення від УЄФА.

"УЄФА надала десять запрошень. В них дуже жорстка штука. Вони найняли свою лабораторію. За один день до гри всі мали приїхати і здати тест (на коронавірус – ​ред.). Це офіційно. Здаєте тест, обробляєте антисептиками всі кінцівки, режим носіння маски. І ще одне правило: післязавтра треба здати ще раз тест. Було все правильно і красиво"​, –​ сказав Арахамія.

За день до матчу, 14 вересня, Київ потрапив до так званої "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, що означає низку обмежень на проведення масових заходів. У випадку футбольного матчу, дозволяється присутність гравців, тренерського штабу, суддівської бригади, представників організатора змагань, акредитованих ЗМІ. Глядачів на трибуни не допускають.

"Матч проводиться без глядачів. Вхід на стадіон буде закрито"​, – повідомлялося на сайті НСК "Олімпійський".

Проте, як виявилося згодом, частина народних депутатів таки зуміла потрапити на трибуни. Фото депутатів у VIP-зоні виклав у мережу журналіст-розслідувач Михайло Ткач.





Давида Арахамії на світлині, яку опублікував Михайло Ткач, не було видно,

За його словами, присутність депутатів на трибунах не була порушенням.

"​Я не вважаю, що це порушення. Бо було правило. Десять людей з боку України і десять з боку Нідерландів"​, –​ сказав Арахамія.

Ще один депутат-увболівальник Михайло Радуцький повідомив Радіо Свобода, що на матчі він був "по роботі".

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"Я був там як член Федерації футболу України з медицини. Це було обов’язково (бути там – ред.), бо є COVID-19, і є заборона на відвідування матчів і дотримання карантинних заходів. Я був по роботі, а чому були колеги, запитайте в колег", – сказав Радуцький.

"Слуги народу" Владлен Неклюдов та Юрій Арістов не змогли пояснити, як вони опинилися на стадіоні та хто саме їх запросив. Григорій Суркіс, на запитання, про те, що саме під час карантину депутати робили на стадіоні, відповів, що "вони дивилися на те, що відбувалося на футбольному полі"​.