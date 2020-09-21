УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5184 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 607 50

Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво"

Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину:

Глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що був разом з кількома іншими народними депутатами на НСК "Олімпійський" у Києві 15 вересня, коли за порожніх трибун грали матч київське "Динамо" і "АЗ" (Алкмaар) з Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами нардепа, він пішов на матч, бо отримав запрошення від УЄФА.

"УЄФА надала десять запрошень. В них дуже жорстка штука. Вони найняли свою лабораторію. За один день до гри всі мали приїхати і здати тест (на коронавірус – ред.). Це офіційно. Здаєте тест, обробляєте антисептиками всі кінцівки, режим носіння маски. І ще одне правило: післязавтра треба здати ще раз тест. Було все правильно і красиво"​, –​ сказав Арахамія.

За день до матчу, 14 вересня, Київ потрапив до так званої "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, що означає низку обмежень на проведення масових заходів. У випадку футбольного матчу, дозволяється присутність гравців, тренерського штабу, суддівської бригади, представників організатора змагань, акредитованих ЗМІ. Глядачів на трибуни не допускають.

"Матч проводиться без глядачів. Вхід на стадіон буде закрито"​, – повідомлялося на сайті НСК "Олімпійський".

Проте, як виявилося згодом, частина народних депутатів таки зуміла потрапити на трибуни. Фото депутатів у VIP-зоні виклав у мережу журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: Було все правильно і красиво 01
Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: Було все правильно і красиво 02

Давида Арахамії на світлині, яку опублікував Михайло Ткач, не було видно,

За його словами, присутність депутатів на трибунах не була порушенням.

"​Я не вважаю, що це порушення. Бо було правило. Десять людей з боку України і десять з боку Нідерландів"​, –​ сказав Арахамія.

Ще один депутат-увболівальник Михайло Радуцький повідомив Радіо Свобода, що на матчі він був "по роботі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Корнієнко

"Я був там як член Федерації футболу України з медицини. Це було обов’язково (бути там – ред.), бо є COVID-19, і є заборона на відвідування матчів і дотримання карантинних заходів. Я був по роботі, а чому були колеги, запитайте в колег", – сказав Радуцький.

"Слуги народу" Владлен Неклюдов та Юрій Арістов не змогли пояснити, як вони опинилися на стадіоні та хто саме їх запросив. Григорій Суркіс, на запитання, про те, що саме під час карантину депутати робили на стадіоні, відповів, що "вони дивилися на те, що відбувалося на футбольному полі"​.

Автор: 

карантин (18172) матч (12) Суркіс (321) футбол (1582) Арахамія Давид (1104) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Красиво - это то, что слуги урода пошли вместе с ЖОПЗ?
показати весь коментар
21.09.2020 10:54
+22
Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво" - Цензор.НЕТ 1331
показати весь коментар
21.09.2020 10:53
+22
Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".


Ахахах, когда работа в радость все для своих, хоч на матч во время карантина, хоч в велюр, пжалста
показати весь коментар
21.09.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арахамия о присутствии нардепов на футбольном матче во время карантина: "Было все правильно и красиво" - Цензор.НЕТ 1331
показати весь коментар
21.09.2020 10:53 Відповісти
Новые царьки🤮
показати весь коментар
21.09.2020 11:09 Відповісти
Скотный двор с самыми свинскими свиньями
показати весь коментар
21.09.2020 12:28 Відповісти
И вот это вот не коррупция? А, зебилы?
показати весь коментар
21.09.2020 10:54 Відповісти
Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил, что на матче он был "по работе".


Ахахах, когда работа в радость все для своих, хоч на матч во время карантина, хоч в велюр, пжалста
показати весь коментар
21.09.2020 10:55 Відповісти
и с маской на бороде.

он же не сам должен маску одевать,

он должен от других этого требовать
показати весь коментар
21.09.2020 11:25 Відповісти
Чи забезпечувати ними інші країни.
Цікаво, куди зелені бариги поділи наші гроші за наші ж розпродані маски?
показати весь коментар
21.09.2020 11:45 Відповісти
Масочки за недорого предлагал.
показати весь коментар
21.09.2020 11:50 Відповісти
Красиво - это то, что слуги урода пошли вместе с ЖОПЗ?
показати весь коментар
21.09.2020 10:54 Відповісти
А с кем же еще ходить СН?

Членам СН кто-то, кроме ОПЗЖ, подаст руку?
показати весь коментар
21.09.2020 11:04 Відповісти
Арахамия малоимущий. Аригласили самых безнадежных бедняков, чтоб хоть футбол посмотрели перед смертью.
показати весь коментар
21.09.2020 10:54 Відповісти
Арахамія просто издевается
показати весь коментар
21.09.2020 11:01 Відповісти
Не вырывайте Арахами. из контекста. Его и так постоянно рвет.
показати весь коментар
21.09.2020 11:03 Відповісти
Этот осетинский еврей думает что украинцы лохи и поверят в любую лапшу?
показати весь коментар
21.09.2020 11:03 Відповісти
не забувайте про 73%
показати весь коментар
21.09.2020 11:22 Відповісти
Про 73% было известно еще до дня выборов, миф и манипуляции, выборы подтасованы.
показати весь коментар
21.09.2020 11:25 Відповісти
Праильно Арахамыч! Ты им в глаза-они тебе ....роса, роса!
показати весь коментар
21.09.2020 11:05 Відповісти
Воно дійсно хворе...
показати весь коментар
21.09.2020 11:08 Відповісти
Скажено підле.
показати весь коментар
21.09.2020 11:47 Відповісти
И, вааще, в Украине каждый так может! Вот депутаты и воспользовались!
показати весь коментар
21.09.2020 11:10 Відповісти
конченая власть
показати весь коментар
21.09.2020 11:11 Відповісти
всем нельзя, а вот "слугам" можно, как так?
показати весь коментар
21.09.2020 11:14 Відповісти
что позволено Юпитеру,не позволено быку
здесь работает наоборот
показати весь коментар
21.09.2020 12:05 Відповісти
Зеленый ворюжка вору из ОПЗДЖЭ глаз не выклюет.
показати весь коментар
21.09.2020 11:14 Відповісти
Прямое участие Зеленского в избирательной кампании своей партии, проведение избирательных мероприятий на территории учебных заведений, показывает весь уровень правового нигилизма характерного для режима Зеленского. Полное игнорирование этих фактов ЦИК и правоохранительными органами показывает буфаторность и заангажированность этих "органов" в условиях этого режима.
показати весь коментар
21.09.2020 11:18 Відповісти
Зеленский - юрист. Ему можно не соблюдать законы.

Радуцкий - медик. Ему можно маску носить на подбородке.
показати весь коментар
21.09.2020 11:36 Відповісти
Давид Браун везде выкрутиться.
показати весь коментар
21.09.2020 11:19 Відповісти
Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво" - Цензор.НЕТ 8590
показати весь коментар
21.09.2020 11:25 Відповісти
И шо тут красивого, авартальщик, рожи тут отвратительные.
показати весь коментар
21.09.2020 11:22 Відповісти
Коалиция СН и ОПЗЖ - это правильно и красиво)))
показати весь коментар
21.09.2020 11:22 Відповісти
То неправильно зрозуміли, то знов у Агрохімії вирвали з контексту. Чекаємо на цю новину.
показати весь коментар
21.09.2020 11:25 Відповісти
У СуркисА всегда была тактика покупать лояльность чиновников и политиков ПОЕЗДКОЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ
Ушлые ребята организовывали чартер и отправляли нудных людей бесплатно на матч
Все ещё с 90 годов
Потом жти ушлые ребята НОГОЙ ОТКРЫВАЛИ ДВЕРЬ В ЛЮБОЙ КАБИНЕТ
ТАК РАША И ПРОТЯНУЛА МЕРТАЕТЧУКА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУЧМЫ
показати весь коментар
21.09.2020 11:26 Відповісти
Вопрос в другом - понимают ли слуги ЧТО У НИХ С ОПЗЖ ОДНО ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОЛЕ ?

Бо эти выборы за патриотические партии голосовать не будут .

ОПЗЖ сейчас скупает слуг пачками
показати весь коментар
21.09.2020 11:29 Відповісти
Сорри - бо эти выборцы
показати весь коментар
21.09.2020 11:30 Відповісти
А эти ******** были, типа, не зрители! Агрохимию торкнуло от чего-то серьезного. Что поделаешь, слуга, блин.
показати весь коментар
21.09.2020 11:36 Відповісти
"Слуги вже зовсім ЗАДОВБАЛИ ! "Кожного дня, як не "зашквар", то "прокол". Це стрічка - з нової пісеньки/кліпу про "зелених". Згадаємо її "зашквари" та зробимо висновки на майбутніх виборах. https://www.youtube.com/watch?v=L4jbPtcJqNo
показати весь коментар
21.09.2020 11:38 Відповісти
у сарыхамии брауна все правильно, когда касается их поцатовского кибуца
показати весь коментар
21.09.2020 11:45 Відповісти
из грязи в князи. дали будэ
показати весь коментар
21.09.2020 11:49 Відповісти
Князь? Тут другая поговорка - "из дерьма конфетку не сделаешь".
показати весь коментар
21.09.2020 12:02 Відповісти
Себе - все, холопам -закон. Зебилы, вы для зеленых даже не лохи - холопы, микробы ничтожные. Гордитесь!
Арахамія про присутність нардепів на футбольному матчі під час карантину: "Було все правильно і красиво" - Цензор.НЕТ 3160
показати весь коментар
21.09.2020 11:58 Відповісти
А для "нових обличь" виконання вимог конституції і законівнеобовязково--бо вони "обличчя" шимпанзе і зеленої жаби.
показати весь коментар
21.09.2020 12:14 Відповісти
А в госпіталь до поранених сходити, слабо?
показати весь коментар
21.09.2020 12:37 Відповісти
Ублюдки-вот что значит:из грязи в князи.быдло прокацапское все себе позволяет
показати весь коментар
21.09.2020 12:46 Відповісти
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что был вместе с рядом других народных депутатов на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 сентября, когда при пустых трибунах играли матч киевское "Динамо" и "АЗ" ( Алкмaар) из Нидерландов Источник: https://censor.net/ru/n3220386

АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
показати весь коментар
21.09.2020 12:46 Відповісти
...красиво будет, когда все стадо зеленых шимпанЗЕ разлложат по прозекторским столам
показати весь коментар
21.09.2020 13:11 Відповісти
Каста недоторканних може дозволити собі все, у т.ч. тест за рахунок УЄФА. Quod licet Iovi, non licet bovi. Якби захопили із собою пару-трійку корабельних сосен, дійсно було б красиво.
показати весь коментар
21.09.2020 13:22 Відповісти
НСК "Велюр" ?
показати весь коментар
21.09.2020 13:36 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ ПРИДУРКИ НЕ ПРОСТО НАРУШАЮТ ЗАКОН. ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ ПОСТОЯННО, НАГЛО, ПРИВСЕЛЮДНО, ОТКРОВЕННО НАСЛАЖДАЯСЬ СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ... У НИХ ВСЁ - ПОТЕШНОЕ, ВЕЛЮРОВОЕ, ЛИПОВОЕ - карантин, дебаты, выборы, преЗЕдент, прокурорша, пресс-секретарша, "борьба с коррупцией" (ермаки + вовки) и всё прочее...
показати весь коментар
21.09.2020 15:11 Відповісти
ну и хорошо.
показати весь коментар
21.09.2020 20:27 Відповісти
 
 