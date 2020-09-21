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Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму

Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму

В окупованому РФ Криму в межах стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020" екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см Південного військового округу РФ заступили на бойове чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

За даними Міноборони РФ, екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см Південного військового округу РФ заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах в окупованому Криму, Краснодарському і Ставропольському краях, Ростовській області в межах стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020 ".

Зазначається, що в межах навчання екіпажам винищувальної авіації належить відпрацювати перехоплення повітряних цілей, виконати завдання прикриття дій ударної авіації, а також завдання авіаційних ударів по наземних цілях.

Стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020" відбудуться з 21 по 26 вересня 2020 року на внутрішніх полігонах Південного військового округу - "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземних авіаційних полігонах "Арзгірський" і "Копанський", а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму

Для відпрацювання спільних дій у складі угруповань військ (сил) на навчання запрошені військові формування від Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану. Представники Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки планують взяти участь як спостерігачі.

Загалом до СКШН "Кавказ-2020" планується залучити майже 80 тисяч осіб (у тому числі з'єднання і частини бойового, тилового і технічного забезпечення, а також з'єднання ППО, ВМФ і спеціальних військ (Росгвардії та МНС).

Автор: 

Крим (14176) росія (65394) військові навчання (2777) Міноборони рф (710)


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Топ коментарі
+9
тарілки для російських свинейРоссийские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4299
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21.09.2020 11:02
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Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8811
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21.09.2020 12:02
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Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 317
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21.09.2020 10:56
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Российские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 317
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21.09.2020 10:56 Відповісти
а шо они будут перехватыыать?? если втюхают по Крыму то где то возле Львова старт... а там само долетит да так что пока не бабахнет и не заметят....
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21.09.2020 11:01 Відповісти
тарілки для російських свинейРоссийские истребители Су-27 и Су-30 заступили на боевое дежурство в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4299
показати весь коментар
21.09.2020 11:02 Відповісти
Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8811
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21.09.2020 12:02 Відповісти
Нада просто шмальнуть Нептуном по керченскому мосту
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21.09.2020 11:02 Відповісти
цензор так торжественно подаёт эту новость! прям аж слёзы умиления мешают мне писать!
следовало бы написать, что оккупанты дополнительно вооружились мигами для контроля периметр ОКУПРОВАННОГО острова!
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21.09.2020 16:59 Відповісти
они хорошо горят ,а потом падают - проверено))
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21.09.2020 11:02 Відповісти
Ну земля им водой,.Не бетоном же. Оттуда доставать их никто не будет, пойдут на корм ракам. А так и рыбкам хищникам может останется чего.
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21.09.2020 12:04 Відповісти
Так я не зрозумів. Нам радіти чи сумувати?
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21.09.2020 12:12 Відповісти
Це добре. Значить Зеленський може спокійно продовжувати зйомки в Криму свого шедеврального серіалу ;Свати-7;, не боячись НАТО.
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21.09.2020 12:12 Відповісти
С - 125 им навстречу
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21.09.2020 12:19 Відповісти
Такое гумно не сбивает истребители 4 и 4++ покаления, по этому состоят на вооружении в странах третьего мира
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21.09.2020 13:16 Відповісти
Крысчане в ужасе - теперь кацапские железяки будут падать на жильё и пляжи... Отдыхающие тоже не надеются дожить до конца отпуска......
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21.09.2020 12:28 Відповісти
А разве украинские С-300 воздух над Крымом не перекрывают ?
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21.09.2020 12:57 Відповісти
В странное время мы
живем. Кацапы, реализующие сегодня самые заветные мечты Гитлера, зомбируют везде своё пушечное мясо с детства, а после награждают друг друга
медальками типа «За борьбу с фашизмом». Уж уточняли бы тогда - «За борьбу ... вместе с фашизмом».
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21.09.2020 14:08 Відповісти
 
 