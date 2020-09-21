Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму

В окупованому РФ Криму в межах стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020" екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см Південного військового округу РФ заступили на бойове чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

За даними Міноборони РФ, екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30см Південного військового округу РФ заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах в окупованому Криму, Краснодарському і Ставропольському краях, Ростовській області в межах стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2020 ".

Зазначається, що в межах навчання екіпажам винищувальної авіації належить відпрацювати перехоплення повітряних цілей, виконати завдання прикриття дій ударної авіації, а також завдання авіаційних ударів по наземних цілях.

Стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020" відбудуться з 21 по 26 вересня 2020 року на внутрішніх полігонах Південного військового округу - "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземних авіаційних полігонах "Арзгірський" і "Копанський", а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

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Для відпрацювання спільних дій у складі угруповань військ (сил) на навчання запрошені військові формування від Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану. Представники Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки планують взяти участь як спостерігачі.

Загалом до СКШН "Кавказ-2020" планується залучити майже 80 тисяч осіб (у тому числі з'єднання і частини бойового, тилового і технічного забезпечення, а також з'єднання ППО, ВМФ і спеціальних військ (Росгвардії та МНС).