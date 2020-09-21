УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5116 відвідувачів онлайн
Новини
1 320 4

МОЗ подавав запит на 296 млрд грн загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році, - Степанов

МОЗ подавав запит на 296 млрд грн загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я подавало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров'я в 2021 році.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми подали в бюджетному запиті загальний бюджет 296 млрд грн. Ця сума передбачає протидію COVID-19, закупівлю вакцин і програму Медгарант. Ці кошти спрямовуються саме на лікування, на "первинку", "екстренку", спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу - ми подали в розмірі 225 млрд грн. Це мінімум, на який ми вийшли, тому що спочатку у нас розрахунки були трохи більші", - сказав він.

Як повідомлялося, в проєкті держбюджету на 2021 рік видатки на охорону здоров'я становитимуть 190 млрд грн, з них 123 млрд грн - на реалізацію програми медичних гарантій. На боротьбу з COVID-19 закладено 19 млрд грн, з них 16 млрд грн - на надання медпослуг у рамках програми Медгарант, 2,6 млрд грн - витрати на вакцинацію проти COVID-19, 1 млрд грн - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

Автор: 

МОЗ (5398) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
106 млрд туди - 106 млрд сюди - "Какая разніца?"
показати весь коментар
21.09.2020 11:14 Відповісти
В начале года мы прогнозировали 8-10% падение ВВП (валовой внутренний продукт ). Реалии оказались даже хуже. За полугодие реальное падение ВВП составило 11,3%. Учитывая что поданном в ВР проекте бюджета на 2021 год рост ВВП планируется в 5-6%, легко можно определить, реальную экономическую обоснованность основных показателей бюджета.
показати весь коментар
21.09.2020 11:17 Відповісти
Медицина всем нужна. Иначе, кто будет ездить по строящимся дорогам, учиться, в т ч дистанционно, просто работать, если большая часть населения страны просто вымрет?! Не хочется, чтобы вопрос остался риторическим. Известно, что доходы значительно сократились Умные правительства сокращают расходы на нужды власти, чиновники высшего ранга живут на СВОИ деньги. Но не способствуют вымиранию населения...А нам остается только сожалеть, что у нас не так...
показати весь коментар
21.09.2020 12:54 Відповісти
Просто супер специалисты составляли бюджет. Вот кто объяснит, как в бюджет на медицину попала статья - "1 млрд грн - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання"?Джерело: https://censor.net/ua/n3220392 При чем здеь обладнання на навчання? Это прямая статья расходов министерства образования. Сколько можно нарушать законы?
показати весь коментар
21.09.2020 12:46 Відповісти
 
 