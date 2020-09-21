МОЗ подавав запит на 296 млрд грн загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я подавало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров'я в 2021 році.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми подали в бюджетному запиті загальний бюджет 296 млрд грн. Ця сума передбачає протидію COVID-19, закупівлю вакцин і програму Медгарант. Ці кошти спрямовуються саме на лікування, на "первинку", "екстренку", спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу - ми подали в розмірі 225 млрд грн. Це мінімум, на який ми вийшли, тому що спочатку у нас розрахунки були трохи більші", - сказав він.

Як повідомлялося, в проєкті держбюджету на 2021 рік видатки на охорону здоров'я становитимуть 190 млрд грн, з них 123 млрд грн - на реалізацію програми медичних гарантій. На боротьбу з COVID-19 закладено 19 млрд грн, з них 16 млрд грн - на надання медпослуг у рамках програми Медгарант, 2,6 млрд грн - витрати на вакцинацію проти COVID-19, 1 млрд грн - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання.

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