Вимогам для пом'якшення карантину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 вересня Київ і 22 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівській областях.

Таким чином, критеріям МОЗ відповідає лише Херсонська і Кіровоградська області.

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