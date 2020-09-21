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Кияни мають право знати фактичну кількість зелених зон у межах столиці, - Борислав Береза

Кияни мають право знати фактичну кількість зелених зон у межах столиці, - Борислав Береза

До 1 жовтня приватний підрядник, послуги якого замовило КП "Київзеленбуд", має завершити моніторинг Програми розвитку зеленої зони м. Києва, після чого стане відомою фактична кількість зелених зон і парків у межах столиці.

Якщо ця інформація не буде оприлюднена на сайтах міської влади Києва, то команда "Еко партії Берези" направить офіційний запит про доступ до публічної інформації.

Про це Борислав Береза ​​повідомив на сторінці у Facebook.

За словами політика, провести інвентаризацію зелених зон у Києві мали ще 10 років тому, коли закінчився термін нинішньої Програми розвитку - вона була розрахована до 2010 року. Утім, тривалий час цю процедуру відкладали. А без перевірки затвердити нову програму Київрада не могла. Тому фактично вже 10 років у столиці відсутня актуальна програма з озеленення.

"Уже понад 10 років у Києві не можуть розробити і ухвалити нову Програму розвитку зелених зон. А все тому, що перед її ухваленням спочатку потрібно провести моніторинг: тобто порахувати скільки всього парків, скверів і зелених зон є в місті, яка їхня загальна площа та чи випадково не з’явилися на місці столичних парків якісь ЖК чи розважальні комплекси. Зрозуміло, що така перевірка може потягнути за собою доволі серйозні наслідки для окремих представників КМДА та КП "Київзеленбуд", тому інвентаризацію постійно відкладають, а зелені зони в столиці продовжують "розвивати" за програмою 2010 року", - написав Борислав Береза.

Він додав, що відповідний моніторинг КП "Київзеленбуд" спромоглося замовити лише напередодні місцевих виборів. Перевірку проводить приватна фірма - ТОВ "Інститут земельно-правових відносин Укрземконсалт" - за 2,3 млн грн. А результати моніторингу, за умовами договору, підрядник має надати вже 1 жовтня цього року.

"Дуже цікаво буде подивитися, яка ж фактична кількість парків і скверів зараз у Києві, порівняно з тією, що передбачена в програмі від 2010 року. Особисто я планую пильно слідкувати за інформацією на сайті Київради та КМДА з цього приводу. І якщо столична влада таки не наважиться оприлюднити цю інформацію самостійно – до виборів, то від команди "Еко партії Берези" буде складено офіційний запит на доступ до публічної інформації (а це – публічна інформація). Кияни мають право знати!" - написав Береза.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 18 вересня, в Києві відбулася конференція київської міської організації політичної партії "Еко партія Берези". Під час заходу лідер політичної сили і майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​презентував програму партії, а також - представників своєї команди, які балотуватимуться до складу Київради.

Автор: 

Київ (19541) Береза Борислав (152)


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зеленые не пройдут - о чем он вообще)))) (каждый ищет чем отличиться )
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21.09.2020 11:35 Відповісти
Может он имеет ввиду зоны для зеленых?
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21.09.2020 11:48 Відповісти
Мне вот нравится, 5 лет все молча наблюдают когда вырезаются парки и застраиваются муравейниками а перед самими выборами вылазят порасказывать про зеленые зоны. Где в п***де в Киеве зеленые зоны еще остались? Даже там где еще кусочки парков остались та территория уже втихаря поделена под застройки и рыгаловки. Система работает так что сначала втихаря дербанят землю а потом ждут 3 года чтобы истекли сроки жалоб и возмущений и приступают к застройкам.
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21.09.2020 11:47 Відповісти
Борислав хотелось бы узнать чем закончилась история с дипломом, а инвентаризацией зеленых зон что мешало заняться в период депутатства?

По утверждению Борислава Берёзы, он имеет красный диплом выпускника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Киевского национального экономического университета .
В октябре 2015 года юрист Клим Братковский обвинил Борислава Берёзу в подделке документов об образовании. Братковский привёл судебные постановления, размещённые в реестре судебных решений, в которых утверждается, что в https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1995 году на полиграфкомбинате «Украина» бланк диплома специалиста с отличием не мог быть изготовленhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24 [24] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25 [25] . Среди выпускников КНЭУ нет Борислава Берёзы (либо Бляхера-Берёзы), а диплом с известными номером и серией не выдавался. Об этом заявил ректор КНЭУ Анатолий Павленко: «Среди базового выпуска студентов 2000 года Бляхер-Берёза Борислав Ефимович не значится, диплом серии ЛТ ВЕ № 503758 в КНЭУ из государственной мастерской не поступал»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] . 27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] .
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21.09.2020 11:47 Відповісти
Береза идёт гулять в посадку. За 5 лет проведённых дупутатом в парламенте так ничего и не удосужился сделать. Абсолютно. Сейчас скатился в унылое говно: ходит по интернетам на пиво побирается да трафаретки со своим клеймом на лавочки летние красит..
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21.09.2020 11:59 Відповісти
Интересный чувачок. Пролез в Раду от Правого сектора, с которым сразу же после попадания в депутаты и разошёлся. Вовсю метил в мэры Киева, но ресурса видимо не хватило и мимо мэра пролетел, хотя потом с удовольствием при каждом удобном и неудобном случае кидался какашками в Кличка. Перед последними выборами заигрывал с зебилятами, "у них огромный потенциал" (почти цитата, бо дословно не помню), хотя любому вменяемому человеку уже тогда было понятно, что никакого потенциала у того сборища дегенератов нет и они всё просрут. Но "слуги" его бортанули, за что он, похоже, на них обиделся. Характерная черта, что раньше при каждом антиукраинском заявлении всяких разных равинов и прочих "Шлём гомельских", обязательно его перепостивал, а потом влазил в дискуссии на тему "украинцы - антисемиты и убийцы евреев". На вопрос а как насчёт евреев-коммунистов, убивавших украинцев, выдвинул тезис "если еврей - коммунист, то это не еврей и поэтому евреи в убийстве украинцев не виноваты."

Хотя чувак однозначно умный. Его бы энергию да в мирное русло
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21.09.2020 12:25 Відповісти
 
 