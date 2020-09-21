Кияни мають право знати фактичну кількість зелених зон у межах столиці, - Борислав Береза

До 1 жовтня приватний підрядник, послуги якого замовило КП "Київзеленбуд", має завершити моніторинг Програми розвитку зеленої зони м. Києва, після чого стане відомою фактична кількість зелених зон і парків у межах столиці.

Якщо ця інформація не буде оприлюднена на сайтах міської влади Києва, то команда "Еко партії Берези" направить офіційний запит про доступ до публічної інформації.

Про це Борислав Береза ​​повідомив на сторінці у Facebook.

За словами політика, провести інвентаризацію зелених зон у Києві мали ще 10 років тому, коли закінчився термін нинішньої Програми розвитку - вона була розрахована до 2010 року. Утім, тривалий час цю процедуру відкладали. А без перевірки затвердити нову програму Київрада не могла. Тому фактично вже 10 років у столиці відсутня актуальна програма з озеленення.

"Уже понад 10 років у Києві не можуть розробити і ухвалити нову Програму розвитку зелених зон. А все тому, що перед її ухваленням спочатку потрібно провести моніторинг: тобто порахувати скільки всього парків, скверів і зелених зон є в місті, яка їхня загальна площа та чи випадково не з’явилися на місці столичних парків якісь ЖК чи розважальні комплекси. Зрозуміло, що така перевірка може потягнути за собою доволі серйозні наслідки для окремих представників КМДА та КП "Київзеленбуд", тому інвентаризацію постійно відкладають, а зелені зони в столиці продовжують "розвивати" за програмою 2010 року", - написав Борислав Береза.

Він додав, що відповідний моніторинг КП "Київзеленбуд" спромоглося замовити лише напередодні місцевих виборів. Перевірку проводить приватна фірма - ТОВ "Інститут земельно-правових відносин Укрземконсалт" - за 2,3 млн грн. А результати моніторингу, за умовами договору, підрядник має надати вже 1 жовтня цього року.

"Дуже цікаво буде подивитися, яка ж фактична кількість парків і скверів зараз у Києві, порівняно з тією, що передбачена в програмі від 2010 року. Особисто я планую пильно слідкувати за інформацією на сайті Київради та КМДА з цього приводу. І якщо столична влада таки не наважиться оприлюднити цю інформацію самостійно – до виборів, то від команди "Еко партії Берези" буде складено офіційний запит на доступ до публічної інформації (а це – публічна інформація). Кияни мають право знати!" - написав Береза.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 18 вересня, в Києві відбулася конференція київської міської організації політичної партії "Еко партія Берези". Під час заходу лідер політичної сили і майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​презентував програму партії, а також - представників своєї команди, які балотуватимуться до складу Київради.