Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти?
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що в команді президента України Володимира Зеленського і серед "Слуг народу" (включно з кандидатами) "казково багато корисних і некорисних ідіотів".
Свою думку Подоляк озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Строго для "своїх"). Думаю, що зараз саме час пояснити багатьом членам правлячої команди (включно з депутатами/кандидатами), чому не можна сидіти в кущах і безглуздо гиготіти). Чому не можна байдуже стояти осторонь, коли з усіх боків ллється, вибачте, pr-лайно. Саме добротне таке, агресивне, різноманітне, добре оплачене pr-лайно. З чималими добавками чистокровних фейків і триповерхових особистих образ. Чому не час ховатися за чужими спинами ... Тому що опонентів занадто багато. Вони при грошах. Вони швидко нахабніють. Вони хочуть повернути свої "шматки сірої економіки" назад. Вони не хочуть, щоб руйнувалася звичне для них злодійське середовище. Саме тому багато грошей, інформаційного бруду і тих самих фейків. Тому ефектно працює тут зараз ключове російське пропагандистське правило: "використовуй найбільшу нісенітницю, найбільш ідіотську брехню, але багаторазово її повторюй у різних джерелах. Через корисних і некорисних ідіотів". До речі, останніх у нас казково багато. Просто штани на собі рвуть, щоб опинитися в перших рядах брехливих рупорів. І якоїсь миті нісенітницю почнуть обговорювати всерйоз). Як факт ... І друга російська propaganda -фішка, яка блискуче тут прижилася з подачі незабутніх компроматологів "гнізда Петрова": прямі особисті образи. Максимально гнилі. Гопницькі. Бикуваті ..."- заявив радник Єрмака.
"... І? І далі мовчимо? Поки в усе це опоненти інвестують великі часові та грошові ресурси.По словах читайте: інвестують великі ресурси. Щоб зжерти нас з тельбухами. Зжерти брехнею та образами. А що ж наші? Всі ці сміливці і знавці життя? Майстри грайливих селфі? Що "Слуга народу"? Що всі ті, які зайшли на одному - президентському - імені і тут же затишно розсілися всюди? Ага, мовчимо як і раніше. Ідеально ховаючись. Не наша справа ж. Ніяких ефірів і ніяких інформаційних бійок. Правда? Ми тут тихенько відсидимося, поки пацани майже самотужки рубаються ... Супер тактика. Мудра. Невинна. А головне, ніяких особистих проблем. Ніхто не буде кусати у відповідь. І лайно на тебе виливати кілограмами не будуть. На сірих і боягузливих же не ллють, правда? А ми - поки тут хтось воює - ми тихенько "списки кандидатів" сформуємо по всій країні. Ось за них ми повоюємо. І напихаємо туди таких же... сірих тихушників сім мішків гречаної вовни …"- звинуватив Подоляк соратників президента.
"... Так ось, мої дорогі). Гірка і навіть вбивча істина для вас. Все ж, як і раніше (як і вчора) тримається тільки на імені, репутації, бренді однієї Людини. Президента. І чим більше в нього летить, тим менші ваші особисті позиції. В прямому, переносному і анекдотичному сенсах. Немає ніяких ваших репутацій. І немає ніякого впливу, особливо в медіа. Все це треба було напрацьовувати. Активно працюючи з медіа. Брати відповідальності і відповідати на непрості запитання. Втім, серед вас є особливі унікуми. Які не просто відмовчуються, але які кусають зі спини. Своїх же. Тому починайте вже відкривати свої роти і активно захищати себе ж ..."- резюмував Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука."
На местных выборах у них даже общие штабы и согласованные кандидаты
Пригадуєте, в часи пізнього Кучми були т.зв. "темники Медвечука"? Готував їх небезвідомий https://dynamo.kiev.ua/user/S.Vasiliev/blog/ Сергій Васильєв; який зараз підвизається в ОПЗЖ під крилом Суркіса . Він володіє сайтом http://pressing.net.ua/ "Пресинг" і http://pressing.net.ua/Monitoring/Analitika щопонеділка продовжує темникувати, але вже на футбольгі та позафутбольні теми ... Хоча і під псевдо "Виктор Журавлев"...
Подоляк повторюється.
А кожна копія гірша за оригінал.
Прочтите-ка, прозрейте )) https://rus.lb.ua/news/2020/09/20/466402_kornienko_obyasnil_izmenenie_spiska.html
Корниенко объяснил изменение списка "Слуги народа" в Киевсовет:
«... Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все «учимся на ходу буквально», - отметил народный депутат...»
Выходит так, что в режиме обезумевшего турбопринтера понапринимали всякой хренотени, с содержанием которой даже и сами не удосуживаются ознакомиться
І який я про них після майже декілька десятирічч зробив для себе висновок: багато з них у цій гонитві «по головах/на хайпі» своєї мети так і не досягли, але при цьому покидьками залишилися навічно...
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
Інформацію про нібито зрив української спецоперації по затриманню членів ПВК «Вагнера» у Білорусі голова ОПУ назвав «детективною історією, вигаданою від початку до кінця».
«Прикрий випадок, коли політики і представники медіа, бажаючи отримати хто "лайки" в фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України та беруть у ній участь. Ми бачимо, що відбувається у світі - не тільки в Україні, в багатьох країнах. Тому сьогодні дуже важливо, є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Впевнений ця ідея буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які вкидаються в інформаційний простір», - сказав Андрій Єрмак.
Все критики - враги Украины и 5 колонна....
Вокруг одни проплаченные враги....
Народ тупой и не понимает добра, которое мы несем.....
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги.
"... Всё ведь по-прежнему держится на имени, репутации, бренде одного Человека...."
А чего же не говорим как зовут этого "Человека"?
Может быть потому, что имя, репутация, бренд этого "Человека" не принадлежат преЗЕденту, а принадлежат мультяшному герою - Голобородько?
Может вы уже признаетесь наконец, что обманули своего избирателя (не самого умного), который верит в сказки и объясните ему, чем отличается кино от реальной жизни?
Так будет хотя бы честно и будет выглядеть как извинение и просьба о прощении.
Но вы этого точно не сделаете.
Золотые слова! Это как вы про Липецк, кровавую хунту, которая не хочет мира, убиенного брата Порошенко и т.п. сейчас говорите, зебилы?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
Ви вилізли на брехні і чипляєтесь за владу лише за допомогою брехні...
Інших талантів, ні в бубочки, ні в зє каМанді нема...
Зелені упирі.
Ребят посадили в поезд - нужно оплачивать проезд!
советник дерьмака , это "круто" . и вообще че за чувак, чем знаменит, чего достиг в жизни?