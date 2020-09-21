УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5116 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
22 950 172

Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти?

Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти?

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що в команді президента України Володимира Зеленського і серед "Слуг народу" (включно з кандидатами) "казково багато корисних і некорисних ідіотів".

Свою думку Подоляк озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Строго для "своїх"). Думаю, що зараз саме час пояснити багатьом членам правлячої команди (включно з депутатами/кандидатами), чому не можна сидіти в кущах і безглуздо гиготіти). Чому не можна байдуже стояти осторонь, коли з усіх боків ллється, вибачте, pr-лайно. Саме добротне таке, агресивне, різноманітне, добре оплачене pr-лайно. З чималими добавками чистокровних фейків і триповерхових особистих образ. Чому не час ховатися за чужими спинами ... Тому що опонентів занадто багато. Вони при грошах. Вони швидко нахабніють. Вони хочуть повернути свої "шматки сірої економіки" назад. Вони не хочуть, щоб руйнувалася звичне для них злодійське середовище. Саме тому багато грошей, інформаційного бруду і тих самих фейків. Тому ефектно працює тут зараз ключове російське пропагандистське правило: "використовуй найбільшу нісенітницю, найбільш ідіотську брехню, але багаторазово її повторюй у різних джерелах. Через корисних і некорисних ідіотів". До речі, останніх у нас казково багато. Просто штани на собі рвуть, щоб опинитися в перших рядах брехливих рупорів. І якоїсь миті нісенітницю почнуть обговорювати всерйоз). Як факт ... І друга російська propaganda -фішка, яка блискуче тут прижилася з подачі незабутніх компроматологів "гнізда Петрова": прямі особисті образи. Максимально гнилі. Гопницькі. Бикуваті ..."- заявив радник Єрмака.

Також читайте: У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

"... І? І далі мовчимо? Поки в усе це опоненти інвестують великі часові та грошові ресурси.По словах читайте: інвестують великі ресурси. Щоб зжерти нас з тельбухами. Зжерти брехнею та образами. А що ж наші? Всі ці сміливці і знавці життя? Майстри грайливих селфі? Що "Слуга народу"? Що всі ті, які зайшли на одному - президентському - імені і тут же затишно розсілися всюди? Ага, мовчимо як і раніше. Ідеально ховаючись. Не наша справа ж. Ніяких ефірів і ніяких інформаційних бійок. Правда? Ми тут тихенько відсидимося, поки пацани майже самотужки рубаються ... Супер тактика. Мудра. Невинна. А головне, ніяких особистих проблем. Ніхто не буде кусати у відповідь. І лайно на тебе виливати кілограмами не будуть. На сірих і боягузливих же не ллють, правда? А ми - поки тут хтось воює - ми тихенько "списки кандидатів" сформуємо по всій країні. Ось за них ми повоюємо. І напихаємо туди таких же... сірих тихушників сім мішків гречаної вовни …"- звинуватив Подоляк соратників президента.

"... Так ось, мої дорогі). Гірка і навіть вбивча істина для вас. Все ж, як і раніше (як і вчора) тримається тільки на імені, репутації, бренді однієї Людини. Президента. І чим більше в нього летить, тим менші ваші особисті позиції. В прямому, переносному і анекдотичному сенсах. Немає ніяких ваших репутацій. І немає ніякого впливу, особливо в медіа. Все це треба було напрацьовувати. Активно працюючи з медіа. Брати відповідальності і відповідати на непрості запитання. Втім, серед вас є особливі унікуми. Які не просто відмовчуються, але які кусають зі спини. Своїх же. Тому починайте вже відкривати свої роти і активно захищати себе ж ..."- резюмував Подоляк.

Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти? 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2814) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Примерно так

Пиарщик Зеленского: Во власти идёт борьба за куски серой экономики. Не пора ли открывать рты? - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
21.09.2020 11:45
+47
У него в слове "пиарщик" ошибка. Буквы "д" не хватает
показати весь коментар
21.09.2020 11:44
+45
Це той Подоляк, що накидав гімна на Олега Синцова, за те, що не цюлює Зєлю в сраку.
Єслішо
показати весь коментар
21.09.2020 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я бы сказал тупого недомерка с комплексом неполноценности
показати весь коментар
21.09.2020 15:00 Відповісти
"...пацаны в одиночку рубятся". Это кто же такие лихие рубаки????? Ара, аналтабу и прочие мэри попи....ые???
показати весь коментар
21.09.2020 12:02 Відповісти
то они в контру рубятся
показати весь коментар
21.09.2020 12:03 Відповісти
точно! а еще в танчики
показати весь коментар
21.09.2020 12:04 Відповісти
Качура. Один мелет такое шо на голову не налезет. Так это самый умный среди них. Представьте если к примеру Юзик начнет толкать речь...А-ха-ха!!
показати весь коментар
21.09.2020 12:04 Відповісти
я бы осторожнее с "открытыми ртами" слуг нарида) они настолько тупые, что чем больше они говорят, тем больше всякой дичи несут. Но с другой стороны давайте, говорите, "наговорите" себе еще минус 10 % рейтинга. Ну и конечно во всем виноват Порошенко!
показати весь коментар
21.09.2020 12:02 Відповісти
Це той Подоляк що закінчував школу військової розвідки РФ?))) поганий він піарщик. На строчив якусь муйню про купи гівна.
показати весь коментар
21.09.2020 12:04 Відповісти
Это он объяснил , почему у него из букв Д Ь Р Е М О не получается сложить Зеленский -молодец.
показати весь коментар
21.09.2020 12:05 Відповісти
Народ, в цьому висері ви побачили всю гнилу суть нової тактики ЗЕ-пропаганди: максимальна брехливість.

https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука."
показати весь коментар
21.09.2020 12:08 Відповісти
Да... но вот только синхронные голосования в зРаде как раз-таки устраивают «уроды с мертвеччиной».
На местных выборах у них даже общие штабы и согласованные кандидаты
показати весь коментар
21.09.2020 12:18 Відповісти
Так пропаганда же... Така в них, темникова.
Пригадуєте, в часи пізнього Кучми були т.зв. "темники Медвечука"? Готував їх небезвідомий https://dynamo.kiev.ua/user/S.Vasiliev/blog/ Сергій Васильєв; який зараз підвизається в ОПЗЖ під крилом Суркіса . Він володіє сайтом http://pressing.net.ua/ "Пресинг" і http://pressing.net.ua/Monitoring/Analitika щопонеділка продовжує темникувати, але вже на футбольгі та позафутбольні теми ... Хоча і під псевдо "Виктор Журавлев"...
Подоляк повторюється.
А кожна копія гірша за оригінал.
показати весь коментар
21.09.2020 12:39 Відповісти
вобщем, никакой работы от партии "Себя *******" вы не дождётесь. будет сплошная сверхнаглая ложь в ещё большем количестве и на больших медиаплощадках.
показати весь коментар
21.09.2020 12:09 Відповісти
Да о чем это Вы?!
Прочтите-ка, прозрейте )) https://rus.lb.ua/news/2020/09/20/466402_kornienko_obyasnil_izmenenie_spiska.html

Корниенко объяснил изменение списка "Слуги народа" в Киевсовет:
«... Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все «учимся на ходу буквально», - отметил народный депутат...»

Выходит так, что в режиме обезумевшего турбопринтера понапринимали всякой хренотени, с содержанием которой даже и сами не удосуживаются ознакомиться
показати весь коментар
21.09.2020 12:14 Відповісти
А руководит всем этим процессом - 42-летний зЭ-дурачок на всю свою безмозглую голову...
показати весь коментар
21.09.2020 12:15 Відповісти
я так підозрюю що адекватні, такі, приміром, як Анна Маляр, коли почули свої прізвища в тому списку - жахнулись, і почали трезвоити "чого ви мене туди вліпили"? От і довелося слугам уродів "на ходу виправлятись"....
показати весь коментар
21.09.2020 12:17 Відповісти
Ви собі навіть не уявляєте із скількомами за свого життя «адекватними» я перестав спілкуватися через те, що вони не пройшли випробування на психологічну стійкість, моральну міцність і людську гідність в гонитві за владою та статками.
І який я про них після майже декілька десятирічч зробив для себе висновок: багато з них у цій гонитві «по головах/на хайпі» своєї мети так і не досягли, але при цьому покидьками залишилися навічно...
показати весь коментар
21.09.2020 12:29 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/druzhina-kulebi-pereplutala-kolori-i-zamist-partiji-zelenih-obrala-slugu-narodu-21092020-399852 Дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба мала намір очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала відповідну агітаційну кампанію.
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
показати весь коментар
21.09.2020 14:32 Відповісти
Прислужник, сообщник и персональный консультант ялынковича, мертвеччука, лёвочкина и даже юры иванющенко (енакиевского) херни лоху оманскому не посоветует )))

https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
показати весь коментар
21.09.2020 12:10 Відповісти
Пилять, как быстно они забыли о своем происхождении от Шарика!
показати весь коментар
21.09.2020 12:12 Відповісти
Да уж! полиграф полиграфович шариков оказался не только не вымышленным персонажем, но ещё и очень плодовитым...
показати весь коментар
21.09.2020 12:16 Відповісти
Це звичайне природне явище-амеба тулиться до амеби,жаба до жаби,ідіот до ідіота.....
показати весь коментар
21.09.2020 12:15 Відповісти
Власть ЗЕкоманды , это власть подонков которым чужды даже базовые человеческие ценности .Подоляк пишет , что для устойчивого положения власти нужно было работать с медиа !!! Не работать на благо страны , не развивать экономику, а только работать ради красивой картинки с медиа ! Просто мерзкие негодяи .
показати весь коментар
21.09.2020 12:17 Відповісти
Лошара на этой "работе" и пришел к власти, облапошив зетипиллов.
показати весь коментар
21.09.2020 12:25 Відповісти
кто бы говорил, все ваше "имя" результат фейков и антиретинга который помог вам пролезть во власть
показати весь коментар
21.09.2020 12:24 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/180776/2020-09-19-ermak-vistupiv-za-stvorennya-v-ukraini-tsentru-protidii-propagandi/ Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за створення в Україні «центру протидії пропаганді». Про це він сказав на https://www.youtube.com/watch?v=5hKr5H3k7YA токшоу Савіка Шустера.
Інформацію про нібито зрив української спецоперації по затриманню членів ПВК «Вагнера» у Білорусі голова ОПУ назвав «детективною історією, вигаданою від початку до кінця».
«Прикрий випадок, коли політики і представники медіа, бажаючи отримати хто "лайки" в фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України та беруть у ній участь. Ми бачимо, що відбувається у світі - не тільки в Україні, в багатьох країнах. Тому сьогодні дуже важливо, є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Впевнений ця ідея буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди, цих фейків, які вкидаються в інформаційний простір», - сказав Андрій Єрмак.
показати весь коментар
21.09.2020 12:24 Відповісти
Очолять Центр протидії пропаганді партнери Єрмака : Соловйов, Скабєєва и Прігожин
показати весь коментар
21.09.2020 12:33 Відповісти
схоже...
показати весь коментар
21.09.2020 12:44 Відповісти
Если люди верят в то что кто-то может дать "золотые горы", то таких людей всегда будут кидать - большего они не достойны.
показати весь коментар
21.09.2020 12:56 Відповісти
"Всё держится только на имени, репутации, бренде одного Человека..." Вы заметили, что слово "человек" этот сказочный пиз-бол и жополиз Подоляк написал с большой буквы ? Репутация... Да сам Зеленский пролез в президенты на имени и брэнде одного человека... Причём виртуального. Голобородько его фамилия. У реального же Зельца никакой политической репутации не было и нет. Вернее, репутация есть, - репутация политического профана...
показати весь коментар
21.09.2020 12:30 Відповісти
Зеленую плесень смоем со подошв своих ботинок и будем двигаться дальше)
показати весь коментар
21.09.2020 12:31 Відповісти
Я змиваю любу плісень зелену красну біло-синю голубу, плесінь з косою чи плесінь в шоколаді Голоситу плесінь і не Голосисту.. плесінь з вилами і плесінь мажоритарну... ВР це все плісень. Як би у ВР не було плісені Україна вже давно БАЛАБ ЧИСТОЮ І ЗДОРОВОЮ. тОМУ ІДИТИ НА ...БОРЕЦЬ З ОДНОКОЛЬОРОВОЮ ПЛІСЕНЬЮ...БО ТИ САМ ПЛІСЕНЬ...БО ОДНОБОКИЙ
показати весь коментар
21.09.2020 12:40 Відповісти
Опа, Иллич...то есть ты псина призывешь к уничтожению центральных Институтов власти в нашей стране, начиная от главного законодательного органа - Верховной Рады? Одна такая уже была - Надя Савченко, ты из этой секты?
показати весь коментар
21.09.2020 13:25 Відповісти
Чуешь ти.. дітячий ... Я ні до чого не закликаю..тому що це все ні дочого ..Більшість такі як ти вівці... Зазвичай прриймають один бік і хають інші...- однобокі Тому пасися в стаді як і більшість баранів. А я тебе буду загонять і як щ не будеш слухатисьо то відгризу голову...)))))))))
показати весь коментар
22.09.2020 09:46 Відповісти
Не плісень, а пліснява або цвіль!
показати весь коментар
21.09.2020 18:42 Відповісти
Ой та облиште ви... Типу в ВР є люди.. Факт який доказано на практиці в ВР України ні коли не було ЛЮДЕЙ.. Народ вибарав лище тварюк яких йому в прямому сенсі нав'язували наші білі і пушисті партії. Намагаючись , нібито вдосконалити виборчу систему Українському народу впарили вибори без вибора.. Не вибір є ..народ вибирав меж гнид ... Признайтесь.. хотя навіщо я особисто це знаю кожне місце в кожній партіному списку було продано за гроші. Всі обранці с самого початку це продажні кукли, тому як почали так і продовжуєтет своє продажну парламенську діяльність. Вас депутатів навіть по партіям ділити не треба чисто по назві Партії..а по хороший чи честний чи іншим параметрам вас розділять не треба ..бо ВР че одне гівно.
показати весь коментар
21.09.2020 12:33 Відповісти
Где то я уже такое слышал.....
Все критики - враги Украины и 5 колонна....
Вокруг одни проплаченные враги....
Народ тупой и не понимает добра, которое мы несем.....
показати весь коментар
21.09.2020 12:42 Відповісти
Це, типова риторика комерційних політпроектів. Ключові фрази українського політикуму: "нє мєшайте работать", "нє раскачівайтє лодку", "дєньги любят тішіну"....
показати весь коментар
21.09.2020 12:46 Відповісти
Особливо крадені.
показати весь коментар
21.09.2020 18:44 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю то, фішка слуг була яказ у тому що, не всім дозволялося відкривати рота. Був вибраний пул, "говорящіх галов", які і мали право вербально комунікувати з зовнішніми. Схоже ця політика привела до неочікуваних результатів. То ж, нема чого соромити тих, кого самі ж і посадили в куточку на дупу.
показати весь коментар
21.09.2020 12:43 Відповісти
Ця зелень сама щоденно так "піариться", що ніякий політтехнолог не вгониться, без роботи залишається. Можна сказати, що запрограмовані на самознищення. питання тільки скільки часу на таймері.
показати весь коментар
21.09.2020 12:49 Відповісти
Как на Пороха лили "добротное такое, агрессивное, разнообразное, хорошо оплаченное pr-дерьмо" так все ок было, а когда бумеранг вернулся - воет как собака Баскервилей - "А нас то за что?"
показати весь коментар
21.09.2020 12:52 Відповісти
Та кто ж главному ИДИОТУ ЗЕБИЛУ доктор, если только благодаря ему все эти мрази сегодня у власти???
показати весь коментар
21.09.2020 12:54 Відповісти
Он сам не верит в то что говорит.
показати весь коментар
21.09.2020 13:17 Відповісти
Типично советское двоемыслие.
показати весь коментар
21.09.2020 13:18 Відповісти
Хто тут по Ломброзо? Як на мене, людина з такою фізіономією як у цього Подоляка, не може бути нормальною.

Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти? - Цензор.НЕТ 4528
показати весь коментар
21.09.2020 13:22 Відповісти
Справка: 31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка под заголовком «НТВ» не доплюнуло до самого себя», перепечатанное многими ресурсами, в том числе «Беларусским партизаном».
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги.
показати весь коментар
21.09.2020 13:41 Відповісти
Мерзкая рожа
показати весь коментар
21.09.2020 14:50 Відповісти
Типичный разводила-крутила из 90х, игрок краплеными картами в поездах из 80х и зе-бил из настоящего
показати весь коментар
21.09.2020 14:50 Відповісти
Писок дійсно гидкий. Але до портретної галереї професора Ломброзо недотягує - там куди колоритніші персонажі .
показати весь коментар
21.09.2020 15:27 Відповісти
ДА У ТАКИХ КАК ОН, ЗЛОБЫХ КАРЛИКОВ, КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !!!
показати весь коментар
22.09.2020 00:49 Відповісти
Истеричная попытка подстегнуть "Слуг Урода" к активным действиям провалилась....
"... Всё ведь по-прежнему держится на имени, репутации, бренде одного Человека...."
А чего же не говорим как зовут этого "Человека"?
Может быть потому, что имя, репутация, бренд этого "Человека" не принадлежат преЗЕденту, а принадлежат мультяшному герою - Голобородько?
Может вы уже признаетесь наконец, что обманули своего избирателя (не самого умного), который верит в сказки и объясните ему, чем отличается кино от реальной жизни?
Так будет хотя бы честно и будет выглядеть как извинение и просьба о прощении.
Но вы этого точно не сделаете.
показати весь коментар
21.09.2020 13:26 Відповісти
Партія без ідеології, програми, будь якої структури... Про що пише цей гівноміт і до кого він звертається?)))
показати весь коментар
21.09.2020 13:43 Відповісти
"Поэтому эффектно работает здесь сейчас ключевое русское пропагандистское правило: "используй самую большую чушь, самую идиотскую ложь, но многократно ее повторяй в разных источниках."

Золотые слова! Это как вы про Липецк, кровавую хунту, которая не хочет мира, убиенного брата Порошенко и т.п. сейчас говорите, зебилы?
показати весь коментар
21.09.2020 14:30 Відповісти
Картины Босха и Гойа а не слуги народа!жэсть!
показати весь коментар
21.09.2020 14:49 Відповісти
Очевидно эта Подляка примеряет на себя роль Геббельса. Но эта роль ему не по плечу, люди не поверят речам деятеля с рожей профессионального сексота, даже самые слабоумные последователи бубочки.
показати весь коментар
21.09.2020 15:08 Відповісти
Боюсь, як вони роззявлять писки, нам доведеться затуляти вуха і носи.
показати весь коментар
21.09.2020 15:24 Відповісти
Піарщик Вовіка Зе цвенькає і пише тільки на москальському ізику? Значить і думає на ньому, і піарить його.
показати весь коментар
21.09.2020 15:33 Відповісти
Да вам хоть открывай-не открывай рты...если б вы хоть чето дельное сказать могли... Кстати, по поводу прямых оскорблений, они тоже от вас впервые пошли...
показати весь коментар
21.09.2020 16:18 Відповісти
Не зрозуміло, чого підлеглий Президента України пише пости маскалькою (мовою нашого ворога)?! Але вже на сьогодні байдуже. Як би Президент з самого початку зібрав біля себе патріотів, а не любітєлєй рускава міра і аналу без табу, і дбав за інтереси держави, а не здачу її позицій х.лу, то може б його рейтинг і не скотився б так стрімко нижче плінтуса.
показати весь коментар
21.09.2020 16:49 Відповісти
Удивительно, как можно мощно поливать грязью человека, а потом на него же обижаться, что он в этой грязи не утонул?
показати весь коментар
21.09.2020 16:50 Відповісти
Это Юра Енакиевский пишет.
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
показати весь коментар
21.09.2020 18:30 Відповісти
Яка репутація в блазня???
Ви вилізли на брехні і чипляєтесь за владу лише за допомогою брехні...
Інших талантів, ні в бубочки, ні в зє каМанді нема...
показати весь коментар
21.09.2020 18:42 Відповісти
Виїли з бюджету сотні мільярдів.
Зелені упирі.
показати весь коментар
21.09.2020 18:45 Відповісти
точно описал какао-пропагандогов.
показати весь коментар
21.09.2020 20:25 Відповісти
Что это за ...идары с ЗЕльоными МУХОБОЙКАМИ ? 😂
показати весь коментар
21.09.2020 20:42 Відповісти
у земразей началась истерика...это хорошо....не все добегут до самолета если начнётся....
показати весь коментар
21.09.2020 22:50 Відповісти
Про что кричим?
Ребят посадили в поезд - нужно оплачивать проезд!
показати весь коментар
22.09.2020 11:55 Відповісти
"Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил"- дальше читать не стал .
советник дерьмака , это "круто" . и вообще че за чувак, чем знаменит, чего достиг в жизни?
показати весь коментар
22.09.2020 11:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 