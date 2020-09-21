Піарник Зеленського: У владі триває боротьба за шматки сірої економіки. Чи не час відкривати роти?

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що в команді президента України Володимира Зеленського і серед "Слуг народу" (включно з кандидатами) "казково багато корисних і некорисних ідіотів".

Свою думку Подоляк озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Строго для "своїх"). Думаю, що зараз саме час пояснити багатьом членам правлячої команди (включно з депутатами/кандидатами), чому не можна сидіти в кущах і безглуздо гиготіти). Чому не можна байдуже стояти осторонь, коли з усіх боків ллється, вибачте, pr-лайно. Саме добротне таке, агресивне, різноманітне, добре оплачене pr-лайно. З чималими добавками чистокровних фейків і триповерхових особистих образ. Чому не час ховатися за чужими спинами ... Тому що опонентів занадто багато. Вони при грошах. Вони швидко нахабніють. Вони хочуть повернути свої "шматки сірої економіки" назад. Вони не хочуть, щоб руйнувалася звичне для них злодійське середовище. Саме тому багато грошей, інформаційного бруду і тих самих фейків. Тому ефектно працює тут зараз ключове російське пропагандистське правило: "використовуй найбільшу нісенітницю, найбільш ідіотську брехню, але багаторазово її повторюй у різних джерелах. Через корисних і некорисних ідіотів". До речі, останніх у нас казково багато. Просто штани на собі рвуть, щоб опинитися в перших рядах брехливих рупорів. І якоїсь миті нісенітницю почнуть обговорювати всерйоз). Як факт ... І друга російська propaganda -фішка, яка блискуче тут прижилася з подачі незабутніх компроматологів "гнізда Петрова": прямі особисті образи. Максимально гнилі. Гопницькі. Бикуваті ..."- заявив радник Єрмака.

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"... І? І далі мовчимо? Поки в усе це опоненти інвестують великі часові та грошові ресурси.По словах читайте: інвестують великі ресурси. Щоб зжерти нас з тельбухами. Зжерти брехнею та образами. А що ж наші? Всі ці сміливці і знавці життя? Майстри грайливих селфі? Що "Слуга народу"? Що всі ті, які зайшли на одному - президентському - імені і тут же затишно розсілися всюди? Ага, мовчимо як і раніше. Ідеально ховаючись. Не наша справа ж. Ніяких ефірів і ніяких інформаційних бійок. Правда? Ми тут тихенько відсидимося, поки пацани майже самотужки рубаються ... Супер тактика. Мудра. Невинна. А головне, ніяких особистих проблем. Ніхто не буде кусати у відповідь. І лайно на тебе виливати кілограмами не будуть. На сірих і боягузливих же не ллють, правда? А ми - поки тут хтось воює - ми тихенько "списки кандидатів" сформуємо по всій країні. Ось за них ми повоюємо. І напихаємо туди таких же... сірих тихушників сім мішків гречаної вовни …"- звинуватив Подоляк соратників президента.

"... Так ось, мої дорогі). Гірка і навіть вбивча істина для вас. Все ж, як і раніше (як і вчора) тримається тільки на імені, репутації, бренді однієї Людини. Президента. І чим більше в нього летить, тим менші ваші особисті позиції. В прямому, переносному і анекдотичному сенсах. Немає ніяких ваших репутацій. І немає ніякого впливу, особливо в медіа. Все це треба було напрацьовувати. Активно працюючи з медіа. Брати відповідальності і відповідати на непрості запитання. Втім, серед вас є особливі унікуми. Які не просто відмовчуються, але які кусають зі спини. Своїх же. Тому починайте вже відкривати свої роти і активно захищати себе ж ..."- резюмував Подоляк.