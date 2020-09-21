"Справа вагнерівців": Ар'єв опублікував запис розмови з терористом Кошманом, який брав участь у знищенні вертольота Мі-8 під Слов'янськом 2014 року. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

Опубліковано запис розмови з терористом Максимом Кошманом, який брав безпосередню участь у знищенні біля Слов'янська вертольота Мі-8 29 травня 2014 року, а також розшифровку-протокол, підписану слідчим СБУ.

Відповідні дані на сторінці в мережі Facebook опублікував нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Фігура Максима Кошмана має бути особливо цікава бійцям батальйону НГУ імені Кульчицького та рідним вбитого генерала. Кошман, уродженець Слов‘янська і громадянин Росії, брав безпосередню участь у збитті біля Слов’янська гелікоптера Мі-8 29 травня 2014 року, внаслідок чого загинули 12 українських військових, серед них генерал-майор Сергій Кульчицький. Великий патріот, світлий і мужній командир, за яким плакала вся Україна", - наголосив нардеп.

За словами Ар'єва, за свої злочини Кошман отримав "залізний хрест" від терориста Безлера. Бойовик сам себе задокументував і розповів українському агенту-вербувальнику про все, що накоїв.

"Послухайте обов’язково! Або почитайте розшифровку-протокол, підписаний слідчим СБУ. Кошман мав би вже два місяці сидіти в українській в‘язниці і давати покази слідству про злочини РФ. Проте уникнув відповідальності через зрив і злив ворогу спецоперації українських спецслужб. Я вважаю, що військові, нацгвардійці, родина генерала мають право знати, що сталося і за чиїм наказом відпущено вбивць їхніх рідних і близьких. Ми продовжуємо вимагати створення ТСК у Верховній Раді. Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народу право на правду!" - підсумував нардеп.

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Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Усе доводить цинічну брехню влади". Він вимагає створити в Раді ТСК у цій справі. Тим часом фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

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