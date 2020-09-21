За добу в Києві виявили 275 випадків COVID-19, дві людини померли, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19 758.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням вірусу залишається складною. І Київ продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки. Ще 275 осіб захворіли на коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 318 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19 758", - зазначив Кличко.

Серед захворілих: 139 жінок віком від 18 до 93 років і десять дівчаток від 3 до 16 років. А також 120 чоловіків віком від 18 до 83 років і шість хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли також вісім медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу дев'ять осіб. Загалом коронавірус побороли 5868 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, у Деснянському - 36, у Дніпровському районі - 35 випадків.

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