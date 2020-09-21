Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ЄС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС
Політичну партію "Слуга народу" на парламентських виборах, якщо б вони відбувалися в середині вересня 2020 року, готові підтримати 21,5% українців, серед тих, хто визначився з вибором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Згідно з даними соцопитування, найбільші шанси потрапити зараз у парламент, якби вибори відбувалися у вересні, мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка. Також мають шанси партія Шарія та партія "Сила і честь".
Зокрема, зазначається, що якщо розрахувати відсотки відносно тих, хто визначився (ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то 21,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 17, 8% - за партію "Європейська Солідарність", 16,3% - за партію "Опозиційна платформа - За життя", 8,7% - за партію "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", 6,3% - за Радикальна партія Олега Ляшка, 4 , 1% - за "партію Шарія", 4% - за партію "Сила і Честь".
У свою чергу за "Свобода" готові проголосувати 3,3%, 3,1% - за партію "Громадянська позиція", 2,8% - за партію "Українська стратегія Гройсмана", 2,6% - за партію "УДАР", 1,9% - за партію "За майбутнє", 1,8% - за партію "Самопоміч", 1,8% - за партію "Опозиційний блок", 1,3% - за партію "Голос", 1% - за партію "Пропозиція", 0,8% - за партію "Національний корпус", за інші партії - 0,9%.
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Будь ласка, зачекайте...
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Цена в 450$ только в фантазиях кацапов. Реально ее никогда не было.
Юлькин договор действовал 1 год (2009) . В 2010 его заменили "Харьковскми соглашениями" к которым она не имеет никакого отношения.
21,5% проголосували б за партію «Слуга народу»,
17,8% - за партію «Європейська Солідарність»,
16,3% - за партію «Опозиційна платформа - За Життя»,
Тобто ЄС на другому місці, а ОПЗЖ на третьому.
Виправте!
Ну, був такий собі скупердяй, шахрай та зрадник, який захопив ласі шматки совіцької промисловості та надра незаконно,злив державні інтереси собі в 104-и власні компанії,утворив мафію "Партія Ригів" і став міністром Януковоща,але милістю Майдану-повний Херант, який знищив дух революції, просрав визвільну війну,
поховав надії мільйонів людей і став мародером, негідником, який призвів своєю огидною політикою до влади Зелебеню.
Тепер Зелебеня робить все, щоб повернути до влади Порося,ліплячи з нього світлий образ патріота і жертву політичних репресій.95-ий квартал-вистава "Порося" і так знову по олігархічному колу-казав Касьянов.
Договорились бы с нормальными людьми, взяли бы в свою партию. Люди бы за реальными профессионалами реально пошли и потянулись. Но нет, в партии №5 - федина, тупая и мерзка бабища.
Например, Елена Зеркаль - договоритесь, возьмите в партию, человек реальный профессионал и узнаваемое лицо с реальными заслугами перед Украиной, многими уважаемый. Ага, как же. Это ж надо быть партией, а не сборищем федин, журавлей и прочих блого-дебилов.
Но какого хрена тусуются на выборах Ляшко, Смешко, Голос, Гриценко, Тягнибок и пр... Только голоса растаскивать по хуторам?? Эта свора "гетьманов" доведет Украину до кацапского цугундера!!
Уверен, уже и доносы заготовили, и имущество моё посчитали, с которого им "процентик полагается" за сдачу "врага народа"...
Поэтому рейтинги публикуются не для информирования, а для формирования.
Для этого используется свойство стадного инстинкта людей. Специальные технологии. Каждый хочет проголосовать за победителя. И чтобы его "голос не пропал".
Поэтому, не дайте чтобы вами манипулировали и не слушайте манипулятивные рейтинги, а голосуйте за тех, кто для вас лучше. Если вы поможете победить негодяю, то это хуже чем то, что ваш кандидат не пройдет.
Так --- переможемо!
https://racurs.ua/n144102-novyy-reyting-partiy-za-kogo-progolosovali-by-ukraincy-na-vyborah-tablica.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=969&page=1
А "Ракурс", схоже, вирішив трохи поманіпулювати інформацією.
До того ж важливі не так показники, а тенденція, а вона така, що Слуги втрачають, а ЄС, ОПЗЖ і РП набирають.
Уважно читаємо перший абзац статті і не задаємо недоречних питань.
Громадяни - то ж не народ. Народ прочитав книгу в один тур ще 2014-го року. І забув.
А потім набігли громадяни...
А то они орали про себя, что за народ и национальную идею, а по факту 2.5 года обслуживали исключительно олигархов полным составом в парламенте в 2012-2014 годах... Причем так обслуживали, что причмокивание Махницкого при сосании у олигархов было слышко в другом полушарии планеты, за что и сняли.
Низка експертів уже давно нинішній виборчий сезон назвала дуже непростим для української влади та й для української демократії загалом. На кону політичні розклади до місцевих рад, контроль над ключовими українськими містами й головною сценою політичного життя країни - її столицею. На виборче поле вийшли ті, хто не злякався кинути виклик пропрезидентським силам, наприклад, нова затія Коломойського - партія «За майбутнє». І є високий ризик реваншу опозиційних сил.
Не секрет, що місцеві вибори для української влади - це закінчення виборчого циклу, який теоретично може забезпечити їм домінування на всіх ступенях владної системи, не лише в центрі, а й на місцях. Тому перемоги 2019 року Володимира Зеленського та партії «Слуга народу» чимало експертів розглядали у зв'язці з передвиборчими ігрищами літа - осені 2020 року, за виборами мерів та до місцевих рад. Водночас той факт, що нинішня виборча кампанія проходить через рік після того, як Зе-команда прийшла до управління країною, міг би внести свої суттєві корективи в політичний пасьянс країни, якби рейтинг головної дійової особи «Слуг народу» не летів у прірву.
Тому все ускладнюється для Зе-команди: рейтинг президента Володимира Зеленського впав на таку різку позначку, що навіть опоненти не очікували - нижче 30 відсотків. Власного рейтингу у Володимира Зеленського не було, немає і вже ніколи не буде. Його рейтинг - це рейтинг народних очікувань. Ці очікування Зеленський не міг виправдати, навіть якби раптом захотів - настільки суперечливими вони були. Падіння рейтингу президента є цілком закономірним. За час, який минув із дня після виборів глави держави, від Зеленського природним чином відвернулася патріотично налаштована частина його електорату, яка просто не хотіла бачити того, що її обранець далекий від ідеалів і досягнень Майдану».
Далі пазли падіння рейтингу продовжували складатись в одну фігуру. Після того як в оточенні президента Зеленського та в його депутатській фракції «Слуг народу» з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається, було дуже важко. Від Зеленського відвернулась і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що Володимир Зеленський здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватись із кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу... У результаті з Володимиром Зеленським, за визначенням Віталія Портникова, залишилась «секта віруючих, які ще на щось сподіваються. Але кількість сектантів буде зменшуватися у зв'язку з неминучим погіршенням економічної ситуації».
А тут нова напасть: Україну можуть позбавити безвізу...
АРХІВ. Навесні 1943 року в своєму секретному листуванні з Берліном німецькі окупанти відзначали, що вони не контролюють на Волині 75% території які були захоплені УПА. Генеральний комісар Волині та Поділля Шене на початку травня 1943 доповідав Гітлеру, що в адміністративних районах Горохів, Любомль, Дубно, Луцьк, Кременець ... і ін. Вони повністю під контролем УПА і там "панує ціла націоналістична армія , а "те, що тут відбувається, слід розцінювати як всенародне Український повстання, і УПА стала об'єктом антипартизанських операцій гітлерівців. З метою дискредитації українського націоналістичного руху, німецька пропаганда навіть зображувала лідерів повстанців УПА "агентами комуно - фашистської Москви". А УПА в період німецької окупації створювала свої величезні партизанські краї контрольовані райони, міста і населені пункти. Однією з найвідоміших "повстанських республік" був величезний регіон з центром в місті Колка на Волині, куди за всю окупацію панічно боялися і навіть жодного разу не наважився свого носа сунути гітлерівські окупанти, дуже жахливо боялися цього вільного українського краю і які прийшли їм на зміну такі ж нові окупанти але вже криваві кремлівські комуно - фашисти.
Гірко те що зараз стало з цим славним українським партизанським краєм Волинню. Його без бою захопили люті вороги України продажні ЗЕбіли капітулянти ... У могилах вже перекинулися багато тисяч воїнів УПА які віддали своє життя за рідну соборну Україну. Яку тепер так злочинно знищують яничари слуги кремля ЗЕбіли виродки. Яких так бездумно підтримали в антиукраїнську ЗРаду і можуть підтримати на місцевих виборах, виборці славного краю УПА. І який тепер може загинути разом з Українською державою.-
Дело сие заказное, платит тот кто заказывает "музыку" или попросту рейтинги, это чушь собачья.
Будет колония Парашки!
Европейская Солидарность ! Только ЕС и Порошенко !
Да! Для меня ничего не изменится уже,кроме горечи за вашу ошибку.....Как это было после победы Зеленского... Я всё это предвидела тогда и писала в блогах на Цензоре!
Я написала 22 апреля 2019го :" Реванш Партии Регионов состоялся!"
Я ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ПИСАТЬ ПОДОБНОЕ СНОВА!!!
Думайте,люди,думайте головой!
Выборы в Верховную Раду
Регион опроса:Украина
Период проведения опроса:12.09.2020 - 16.09.2020
Количество респондентов:2000
Ошибка репрезентативности:2.2%
Метод опроса:CATI - телефонное интервью с использованием компьютера
слуга народа - 13,1%
http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Насмотрелись в телевизоре и получилось посмешище - https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
Свіжа соціологія КМІС, трійка лідерів незмінна, тенденції теж: Зеленський - 31,8% (готові проголосувати, а не «довіряють»), Порошенко - 18,9%, Бойко - 13,3%.
Зеленський продовжує втрачати з кожним факапом, Порошенко продовжує нарощувати. Наскільки стійкою виявиться тенденція посилення Порошенка і порівняного послаблення прокремлівського Бойка, покажуть наступні заміри.
Але тенденція однозначно позитивна для суверенітету і нацбезпеки України - бодай незначне ослаблення прокремлівських сил (так, на жаль, після призначень Фокіна і Кравчука до ТКГ та відсутності реакції влади на їхні обурливі і кримінальні заяви «Слуга народу» з Зеленським також впевнено посунулись до табору саме прокремлівських сил, незалежно від причини такого вибору).
Хоча це, звісно, не скасовує загрози, що ОПЗЖ Бойка після 25 жовтня візьме під контроль місцеву владу в найбільш вразливих регіонах сходу і півдня України.
https://blogs.uainfo.org/blog/aleksej_golobuckij/ Алексей Голобуцкий
2 место - воры, брехуны и фальсификаторы
3 место - ********** "консерва"
По моему выбор очевиден....