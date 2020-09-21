Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ЄС - 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС

Політичну партію "Слуга народу" на парламентських виборах, якщо б вони відбувалися в середині вересня 2020 року, готові підтримати 21,5% українців, серед тих, хто визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з даними соцопитування, найбільші шанси потрапити зараз у парламент, якби вибори відбувалися у вересні, мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка. Також мають шанси партія Шарія та партія "Сила і честь".

Зокрема, зазначається, що якщо розрахувати відсотки відносно тих, хто визначився (ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині вересня), то 21,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 17, 8% - за партію "Європейська Солідарність", 16,3% - за партію "Опозиційна платформа - За життя", 8,7% - за партію "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина", 6,3% - за Радикальна партія Олега Ляшка, 4 , 1% - за "партію Шарія", 4% - за партію "Сила і Честь".

Також читайте: Рада найближчим часом ухвалить спецзакон щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Корнієнко

У свою чергу за "Свобода" готові проголосувати 3,3%, 3,1% - за партію "Громадянська позиція", 2,8% - за партію "Українська стратегія Гройсмана", 2,6% - за партію "УДАР", 1,9% - за партію "За майбутнє", 1,8% - за партію "Самопоміч", 1,8% - за партію "Опозиційний блок", 1,3% - за партію "Голос", 1% - за партію "Пропозиція", 0,8% - за партію "Національний корпус", за інші партії - 0,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос "Рейтинга"







КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.