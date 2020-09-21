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"Слуга народу" про з'їзд в університеті Шевченка: "Звинувачення в порушеннях - безпідставні"

Партія "Слуга народу" заявила, що не порушила законодавство, провівши свою конференцію у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка 20 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Про "зелений корпус" КНУ імені Шевченка. Жарт – дотепний, але звинувачення в порушеннях – безпідставні. Захід у КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено із дотриманням законодавства: як виборчого, так і освітнього. У дворі Червоного корпусу університету Президент та наші колеги по партії розповідали про своє бачення розвитку Києва та презентували команду, яка здатна забезпечити цей розвиток. Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувалися жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучалися до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", - зазначено в повідомленні.

Як кажуть у партії, агітація на Київській міській конференції політсили не могла здійснюватися, оскільки осередок поки що не є суб'єктом виборчого процесу.

"Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки згідно з положеннями Виборчого кодексу вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після висування – а цей процес наразі триває", - додали в пресслужбі.

Також у повідомленні зазначено, що політичні опоненти "Слуги народу" також не раз проводили свої заходи на території вишів - на умовах оренди приміщень і без агітації студентів.

У партії також виступили з ініціативою про статус внутрішнього дворика КНУ: "До речі, ми вважаємо, що внутрішній дворик "Червоного корпусу" КНУ має бути публічно доступним, оскільки є частиною історії і культури Києва. Тому "Слуга народу" виступить з ініціативою, щоб ворота дворика були відкриті для всіх охочих принаймні в денний час".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке відбулося у внутрішньому дворі університету імені Тараса Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.

Автор: 

партія (370) студенти (436) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+29
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 5365
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21.09.2020 12:29
+25
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7320
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21.09.2020 12:26
+24
Требую открытия для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.

Это все - общественные заведения, которые содержатся на наши налоги!
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21.09.2020 12:44
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"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7320
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21.09.2020 12:26 Відповісти
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 7268
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21.09.2020 12:31 Відповісти
Требую открытия для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.

Это все - общественные заведения, которые содержатся на наши налоги!
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21.09.2020 12:44 Відповісти
Цей Корнієнко просто кінчений алкаш!
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21.09.2020 12:27 Відповісти
Як можна було таку огидну неголену пику з пузом поставити агітувати будь за кого!? Він викликає відразу!
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21.09.2020 12:28 Відповісти
Блин, ДАЙТЕ СТУДЕНТАМ ИМЕТЬ СВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДВОРИК , придурки с трускавецкими дипломами
«В партии также выступили с инициативой о статусе внутреннего дворика КНУ: "Кстати, мы считаем, что внутренний дворик "Красного корпуса" КНУ должен быть публично доступным, поскольку является частью истории и культуры Киева. Поэтому "Слуга народа" выступит с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время".
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21.09.2020 12:28 Відповісти
До того ж у внутрішній дворик виходить купа дверей від евакуаційних виходів - таким чином буде відкритий і доступний весь червоний корпус...
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21.09.2020 12:33 Відповісти
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 5365
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21.09.2020 12:29 Відповісти
А можно я там фотосессию порноактрисы проведу.
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21.09.2020 12:29 Відповісти
А шо, Лєнка сагласна?
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21.09.2020 12:32 Відповісти
...нет, вася - тебя
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21.09.2020 12:35 Відповісти
Больше места нигде не нашлось.
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21.09.2020 12:30 Відповісти
В шаурмячечній дуже тісно ЗЄшоблі мабуть.
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21.09.2020 12:33 Відповісти
в цирке шапито было свободно, но такие интеллектуалы сочли возможным для себя исключительно в КНУ.

сразу собирались в Гарварде, но карантин помешал.
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21.09.2020 12:36 Відповісти
"Частина експертів і політиків висловила думку, що під приводом військових навчань Росія може піти в наступ проти України, зокрема з території окупованого Криму.
Цю інформацію спростував речник Путіна Дмитро Пєсков. Підготовки до наступу з Криму також не бачить вище військове керівництво України."
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21.09.2020 12:32 Відповісти
"Шутка - остроумная..." - тепер клоун не ЗЄ, а студенти.
Тепер вони на кожне порушення закону будуть так відповідати.
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21.09.2020 12:35 Відповісти
политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.
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21.09.2020 12:35 Відповісти
Работали в выходной, значит сегодня в отгуле.
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21.09.2020 12:41 Відповісти
ничосе. Тогда откройте для свободного посещения дворик Кабмина и дворик Мариинского парка, президенской резиденции в Конче-Заспе.
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21.09.2020 12:43 Відповісти
Примечательно, что зелёные решили провести свой сходняк во ВНУТРЕННЕМ дворике!
Провести съезд на открытом пространстве, например, на Майдане - очко жим-жим !!!
П.С. А можно в воскресенье поиграть в футбол во внутреннем дворике налоговой или нацполиции ?
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21.09.2020 12:44 Відповісти
Таких ідіотів можна знайти тільки в зеленій чумі
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21.09.2020 12:47 Відповісти
"Партия "Слуга народа" заявила, что не нарушила законодательство"
-------------
Дебилы, устав университета - это не "законодательство". Нарушив устав, вы проявили неуважение, хотя чего было ещё ожидать от быдла...
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21.09.2020 12:50 Відповісти
"Слуга народа" о съезде в университете Шевченко: "Обвинения в нарушениях - безосновательные" - Цензор.НЕТ 3318
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21.09.2020 12:53 Відповісти
Таких наглих дурнів країна ще не бачила.
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21.09.2020 13:00 Відповісти
О дожились. Партия зе стала жить по правилу-казнить нельзя помиловать. Четко играют в наперсточки!
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21.09.2020 13:09 Відповісти
ЗЕдиоты все верно сделали. Своими действиями они получили людей, которые точно за них голосовать не будут.
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21.09.2020 13:17 Відповісти
Та, я завжди кажу що, дайте політикам срати в свої штани. Краще за них самих ви цього не зробите.
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21.09.2020 13:28 Відповісти
Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева(тогда на площадт Незалежности было бы саме то рассказывать киевлянам) и представили команду, которая способна обеспечить это развитие. Мероприятие состоялось на части открытой территории ВУЗа в выходной день, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье", - указано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3220411
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21.09.2020 14:26 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/society/druzhina-kulebi-pereplutala-kolori-i-zamist-partiji-zelenih-obrala-slugu-narodu-21092020-399852 Дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба мала намір очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала відповідну агітаційну кампанію.
Втім, згодом вона опинилася у складі "київської команди" провладної партії "Слуга народу", інформує "ДС".
На зміну політичних поглядів дружини очільника МЗС звернула увагу журналістка Марина Бондаренко.
"Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від "Слуг народу", - написала Бондаренко в Facebook. Вона вважає таку позицію Кулеби "безпринципною".
Як писала "ДС", 20 вересня партія "Слуга народу" представила своїх кандидатів у депутати Київської міської ради на місцевих виборах. Виборчий список https://www.dsnews.ua/ukr/mestnyje-vybory-2020/zhena-kuleby-vozglavila-spisok-kandidatov-slugi-naroda-v-kievsovet-20092020-399774 очолила дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба.
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21.09.2020 14:30 Відповісти
Зеленим рукожопам біля ларька пивного на Троєщіні збори свої проводити потрібно, а не біля червоного корпусу Універу...
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21.09.2020 14:43 Відповісти
как всегда, всё у беспринципно-воровато-пустослово-нагло-отмороженной зекомандЫ "вырвано из контекста".. эти зелёные жлобы слова понимают только, когда аргументы против них подкреплются "палкой по горбу" - животные
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21.09.2020 15:13 Відповісти
шЫколадные, как обычно, накидали кала на вентилятор, а теперь воют, что дурно пахнет!
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21.09.2020 18:29 Відповісти
брехливое какао снова обделалось.
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21.09.2020 22:06 Відповісти
 
 