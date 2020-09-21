"Слуга народу" про з'їзд в університеті Шевченка: "Звинувачення в порушеннях - безпідставні"

Партія "Слуга народу" заявила, що не порушила законодавство, провівши свою конференцію у внутрішньому дворі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка 20 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Про "зелений корпус" КНУ імені Шевченка. Жарт – дотепний, але звинувачення в порушеннях – безпідставні. Захід у КНУ в неділю, 20 вересня, було проведено із дотриманням законодавства: як виборчого, так і освітнього. У дворі Червоного корпусу університету Президент та наші колеги по партії розповідали про своє бачення розвитку Києва та презентували команду, яка здатна забезпечити цей розвиток. Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувалися жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучалися до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", - зазначено в повідомленні.

Як кажуть у партії, агітація на Київській міській конференції політсили не могла здійснюватися, оскільки осередок поки що не є суб'єктом виборчого процесу.

"Будь-яка агітація не могла здійснюватися в принципі, оскільки згідно з положеннями Виборчого кодексу вона може з’явитися лише після появи відповідних суб’єктів виборчого процесу. Місцева організація партії стає суб’єктом після висування – а цей процес наразі триває", - додали в пресслужбі.

Також у повідомленні зазначено, що політичні опоненти "Слуги народу" також не раз проводили свої заходи на території вишів - на умовах оренди приміщень і без агітації студентів.

У партії також виступили з ініціативою про статус внутрішнього дворика КНУ: "До речі, ми вважаємо, що внутрішній дворик "Червоного корпусу" КНУ має бути публічно доступним, оскільки є частиною історії і культури Києва. Тому "Слуга народу" виступить з ініціативою, щоб ворота дворика були відкриті для всіх охочих принаймні в денний час".

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Нагадаємо, 20 вересня в рамках міської партійної конференції партії "Слуги народу" відбулося представлення кандидатів до Київради, яке відбулося у внутрішньому дворі університету імені Тараса Шевченка.

Вранці 21 вересня студенти університету Шевченка вийшли на протест через проведення конференції "Слуги народу". Учасники акції засудили дії адміністрації КНУ ім. Шевченка і заявили, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" та статут університету.