Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС

Чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбувалися в середині вересня 2020 року, готові підтримати 31,8% українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проведеного з 12 по 16 вересня.

Згідно з даними дослідження, якби вибори президента України відбувалися в середині вересня, то серед тих, хто визначився (саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то 31,8% проголосували б за Володимира Зеленського, 18,9% - за лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка, 13,3% - за лідера партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, 9,8% - за лідерку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ОПЗЖ - 17,8%, ЄС - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС

Крім того, 6,8% підтримали б лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 6% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,9% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 2,3% - лідера партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, інших кандидатів - всього 6,1%.

Формулювання питань з анкети:





КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.