УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11750 відвідувачів онлайн
Новини
12 127 205

Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС

Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС

Чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбувалися в середині вересня 2020 року, готові підтримати 31,8% українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проведеного з 12 по 16 вересня.

Згідно з даними дослідження, якби вибори президента України відбувалися в середині вересня, то серед тих, хто визначився (саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то 31,8% проголосували б за Володимира Зеленського, 18,9% - за лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка, 13,3% - за лідера партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, 9,8% - за лідерку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС 01

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 21,5 %%, ОПЗЖ - 17,8%, ЄС - 16,3%, "Батьківщина" - 8,7%, - опитування КМІС

Крім того, 6,8% підтримали б лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 6% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,9% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 2,3% - лідера партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, інших кандидатів - всього 6,1%.

Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС 02

Формулювання питань з анкети:

Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС 03
Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС 04

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Автор: 

Бойко Юрій (440) Зеленський Володимир (23978) опитування (1947) Порошенко Петро (15181) Президент (815) рейтинг (1655) Тимошенко Юлія (4697) КМІС (335)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
21.09.2020 12:37
+48
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6626
показати весь коментар
21.09.2020 12:44
+29
Президентский рейтинг: 31,8% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 13,3% - за Бойко и 9,8% - за Тимошенко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 454
показати весь коментар
21.09.2020 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
В зеленського рейтинг навіть трохи виріс виріс в порівнянні з виборами. Українці зовсім з глузду з'їхали.
показати весь коментар
21.09.2020 21:52 Відповісти
Мне пох. Зелень-наркоман не мой президент.
показати весь коментар
21.09.2020 22:04 Відповісти
13.3% потенційних зрадників,плюс вілкуловскі та шарікови ще 6%.от вам шостий рік війни.
показати весь коментар
21.09.2020 22:16 Відповісти
Зе и СН по прежнему громят оппонентов.
показати весь коментар
21.09.2020 22:20 Відповісти
Цей рейтинг не більше ніж маніпуляція. Щоб показати що у Зеленського начебто найвищий рейтинг беруть для дослідження старих політиків передпенсійного віку, які не користуються великою популярністю. А якщо додати у список для опитування, скажемо, Кличка та Філатова то картина зміниться. 8 вересня група Рейтинг оприлюднила свої дослідження у Києві:
60% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка
34% опитаних задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського.
показати весь коментар
21.09.2020 22:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 