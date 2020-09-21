У лікарнях Києва нині перебувають понад 1 тис. хворих на COVID-19, у важкому стані 189 осіб, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столичних лікарнях перебувають сьогодні 1010 хворих на коронавірус, із них 189 осіб - у важкому стані.
Про це Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. На сьогодні у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1010 хворих на коронавірус. Із них 30 дітей. 189 пацієнтів - у важкому стані. 293 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ", - сказав Кличко.
За словами мера, ще 101 пацієнт - у лікарнях із підозрою на коронавірус, 366 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.
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