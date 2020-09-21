Закарпатський осередок "Слуги народу" розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали. ФОТО
Осередок партії "Слуга народу" на Закарпатті привітав українців з Різдвом Пресвятої Богородиці, наклавши свій логотип на ікону.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост був розміщений на Facebook-сторінці "Слуга народу - Іршава".
"Нині православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви. Цього дня традиційно моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї, а також просять у неї захисту і благословення", - йдеться в повідомленні.
До посту прикріпили знімок ікони Богородиця Оранта, а на ньому розмістили логотип партії.
Зазначимо, що пізніше пост був видалений і опублікований заново, але тільки без логотипу політсили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В СБУ этот ватный вирус уже проник в виде секты "Аллатра", Баканов - сектант. В Офисе Президента этот вирус распространяет православный ватник Трофимов.
Будьте бдительны!
От цікаво- у шостого преза своя синагога??
🤔
картина действительно нанесена на стене церкви, то есть является росписью. Отметим, что люди, изображенные на ней, все же не снабжены нимбами, а значит не являются фигурами святых
Следовательно, ты опять манипулируешь.
И я уже сомневаюсь, что за деньги.
Больше на паранойю похоже.
))
Так ,что украинец за что то ,да держись!
І не введи нас у спокусу
Але визволи нас від лукавого
почему клована вместо образа не вставили