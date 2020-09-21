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Закарпатський осередок "Слуги народу" розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали. ФОТО

Осередок партії "Слуга народу" на Закарпатті привітав українців з Різдвом Пресвятої Богородиці, наклавши свій логотип на ікону.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост був розміщений на Facebook-сторінці "Слуга народу - Іршава".

"Нині православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви. Цього дня традиційно моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї, а також просять у неї захисту і благословення", - йдеться в повідомленні.

До посту прикріпили знімок ікони Богородиця Оранта, а на ньому розмістили логотип партії.

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Закарпатський осередок Слуги народу розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали 01

Зазначимо, що пізніше пост був видалений і опублікований заново, але тільки без логотипу політсили.

Закарпатський осередок Слуги народу розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали 02

Автор: 

ікона (61) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+45
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 2341
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21.09.2020 12:54
+20
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 5583
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21.09.2020 13:00
+14
Слуги народу - то породдя потойбічних сил і лихих парфумів.
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21.09.2020 12:54
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Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 2341
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21.09.2020 12:54 Відповісти
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 3780
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21.09.2020 12:56 Відповісти
а реально причем тут Зеленский... а не клоун??? не знаете уже нет сил ругаться нецензурно даже запас слов и выражений исчерпал себя.. нет слез- чтобы плакать и нет сил смеяться.. разве что с самих себя.... задаю все время вопрос -как могло так случитсья, что народ в условиях войны захотел (имея пусть и мало но хлеб) и захотел- не еще больше хлеба да с маслом и колбасой и икрой даже и картошку к нему и 50 грамм коньяку.. а зрелищ причем низайшего пошиба поганеннького еврейского шабаша водевильчика пошлости от евреев которым понятие честь мораль вера Бог нравственность духовнсть традиции ничего не значат- если под это не подведено- хоть один поганенький вонючий шекель??!!!
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21.09.2020 13:24 Відповісти
Слуги народу - то породдя потойбічних сил і лихих парфумів.
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21.09.2020 12:54 Відповісти
Их там в слугах специально по отрицательному IQ отбирали? Ничего святого нет у уродов.
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21.09.2020 12:56 Відповісти
Там отбор шёл по подобию оных ! Какие сани -такие сами ...
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21.09.2020 13:14 Відповісти
Их логотип - карты, напёрстки и фейс цыганёнка-зеленского.со словами ай-нанэ- ай-нана....
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21.09.2020 12:58 Відповісти
Закарпатская ячейка "Слуги народа" разместила логотип партии на иконе Богородицы, но позже его убрали - Цензор.НЕТ 5583
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21.09.2020 13:00 Відповісти
Это, то чем мы говорили...Сейчас модная тенденция - быть рьяным православным прихожанином РПЦ МП, носить бороду, поклоняться ватным иконам и быть показательно набожным.
В СБУ этот ватный вирус уже проник в виде секты "Аллатра", Баканов - сектант. В Офисе Президента этот вирус распространяет православный ватник Трофимов.
Будьте бдительны!
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21.09.2020 12:59 Відповісти
На лоба собі треба це ліпити...
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21.09.2020 13:01 Відповісти
Не, на лбу лучше татуху набивать. Причем сразу "Зе-купола"
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21.09.2020 13:11 Відповісти
Зе-билы-с
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21.09.2020 13:01 Відповісти
У пятого преза своя капличка з картиною "святого сімейства"...
От цікаво- у шостого преза своя синагога??
🤔
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21.09.2020 13:02 Відповісти
и как же именно на картине обозначена святость семейства ?
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21.09.2020 13:46 Відповісти
https://tv.ua/news/938280-u-poroshenko-nashli-ikonu-s-izobrazheniem-ego-semi-foto
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21.09.2020 15:16 Відповісти
Вот ни за что не поверю, что ты настолько дебил, что не смог прочитать и понять этого ;

картина действительно нанесена на стене церкви, то есть является росписью. Отметим, что люди, изображенные на ней, все же не снабжены нимбами, а значит не являются фигурами святых

Следовательно, ты опять манипулируешь.

И я уже сомневаюсь, что за деньги.

Больше на паранойю похоже.
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21.09.2020 16:55 Відповісти
Вам видніше..))
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21.09.2020 16:59 Відповісти
Очень трудно не заметить, с каким остервенением ты тут постоянно изрыгаешь кремлёвскую дезу
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21.09.2020 17:10 Відповісти
🤮🤮
))
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21.09.2020 17:46 Відповісти
Точно российское мышление и взгляд на жизнь!
Так ,что украинец за что то ,да держись!
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21.09.2020 13:06 Відповісти
А що ви дивуєтеся з імбецилів?
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21.09.2020 13:10 Відповісти
Отче наш,
І не введи нас у спокусу
Але визволи нас від лукавого
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21.09.2020 13:16 Відповісти
удивляет,что только логотип
почему клована вместо образа не вставили
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21.09.2020 13:30 Відповісти
Думаю по этому и убрали. Походу им внучка фокина втык сделала, а ермаку кое что другое, так, на всякий пожарный. Дизайнеры уже трудятся, все пообещали исправить)
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21.09.2020 14:17 Відповісти
Ну вот. Пошло то шо требовали от зетипиллов их предводители. Реклама партии зедибилов.
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21.09.2020 13:46 Відповісти
мусорные баки - это самое то место для "наклеек" от этой мифической партии
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21.09.2020 13:53 Відповісти
шаромиги.
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21.09.2020 14:13 Відповісти
а где зайчик в шортиках?
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21.09.2020 14:39 Відповісти
Всякий раз думаешь, что они превзошли самих себя, но - нет, шоу продолжается и набирает обороты!
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21.09.2020 17:07 Відповісти
Напоминает паРашкинские скрепы....
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21.09.2020 19:37 Відповісти
Закарпатський осередок "Слуги народу" розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали - Цензор.НЕТ 5158
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21.09.2020 20:07 Відповісти
Зелені відчувають, що їх абсолютна влада дозволяє їм робити все. що заманеться. А от розуму, щоб їх стримував, в них недостатньо..
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21.09.2020 21:50 Відповісти
ой, зрадуленция. сразу всем ипмичмент.
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21.09.2020 22:58 Відповісти
 
 