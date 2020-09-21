Закарпатський осередок "Слуги народу" розмістив логотип партії на іконі Богородиці, але пізніше його прибрали. ФОТО

Осередок партії "Слуга народу" на Закарпатті привітав українців з Різдвом Пресвятої Богородиці, наклавши свій логотип на ікону.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пост був розміщений на Facebook-сторінці "Слуга народу - Іршава".

"Нині православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найважливіших релігійних свят, яке прославляє народження матері Ісуса Марії і символізує єдність Бога з людським родом в образі Діви. Цього дня традиційно моляться до Богородиці за здоров'я і щастя сім'ї, а також просять у неї захисту і благословення", - йдеться в повідомленні.

До посту прикріпили знімок ікони Богородиця Оранта, а на ньому розмістили логотип партії.

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Зазначимо, що пізніше пост був видалений і опублікований заново, але тільки без логотипу політсили.