Вчителька вдарила книгою по голові школярку в Харкові, педагога притягнуть до адмінвідповідальності, - Нацполіція
У Первомайському ліцеї № 7 на уроці історії вчителька вдарила книгою по голові ученицю п'ятого класу. Педагога притягнуть до адмінвідповідальності за булінг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що школярка під час уроку переглядала сторінки книги, що не сподобалося вчительці. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитину по голові.
Наступного дня мати дитини написала заяву в Первомайський відділ поліції. Зараз матеріал переданий в ювенальну превенцію районної поліції.
Працівники опитали вчительку історії та однокласників дівчини, які підтвердили дії вчителя.
Щодо вчительки буде складено адміністративний протокол за ст.173-4 (булінг (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали будуть направлені до суду для винесення рішення.
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Наступного дня його по дорозі з бару вночі до всирачки віддухопелили невідомі. Ну, організатора таки знайшли, хоча нічого не довели.
В результаті атестат я купив таки через рік.
Бити дітей не слід. Аби не травмувати. А от карати - слід. але скажіть мені всі розумаки: хоч один метод покарання учня ви знаєте? ну окрім запису до щоденника?
а тут штраф копеечный и иди дальше издевайся над детьми.
Мамаша через суд 200 грн отсудила на лечение...двести...дно.
Я насправді не знаю: чи то правда, чи вигадки старих дядьків. Навіть у наш час (років з двадцять пять тому), коли мій син ще ходив до школи, одна мама іншого хлопця казала: ну подумаєш - мій погано вчиться. Он його батько теж одні двійки хватав, а живем - дуже добре.
Така картина до сих пір - живуть не ті, що старалися і отримували знання, а ті, що ради заробітку і на роялі соромом збацають. Хоча є і позитивні моменти: айтішники та інші специ затребувані по всьому світу. За совка хороший програміст унівеситету отримував лише свої сто сімдесят рублів. А тепер він - начальник обчислювального центру того ж університету.