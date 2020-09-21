Вчителька вдарила книгою по голові школярку в Харкові, педагога притягнуть до адмінвідповідальності, - Нацполіція

У Первомайському ліцеї № 7 на уроці історії вчителька вдарила книгою по голові ученицю п'ятого класу. Педагога притягнуть до адмінвідповідальності за булінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що школярка під час уроку переглядала сторінки книги, що не сподобалося вчительці. Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитину по голові.

Наступного дня мати дитини написала заяву в Первомайський відділ поліції. Зараз матеріал переданий в ювенальну превенцію районної поліції.

Працівники опитали вчительку історії та однокласників дівчини, які підтвердили дії вчителя.

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Щодо вчительки буде складено адміністративний протокол за ст.173-4 (булінг (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали будуть направлені до суду для винесення рішення.