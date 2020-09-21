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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві через COVID-19 вже закрили п'ять шкіл, 328 класів у 122 школах перевели на самоізоляцію, - Кличко

У Києві через COVID-19 вже закрили п'ять шкіл, 328 класів у 122 школах перевели на самоізоляцію, - Кличко

Столична влада контролює і перевіряє дотримання навчальними закладами регламентів роботи і протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їх роботи. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, - класи або школи відправляють на дистанційне навчання", - сказав Кличко.

Він повідомив, що на сьогодні п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в: Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах столиці.

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"У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267. Та 127 педагогів", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп. Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні - приблизно 50 відсотків.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3519) школа (2217) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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21.09.2020 13:05 Відповісти
Никто ничего не контролирует. Зачем писать этот бред. У нас в школе втихаря закрывают классы и болеют учителя. Рядом в школе умер ребенок, я случайно сегодня узнала, не от короны, но этому делу нужно было придать огласки....
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21.09.2020 13:11 Відповісти
Закрываются школы, перестают работать родители. Что дальше?
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21.09.2020 13:43 Відповісти
Пора владі подумати , про те що їх скоро будуть мачіть....і навєрноє больно.
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21.09.2020 22:30 Відповісти
 
 