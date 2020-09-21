У Києві через COVID-19 вже закрили п'ять шкіл, 328 класів у 122 школах перевели на самоізоляцію, - Кличко

Столична влада контролює і перевіряє дотримання навчальними закладами регламентів роботи і протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їх роботи. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, - класи або школи відправляють на дистанційне навчання", - сказав Кличко.

Він повідомив, що на сьогодні п’ять шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в: Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах столиці.

Читайте також: У лікарнях Києва нині перебувають понад 1 тис. хворих на COVID-19, у важкому стані 189 осіб, - Кличко

"У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267. Та 127 педагогів", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп. Один садок закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні - приблизно 50 відсотків.