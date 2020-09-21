Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони

Найманці Російської Федерації за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вранці у районі населеного пункту Мар’їнка противник здійснив постріли в бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2", - повідомила капітан Юлія Пампуха у щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Крім того, ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік Водяного.

Зазначається, що бойових втрат серед наших героїв-захисників немає. З огляду на провокативний характер обстрілів, наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

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