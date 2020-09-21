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Новини
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Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони

Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони

Найманці Російської Федерації за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано два порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вранці у районі населеного пункту Мар’їнка противник здійснив постріли в бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2", - повідомила капітан Юлія Пампуха у щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Крім того, ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік Водяного.

Зазначається, що бойових втрат серед наших героїв-захисників немає. З огляду на провокативний характер обстрілів, наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

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Автор: 

Міноборони (7413) обстріл (28700) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+7
А давайте Фокина им в заложники отдадим что-бы не стреляли! Можно даже с Ермаком и внучкой!
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21.09.2020 13:17
+7
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6986
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21.09.2020 13:37
+6
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1762
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21.09.2020 13:19
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А давайте Фокина им в заложники отдадим что-бы не стреляли! Можно даже с Ермаком и внучкой!
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21.09.2020 13:17 Відповісти
То ополченец случайно на курок нажал, а так канешна перемирие
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21.09.2020 13:17 Відповісти
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1762
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21.09.2020 13:19 Відповісти
Бандформування під командуванням твоїх землячків.
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21.09.2020 13:28 Відповісти
Это роССССийские оккупанты.
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21.09.2020 13:39 Відповісти
Ой, как быстро закончился разговор с ордынцем. Названный брат, ты куда?
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21.09.2020 13:41 Відповісти
Вітром здуло.
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21.09.2020 13:42 Відповісти
Учитывая провокационный характер обстрелов, воины огонь в ответ не открывали,а если б попали был бы не провокационным,и тогда открыли бы? И поздно не было бы
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21.09.2020 13:35 Відповісти
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6986
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21.09.2020 13:37 Відповісти
 
 