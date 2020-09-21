УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10819 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
857 11

У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська. ДОКУМЕНТ

У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Згідно з умовами конкурсу, досвід розслідування або процесуального керівництва у справах Майдану не є для кандидатів ні вимогою, ні перевагою.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційна програма ДБР прямо передбачає відкритість конкурсу, інформування громадськості про його хід і онлайн-трансляцію засідань конкурсної комісії. Наказ про перелік інформації ДСК - відносить до інформації ДСК інформацію про кандидатів на посади", - зазначила адвокатка.

За словами Закревської, на засіданні правоохоронного комітету 17.09.2020, де заслуховували ДБР, звернули увагу на тотальне порушення прозорості проведення конкурсів - як вимог, передбачених законом, так і антикорупційною програмою.

"Соколов, здається, спробував прикритись – мовляв, консультаційній місії ЄС все ок, наші конкурси відкриті, он родини потерпілих навіть запрошуємо. Як виявляється - представників Родин то запрошують, але інформацію їм ніяку не надають, навіть список кандидатів - для аналізу, збору інформації, попереднього обговорення. Нещодавно саме так обрали голів територіальних управлінь і заступника директора Сухачова Олексія Олександровича, який, згідно з інформацією з того ж комітету, скоро стане в.о. директора", - додала адвокатка.

За інформацією Закревської, у вівторок 22 вересня о 10:00 призначено конкурс на посаду керівника управління у справах Майдану. Офіційної інформації про допущених кандидатів немає.

"Досвід розслідування чи процесуального керівництва у справах Майдану не є для таких кандидатів ні вимогою, ні перевагою. Згідно з умовами конкурсу", - наголосила адвокатка.

Також дивіться: Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська 01
У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська 02
У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська 03
У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська 04

Автор: 

майдан (764) злочини проти Майдану (309) Закревська Євгенія (96) ДБР (3509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
А кого имеется позитивный опыт реальных расследований по делам Майдана? 6 лет прошло - и что?
показати весь коментар
21.09.2020 13:51
+1
есть опыт, нет опыта, да какая разница?
показати весь коментар
21.09.2020 13:42
+1
В смысле, не хотят брать предыдущих "следователей", которые не расследовали ровным счетом ничего?
Так это же хорошо.
показати весь коментар
21.09.2020 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
есть опыт, нет опыта, да какая разница?
показати весь коментар
21.09.2020 13:42 Відповісти
Після шести років вже ніякої.
показати весь коментар
21.09.2020 14:08 Відповісти
Очень ценный опыт.
Наверное расследование этих дел огонь😁
показати весь коментар
21.09.2020 13:43 Відповісти
В смысле, не хотят брать предыдущих "следователей", которые не расследовали ровным счетом ничего?
Так это же хорошо.
показати весь коментар
21.09.2020 13:45 Відповісти
Нафига там вооще опыт? Зедибиллы не в курсе шо это такое вооще и зачем это? Спросите у Юзика, он расскажет.
показати весь коментар
21.09.2020 13:47 Відповісти
А кого имеется позитивный опыт реальных расследований по делам Майдана? 6 лет прошло - и что?
показати весь коментар
21.09.2020 13:51 Відповісти
Слова "позитивный" там не было! А именно этим понятием стоило бы оценивать опыт во всех сферах жизни
показати весь коментар
21.09.2020 14:45 Відповісти
Вопрос именно в отсутствии позитивного опыта по расследованиям Майдана - то есть - расследования, которое привело бы к реальным срокам. И потому есть веские основания подозревать этих "имеющих опыт" в банальном саботаже расследования, ибо после 6 лет расследований результат = 0.
показати весь коментар
21.09.2020 18:29 Відповісти
Основное требование как и в ДБР- умение ломом взломать дверь музея.
показати весь коментар
21.09.2020 15:38 Відповісти
Воно ж дурне. Мама там чи тато їй підказали про важливість цієї графи про "досвід". Та графа працювала у СеСеСері (і в Україні) бездоганно. Потрібно залишити потрібну любдину у креслі - пишемо в умовах "45 років досвіду" (після вивчення усіх поданих справ кандидатів). Вітько Фокін найцінніший. Якщо цього недостатньо пишемо, щоб був не з "правлячої партії". Або іншу маячню щодо преференцій "потрібного" кандидата. Ви подивітбся на її лице - воно дурне.
показати весь коментар
21.09.2020 22:05 Відповісти
 
 