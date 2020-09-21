У конкурсі ДБР на посаду голови управління у справах Майдану відсутня вимога досвіду розслідування цих справ, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Згідно з умовами конкурсу, досвід розслідування або процесуального керівництва у справах Майдану не є для кандидатів ні вимогою, ні перевагою.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційна програма ДБР прямо передбачає відкритість конкурсу, інформування громадськості про його хід і онлайн-трансляцію засідань конкурсної комісії. Наказ про перелік інформації ДСК - відносить до інформації ДСК інформацію про кандидатів на посади", - зазначила адвокатка.

За словами Закревської, на засіданні правоохоронного комітету 17.09.2020, де заслуховували ДБР, звернули увагу на тотальне порушення прозорості проведення конкурсів - як вимог, передбачених законом, так і антикорупційною програмою.

"Соколов, здається, спробував прикритись – мовляв, консультаційній місії ЄС все ок, наші конкурси відкриті, он родини потерпілих навіть запрошуємо. Як виявляється - представників Родин то запрошують, але інформацію їм ніяку не надають, навіть список кандидатів - для аналізу, збору інформації, попереднього обговорення. Нещодавно саме так обрали голів територіальних управлінь і заступника директора Сухачова Олексія Олександровича, який, згідно з інформацією з того ж комітету, скоро стане в.о. директора", - додала адвокатка.

За інформацією Закревської, у вівторок 22 вересня о 10:00 призначено конкурс на посаду керівника управління у справах Майдану. Офіційної інформації про допущених кандидатів немає.

"Досвід розслідування чи процесуального керівництва у справах Майдану не є для таких кандидатів ні вимогою, ні перевагою. Згідно з умовами конкурсу", - наголосила адвокатка.

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